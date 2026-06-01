Bloomberg: ЕС може да премахне тавана на цените на руския петрол

Европейският съюз може временно да замрази тавана на цените на руския петрол, тъй като войната в Близкия изток продължава в четвъртия си месец, съобщиха източници на Bloomberg, запознати със ситуацията.

Миналата година ЕС въведе механизъм, който автоматично нулира тавана на цените на всеки шест месеца до 15% под средната пазарна цена на руския суров петрол Ural. Настоящият таван на цените е 44,10 долара за барел, а преразглеждането му е планирано за края на лятото.

Съгласно този таван на европейските компании е забранено да предоставят услуги като застраховка и транспорт на петрол, продаван на цена над установения таван.

„Цените на петрола се повишиха рязко в резултат на войната в Иран и ефективното затваряне на Ормузкия проток. При следващия преглед на тавана на цените през юли, нивото вероятно ще се повиши до поне 65 долара, надвишавайки предишния праг от 60 долара, определен съвместно от Г-7“, казаха източниците, пожелали анонимност, за да обсъдят преговорите при закрити врати.

По този начин замразяването ще запази тавана на цените на сегашното му ниво, ограничавайки свръхпечалбите, които Русия получава от настоящите високи цени на петрола. Други разглеждани варианти включват спиране на динамичните и автоматични увеличения до края на годината, предвид изключителните обстоятелства в Близкия изток, или ограничаване на всяко увеличение до 60 долара, в съответствие с нивото на Г-7, добавиха източниците.

„Тази стъпка ще бъде част от последния пакет от санкции на ЕС, 21-вият от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. ЕС възнамерява да финализира и официално да предложи пакет от нови мерки в началото на юни. Посланиците на държавите членки бяха информирани за тези планове миналата седмица“, отбеляза Bloomberg.

Източници също така съобщиха, че ЕС е наложил санкции на стотици кораби и планира да атакува кораби, които предоставят услуги на танкери.

Те добавиха, че ключовите цели на новия пакет са допълнително увеличаване на натиска върху енергийните приходи на Русия и нейния финансов сектор, както и лишаване на военната индустрия от основни доставки.

„Необходима е подкрепата на всички държави членки, преди да бъдат приети санкции, а плановете може да се променят преди това. Морските държави като Гърция често негодуват срещу промените в ценовите ограничения, докато други столици са особено чувствителни към това, което те наричат свои енергийни и търговски интереси“, подчертава статията.

ЕС планира да наложи търговски ограничения върху определени критични минерали, метали и руди, използвани в руския аерокосмически сектор и за разработването на дронове, използвани от Русия за бомбардиране на украински градове, както и технологии като електронни противодействия.