Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров ще се изправи срещу 119-ия в света в пресявките на "Ролан Гарос"

Григор Димитров ще се изправи срещу 119-ия в света в пресявките на "Ролан Гарос"

17 Май, 2026 16:29 576 6

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • ролан гарос

Българинът трябва да спечели три мача, за да намери място в основната схема на турнира от "Големия шлем" в Париж

Григор Димитров ще се изправи срещу 119-ия в света в пресявките на "Ролан Гарос" - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Григор Димитров ще се изправи срещу 119-ия в света (поставен под номер 10) Жайме Фария в квалификациите за "Ролан Гарос", които започват следващата седмица.

Българинът трябва да спечели три мача, за да намери място в основната схема на турнира от "Големия шлем" в Париж. По ирония на съдбата това му е първото участие в пресявките на "Ролан Гарос", тъй като дебютира през 2011-та по право, защото беше достигнал до 64-то място в световната ранглиста.

При победа над Жайме Фария Гришо ще срещне Колтън Смит (№190) или Алваро Меса (№230). Потенциалните противници на българския тенисист за последната фаза от квалификациите са Алехандро Моро Канас (№242), Стефано Наполитано (№246), Лукас Ноймайер (№191) и Алекс Болт (№138).

Вчера организаторите в Париж посрещнаха Димитров с торта послучай 35-ия му рожден ден.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бялджип

    2 0 Отговор
    Сик транзит глория мунди !

    16:36 17.05.2026

  • 3 Бостанжия

    5 1 Отговор
    Розовият ще се ,,изправи" за да го ,, пресеят" и...набият ,че 200-те го чакат за да го продължат...

    16:39 17.05.2026

  • 4 Нашия Д

    1 0 Отговор
    Ришо му е време да ходи на плажа.Там може да изкара някой лев....

    17:35 17.05.2026

  • 5 Зайо Байо

    2 0 Отговор
    Ама защо ? Има ли смисъл въобще ? Да не се хаби !

    17:39 17.05.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    17:45 17.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове