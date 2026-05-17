DARA е големият победител на "ЕВРОВИЗИЯ 2026" (ВИДЕО)

Невероятен успех за България! DARA е големият победител на финала на песенния конкурс "Евровизия".
С блестящото си изпълнение на парчето "Bangaranga" българската певица завладя сърцата на зрителите не само на Стария континент, но и по целия свят, предава БНТ.
DARA: "Чувствам се прекрасно, не мога да разбера какво се случва. Моята работа е да бъда на сцената, да изпълнявам песента, да отворя сърцето си, да излъчвам светлина и любов. Останалото са точки. Всички имат големи очаквания, всичко, което направихме, надявам се, че ви хареса и почувствахте "Bangaranga". Прегърнете и приемете себе си, каквито сте!"
DARA поздрави всички изпълнители на "Евровизия".
"Не мога да повярвам какво се случва! Благодаря за оценката от журито на тези страни. Защото наистина положихме страхотни усилия. "Bangaranga" е чувство на сила, което носиш в себе си, да пребориш със специална енергия страха. В хармония с природата и света, когато се почувстваш - тогава можеш да постигнеш всичко" добави DARA.
DARA излезе на сцената под №12. Тя представи България на "Евровизия" с много енергия, модерно звучене и силно сценично присъствие. Младата певица успя да впечатли публиката със своя емоционален вокал и стилно изпълнение, което съчетаваше съвременна поп музика и запомняща се хореография. Представянето ѝ показа, че българските изпълнители могат уверено да се конкурират на голямата европейска сцена и да привличат вниманието на международната публика.
Националните журита дадоха своите оценки, които допринесоха за крайното класиране. Малта, Дания, Литва и Австралия дадоха по 12 точки на България, а страната ни даде 12 точки на Малта. Така България беше лидер във временното класиране след оценката на националните журита с 204 точки, следвана от Австралия и Дания - със 165 точки, следвани от Франция със 144 точки.
От публиката изпълнението на DARA получи точки 312 точки и така общо нашето момиче спечели главозамайващите 516 точки, като остави далеч след нея Израел с 343 точки.
За нея можеха да гласуват фенове от цял свят. Българите нямахме право да гласуваме за DARA, ако се намираме на територията на родината, но призовани да я подкрепят бяха сънародниците ни в чужбина.
Часове преди големия финал на "Евровизия" България постигна сериозен успех. DARA и песента "Bangaranga" спечелиха една от престижните награди "Марсел Безансон" за артистично присъствие на сцената – отличие, носещо името на създателя на конкурса.
Песни на 23 езика прозвучаха в тазгодишното 70-о издание на "Евровизия".
На сцената тази вечер излязоха изпълнители от 25 държави – 20 финалисти от двата полуфинала и представителите на т.нар. "Голяма петорка", които традиционно се класират директно за финала.
Българското присъствие на "Евровизия" беше двойно, защото освен DARA, сред гост-звездите тази вечер беше и Кристиян Костов, който през 2017 г. изведе България на второто място.
Тайланд ще бъде домакин на следващото издание на "Евровизия" през ноември.
3 БАНГАРАНГА
Поздрави от Истанбул
🇧🇬🇧🇬🇧🇬
4 Последния Софиянец
9 Страхотна!
Дано стане супер звезда!
Прослави България!
11 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Мойра":Оня с телевизорите беше от Англия.
21 Зеления
Браво на нашето момиче !
Честито и на цяла България !
28 Страхотна!
Най-голямата в Виена!
Прослави България !
33 Зеления
Рядко ни се случва на нас българите да се радваме, да се чувстваме горди и специални както в този момент.
35 Софийски селянин,
Свиквайте това е бъдещето на загубеното поколение,е все пак добре че има какво да се яде че иначе ни чака глад..
38 Гофри
До коментар #31 от "Айде":Айде, че утре пак на минимална заплата и домати по 5.80 евро, галош.
39 !!!?
Браво на Дара !
Огромен успех за България !
