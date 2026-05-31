Продадоха първия роудстър MG Cyberster в България

Електрическата революция току-що получи своя най-ярък, шумен и безочливо секси посланик по родните пътища. Забравете за скучните и еднообразни "батерии на колела" – новият MG Cyberster нахлува на родна територия, за да докаже, че емоцията от шофирането под открито небе няма абсолютно никакво намерение да капитулира пред екологичните тенденции. Този изцяло електрически роудстър е същински магнит за погледи и вече официално предизвиква вълнение по софийските булеварди. Първият екземпляр у нас не остана дълго безстопанствен и първата бройка, доставена в страната вече е продадена.
Британската марка с вековна история, която днес процъфтява под шапката на китайския колос SAIC, е сътворила истинско технологично бижу. На преден план излизат зашеметяващите "ножични" врати, които се вдигат гордо към небето, напомняйки за екзотична суперила. Самият силует е класическо обяснение в любов към легендарните ретро роудстъри от миналото на бранда – дълъг преден капак, мускулести калници и къса, стегната задница. Сгъваемият текстилен гюрук се прибира автоматично за едва 10 секунди, дори и в движение при скорост до 50 км/ч, позволявайки на шофьора веднага да усети вятъра в косите си. Пътническата клетка предлага дигитален кокпит с три свързани екрана и премиум аудиосистема BOSE, а спортните Y-образни седалки буквално обгръщат тялото.
Онова, което наистина ще накара сърцето ви да прескочи удар, се крие под изваяните панели. Върховата модификация GT (Luxury) разполага с умопомрачителните 510 конски сили и брутален максимален въртящ момент от 725 Нм, разпределени между четирите колела. Благодарение на вградената система за Launch Control, това електрическо чудовище изстрелва водача от 0 до 100 км/ч за главозамайващите 3.2 секунди – динамика, способна да засрами редица бензинови икони с двойно по-висока цена. Базовата версия Comfort разчита на задно предаване и 340 конски сили, което също гарантира чисто и нефилтрирано удоволствие на пътя. С пробег до 507 километра по цикъла WLTP и възможност за бързо зареждане от 10% до 80% за 38 минути, моделът е напълно готов за дълги уикенд бягства.
У нас цената на този футуристичен спортист стартира от 63 400 евро и достига до 68 400 евро за най-мощното изпълнение, което го позиционира като безспорен флагман в гамата на марката. Сумата е изключително конкурентна на фона на динамиката от територията на суперавтомобилите, която MG Cyberster предлага. Едно е сигурно – първият български собственик вече притежава не просто превозно средство, а визуален и инженерен китайски шедьовър, който ще събира въздишки навсякъде, където се появи.
1 Глей ти
Коментиран от #21, #22
10:35 31.05.2026
2 И ако
Коментиран от #3, #5, #6, #17
10:38 31.05.2026
3 Мишо
До коментар #2 от "И ако":ти каква кола караш ? някой възхищава ши ти се освен гаражните майстори
Коментиран от #18
10:50 31.05.2026
4 и богатите
10:58 31.05.2026
5 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "И ако":Заради такива фукльовци вдигат застраховките. Като блъсне тази скъпа тенекия и сиромасите ще плащат. Вчера гледам един такъв ненормалник шари по магистралата и сменя ленти на скорост. Далече не стигат такива. Един път със стомна за вода, втори път със стомна за вода и на третия път се счупва.
11:00 31.05.2026
6 Aлфа Вълкът
До коментар #2 от "И ако":Това е среден клас кабриолет, дори ако изключим миатата е евтин. Градска кола, не за дълъг път. Едно Ауди S5 3.0 tfsi кабрио втора ръка е по-добра сделка, правиш му stage 1 и ставаш бияч, ама Ауди все правят коли с вид на сапуниерка.
Коментиран от #9, #26
11:01 31.05.2026
7 Дкфкф
11:01 31.05.2026
9 Aлфа Вълкът
До коментар #6 от "Aлфа Вълкът":Забравих най-важното, то си го пише в края на статията, ама пак да го подчертая, в тази кола минала заминала край британска изцяло китайски продукт е.
11:05 31.05.2026
11 Читател
11:16 31.05.2026
13 Парче Пластмаса !
До коментар #8 от "разбира се":С Малко тенекийка.
Щом Ви Хресва !
Много Интелигентни !
Изглеждате !
11:31 31.05.2026
14 Този, който
11:34 31.05.2026
15 Васил
11:56 31.05.2026
16 Шошо
12:56 31.05.2026
18 Мнение
До коментар #3 от "Мишо":Мишо, колата си ли ползваш за да компенсира едни липси?!
Нормалните хора ползваме колите по предназначение, а не като цел в живота!
13:19 31.05.2026
19 ....
13:38 31.05.2026
21 гост
До коментар #1 от "Глей ти":И за какво ще го посещава НАП , за да им се смее ?? За месечната вноска от 800-900 евро , която даже НАПЪЛНО ЗАКОННО се признава изцяло за разход и намалява данъка на фирмата ?? Да не говорим , че ще си вземе и ДДС , тоест ще му излезе около 50 000 след всички приспадания !!
13:49 31.05.2026
22 гост
До коментар #1 от "Глей ти":Реално погледнато всеки със заплата над 1600-1700 евро , което е 30 % от работещите в България може спокойно да си купи тази кола , да не говорим за фирмите !!
13:51 31.05.2026
23 Демократ
13:57 31.05.2026
24 Пилотът Гошу
14:56 31.05.2026
25 Антикомуне
15:39 31.05.2026
26 Антикомуне
До коментар #6 от "Aлфа Вълкът":Аудио само ще му диша прахта на този кабриолет. На 450м може би няма да има кола която да бие това MG. Единствено Тесла Прада и Ксиаомин ще го бият, но те са в друг ценови диапазон. Струват три пъти повече
15:44 31.05.2026