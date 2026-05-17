DARA е големият победител на "ЕВРОВИЗИЯ 2026" (ВИДЕО)

Невероятен успех за България! DARA е големият победител на финала на песенния конкурс "Евровизия".

С блестящото си изпълнение на парчето "Bangaranga" българската певица завладя сърцата на зрителите не само на Стария континент, но и по целия свят, предава БНТ.

DARA: "Чувствам се прекрасно, не мога да разбера какво се случва. Моята работа е да бъда на сцената, да изпълнявам песента, да отворя сърцето си, да излъчвам светлина и любов. Останалото са точки. Всички имат големи очаквания, всичко, което направихме, надявам се, че ви хареса и почувствахте "Bangaranga". Прегърнете и приемете себе си, каквито сте!"

DARA поздрави всички изпълнители на "Евровизия".

"Не мога да повярвам какво се случва! Благодаря за оценката от журито на тези страни. Защото наистина положихме страхотни усилия. "Bangaranga" е чувство на сила, което носиш в себе си, да пребориш със специална енергия страха. В хармония с природата и света, когато се почувстваш - тогава можеш да постигнеш всичко" добави DARA.

DARA излезе на сцената под №12. Тя представи България на "Евровизия" с много енергия, модерно звучене и силно сценично присъствие. Младата певица успя да впечатли публиката със своя емоционален вокал и стилно изпълнение, което съчетаваше съвременна поп музика и запомняща се хореография. Представянето ѝ показа, че българските изпълнители могат уверено да се конкурират на голямата европейска сцена и да привличат вниманието на международната публика.

Националните журита дадоха своите оценки, които допринесоха за крайното класиране. Малта, Дания, Литва и Австралия дадоха по 12 точки на България, а страната ни даде 12 точки на Малта. Така България беше лидер във временното класиране след оценката на националните журита с 204 точки, следвана от Австралия и Дания - със 165 точки, следвани от Франция със 144 точки.

От публиката изпълнението на DARA получи точки 312 точки и така общо нашето момиче спечели главозамайващите 516 точки, като остави далеч след нея Израел с 343 точки.

За нея можеха да гласуват фенове от цял свят. Българите нямахме право да гласуваме за DARA, ако се намираме на територията на родината, но призовани да я подкрепят бяха сънародниците ни в чужбина.

Часове преди големия финал на "Евровизия" България постигна сериозен успех. DARA и песента "Bangaranga" спечелиха една от престижните награди "Марсел Безансон" за артистично присъствие на сцената – отличие, носещо името на създателя на конкурса.

Песни на 23 езика прозвучаха в тазгодишното 70-о издание на "Евровизия".

На сцената тази вечер излязоха изпълнители от 25 държави – 20 финалисти от двата полуфинала и представителите на т.нар. "Голяма петорка", които традиционно се класират директно за финала.

Българското присъствие на "Евровизия" беше двойно, защото освен DARA, сред гост-звездите тази вечер беше и Кристиян Костов, който през 2017 г. изведе България на второто място.

Тайланд ще бъде домакин на следващото издание на "Евровизия" през ноември.