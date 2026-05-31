Ювентус отново поглежда към Икарди, Спалети обмисля аржентинеца за заместник в атака

Мауро Икарди отново е свързван с трансфер в Ювентус. Аржентинският нападател може да се раздели с Галатасарай през следващите седмици и името му вече фигурира сред опциите, разглеждани от Лучано Спалети за подсилване на атаката.

В Торино все още се надяват да постигнат споразумение за нов договор с Душан Влахович, но клубът подготвя резервни варианти в случай, че сръбският национал напусне през лятото.

Основен приоритет остава Рандал Коло Муани, който трябва да се завърне в ПСЖ след наема си. Френският шампион обаче настоява за около 40 милиона евро, което усложнява евентуална сделка.

Сред обсъжданите имена е и Жан-Филип Матета. Нападателят привлече внимание с представянето си за Кристъл Палас и остава сред интересните варианти за „бианконерите“.

На този фон Икарди изглежда като по-достъпно решение. Бившият голмайстор на Интер познава отлично Серия А, а евентуалното му привличане като свободен агент би било сериозен плюс за клуба от финансова гледна точка, пише “Sport Mediaset”.

Според информациите отношенията между Икарди и Спалети, които в миналото имаха напрежение по време на съвместния си престой в Интер, вече не представляват пречка за евентуално сътрудничество.