ПСЖ прибира колосална сума от Шампионската лига

Пари Сен Жермен е спечелил 146 милиона евро от наградни фондове в тазгодишното издание на Шампионската лига, според изчисления на The Athletic.

Победата на финала над Арсенал (1:1, 4:3 след дузпи) донесе на клуба 6,5 милиона евро.

Освен това, излизането за Суперкупата на УЕФА, където през август в Залцбург парижани ще се срещнат с Астън Вила, гарантира на клуба още 4 милиона евро, а в случай на победа ще бъдат добавени още 1 милион евро.

Арсенал е спечелил около 143 милиона евро. Това е рекордна сума от наградни фондове за английски клуб.