Украинската армия: Поредните руски лъжи! Не сме атакували Запорожката АЕЦ
31 Май, 2026 15:46 661 51

Атакуването на ядрени обекти е като игра с огъня, каза генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси, осъждайки нападението, без обаче да обвини някоя страна за него

Анатоли Стайков

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрекоха изстрелян от тях дрон да е поразил Запорожката АЕЦ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Вчера Русия обяви, че ВСУ са атакували окупираната от нея в началото на войната атомна електроцентрала в Югоизточна Украйна.

Днес украинската армия отрече това твърдение като "поредния пропаганден ход" от страна на Русия. В изявление ВСУ казаха, че спазват международното хуманитарно право и са наясно с "последиците от всякакви действия, насочени към ядрени съоръжения".

"В съответния участък от фронтовата линия по време на инцидента не е имало активни бойни действия и не са използвани оръжия", пише в текста.

Украинската държавна агенция за ядрен надзор, от своя страна, заяви, че щетите, за които твърди Русия, че са били нанесени, трябва да бъдат потвърдени от експертите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в най-голямата атомна електроцентрала в Европа като част от дългосрочна мониторингова мисия.

"Атакуването на ядрени обекти е като игра с огъня", каза генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси, осъждайки нападението, без обаче да обвини някоя страна за него.

Запорожката АЕЦ, която се намира близо до фронтовата линия, бе окупирана от Русия през март 2022 г. – броени дни след пълномащабната инвазия в Украйна на 24 февруари същата година, което предизвика опасения от ядрен инцидент. Тя редовно е подлагана на обстрели, за които Москва и Киев се обвиняват взаимно, като при това всяка от двете страни в конфликта твърди, че другата взема централата на прицел умишлено.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лъжи на урко фашисти

    33 8 Отговор
    Ненормалните урки

    Коментиран от #31, #38

    15:47 31.05.2026

  • 2 стоян георгиев

    8 30 Отговор
    Заради ситуацията на фронта русия може да инсценира ядрена авария .

    Коментиран от #4, #7, #41

    15:47 31.05.2026

  • 3 РязАнски Сахар

    7 28 Отговор
    Ушанките сами се бомбят от безсилие.

    Коментиран от #8, #11

    15:48 31.05.2026

  • 4 Бай Ставри

    17 7 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Може между бузките ти моето момче.

    15:49 31.05.2026

  • 5 Исторически парк

    27 7 Отговор
    Поредните украински лъжи!

    15:49 31.05.2026

  • 6 ООрана държава

    17 9 Отговор
    Само думнахте една ромънска асансьорна шахта

    15:49 31.05.2026

  • 7 А12

    24 6 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Инсценировките ги правят МИ-6 и МОСАД !

    15:50 31.05.2026

  • 8 Програмист

    21 6 Отговор

    До коментар #3 от "РязАнски Сахар":

    И укрите сами си бомбят жилищата с кривите петриоти

    15:50 31.05.2026

  • 9 Софиянец

    24 6 Отговор
    СЛАВА РУСИЯ!

    15:51 31.05.2026

  • 10 Жена

    7 26 Отговор
    СЛАВА УКРАЙНА!

    Коментиран от #51

    15:51 31.05.2026

  • 11 А12

    11 6 Отговор

    До коментар #3 от "РязАнски Сахар":

    в сънищата на интсе стите от Мъгливото островче..

    15:52 31.05.2026

  • 12 Лъжат ршистките Изроде.

    5 20 Отговор
    Губят войната!

    15:53 31.05.2026

  • 13 Съдията

    12 5 Отговор
    Не бе, не сте! Светият Дух беше, че е Петдесетница!😂 Жалки, запад(нали) марионетки!😂

    15:54 31.05.2026

  • 14 Вервайте

    19 5 Отговор
    укрите са мръсно племе !

