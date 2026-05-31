Продадоха първия роудстър MG Cyberster в България

31 Май, 2026 10:30, обновена 31 Май, 2026 14:44 13 169 26

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Електрическата революция току-що получи своя най-ярък, шумен и безочливо секси посланик по родните пътища. Забравете за скучните и еднообразни "батерии на колела" – новият MG Cyberster нахлува на родна територия, за да докаже, че емоцията от шофирането под открито небе няма абсолютно никакво намерение да капитулира пред екологичните тенденции. Този изцяло електрически роудстър е същински магнит за погледи и вече официално предизвиква вълнение по софийските булеварди. Първият екземпляр у нас не остана дълго безстопанствен и първата бройка, доставена в страната вече е продадена.

Британската марка с вековна история, която днес процъфтява под шапката на китайския колос SAIC, е сътворила истинско технологично бижу. На преден план излизат зашеметяващите "ножични" врати, които се вдигат гордо към небето, напомняйки за екзотична суперила. Самият силует е класическо обяснение в любов към легендарните ретро роудстъри от миналото на бранда – дълъг преден капак, мускулести калници и къса, стегната задница. Сгъваемият текстилен гюрук се прибира автоматично за едва 10 секунди, дори и в движение при скорост до 50 км/ч, позволявайки на шофьора веднага да усети вятъра в косите си. Пътническата клетка предлага дигитален кокпит с три свързани екрана и премиум аудиосистема BOSE, а спортните Y-образни седалки буквално обгръщат тялото.

Онова, което наистина ще накара сърцето ви да прескочи удар, се крие под изваяните панели. Върховата модификация GT (Luxury) разполага с умопомрачителните 510 конски сили и брутален максимален въртящ момент от 725 Нм, разпределени между четирите колела. Благодарение на вградената система за Launch Control, това електрическо чудовище изстрелва водача от 0 до 100 км/ч за главозамайващите 3.2 секунди – динамика, способна да засрами редица бензинови икони с двойно по-висока цена. Базовата версия Comfort разчита на задно предаване и 340 конски сили, което също гарантира чисто и нефилтрирано удоволствие на пътя. С пробег до 507 километра по цикъла WLTP и възможност за бързо зареждане от 10% до 80% за 38 минути, моделът е напълно готов за дълги уикенд бягства.

У нас цената на този футуристичен спортист стартира от 63 400 евро и достига до 68 400 евро за най-мощното изпълнение, което го позиционира като безспорен флагман в гамата на марката. Сумата е изключително конкурентна на фона на динамиката от територията на суперавтомобилите, която MG Cyberster предлага. Едно е сигурно – първият български собственик вече притежава не просто превозно средство, а визуален и инженерен китайски шедьовър, който ще събира въздишки навсякъде, където се появи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глей ти

    41 6 Отговор
    Повод за едно гости от НАП.

    Коментиран от #21, #22

    10:35 31.05.2026

  • 2 И ако

    43 5 Отговор
    го питаш защо му е изобщо , при това по тези пътища ? Да се фука , смятащ , че някой ще му се възхити ! На акъла !

    Коментиран от #3, #5, #6, #17

    10:38 31.05.2026

  • 3 Мишо

    15 17 Отговор

    До коментар #2 от "И ако":

    ти каква кола караш ? някой възхищава ши ти се освен гаражните майстори

    Коментиран от #18

    10:50 31.05.2026

  • 4 и богатите

    45 2 Отговор
    почнаха да карат китайски коли, какви времена дойдоха

    10:58 31.05.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    29 4 Отговор

    До коментар #2 от "И ако":

    Заради такива фукльовци вдигат застраховките. Като блъсне тази скъпа тенекия и сиромасите ще плащат. Вчера гледам един такъв ненормалник шари по магистралата и сменя ленти на скорост. Далече не стигат такива. Един път със стомна за вода, втори път със стомна за вода и на третия път се счупва.

