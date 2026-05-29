БГ националът Фабиан Нюрнбергер преподписа с Дармщат

29 Май, 2026 21:24 450 0

26-годишният бранител има 74 срещи за немския тим

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Дармщат официално потвърди, че Фабиан Нюрнбергер ще продължи да носи "синьо-бялата" фланелка и през следващия сезон. Макар подробностите около срока на новия договор да остават в тайна, новината бе посрещната с ентусиазъм както от феновете, така и от самия играч.

26-годишният бранител, който има зад гърба си 74 срещи за немския тим, се утвърди като един от стълбовете в защитата на Дармщат. През 2024 година той дебютира и за националния отбор на България, като вече е записал десет мача с екипа на "лъвовете". Със своята стабилност и отдаденост на терена, Нюрнбергер се превърна в незаменим играч за клуба.

"Дармщат винаги е бил първият ми избор, когато става дума за бъдещето ми. Още от първия ден тук усещам, че съм важна част от отбора и че трудът ми се цени високо. Това място е специално за мен и съм истински щастлив, че ще продължа да бъда част от този клуб", сподели развълнуваният Нюрнбергер след подписването на новия контракт.


