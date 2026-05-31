31 май 1902 г.: България и Русия подписват таен военен договор в Санкт Петербург

На 31 май 1902 г. в Санкт Петербург е подписана тайната Българо-руска военна конвенция. Споразумението е сключено от военния министър на Княжество България генерал Стефан Паприков и руския военен министър генерал Алексей Куропаткин.
Документът има отбранителен характер срещу евентуална агресия от страна на Австро-Унгария и Румъния.
Руската империя се задължава да защити целостта и независимостта на България с военна сила. Българската държава трябва да предостави армията си под руско командване в случай на общ военен конфликт.
Русия изрично отказва да подкрепи България при евентуална война с Османската империя за освобождение на Македония и Одринско.
Благодарение на публикуваните по-късно архивни документи (включително в дипломатическите сборници на д-р Богдан Кесяков от 1925 г.) днес разполагаме с конкретния текст и клаузи на Военната конвенция.
Документът изрично упоменава, че споразумението няма агресивни цели, а служи единствено за противодействие на тайния съюз между Австро-Унгария и Румъния. Текстовете буквално забраняват конвенцията да се използва срещу Османската империя (Турция) или друга съседна балканска държава.
Руската империя поема юридическото задължение „с всичките си сили“ да пази целостта и неприкосновеността на българската територия.
Руският Генерален щаб разработва детайлен план за концентрация на българските войски. При конфликт с Румъния, българската армия е трябвало да действа съвместно с руските сили на Добруджанския боен театър.
В случай на война с Австро-Унгария или Румъния, българските въоръжени сили преминават под директното оперативно ръководство на руския главнокомандващ. Българският монарх запазва правото си лично да води армията, но стратегическите решения остават в ръцете на Санкт Петербург.
Договорът влиза в сила веднага след подписването му и е класифициран като „държавна тайна от особена важност“. По-късно генерал Стефан Паприков официално предава българското оригинално копие на външния министър Александър Малинов.
Въпреки силните текстове, договорът се оказва неефективен за българските национални интереси и не постига националните идеали на България за териториално обединение.
Русия претърпява тежко поражение в Руско-японската война (1904–1905 г.) и насочва вниманието си към вътрешни революции, което я принуждава да търси сближаване с Австро-Унгария. Поради тази причина, по време на Балканските войни и последвалата Междусъюзническа война през 1913 г., Русия не задейства конвенцията, за да защити България от нападението на Румъния.
1 Ти да видиш
Криворазбрана цивилизация!
12:49 31.05.2026
Факт
31.05.1902 г. – В Санкт Петербург се подписва тайна българо-руска военна конвенция. Само месеци след избиране на правителството на Стоян Данев, то започва да служи на истинския си господар – Русия. Какви са ЛОШИТЕ ПОСЛЕДИЦИ от него? ПЪРВАТА - БЪЛГАРСКАТА армия ПРАКТИЧЕСКИ се поставя под руско оперативно командване. Според чл. 7-ми руският главен щаб изработва, а руският император утвърждава:
– плановете за мобилизация и съсредоточаването на българската армия и частите,
– плановете за отбрана и настъпление за изпълнение на поставените от Руския главен щаб задачи и цели.
Така Българското военно министерство практически е елиминирано при окончателното вземане на жизненоважни решения. ВТОРАТА - С това споразумение българската политика по македонския въпрос на практика се ограничава до минимум. Това предрешава изхода на въстанията в Македония и обезсмисля пролятата българска кръв. В чл. 6-ти се регламентира, че при война:
– “България ще запази най-строг неутралитет спрямо Турция и крайна предпазливост в сношенията си с нея“...
– ще “остави на Балканите за наблюдение на границата и за запазване реда и спокойствието в страната само една малка част от своите сили“.
Това е пагубно за българските интереси, но е в унисон с руската политика за хегемония на Балканите.
Още преди това, в 1900 г., в официозът "Новое время" ясно пише - "Русия не иска въстание в Македония“ и руските дипломати в Цариград активно
13:26 31.05.2026
Факт
"Още преди това, в 1900 г., в официозът "Новое время" ясно пише - "Русия не иска въстание в Македония“ и руските дипломати в Цариград активно работят за това. Тази политика дава своите плодове, османската власт жестоко преследва революционните кадри. В началото на 1901 г. целият ЦК на ВМОРО е арестуван и 84 видни българи и водачи на ВМОРО са заточени. По руско настояване и българското русофилско правителство организира в София втори удар, на 23/24.03.1901 г. са арестувани членовете на ВМОК. Само две седмици след подписване на конвенцията, пак под руски натиск, България търпи поражение и в продължилата цели пет години борба, в т.н. „Фирмилианова афера“. Така на 15 юни 1902 г., сръбският владика Фирмилиан е ръкоположен за митрополит в Скопие и с помощта на Русия Сърбия УСПЯВА да създаде своя зона на влияние в Македония. После русофилският кабинет на Данев практически ПРОВАЛЯ още два ОПИТА за ОБЕДИНЕНИЕ на българската земя. Когато през септ. 1902 г., избухва Горноджумайското въстание, то практически е ОБРЕЧЕНО. А и след потушаването му, когато Великите сили припомнят на Високата порта задълженията ѝ по Берлинския договор за провеждане на реформи в Македония и Одринско, правителството на Данев не работи за това. Отново, вместо решителни действия, по руски съвет, на султана е връчена само програма за реформи, на която не е обърнато никакво внимание. Кабинетът на Данев обрича на неуспех и Илинденско-Преображенското въстание. Руската дипломация зна