    15:54 31.05.2026

  • 15 Историк

    6 19 Отговор
    Империята на злото е и империя на лъжите,войната и смъртта. Промитите мозъци у нас обаче вярват на лъжите, защото имат една гънка в мозъка, свързана с Кремъл и не вярват дори и на всички злини,които са причинили на България, въпреки,че са факт. Те са опасни за държавата, защото са национални предатели, но ги е ст.ах до заминат за Москва при терориста.

    Коментиран от #44

    15:54 31.05.2026

  • 16 Справедлив

    7 7 Отговор
    Руснаците да предадат дрона !

    15:55 31.05.2026

  • 17 Вервайте

    5 18 Отговор
    Руснаците са мръсно племе.

    15:56 31.05.2026

  • 18 Зеленото:

    18 5 Отговор
    Като се "кача на черешата" и гърмя по всичко. На другия ден се обяснявам и подсмърчам..

    15:56 31.05.2026

  • 19 Готов за бой

    5 10 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    15:57 31.05.2026

  • 20 Мдаа

    4 13 Отговор
    Ако дрон влезе в ануса на бункерният руснаците пак ще отричат.

    15:57 31.05.2026

  • 21 Бойко Българоубиец

    12 3 Отговор
    Пък аз си крада 😏

    15:59 31.05.2026

  • 22 Нямат край

    4 12 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    15:59 31.05.2026

  • 23 Е.С.

    4 4 Отговор
    Лъжци!

    16:00 31.05.2026

  • 24 теоретично има

    11 3 Отговор
    три изхода 1. преврат и народен съд, след което клетва за вярност към Русия 2. разпад и унищожение на 404, за да не може да бъде заплаха за Русия 3. разпад на самата Русия.... Явно 404 залагат на вариант 3, ОК...възможно е, няма спор, но вероятността да се случи е незначителна. Най-вероятно е да се случи 1

    Коментиран от #32

    16:00 31.05.2026

  • 25 Факт

    3 13 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се оправдава и извинява пред ЕС за падналия руски дрон, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    Коментиран от #45

    16:01 31.05.2026

  • 26 Рублевка

    9 3 Отговор
    Запорожката АЕЦ е построена от СССР. РФ е наследник на СССР. РФ изплати външните дълговете на всички бивши републики, на УССР включително. Следователно централата е руска и не е окупирана а освободена.

    16:01 31.05.2026

  • 27 Много интересно

    11 3 Отговор
    останките от дрона що са с укронаzzистите символи? Щом Гроси не порицава директно укронаzzистите, а говори винаги завоалирано, значи на 100% са те и техните кукловоди, нагличаните и краварите. Ако бе руски дрона, Гроси директно щеше да назове, че е такъв.

    16:02 31.05.2026

  • 28 Смешник

    5 4 Отговор
    Ако друг ако не вие сте я атакували Може би руснаците сами са се обстрелвали

    16:02 31.05.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    10 4 Отговор
    Накратко за ситуацията в СВО:

    1. Групировка "Восток" на ВС на РФ достигна на 20 км. от гр. Орехов на Запорожкото направление.
    В ход е операция по обкръжение на групировката на ВСУ на това направление. Вероятно към края на лятото и късната есен и този град ще е свободен.

    2. Константиновка е пред освобождение. Там много скоро всичко приключва.

    3. Поради липса на жива сила ВСУ се изтегля от гр. Купенск, за който Киев така упорито се сражаваше и за който похарчи огромни количества жива сила.

    Коментиран от #33

    16:02 31.05.2026

  • 30 !!!

    9 4 Отговор
    Не се роди още тоз украинец,на който можеш да имаш вяра!

    16:03 31.05.2026

  • 31 Няма логика,

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Лъжи на урко фашисти":

    защото най-много лъжат държави като Северна Корея, Иран и Русия. Дори, това което се говори по държавните руски и севернокорейски тв канали, няма нищо общо с действителността. Облъчват 24/7 крепостните роби с цел да ги държат в неведение и подчинение. Затова нямат и интернет, за да не разбират истината и реалността.

