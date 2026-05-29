Българските гимнастички с впечатляващи 7 финала на Европейското във Варна

Отлични новини за българската художествена гимнастика! На Европейското първенство във Варна нашите момичета демонстрираха класа и характер, като си осигуриха цели седем финала на отделните уреди. Стилияна Николова ще се бори за медали във всички четири дисциплини, а Ева Брезалиева ще се изяви на три финала – обръч, топка и лента.

В квалификациите за индивидуалния многобой Стилияна Николова впечатли с трето място и сбор от 87.200 точки, докато Ева Брезалиева се нареди седма с 84.800. Само първите 20 гимнастички, според новия регламент, получават шанс да се състезават във финала на многобоя, като се вземат предвид трите им най-силни оценки.

Тазгодишното първенство въвежда иновативен формат – във финала на многобоя гимнастичките ще изпълнят съчетания с обръч и топка, а само десетте най-добри ще продължат към т.нар. супер финал, където ще покажат уменията си с бухалки и лента. Крайното класиране ще се определи от сбора на четирите оценки на всяка финалистка.

В неделните финали Стилияна Николова ще се състезава на обръч (четвърти резултат – 29.100), топка (първа с 28.300), бухалки (най-висока оценка – 29.800) и лента (пета с 28.150). Ева Брезалиева ще се изяви на обръч (осма с 28.450), топка (четвърта с 27.950) и лента (седма с 27.700). Само 0.050 точки не достигнаха на Брезалиева за финал на бухалки.

Сборният резултат от 227.850 точки изведе България на първо място във временното отборно класиране, изпреварвайки Италия (224.350) и Израел (221.300). Класирането се формира от осемте индивидуални изпълнения и двете ансамблови съчетания в квалификациите.

Европейското първенство във Варна е и квалификация за Световното. Първите 12 отбора ще получат право да участват с пълни състави, докато останалите държави ще могат да изпратят само по една гимнастичка.