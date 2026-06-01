Израел поиска от САЩ одобрение да увеличи ударите в Ливан

1 Юни, 2026 06:10, обновена 1 Юни, 2026 06:14 635 4

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио предложи нова инициатива за прекратяване на огъня на израелския премиер Бенямин Нетаняху и ливанския президент Джоузеф Аун

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел поиска от Съединените щати да одобрят разширяването на операциите на Армията на отбраната на Израел (IDF) в Ливан, съобщи The Jerusalem Post (TJP), позовавайки се на свои източници.

„Висши израелски служители поискаха от висши американски служители да позволят на IDF да разшири ударите си срещу Бейрут“, се посочва в изданието.

Според изданието, Йерусалим разчита на положителен отговор от Белия дом, предвид липсата на напредък както в преговорите между САЩ и Иран, така и в диалога между Израел и Ливан.

На 31 май израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че IDF е завзела контрол над ключова стратегическа височина северно от река Литани в Ливан, където се намира 900-годишната крепост от времето на кръстоносците Бофорт.

Преди това израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че IDF разширява операцията си в Ливан и поема контрол над стратегически райони.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио предложи нова инициатива за прекратяване на огъня на израелския премиер Бенямин Нетаняху и ливанския президент Джоузеф Аун.

Журналистът от Axios Барак Равид съобщи това в социалната медийна платформа X, позовавайки се на източници.

„За да се придвижат тези преговори, САЩ предложиха като първа стъпка Хизбула да прекрати всички атаки срещу Израел. В замяна Израел ще се въздържи от ескалация на конфликта в Бейрут“, пише той.

Източникът на Равид заяви, че ливанският лидер се е опитал да придвижи инициативата, но отговорът на председателя на ливанския парламент Набих Бери „е бил уклончив и разочароващ“.


  • 1 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Заглавието казва всичко ,няма фащ няма исрахел ,и кой кого води за носа

    06:17 01.06.2026

  • 2 долу сащ и израел

    3 0 Отговор
    не знам защо са санкциите срещу Русия, след агресията на сащ в ирак инизраел в ливан

    06:57 01.06.2026

  • 3 Тити

    0 0 Отговор
    Израел си е правел винаги каквото си иска без САЩ да им рарешават.

    07:14 01.06.2026

  • 4 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор
    "Талибаните" на САЩ искат разрешение , за да продължат нападението ???

    Въпроса е, кой води тази война , наемника "Моше" или Миротвореца???

    07:18 01.06.2026