ПСЖ прибира колосална сума от Шампионската лига

Пари Сен Жермен е спечелил 146 милиона евро от наградни фондове в тазгодишното издание на Шампионската лига, според изчисления на The Athletic.
Победата на финала над Арсенал (1:1, 4:3 след дузпи) донесе на клуба 6,5 милиона евро.
Освен това, излизането за Суперкупата на УЕФА, където през август в Залцбург парижани ще се срещнат с Астън Вила, гарантира на клуба още 4 милиона евро, а в случай на победа ще бъдат добавени още 1 милион евро.
Арсенал е спечелил около 143 милиона евро. Това е рекордна сума от наградни фондове за английски клуб.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нннн
Болните фенове по стадионите и пред телевизорите плащат.
19:15 31.05.2026
2 Най-добрия им играч
19:18 31.05.2026
3 Зрител
19:43 31.05.2026
4 Лопата Орешник
20:38 31.05.2026