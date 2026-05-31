Новини
Спорт »
Световен футбол »
ПСЖ прибира колосална сума от Шампионската лига

ПСЖ прибира колосална сума от Шампионската лига

31 Май, 2026 19:00 925 4

  • псж-
  • футбол-
  • арсенал-
  • шампионска лига

Победата на финала над Арсенал (1:1, 4:3 след дузпи) донесе на клуба 6,5 милиона евро

ПСЖ прибира колосална сума от Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен е спечелил 146 милиона евро от наградни фондове в тазгодишното издание на Шампионската лига, според изчисления на The Athletic.

Победата на финала над Арсенал (1:1, 4:3 след дузпи) донесе на клуба 6,5 милиона евро.

Освен това, излизането за Суперкупата на УЕФА, където през август в Залцбург парижани ще се срещнат с Астън Вила, гарантира на клуба още 4 милиона евро, а в случай на победа ще бъдат добавени още 1 милион евро.

Арсенал е спечелил около 143 милиона евро. Това е рекордна сума от наградни фондове за английски клуб.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    3 0 Отговор
    Не е луд, който яде баницата...
    Болните фенове по стадионите и пред телевизорите плащат.

    19:15 31.05.2026

  • 2 Най-добрия им играч

    1 0 Отговор
    Ще ги върнат за съдийството.

    19:18 31.05.2026

  • 3 Зрител

    0 1 Отговор
    Излишно е да се гледа Шампионска Лига!Знае се вече всяка година ПСЖ е шампион!

    19:43 31.05.2026

  • 4 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Колосална е само простотията на списвача! Тия пари не стигат и за един трансфер на топ играч! Не стигат и за заплати за месец! Моля Ви, ползвайте думи , които разбирате, илитерати!

    20:38 31.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове