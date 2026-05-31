Смяната на треньора в Ливърпул може да обърка плановете на Интер и Ювентус

Треньорската рокада в Ливърпул може да има сериозно отражение и върху трансферните планове на два от италианските грандове, пише “Sport Mediaset”. С напускането на Арне Слот и идването на Андони Ираола бъдещето на няколко играчи от състава на „червените“ отново е поставено под въпрос.

Най-внимателно ситуацията следи Интер. „Нерадзурите“ от месеци работят по привличането на Къртис Джоунс, който е сред предпочитаните халфове на Кристиан Киву. До този момент изглеждаше, че Ливърпул е склонен да се раздели с английския полузащитник, но смяната на треньора може да промени ситуацията.

Джоунс има договор до 2027 година, а преговорите за подновяването му не напредват. Въпреки това новият наставник може да поиска играчът да остане част от проекта, което би усложнило плановете на Интер.

В Торино също следят внимателно случващото се на „Анфийлд“. Ювентус продължава да се интересува от вратаря Алисон и според информациите вече е постигнал принципна договорка с бразилеца.

Досега обаче Арне Слот не е желаел да се разделя с един от лидерите в съблекалнята, особено на фона на очакваните промени в състава. Именно затова решението на Ираола може да се окаже решаващо.

Ако испанецът реши да заложи на Георги Мамардашвили като титулярен вратар, пътят пред Алисон към Торино може да бъде отворен.