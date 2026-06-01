Бразилецът Рейналдо пристига за подпис с Левски

Левски ще стартира лятната си селекция в началото на следващата седмица. В понеделник се очаква у нас да пристигне първото ново попълнение на "сините" - бразилецът Рейналдо. 24-годишният флангови нападател ще премине медицински прегледи, след което ще подпише официално дългосрочен договор със столичния гранд, пишат колегите от Gong.bg.

Рейналдо пристига в Левски от Санта Клара. През миналия сезон той беше даден под наем на втородивизионния португалски Шавеш. За този отбор вкара 6 гола и направи 4 асистенции в 31 мача.

Бразилецът е играл още за Крисиума, Атлетико Паранаензе, КСА, Гуарани и Алверка.