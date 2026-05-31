Смяната на треньора в Ливърпул може да обърка плановете на Интер и Ювентус

Треньорската рокада в Ливърпул може да има сериозно отражение и върху трансферните планове на два от италианските грандове, пише “Sport Mediaset”. С напускането на Арне Слот и идването на Андони Ираола бъдещето на няколко играчи от състава на „червените“ отново е поставено под въпрос.
Най-внимателно ситуацията следи Интер. „Нерадзурите“ от месеци работят по привличането на Къртис Джоунс, който е сред предпочитаните халфове на Кристиан Киву. До този момент изглеждаше, че Ливърпул е склонен да се раздели с английския полузащитник, но смяната на треньора може да промени ситуацията.
Джоунс има договор до 2027 година, а преговорите за подновяването му не напредват. Въпреки това новият наставник може да поиска играчът да остане част от проекта, което би усложнило плановете на Интер.
В Торино също следят внимателно случващото се на „Анфийлд“. Ювентус продължава да се интересува от вратаря Алисон и според информациите вече е постигнал принципна договорка с бразилеца.
Досега обаче Арне Слот не е желаел да се разделя с един от лидерите в съблекалнята, особено на фона на очакваните промени в състава. Именно затова решението на Ираола може да се окаже решаващо.
Ако испанецът реши да заложи на Георги Мамардашвили като титулярен вратар, пътят пред Алисон към Торино може да бъде отворен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА