Потвърдено: Жената на Сашо Кадиев е бременна (СНИМКИ)

Ивелина Чоева, съпругата на Сашо Кадиев, май очаква първото си дете, заподозряха нейни последователи в социалнaта мрежа. Красавицата отпразнува рождения си ден с пътешествие до Мароко. Тя публикува доста кадри от празника си в Инстаграм. Именно снимките от ваканцията разпалиха слуховете, че в семейството на актьора скоро може и скоро да има бебе. На фотосите брюнетката изглежда видимо наедряла в областта на корема, пише hotarena.bg.
Новината беше потвърдена днес със специална фотосесия на щастливата двойка.
Чоева посрещна личния си празник в компанията на близки приятелки, сред които и инфлуенсърката Александра Богданска. Разбира се, до нея бе и съпругът ѝ, който не пропусна да я изненада и да направи рождения ѝ ден още по-специален. На снимките Ивелина позира с широки рокли и свободни летни тоалети, което допълнително усъмни феновете ѝ, че крие нарастващо коремче. На един от фотосите ясно се забелязват по-заоблената ѝ фигура и нараснал бюст, а някои веднага започнаха да обсъждат дали наистина става дума за бременност.
Това ще бъде първо дете за Ивелина и второ за Кадиев. Актьорът вече има дъщеря Катерина от дългогодишната си връзка с танцьорката Таня Тончева, с която останаха в добри отношения след раздялата им. Малката Кати беше шаферка на сватбата на баща си с актуалната му съпруга. Тогава мнозина отбелязаха колко топли отношения има момичето с новата жена на татко си – нещо, което не се случва чак толкова често.
Сватбата на Кадиев и Чоева през лятото на 2024 година бе едно от най-коментираните светски събития. Двойката си каза „да” на стилна церемония, а снимките от тържеството обиколиха социалните мрежи. Интересен детайл бе отсъствието на бившата на актьора. Двамата твърдят, че поддържат добри отношения заради детето, но липсата на Тончева на венчавката не остана незабелязана. Това веднага отприщи слухове за напрежение зад кулисите.
Любопитен е и фактът, че в началото Катето Евро не била особено въодушевена от връзката на сина си с манекенката Ивелина. Актрисата дълго време била по-близка с Таня и трудно приемала новата жена до Сашо. С времето обаче отношенията между свекърва и снаха постепенно се затоплили. Днес Катето открито демонстрира симпатии към Чоева. „Щом синът ми си я е избрал, аз няма какво да им се бъркам! Освен това тя е страхотно момиче”, разсъждавала философски актрисата пред приятели. Катето отдавна подтиквала двойката да има дете и често намеквала, че къщата има нужда от повече детски смях.
Откакто е с Ивелина, Кадиев видимо се е променил. Преди актьорът и водещ не обичаше да пътува, особено до далечни и екзотични дестинации. След появата на дългокраката брюнетка в живота му обаче това се промени. Те често обикалят различни дестинации – от романтични европейски градове до луксозни островни ваканции. Чоева успя да извади Сашо от зоната му на комфорт и да го накара да се наслаждава повече на живота. Артистът често публикува романтични послания към половинката си и не крие колко е влюбен.
„Това усмихнато и забавно момче не спира да ме сюрпризира! Понякога с романтични изненади, а друг път с лудостите си, но аз си го обичам и с тях – с всеки изминал ден все повече и повече! Пожелавам ни да остареем заедно и да държим здраво ръцете си на сцената, наречена живот!”, споделяла е Ивелина за съпруга си.
В професионален план нещата също се подреждат добре за Кадиев. След като напусна „Преди обед”, мнозина се чудеха дали не рискува твърде много. Скоро обаче той доказа, че решението му е било правилно. Сашо се впусна в нови телевизионни проекти и стана лице на шоуто „Кой да знае?”, което му отнема значително по-малко време. Успоредно с това продължава активно да играе в театъра – голямата му страст още от студентските години. Семейството му очевидно живее повече от комфортно. Луксозните пътувания, дизайнерските дрехи, скъпите хотели и новият електрически автомобил BMW ясно показват, че актьорът и съпругата му се радват на висок стандарт на живот.
