Украинската армия: Поредните руски лъжи! Не сме атакували Запорожката АЕЦ

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрекоха изстрелян от тях дрон да е поразил Запорожката АЕЦ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Вчера Русия обяви, че ВСУ са атакували окупираната от нея в началото на войната атомна електроцентрала в Югоизточна Украйна.
Днес украинската армия отрече това твърдение като "поредния пропаганден ход" от страна на Русия. В изявление ВСУ казаха, че спазват международното хуманитарно право и са наясно с "последиците от всякакви действия, насочени към ядрени съоръжения".
"В съответния участък от фронтовата линия по време на инцидента не е имало активни бойни действия и не са използвани оръжия", пише в текста.
Украинската държавна агенция за ядрен надзор, от своя страна, заяви, че щетите, за които твърди Русия, че са били нанесени, трябва да бъдат потвърдени от експертите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в най-голямата атомна електроцентрала в Европа като част от дългосрочна мониторингова мисия.
"Атакуването на ядрени обекти е като игра с огъня", каза генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси, осъждайки нападението, без обаче да обвини някоя страна за него.
Запорожката АЕЦ, която се намира близо до фронтовата линия, бе окупирана от Русия през март 2022 г. – броени дни след пълномащабната инвазия в Украйна на 24 февруари същата година, което предизвика опасения от ядрен инцидент. Тя редовно е подлагана на обстрели, за които Москва и Киев се обвиняват взаимно, като при това всяка от двете страни в конфликта твърди, че другата взема централата на прицел умишлено.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лъжи на урко фашисти
Коментиран от #31, #38
15:47 31.05.2026
2 стоян георгиев
Коментиран от #4, #7, #41
15:47 31.05.2026
3 РязАнски Сахар
Коментиран от #8, #11
15:48 31.05.2026
4 Бай Ставри
До коментар #2 от "стоян георгиев":Може между бузките ти моето момче.
15:49 31.05.2026
7 А12
До коментар #2 от "стоян георгиев":Инсценировките ги правят МИ-6 и МОСАД !
15:50 31.05.2026
8 Програмист
До коментар #3 от "РязАнски Сахар":И укрите сами си бомбят жилищата с кривите петриоти
15:50 31.05.2026
11 А12
До коментар #3 от "РязАнски Сахар":в сънищата на интсе стите от Мъгливото островче..
15:52 31.05.2026
15 Историк
Коментиран от #44
15:54 31.05.2026
21 Бойко Българоубиец
24 теоретично има
Коментиран от #32
16:00 31.05.2026
1. Групировка "Восток" на ВС на РФ достигна на 20 км. от гр. Орехов на Запорожкото направление.
В ход е операция по обкръжение на групировката на ВСУ на това направление. Вероятно към края на лятото и късната есен и този град ще е свободен.
2. Константиновка е пред освобождение. Там много скоро всичко приключва.
3. Поради липса на жива сила ВСУ се изтегля от гр. Купенск, за който Киев така упорито се сражаваше и за който похарчи огромни количества жива сила.
Коментиран от #33
16:02 31.05.2026
31 Няма логика,
До коментар #1 от "Лъжи на урко фашисти":защото най-много лъжат държави като Северна Корея, Иран и Русия. Дори, това което се говори по държавните руски и севернокорейски тв канали, няма нищо общо с действителността. Облъчват 24/7 крепостните роби с цел да ги държат в неведение и подчинение. Затова нямат и интернет, за да не разбират истината и реалността.
Коментиран от #35, #36
16:04 31.05.2026
32 Рублевка
До коментар #24 от "теоретично има":Първият вариант изпълни украинския флот. Заедно със своя адмирал положи клетва на РФ. Офицерите и сержантите запазиха своите звания и жилища. Получиха руски заплати и пенсии.
Сухопътните войски се оказаха пикльовци и се наведоха на бандеровците. Затова вече са при Бандера и Кобзон.
16:06 31.05.2026
33 Майко мила
До коментар #29 от "az СВО Победа 81":😅😅😅😅😅
Коментиран от #39, #42
16:06 31.05.2026
35 Рублевка
До коментар #31 от "Няма логика,":В Русия ИМА високоскоростен интернет по домовете и в офисите. Изключват временно мобилния интернет, за да не се насочват по него дронове.
16:08 31.05.2026
38 Уникално
До коментар #1 от "Лъжи на урко фашисти":Да вярваш на руско-комунистеческо-фашистка мутра си е диагноза наОлигофрен,какъвто си ти същност
16:09 31.05.2026
39 az СВО Победа 81
До коментар #33 от "Майко мила":СВО стигна до етапа, в който основният проблем пред ВСУ е липсата на жива сила.
Така е и на много места в зоната на СВО. И на Харковското и на Сумското и на Славянсо-Краматорското направления.
Коментиран от #46
16:09 31.05.2026
41 Абре, пор
До коментар #2 от "стоян георгиев":Защо трябва Русия да инсцинира ядрена аврия!
Наркоманчето и леля му Урсула са ядрена заплаха!
16:11 31.05.2026
42 az СВО Победа 81
До коментар #33 от "Майко мила":Неслучайно Путин беше толкова категоричен, че краят на СВО е близо.
Отделно от липсата на жива сила, тази есен основните спонсори на Киев ще бъдат изправени пред проблема за собственото си оцеляване, заради икономичедката катастрофа, която се задава. ..
16:13 31.05.2026
44 Жица
До коментар #15 от "Историк":Най некомпетентния историк си ти. Не си заслужава да те коментира човек.
16:15 31.05.2026
45 Терминал
До коментар #25 от "Факт":За дрона в Румъния е пропаганда. Защо не допуснаха руски предсавители по разследването или да дадат доказателства поне.?
При война и след лов много се лъже.
16:15 31.05.2026
46 Ква жива сила?
До коментар #39 от "az СВО Победа 81":Ква жива сила?Да не сме 1916 година?80% от руските жертви са от дронове.Украинските дронове в момента са над Луганск.
16:16 31.05.2026
49 Екрите са тъпи
Парчетата са ваши бе фашисти скапани
16:17 31.05.2026