Честито на всички българи първото място на българската песен на Евровизия 2026 !
02:34 17.05.2026
02:37 17.05.2026
48 Кво стана
Че Дара трябва да си пусне Брада ?
Кво стана бре Издуханяк?
Нашето Момиче спечели ли
Хайтър Издънен?
49 Aлфа Bълкът
Събудих се 1:20ч водеше с 80т, викам си сега чакай да проверя какво става — НАЙ-СТРАШНИЯТ КОШМАР.
Сън не ме лови, сега цяла седмица дето да бутнеш, който и канал да пуснеш: "Бангаранга" и по-лошото Саня Армутлиева 👹.
50 леко неграмотен
До коментар #28 от "Страхотна!":Като ти гледам правописа и не се учудвам, че се радваш на шака-лака.
51 Жоро
53 Възбутител
До коментар #20 от "Будител":Преди няколко часа друг писа, че тази "песен" е толкова неизпъкнала, че като нищо може да спечели. Пророк!!!
55 Зеления
56 честен ционист
02:42 17.05.2026
57 На Теб
До коментар #7 от "честен ционист":Клизма ли ти обещаха?
60 честен ционист
64 По всички земни кълбета
66 Споко
До коментар #61 от "Онзи с БМВ-то":Всички знаем, че си голям баровец 😂
71 Пъпеш
До коментар #67 от "Чакам":Ами радва се на евро-гейckата победа на чака-рака и е заето да ти отговори.
74 Радвайте се
76 Супер тъпа
77 Поправка
82 А досега с какво се асоциираше?
84 Добрутро
87 ДрайвингПлежър
Коментиран от #95, #224
90 ДрайвингПлежър
03:13 17.05.2026
100 Нннннн
До коментар #96 от "Лост":14 от публиката е покъртително...
101 РУСОФИЛ ТЪПУНГ....ЕРИТЕ
И Кремълска Помия в устите им
Не могат да се зарадват
На Българският Успех.
Жалки Червени Парцали.
103 ДрайвингПлежър
До коментар #81 от "Аздъм":Не казвам, че е лошо или не (не е мой тип песен), но казвам ЧЕ НЕ Е БЪЛГАРСКО!!!
България "спечели" с аборигенски ритми щото си няма едни от най-красивите ритми и танци в света! И вместо да ги покаже с някакви мотиви (както направиха Елица и Стунджи) както много от държавите все пак имаха такива - ние се друсахме на някакви чернилски песни...
Тайланд и Евровизия - tash@k
Какво ли не се прави за пари
До коментар #96 от "Лост":
Доказва че не са привилегировани....
Само за Русораби и Червени Гейзаци
Им се привиждат
Че са Привилегировани.
111 ДрайвингПлежър
До коментар #82 от "А досега с какво се асоциираше?":Изо поне си е българин и се прослави с талант и българската попръжка!
Тая песен ти е написана за много пари от чужденци и няма нищо българско в нея! Тая песен те представя като абориген, каквито явно сте повечето щом бангаранга е вашата визитка!!
114 ДрайвингПлежър
До коментар #104 от "Фен":Дара ще остане в историята с нагласения конкурс и 2та милиона, които Армутлиевата прибра! 2та милиона, които ти даде запромотиране златната кокошчица на Сончето щото тя не обича да се бърка дълбоко в джоба и да плаща за артистите си!
115 Пак не си разбрал, cмешко!
До коментар #107 от "Смешко":Тайланд ще е домакин тази година на "азиатското" Евровизия! 🤦
116 Aлфа Bълкът
До коментар #56 от "честен ционист":В България като я бутнаха да спечели конкурса се целеше да се изкара атрактивен участник, а не най-добрият изпълнител. Още тогава замириса, като участваха доста утвърдени изпълнители и "Вирджиния Рекърдс". И целия медиен шум последните дни, на бтв и Нова каква им е работата да коментират Евровизия и да правят реклама на БНТ. От сутришните блокове, през предавания като "Пресечна Точка", до вечерните новини, значи им е било спуснато от ръководството, а на ръководството кой им го е спуснал, нещо на държавно ниво – "Правете реклама на България, защото ще печелим".
