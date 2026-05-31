Ювентус отново поглежда към Икарди, Спалети обмисля аржентинеца за заместник в атака

31 Май, 2026 19:29 434 1

Бившият капитан на Интер е сред вариантите за атаката на „бианконерите“ при евентуална раздяла със сръбския нападател

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Мауро Икарди отново е свързван с трансфер в Ювентус. Аржентинският нападател може да се раздели с Галатасарай през следващите седмици и името му вече фигурира сред опциите, разглеждани от Лучано Спалети за подсилване на атаката.

В Торино все още се надяват да постигнат споразумение за нов договор с Душан Влахович, но клубът подготвя резервни варианти в случай, че сръбският национал напусне през лятото.

Основен приоритет остава Рандал Коло Муани, който трябва да се завърне в ПСЖ след наема си. Френският шампион обаче настоява за около 40 милиона евро, което усложнява евентуална сделка.

Сред обсъжданите имена е и Жан-Филип Матета. Нападателят привлече внимание с представянето си за Кристъл Палас и остава сред интересните варианти за „бианконерите“.

На този фон Икарди изглежда като по-достъпно решение. Бившият голмайстор на Интер познава отлично Серия А, а евентуалното му привличане като свободен агент би било сериозен плюс за клуба от финансова гледна точка, пише “Sport Mediaset”.

Според информациите отношенията между Икарди и Спалети, които в миналото имаха напрежение по време на съвместния си престой в Интер, вече не представляват пречка за евентуално сътрудничество.


  • 1 ДА НЕ Е ЛУД ДА

    4 0 Отговор
    НАПУСКА ГАЛАТАСАРАЙ КОИТО ЩЕ ИГРАЯТ В ШАМПИОНСКА ЛИГА,А ЮВЕ САМО ЩЕ ГО ГЛРДАТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА.ПЛЮС ТОВА Е ПОЧИТАН АДСКИ МНОГО ОТ ФЕНОВЕТЕ НА ГАЛАТА И ОТ УПРАВАТА НА КЛУБА.ЮВЕ ЛЕЖИ НА СТАРИ ЛАВРИ И ВЕЧЕ Е АМОРТИЗИРАН И КАКВА Е ГАРАНЦИЯТА.ЧЕ СЛЕД ПОРЕДНАТА ИМ ДАЛАВЕРА НЕМА ПАК ДА ГИ ПРАТЯТ В СЕРИЯ С .КЛУБ СЪС ЗАТИХВАЩИ ФУНКЦИИ И НУЛА ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХИ.

    19:35 31.05.2026

