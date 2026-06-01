След продължения: Финландия стана световен шампион по хокей с 1:0 срещу домакините от Швейцария

Финландия победи отбора на домакините с 1:0 в продълженията в последния мач от Световното първенство по хокей в Швейцария.

Конста Хелениус отбеляза гола в 71-ата минута.

Финландия стана световен шампион за пети път. Преди това финландският отбор спечели златни медали през 1995, 2011, 2019 и 2022 г. Финландците се изравниха с Русия по най-много победи на Световното първенство: в постсъветския период руснаците също спечелиха турнира пет пъти (1993, 2008, 2009, 2012, 2014).

Швейцария спечели сребро на Световното първенство за шести път в историята си и за трети пореден път. Отборът завърши втори на турнирите през 1935, 2013, 2018, 2024 и 2025 г.

Норвегия спечели бронз на Световното първенство за първи път в историята. В мача за третото място норвежците победиха Канада, рекордьорът за най-много победи на Световни първенства (28), с 3:2 в продължения.

Световното първенство се проведе в Цюрих и Фрибург. През 2027 г. турнирът ще бъзе в Германия, като домакини са Дюселдорф и Манхайм.