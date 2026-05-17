Генералният секретар на на ФИФА на среща с Иран

17 Май, 2026 17:59 767 2

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на Международната централа (ФИФА) Матиас Графстрьом проведе конструктивна и позитивна среща с президента на Иранската футболна асоциация Мехди Тадж в Истанбул събота, заяви той пред агенция „Ройтерс“, изразявайки увереност относно участието на страната на тазгодишното Световно първенство.

Тимът Иран е планиран да изиграе и трите си мача от груповата фаза в Съединените щати, но участието на отбора в турнира от 11 юни до 19 юли е под въпрос, откакто САЩ и Израел нападнаха Иран в края на февруари.

„Имахме отлична и конструктивна среща с Иранската футболна асоциация“, каза Графстрьом по време на посещението в Истанбул.

„Работим в тясно сътрудничество и очакваме с нетърпение да ги посрещнем на Световното първенство по футбол“, добави той.

Матиас Графстрьом отказа да предостави подробности относно визовата ситуация за иранските футболисти, но коментира, че двете страни са имали възможност да обсъдят някои от оперативните въпроси и са провели положителен обмен.

„Обсъдихме всички съответни въпроси, но мисля, че не е мястото да обсъждаме подробностите. Като цяло, много позитивна среща и очакваме с нетърпение да продължим диалога“, заяви генералният секретар на ФИФА.

Иран поиска мачовете на състава на Мондиал 2026 да бъдат преместени в Мексико, но президентът на ФИФА Джани Инфантино настоя, че всички двубои трябва да се играят на „първоначално планираните стадиони“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чукай на дърво

    0 1 Отговор
    При евентуален атентат Инфантино ще бъде инфантилен.

    18:14 17.05.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор
    Иран смятат ΔΑΡΑ за сатанинско изчадие.

    18:20 17.05.2026

