Янаки Милев ще играе финал на двойки в Италия

29 Май, 2026 22:44 423 0

22-годишният българин и Лучо Рати от Аржентина се класираха за последния двубой в турнира

Янаки Милев ще играе финал на двойки в Италия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Янаки Милев се класира за финала на двойки на тенис турнира на клей в Градо (Италия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

22-годишният българин и Лучо Рати (Аржентина), поставени под №2 в схемата, победиха на полуфиналите четвъртите поставени Джовани Орадини (Италия) и Нико Хипфл (Австрия) с 6:3, 7:5. Срещата продължи 90 минути.


Милев и Рати наваксаха ранен пробив пасив в първия сет, а след това със серия от три поредни гейма — от 3:3 до 6:3 — поведоха в резултата. Във втората част двамата стигнаха до ключов пробив в 11-ия гейм, след което затвориха мача на собствен сервис.


В спор за титлата утре Янаки Милев и Лучо Рати ще се изправят срещу водачите в схемата Оскар Брьострьом Поулсен (Дания) и Никола Славич (Швеция).


Янаки Милев ще преследва първата си титла на двойки за сезона във веригата на Международната федерация по тенис ITF, след като през 2026 година загуби четири финала в турнири от подобен ранг. Българинът има общо пет трофея на двойки, като последният е спечелен в Сарагоса през октомври.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