Според хора от обкръжението на двойката темата за бебе се обсъждала често през последната година. Сашо отдавна бил готов отново да стане баща и дори тайно мечтаел този път да има син. Ивелина обаче доскоро не бързала с подобна стъпка. Красавицата имала много професионални ангажименти, снимки, рекламни кампании и чести пътувания. Тя се страхувала, че едно бебе ще я откъсне от активния начин на живот, с който е свикнала. Изглежда обаче, ситуацията вече са е променила. Ивелина значително е намалила работата и е започнала да прекарва повече време със семейството си.
В общия живот на двойката има и една тема, която винаги стои на дневен ред – страстта на Сашо към електронните игри. Артистът е запален геймър от години и често прекарва дълги часове пред компютъра. Дори по време на ергенското си парти в Гърция не успял напълно да се откъсне от любимото си хоби. В началото Ивелина трудно приемала тази негова мания, но постепенно свикнала. Днес тя гледала на това с чувство за хумор, дори проявила желание да се научи да играе.
Ако слуховете за бременност се окажат верни, това безспорно ще бъде най-щастливата новина за семейството след сватбата им. Засега нито Ивелина, нито Кадиев коментират темата, но интересът към тях расте. Почитателите на двойката вече нямат търпение да разберат дали манекенката наистина ще стане майка за първи път.
Жената на Сашо Кадиев е бременна?
КОЙ Е БАЩАТА? ИЛИ ГО ПАЗЯТ В ТАЙНА?
Да, и ще имат син
До коментар #18 от "тоя некадърен":От мненията след статията има един извод-българите са най-големите завистници, злобари! Те не могат да се зарадват на чуждото щастие, не могат да приемат, че някой успява да си изкарва парите без да краде! Мразят някой да е известен и обичан, защото те самите са нищожества, никому неизвестни и незначителни търтеи!
От кого?
До коментар #1 от "Сталин":А ма от кого е енбрионкото ???
Но щом са се ееее нека се земат младите...
Бог знае...на бодлива крава рога не дава!!!
До коментар #9 от "Тома":Ми затова са комшиите, хора сме, да си го помагаме..
Какви са тези хора?!?
Тва каква новина е?
Но ако детето не е от него е ОК!
Тогава е разбираемо!
Но не, информацията се отнася до поредното същество, което сравнено с дъртото същество от фамилията е не по малко безинтересно и далече от "красиво". Погледнете рекламата на двете за мицералната вода и сами ще прецените всичко. Хайде стига. Омръзна ни вече от тази фамилия. Да не смее човек да пусне телевизора.
ни вопъл,ни стон...?!
35 Да,ве...!
До коментар #13 от "Жената на Сашо Кадиев е бременна?":Едно правилно заглавие,така и не можаха да сътворят...?!
обективен незавиждащ и некрадящ читател
До коментар #20 от "Да, и ще имат син":Сашке, да ти е честито храненичето и недей така остро, с рогата напред.
Сашка Кадъната
До коментар #34 от "Обиден!":Нормално е, жена и мъж да имат дете, затова и не си интересен. Тук сензацията е, че една 40-годишна ромка е заплодена и жена й не знае от кого.
41 Я ПАК...!
До коментар #40 от "Сашка Кадъната":,,..една 40-годишна ромка е заплодена И ЖЕНА Й не знае от кого."
Баче Кико
До коментар #34 от "Обиден!":Обещах и да съм дискретен.
Ma наф
-Сашо Кадиев е бременен от жена си!
Всичко друго е в реда на нещата.
Факти?
53 ха ха Хо
До коментар #33 от "Мисирско възхваляване":И са си направили лъскава фотосесия за инстаграм иначе цялата дружинка голяма селяндурщина начело с дружката им Александра Богданска.Кич и чалгария.
РЕАЛИСТ
До коментар #20 от "Да, и ще имат син":Никой не завижда на успеха на нормален човек. Тук става въпрос за детето на мама. Майка му Катето Евро премина през леглото на много партийни величия, за да може невзрачното ѝ отроче , без никакви качества , да се подвизава по телевизията. Докато не знаех, коя е майка му, винаги се чудех какво търси това недоразумение на екрана.
