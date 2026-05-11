Димитър Кузманов отпадна в квалификациите на "Чалънджър" в Загреб

11 Май, 2026 19:49 397 0

Българинът загуби от Нерман Фатич

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов загуби във втория кръг на квалификациите на тенис турнира на клей от сериите "Чалънджър 75" в Загреб (Хърватия) с награден фонд от 97 640 евро.

Българинът отстъпи с 5:7, 0:6 на Нерман Фатич (Босна и Херцеговина). Срещата продължи 84 минути. Това беше десетият мач между двамата, като те вече имат по пет победи.

Кузманов навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, но след 5:5 загуби осем поредни гейма.


В първия кръг Кузманов победи Денис Евсеев (Казахстан) с 6:3, 4:6, 6:0, като по този начин заработи 2 точки за световната ранглиста, в която заема 315-о място през тази седмица.


В надпреварата участва и още един българин. Антъни Генов и Фис Бас (Великобритания) ще играят в първия кръг на двойки срещу Мирза Башич (Босна и Херцеговина) и Денис Молчанов (Украйна).