    Коментиран от #35, #36

    16:04 31.05.2026

  • 32 Рублевка

    5 6 Отговор

    До коментар #24 от "теоретично има":

    Първият вариант изпълни украинския флот. Заедно със своя адмирал положи клетва на РФ. Офицерите и сержантите запазиха своите звания и жилища. Получиха руски заплати и пенсии.
    Сухопътните войски се оказаха пикльовци и се наведоха на бандеровците. Затова вече са при Бандера и Кобзон.

    16:06 31.05.2026

  • 33 Майко мила

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    😅😅😅😅😅

    Коментиран от #39, #42

    16:06 31.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Рублевка

    6 4 Отговор

    До коментар #31 от "Няма логика,":

    В Русия ИМА високоскоростен интернет по домовете и в офисите. Изключват временно мобилния интернет, за да не се насочват по него дронове.

    16:08 31.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 А Мала Токмачка?

    1 6 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?

    16:09 31.05.2026

  • 38 Уникално

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Лъжи на урко фашисти":

    Да вярваш на руско-комунистеческо-фашистка мутра си е диагноза наОлигофрен,какъвто си ти същност

    16:09 31.05.2026

  • 39 az СВО Победа 81

    10 1 Отговор

    До коментар #33 от "Майко мила":

    СВО стигна до етапа, в който основният проблем пред ВСУ е липсата на жива сила.
    Така е и на много места в зоната на СВО. И на Харковското и на Сумското и на Славянсо-Краматорското направления.

    Коментиран от #46

    16:09 31.05.2026

  • 40 Интегрирана система

    8 0 Отговор
    Да бе, руснаците си бяха взривили сами северните потоци и сега си бомбандират завладяната АЕЦ. Така се самозстрашават от ядрена катастраофа. Тези украинци са цезсрамни, нагли и безпрецедентни лъжци.

    16:10 31.05.2026

  • 41 Абре, пор

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Защо трябва Русия да инсцинира ядрена аврия!
    Наркоманчето и леля му Урсула са ядрена заплаха!

    16:11 31.05.2026

  • 42 az СВО Победа 81

    8 0 Отговор

    До коментар #33 от "Майко мила":

    Неслучайно Путин беше толкова категоричен, че краят на СВО е близо.

    Отделно от липсата на жива сила, тази есен основните спонсори на Киев ще бъдат изправени пред проблема за собственото си оцеляване, заради икономичедката катастрофа, която се задава. ..

    16:13 31.05.2026

  • 43 Вие сте пешки

    5 0 Отговор
    Не сте вие, а вашите английски и американски куратори.

    16:14 31.05.2026

  • 44 Жица

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Историк":

    Най некомпетентния историк си ти. Не си заслужава да те коментира човек.

    16:15 31.05.2026

  • 45 Терминал

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Факт":

    За дрона в Румъния е пропаганда. Защо не допуснаха руски предсавители по разследването или да дадат доказателства поне.?

    При война и след лов много се лъже.

    16:15 31.05.2026

  • 46 Ква жива сила?

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "az СВО Победа 81":

    Ква жива сила?Да не сме 1916 година?80% от руските жертви са от дронове.Украинските дронове в момента са над Луганск.

    16:16 31.05.2026

  • 47 Жалко за Готвача

    0 1 Отговор
    А защо да я атакуват след като днес тока се използва от Украина и самата централа не е приобщена кьм единната руска енергийна система. Там сьщо се вьрти някаква корупционна сделка от несменяемия (справка Максим Шингаркин )

    16:16 31.05.2026

  • 48 Искам

    0 1 Отговор
    Русия да обясни какво дири в украинската централа !

    16:17 31.05.2026

  • 49 Екрите са тъпи

    0 0 Отговор
    От ООН ще отидат на място.
    Парчетата са ваши бе фашисти скапани

    16:17 31.05.2026

  • 50 Мдаа

    0 0 Отговор
    Когато украинци и руснаци си играят, се получава нещо като аварията в Чернобил. Тогава си играеха на професори, днес на стражари и апаши.

    16:17 31.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

