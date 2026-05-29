Украинската тенис звезда Елина Свитолина уверено продължава похода си към шести четвъртфинал на "Ролан Гарос"

Елина Свитолина демонстрира впечатляваща форма на Откритото първенство на Франция, след като категорично елиминира германката Тамара Корпач с резултат 6:2, 6:3. Срещата, която се проведе на престижния корт "Сюзан Ланглен", продължи едва час и 31 минути, а украинката не остави съмнения в превъзходството си.

Още в първия сет бронзовата медалистка от Олимпиадата в Токио показа класата си, като реализира 65% от точките на първи сервис и 55% на втори, пробивайки съперничката си два пъти. Във втората част Свитолина затвърди доминацията си, печелейки 56% от разиграванията на първо подаване и 44% на второ, като добави още четири пробива към актива си, допускайки само два.

В осминафиналната фаза Свитолина ще се изправи срещу победителката от двубоя между Белинда Бенчич и Пейтън Стърнс. Украинската тенисистка е само на една победа от това да запише шести четвъртфинал в Париж – постижение, което ще затвърди мястото ѝ сред елита на световния тенис.