118 честен ционист
До коментар #116 от "Aлфа Bълкът":Ти да не си мислиш, че 94г така се става 4-и. Гечката после удари с хиперинфлацията, както днес Гечка джуниър помпа справедливата цена.
121 Фен
До коментар #114 от "ДрайвингПлежър":Ти си там явно счетоводителя щом аферата ти е толкова ясна. Или може би си го видял като публикация във фейсбук. Или просто си го чул от баба ти 🤣
124 Перо
До коментар #56 от "честен ционист":Тъпо Моше! Тоя път световната менажерия се провали, духат супата!
128 честен ционист
До коментар #124 от "Перо":Генералният спонсор на този конкурс е израелска фирма.
129 Виж ти
До коментар #116 от "Aлфа Bълкът":Ти си явно вътрешен човек щом всичко ти е така ясно. Имаш ли пари за цигари поне да не те мисля ?
131 Кат неможеш !
Правиш ф!
цигании !
Радвам се !
Че Масата !
Показа Лицето си !
И Съжалявам !
Че имам !
Такова !
Обкръжение !
133 КОЛКОТО И ДА СЕ МЪЧИШ
До коментар #112 от "Радой Ралин":Си оставаш РУСКИ ТРОЛЕЙБУС.
134 Бангаранга
До коментар #109 от "Радой Ралин":Кво става хейтъри,сън не ви лови🤣🤣🤣🤣
135 Перо
До коментар #85 от "Радой Ралин":Ти Моше ли си, “маке” ли си или обикновен унтерменш!
136 Въпросче
До коментар #128 от "честен ционист":Да не си му секретарката, че си така добре осведомен? Питам само😂
142 Хохо Бохо
Че Дара е първа и прослави България...
146 .....
До коментар #123 от "Радой Ралин":Я как хубаво пишеш на български,само така.
147 Еми явно има много значения
До коментар #90 от "ДрайвингПлежър":Иначе до 1 седмица ако не и по-рано , освен тук, всички останали по другите места ще са забравили за тоя конкурс. и чак догодина ще се активизират... В залата иначе публиката е като на олимпийските игри - роднини и екип на състезателите и някои други навлеци покрай тях. Аналогия никой няма да прави ...просто вместо да загубят няколко часа на мач или у кръчмата за релакс ш, европейците губят няколко часа пред телевизора пак за релакс - поне така беше преди де и при тия читавите държави
148 Бунта !
Нищо Ново !
Кръв и Зрелища !
Да се завърнеш !
20 столетия !
Назад !
154 Яд ли те е
До коментар #149 от "Радой Ралин":ето ти една истинска фраза на Радой Ралин
„Завистта е най-искрената форма на възхищение.“
157 Аззсъм
До коментар #103 от "ДрайвингПлежър":Съгласен с теб .Определено Вода на Елица и Стунджи беше доста добра
159 .....
До коментар #157 от "Аззсъм":Кристиян Костов беше супер и не спечели ,е и?
160 Бжбббб
До коментар #158 от "Радой Ралин":Бангаранга бангаранга
167 От два часа ревеш
До коментар #161 от "Радой Ралин":през минута в коментарите. Сърби ли те дyпарата е-джипси? Нали разбираш какво искам да ти кажа, унджубаецо? 💩
169 Перо
До коментар #158 от "Радой Ралин":Браво на гласувалите за Дара БГ зрители в чужбина! Малка подкрепа е дошла и от бойкотиращите Евровизия страни, заради участието на Израел, мюсюлманите и мразещите Израел! Общият брой точки на БГ отвя Израел далеч назад и БГ стана страната победител с най-голяма разлика от втория в класацията за всички песенни конкурси до сега!
174 Браво
До коментар #158 от "Радой Ралин":Описал си Точно
КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ .
