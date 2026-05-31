Деклан Райс: Това е само началото за Арсенал

31 Май, 2026 20:29 254 0

Английският национал призова отбора да гледа напред след драматичната загуба от ПСЖ във финала на Шампионската лига

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Деклан Райс опита да вдъхне оптимизъм в лагера на Арсенал след болезненото поражение от ПСЖ във финала на Шампионската лига. „Топчиите“ отстъпиха с 3:4 след изпълнение на дузпи, след като редовното време и продълженията завършиха при резултат 1:1.

Лондончани поведоха чрез Кай Хаверц, но Усман Дембеле изравни от дузпа през втората част. При наказателните удари пропуски на Еберечи Езе и Габриел Магаляеш лишиха Арсенал от първи трофей в най-престижния европейски клубен турнир.

Въпреки разочарованието Райс подчерта, че отборът е на прав път.

„Микел Артета е съкрушен, всички сме съкрушени. Залогът беше огромен, а емоциите още по-големи“, заяви халфът след срещата.

„Той ни каза колко много обича тази група и колко е горд от всичко, което постигнахме през сезона. Давахме всичко от себе си във всеки мач.“

Райс е убеден, че бъдещето на Арсенал остава обещаващо.

„Изминахме дълъг път, но това е само началото за този отбор. Спечелихме Висшата лига, което беше сбъдната мечта, а този финал можеше да бъде следващата крачка. Ще продължим да се развиваме и да гледаме напред.“

Статистиката от финала показва колко трудно е било за отбора на Артета. Арсенал завърши мача с едва 24,7% владение на топката – най-ниският показател за финал в Шампионската лига от началото на воденето на подобна статистика през сезон 2003/04.

Въпреки солидната игра в защита срещу 21 удара на ПСЖ, английският тим отправи само един точен удар към противниковата врата и създаде твърде малко положения, за да стигне до европейския връх.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

