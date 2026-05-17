Как комарите избират кои хора да ухапят?

Комарите не избират жертвите си случайно. Според съвременните изследвания тези насекоми използват сложна комбинация от химически, зрителни и температурни сигнали, за да откриват хората, които са най-подходящи за хранене. Учените от години изследват защо някои хора изглеждат „невидими“ за комарите, докато други привличат десетки ухапвания само за няколко минути.

Специалистите подчертават, че кръв смучат единствено женските комари. За разлика от мъжките, които се хранят основно с нектар и растителни сокове, женските имат нужда от белтъците и желязото в кръвта, за да развиват и снасят яйца. Без този допълнителен източник на хранителни вещества размножаването им е невъзможно.

Защо комарите хапят някои хора повече от други?

Основният ориентир за комарите е въглеродният диоксид, който хората издишват. Насекомите могат да засичат CO₂ от десетки метри разстояние чрез изключително чувствителни рецептори. Колкото повече въглероден диоксид отделя човек, толкова по-лесно става откриваем за насекомите. Именно затова хората с по-висок метаболизъм, по-голяма телесна маса или засилена физическа активност често са по-предпочитани „мишени“.

По време на спорт или интензивно движение организмът отделя значително повече въглероден диоксид и млечна киселина чрез потта. Според биолозите именно млечната киселина е сред ключовите химически сигнали, които помагат на комарите да различават живите организми от околната среда. Това обяснява защо бегачи, велосипедисти и хора, трениращи на открито, често стават обект на по-интензивни нападения от насекомите.

Изследвания през последните години показват, че значение има и съставът на човешкия микробиом. Бактериите, които естествено живеят върху кожата, отделят специфични миризми и химически съединения, а някои от тях са особено привлекателни за комарите. Учени от Университета „Рокфелер“ в САЩ установиха, че хората с по-високи нива на определени мастни киселини върху кожата могат да бъдат ухапвани значително по-често от останалите.

Цветът на дрехите също влияе върху риска от ухапвания. Според лабораторни експерименти комарите се насочват по-лесно към тъмни цветове като черно, тъмносиньо и червено. Светлите дрехи отразяват повече светлина и правят човека по-трудно различим за насекомите, особено при здрач и вечерни часове.

Телесната температура е друг важен фактор. Комарите могат да усещат топлината, излъчвана от тялото, и често се насочват към най-топлите участъци от кожата, където кръвоносните съдове са по-близо до повърхността.

Сред по-любопитните открития е и връзката между кръвната група и вероятността от ухапвания. Няколко изследвания, включително проучване от 2019 г., показват, че женските комари по-често предпочитат хора с нулева кръвна група. Според учените това може да е свързано с химически сигнали, които организмът отделя през кожата. Нулевата кръвна група е известна и като универсален донор, тъй като може да бъде преливана на хора с почти всички останали кръвни групи без сериозна имунна реакция.

Защо е важно да се пазим от ухапванията на комарите?

Световната здравна организация предупреждава, че комарите остават едни от най-опасните животни за човека заради способността им да пренасят заболявания като малария, денга, вируса Зика, чикунгуня и жълта треска. Заради климатичните промени и повишаването на температурите учените отчитат постепенно разширяване на зоните, в които определени видове комари могат да оцеляват и да се размножават.

Специалистите препоръчват няколко основни мерки за ограничаване на риска от ухапвания. Сред тях са носенето на светли дрехи с дълги ръкави вечер, използването на репеленти и избягването на интензивна физическа активност на открито в часовете около залез слънце, когато повечето видове комари са най-активни.

За домашна защита учените препоръчват използването на вентилатори и мрежи против насекоми. Въздушният поток затруднява полета на комарите и едновременно разсейва въглеродния диоксид и телесните миризми, които насекомите използват за ориентация.