    11:00 31.05.2026

  • 6 Aлфа Вълкът

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "И ако":

    Това е среден клас кабриолет, дори ако изключим миатата е евтин. Градска кола, не за дълъг път. Едно Ауди S5 3.0 tfsi кабрио втора ръка е по-добра сделка, правиш му stage 1 и ставаш бияч, ама Ауди все правят коли с вид на сапуниерка.

    Коментиран от #9, #26

    11:01 31.05.2026

  • 7 Дкфкф

    15 4 Отговор
    Е,дизелова Е-класа,базова,струва повече!Какво се хвали с тоя фазомер

    11:01 31.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Aлфа Вълкът

    23 2 Отговор

    До коментар #6 от "Aлфа Вълкът":

    Забравих най-важното, то си го пише в края на статията, ама пак да го подчертая, в тази кола минала заминала край британска изцяло китайски продукт е.

    11:05 31.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Читател

    12 2 Отговор
    68 хиляди евро за електрическа сапуниерка.

    11:16 31.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Парче Пластмаса !

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "разбира се":

    С Малко тенекийка.

    Щом Ви Хресва !

    Много Интелигентни !

    Изглеждате !

    11:31 31.05.2026

  • 14 Този, който

    14 1 Отговор
    Си го е купил, че се ядоса на тази статия - мислил си е, че ще минава за голям отворко, а сега всички кифли разбраха - само 63 000 евро!

    11:34 31.05.2026

  • 15 Васил

    12 1 Отговор
    В Китай тази марка коли са 3 пъти с по ниски цени пълен абсурд.

    11:56 31.05.2026

  • 16 Шошо

    5 1 Отговор
    Набутал се е яко

    12:56 31.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мнение

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мишо":

    Мишо, колата си ли ползваш за да компенсира едни липси?!

    Нормалните хора ползваме колите по предназначение, а не като цел в живота!

    13:19 31.05.2026

  • 19 ....

    8 1 Отговор
    Ако робите бачкат така усърдно като досега, шефа догодина ще си купи още едно.

    13:38 31.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 гост

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Глей ти":

    И за какво ще го посещава НАП , за да им се смее ?? За месечната вноска от 800-900 евро , която даже НАПЪЛНО ЗАКОННО се признава изцяло за разход и намалява данъка на фирмата ?? Да не говорим , че ще си вземе и ДДС , тоест ще му излезе около 50 000 след всички приспадания !!

    13:49 31.05.2026

  • 22 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Глей ти":

    Реално погледнато всеки със заплата над 1600-1700 евро , което е 30 % от работещите в България може спокойно да си купи тази кола , да не говорим за фирмите !!

    13:51 31.05.2026

  • 23 Демократ

    2 3 Отговор
    3.2 е смешно беше цифра преди 15 години

    13:57 31.05.2026

  • 24 Пилотът Гошу

    1 1 Отговор
    Отвратителна задница, предница на японец, врати тип Ламбо... Чудели са се какво да измислят, то предполагам всеки ИИ ще скалъпи подобно творение... Иначе парите са средна работа, около 60 евра струва всеки базов автомобил в сегмента на БМВ 3та серия или C class MB, та за електрическо кабрио предполагам са нормални тея 68К... Въпросът е - би ли ги дал за това "нещо"? Двуврат роудстър кабрио е покупка за кеф, не по необходимост. Подобно на мотор. Не те ли кара да се обърнеш да го погледнеш като го паркираш и се отдалечаваш, значи си си хвърлил парите на вятъра...

    14:56 31.05.2026

  • 25 Антикомуне

    0 0 Отговор
    В тази марка MG, няма нищо британско. От некадърност, британците фалираха цялото си автомобилостроене и го продадоха на китайци и индийци. Сега не притежават нито една британска марка.

    15:39 31.05.2026

  • 26 Антикомуне

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Aлфа Вълкът":

    Аудио само ще му диша прахта на този кабриолет. На 450м може би няма да има кола която да бие това MG. Единствено Тесла Прада и Ксиаомин ще го бият, но те са в друг ценови диапазон. Струват три пъти повече

    15:44 31.05.2026