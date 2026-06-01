Новини
Спорт »
Световен футбол »
България прегази Франция и е в топ 8 на Европа

България прегази Франция и е в топ 8 на Европа

1 Юни, 2026 06:30 1 068 1

  • българия-
  • франция-
  • минифутбол-
  • братислава-
  • европейско първенство по минифутбол

„Лъвовете“ изиграха най-силния си мач до момента и не оставиха никакви шансове на „петлите“

България прегази Франция и е в топ 8 на Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

България спечели с 6:1 срещу Франция и се класира за 1/4-финалите на европейското първенство по минифутбол в словашката столица Братислава. „Лъвовете“ изиграха най-силния си мач до момента и не оставиха никакви шансове на „петлите“.На четвъртфиналите „лъвовете“ ще срещнат световния вицешампион Унгария, а мачът ще се играе на 2 юни (вторник) от 18:30 часа.

Още с първия съдийски сигнал българският тим се настани в половината на съперника и положенията пред френския вратар следваха едно след друго. Първият гол падна обаче чак в 21-ата минута, когато Момчил Кузманов асистира на Любомир Генчев и той технично откри резултата с третото си попадение от началото на шампионата. „Петлите“ изравниха в края на първата част с първата си по-сериозна атака чрез Гигу, който се разписа със силен шут от границата на пеналта. Отговорът на „лъвовете“ дойде веднага – в добавеното време Ивайло Тодоров наказа грешка на стража на Франция, който бе излязъл неразчетено при странично хвърляне за нашия тим.

След почивката българският отбор показа впечатляваща игра и отбеляза още 4 безответни гола. В 36-ата минута Владимир Айтов овладя на гърди дълго подаване и технично прати топката в близкия ъгъл за 3:1. Четири минути по-късно Николай Маринов с левия крак не остави шанс на противниковия страж, а в 46-ата минута Кристиян Николов покачи на 5:1. 60 секунди по-късно Божидар Петелов отблизо оформи крайното 6:1 след заучено комбинация от корнер.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахаха

    1 0 Отговор
    🚽🚽🚽🚽🚽👃👃👃🌽🌽🌽

    06:52 01.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове