Новини
Спорт »
Тенис »
Украинската тенис звезда Елина Свитолина уверено продължава похода си към шести четвъртфинал на "Ролан Гарос"

Украинската тенис звезда Елина Свитолина уверено продължава похода си към шести четвъртфинал на "Ролан Гарос"

29 Май, 2026 22:04 567 3

  • елина свитолина-
  • откритото първенство на франция-
  • тамара корпач-
  • тенис-
  • ролан гарос

Силна победа на корт "Сюзан Ланглен

Украинската тенис звезда Елина Свитолина уверено продължава похода си към шести четвъртфинал на "Ролан Гарос" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елина Свитолина демонстрира впечатляваща форма на Откритото първенство на Франция, след като категорично елиминира германката Тамара Корпач с резултат 6:2, 6:3. Срещата, която се проведе на престижния корт "Сюзан Ланглен", продължи едва час и 31 минути, а украинката не остави съмнения в превъзходството си.

Още в първия сет бронзовата медалистка от Олимпиадата в Токио показа класата си, като реализира 65% от точките на първи сервис и 55% на втори, пробивайки съперничката си два пъти. Във втората част Свитолина затвърди доминацията си, печелейки 56% от разиграванията на първо подаване и 44% на второ, като добави още четири пробива към актива си, допускайки само два.

В осминафиналната фаза Свитолина ще се изправи срещу победителката от двубоя между Белинда Бенчич и Пейтън Стърнс. Украинската тенисистка е само на една победа от това да запише шести четвъртфинал в Париж – постижение, което ще затвърди мястото ѝ сред елита на световния тенис.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сладки ботчета

    3 2 Отговор
    Тая милата е звезда защото е от Украйна ли ? Д3ка сте розови борчета

    22:45 29.05.2026

  • 2 Тошо

    3 1 Отговор
    Споко, тя бело-рускинята ще я спука от бпй

    22:50 29.05.2026

  • 3 Каунь

    3 0 Отговор
    Елиминира германката Тамара Корпачч..... и тя една германка ама.........

    22:52 29.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове