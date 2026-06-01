Бразилецът Рейналдо пристига за подпис с Левски

1 Юни, 2026 06:09 690 0

24-годишният флангови нападател ще премине медицински прегледи, след което ще подпише официално дългосрочен договор със столичния гранд

Бразилецът Рейналдо пристига за подпис с Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски ще стартира лятната си селекция в началото на следващата седмица. В понеделник се очаква у нас да пристигне първото ново попълнение на "сините" - бразилецът Рейналдо. 24-годишният флангови нападател ще премине медицински прегледи, след което ще подпише официално дългосрочен договор със столичния гранд, пишат колегите от Gong.bg.

Рейналдо пристига в Левски от Санта Клара. През миналия сезон той беше даден под наем на втородивизионния португалски Шавеш. За този отбор вкара 6 гола и направи 4 асистенции в 31 мача.

Бразилецът е играл още за Крисиума, Атлетико Паранаензе, КСА, Гуарани и Алверка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

