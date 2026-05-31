Предложили Хари Магуайър на Интер

Хари Магуайър е бил предложен на Интер. Според информация на La Gazzetta dello Sport, 33-годишният защитник може да напусне Манчестър Юнайтед това лято.

През април тази година англичанинът удължи договора си с "червените дяволи" до 2027 година.

Интер следи ситуацията, но в момента клубът разглежда други кандидатури за тази позиция. Приоритетен вариант за "нерадзурите" е централният защитник на Удинезе Умар Соле. Интер може да предложи на 26-годишния французин договор поне до 2031 година.

През изминалия сезон в Серия А Соле изигра 35 мача, отбеляза 3 гола и направи 1 асистенция.

Магуайър изигра 23 мача в този сезон на Висшата лига, отбеляза 1 гол и направи 2 голови подавания.