България прегази Франция и е в топ 8 на Европа

България спечели с 6:1 срещу Франция и се класира за 1/4-финалите на европейското първенство по минифутбол в словашката столица Братислава. „Лъвовете“ изиграха най-силния си мач до момента и не оставиха никакви шансове на „петлите“.На четвъртфиналите „лъвовете“ ще срещнат световния вицешампион Унгария, а мачът ще се играе на 2 юни (вторник) от 18:30 часа.

Още с първия съдийски сигнал българският тим се настани в половината на съперника и положенията пред френския вратар следваха едно след друго. Първият гол падна обаче чак в 21-ата минута, когато Момчил Кузманов асистира на Любомир Генчев и той технично откри резултата с третото си попадение от началото на шампионата. „Петлите“ изравниха в края на първата част с първата си по-сериозна атака чрез Гигу, който се разписа със силен шут от границата на пеналта. Отговорът на „лъвовете“ дойде веднага – в добавеното време Ивайло Тодоров наказа грешка на стража на Франция, който бе излязъл неразчетено при странично хвърляне за нашия тим.

След почивката българският отбор показа впечатляваща игра и отбеляза още 4 безответни гола. В 36-ата минута Владимир Айтов овладя на гърди дълго подаване и технично прати топката в близкия ъгъл за 3:1. Четири минути по-късно Николай Маринов с левия крак не остави шанс на противниковия страж, а в 46-ата минута Кристиян Николов покачи на 5:1. 60 секунди по-късно Божидар Петелов отблизо оформи крайното 6:1 след заучено комбинация от корнер.