Bloomberg: ЕС може да премахне тавана на цените на руския петрол

1 Юни, 2026 06:20, обновена 1 Юни, 2026 06:26

Причината е в продължаващата четвърти месец война в Близкия изток

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз може временно да замрази тавана на цените на руския петрол, тъй като войната в Близкия изток продължава в четвъртия си месец, съобщиха източници на Bloomberg, запознати със ситуацията.

Миналата година ЕС въведе механизъм, който автоматично нулира тавана на цените на всеки шест месеца до 15% под средната пазарна цена на руския суров петрол Ural. Настоящият таван на цените е 44,10 долара за барел, а преразглеждането му е планирано за края на лятото.

Съгласно този таван на европейските компании е забранено да предоставят услуги като застраховка и транспорт на петрол, продаван на цена над установения таван.

„Цените на петрола се повишиха рязко в резултат на войната в Иран и ефективното затваряне на Ормузкия проток. При следващия преглед на тавана на цените през юли, нивото вероятно ще се повиши до поне 65 долара, надвишавайки предишния праг от 60 долара, определен съвместно от Г-7“, казаха източниците, пожелали анонимност, за да обсъдят преговорите при закрити врати.

По този начин замразяването ще запази тавана на цените на сегашното му ниво, ограничавайки свръхпечалбите, които Русия получава от настоящите високи цени на петрола. Други разглеждани варианти включват спиране на динамичните и автоматични увеличения до края на годината, предвид изключителните обстоятелства в Близкия изток, или ограничаване на всяко увеличение до 60 долара, в съответствие с нивото на Г-7, добавиха източниците.

„Тази стъпка ще бъде част от последния пакет от санкции на ЕС, 21-вият от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. ЕС възнамерява да финализира и официално да предложи пакет от нови мерки в началото на юни. Посланиците на държавите членки бяха информирани за тези планове миналата седмица“, отбеляза Bloomberg.

Източници също така съобщиха, че ЕС е наложил санкции на стотици кораби и планира да атакува кораби, които предоставят услуги на танкери.

Те добавиха, че ключовите цели на новия пакет са допълнително увеличаване на натиска върху енергийните приходи на Русия и нейния финансов сектор, както и лишаване на военната индустрия от основни доставки.

„Необходима е подкрепата на всички държави членки, преди да бъдат приети санкции, а плановете може да се променят преди това. Морските държави като Гърция често негодуват срещу промените в ценовите ограничения, докато други столици са особено чувствителни към това, което те наричат свои енергийни и търговски интереси“, подчертава статията.

ЕС планира да наложи търговски ограничения върху определени критични минерали, метали и руди, използвани в руския аерокосмически сектор и за разработването на дронове, използвани от Русия за бомбардиране на украински градове, както и технологии като електронни противодействия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А, що така бе

    25 1 Отговор
    Нали трябваше да оказваме натиск на Русия. Как хубаво ще клекнат тия в Брюксел.

    06:30 01.06.2026

  • 2 Долу ЕС

    27 1 Отговор
    все едно България да премахне тавана на дълга на сащ?!?!?!ако искат да сложар таван на бананите или златното??? брюкселски бок уци

    06:32 01.06.2026

  • 3 Абе

    21 0 Отговор
    Смешници

    06:37 01.06.2026

  • 4 Ники

    17 0 Отговор
    Хахахаха.....

    06:37 01.06.2026

  • 5 Доналд Дък, патарок

    19 0 Отговор
    За глупостите на Кая таван няма.

    06:44 01.06.2026

  • 6 Съдията

    11 1 Отговор
    Пудели. Нищо лично Зеленски, просто бизнес!😂

    06:44 01.06.2026

  • 9 Госあ

    7 1 Отговор
    Добре че премиер е Радев, защото гумените глави щяха да смачкат Русия, като откажат да купуват петрол отново ! 😅

    07:06 01.06.2026

  • 10 Тити

    4 1 Отговор
    Този ценови таван почти никой не го спазва а Зеленски им налага санкции всеки ден

    07:12 01.06.2026

  • 11 Маринов

    2 1 Отговор
    Е, как ЕС ще атакува кораби? Съвсем са обезумели! Светът започва да прилича на екшъните, които пускат по кабеларките в България. И както поколения вече тук са възприели ужасии и убийства за нещо обикновено, така и карат всички да си мислят, че такова арогантно решение на ЕС ще е също нормално. Няма такова нещо. Ще стартира морска война с всички последици. Решението е смяна на режимите в големите страни на ЕС, Англия и шапката на ЕК. САЩ, Китай и Русия ще се разбират, ЕС държи на военния език и действия срещу интересите на народите в него. Това е така, защото войните пълнят личните им сметки и задоволяват потребностите им за реванш от ВСВ.

    07:18 01.06.2026

  • 13 До кога ще търпим?!

    3 0 Отговор
    Начело на ЕС да ни управляват шепа еднолични властници,като Урсула и Калас...?!
    Ето-Гърция се противопоставя,а ние си трайкаме...
    Одобрявам Радев,че каза-
    ,,Не може да се спечели война срещу най-голямата ядрена сила в света...!
    Нужно е цялостно преразглеждане на политиката на Европа...!"
    Европа върви към тотално икономическо източване,наливайки безотчетни пари,в бездънната каца-,,Украйна"...!
    До кога?!
    Народе!

    07:28 01.06.2026

  • 14 Тоест

    1 0 Отговор
    Политиците в ЕС лишават частните фирми от ЕС от оборот забранявайки им дефакто да работят с руснаците....явно си вярват че само ЕС може да извършва тези услуги?! Да не говорим за ограниченията за европейската икономика която и без това не е конкурентна.

    07:29 01.06.2026