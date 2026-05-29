Бляскаво предложение: Звездата на Реал Мадрид Браим Диас се сгоди за чаровната Лус Мендес

Вълнуващи новини разтърсиха света на футбола и шоубизнеса – нападателят на Реал Мадрид Браим Диас официално поиска ръката на дългогодишната си любима Лус Мендес. След осем години изпълнени с обич, предизвикателства и споделени мигове, двамата решиха да направят следващата голяма крачка в своята връзка.

Очарователната 28-годишна Лус Мендес сияе с нов диамантен пръстен, който гордо показа на снимка, публикувана в социалните мрежи. Под кадъра, двойката написа лаконично, но категорично: „Заедно завинаги“. Фенове и приятели не закъсняха с поздравленията, а снимката бързо събра хиляди харесвания и коментари.

Лус Мендес не е просто красива – тя е истинска дама с разностранни таланти. Родена в сърцето на Испания – Мадрид, тя се изявява като актриса, модел и предприемач. Освен това, Лус организира луксозни уелнес събития, вдъхновени от петте елемента – Земя, Вода, Огън, Въздух и Етер, които съчетават хармония и изящество. Именно в Мадрид, по време на първите дни на Браим в Реал, пътищата им се пресичат и оттогава са неразделни.

Макар да е роден в слънчева Малага, Браим Диас избира да защитава цветовете на мароканския национален отбор, следвайки корените на своя баща. Футболистът се радва на успешна кариера в Реал Мадрид от 2019 година насам, а сега добавя още един щастлив момент към личния си живот.