Израел поиска от САЩ одобрение да увеличи ударите в Ливан

Израел поиска от Съединените щати да одобрят разширяването на операциите на Армията на отбраната на Израел (IDF) в Ливан, съобщи The Jerusalem Post (TJP), позовавайки се на свои източници.

„Висши израелски служители поискаха от висши американски служители да позволят на IDF да разшири ударите си срещу Бейрут“, се посочва в изданието.

Според изданието, Йерусалим разчита на положителен отговор от Белия дом, предвид липсата на напредък както в преговорите между САЩ и Иран, така и в диалога между Израел и Ливан.

На 31 май израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че IDF е завзела контрол над ключова стратегическа височина северно от река Литани в Ливан, където се намира 900-годишната крепост от времето на кръстоносците Бофорт.

Преди това израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че IDF разширява операцията си в Ливан и поема контрол над стратегически райони.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио предложи нова инициатива за прекратяване на огъня на израелския премиер Бенямин Нетаняху и ливанския президент Джоузеф Аун.

Журналистът от Axios Барак Равид съобщи това в социалната медийна платформа X, позовавайки се на източници.

„За да се придвижат тези преговори, САЩ предложиха като първа стъпка Хизбула да прекрати всички атаки срещу Израел. В замяна Израел ще се въздържи от ескалация на конфликта в Бейрут“, пише той.

Източникът на Равид заяви, че ливанският лидер се е опитал да придвижи инициативата, но отговорът на председателя на ливанския парламент Набих Бери „е бил уклончив и разочароващ“.