Всичко казано пасва точно
За КАПЕЙКИН.
175 Македонскии политичар
е ИЗРАЕЛската козметична компания"Morrocan oil"производител на кремове за тяло и лице от араганово масло.
А всеки човек знае пе
Който ДАВА парара ТОЙ поръчва МУЗИКАТА и ПОБЕДИТЕЛИЯ
177 Айзомби
184 €$-ЗАГУБ€НЯЦИ!
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/
А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!
188 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
Догодина посрещате Европа в София, не Путин.
Дара ги ЗАКОВА ГЛОБАЛНО.
196 бунга - мунга
До коментар #188 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":Само не разбирам каква е връзката с Путин!? Айде стига вече с тая елементрана пропагназ. ПП - ДБ вече не пеят в хора и предстои да се разпаднта. Нео либирализма умря. Троленето ви вече е толкова истирясало, че по-добре си пийте хапчетата и не замърсявайте интернет. Който не харесва тая африканска какафония е путинист - е не мога, честно. Не сте в ред.
209 и маати ни съ питàли
До коментар #208 от "Кой е следващия":га я глосиха
08:32 17.05.2026
210 Мдада...
До коментар #204 от "Хмм":А от комшиите ни жалки трохи. Гърция логично подкрепи Кипър. Естония логично подкрепи Финландия.
Коментиран от #223, #238
217 бай Данью
219 555
До коментар #84 от "Добрутро":Всичко това за многото българи е вярно. Но не прочетох или чух някой да е казал, че тя е по-добра от тях… Това е злобна, и много излишна забележка, зад която се прокрадва нелогична завист… Освен, ако не е написана от човек, който не е способен да се радва на чуждия успех… А това, че е всеки български успех мен ме радва, автоматично ме прави “по-добър” от 84… Браво на всеки българин, който има успех !!!
220 ПИТАНКА
А като участва Австралия, щото е европейска държава, защо не участва Френска Гвиана, тя не се ли брои за Европейска държава
221 Поздравления за момичето
Само изпълнението и идеята за песента е нейнаи- толкова за българското в Песенния Конкурс.
Текста е на норвежка
Аранжимента и музиката са на грък и румънец
А хореографа и самите танцьори са шведи
222 ФИНАНСИСТ
За джирото броихме над 15 милиона евро, а за евровизията 2027, вероятно двойно
223 ЗРИТЕЛ
До коментар #210 от "Мдада...":КОЙ ДА НИ ПОДКРЕПИ... ние с кои комшии мелим заедно брашно. А да, щом Израел е в Евровизията, защо Турция не е, можеше да дадат едно комшийско рамо, а толкова дето помагаме на окраина и те не си мръднаха пръста
Карай, интереса клати феса, нооо ,важното е че победихме
224 Фен
До коментар #87 от "ДрайвингПлежър":Като не знаеш търсиш информация и научаваш. Има две определения за бангаранга. Едното е в ямайския език, другото е на Дара. Избираш си едното и го запомняш. А като ти каже чужденецът Bangaranga! му отговаряш Bangaranga two! и правиш знакът на Дара с ръка. И се усмихваш, ако някога въобще си се усмихвал.
225 дърт пергишин
До коментар #92 от "честен ционист":Израел е пълен с евреи, дошли от цял свят. Те са отворени към света, донесли са от културата на страната, в която са родени.Онези 2 милиона, които са дошли от рускоговорящите страни, никога няма да гласуват за Русия. Много от тях имат добър спомен от България. Държавата, която е спасила евреите си по време на Холокоста. А и песента, в крайна сметка, е хубава. А ако Милотинова е уговорила нещо - евала, успяла е! Иди и ти да уговориш нещо за България.
227 Горд бугарин
До коментар #175 от "Македонскии политичар":Да ги беше дал тези пари на теб, защото си красив и талантлив? И на още 35 журита в участващите държави. И на милионите гласували и платили по 1 евро на вот от джоба си.
228 Не Милотинова, а Кошлуков
231 Две съображения
До коментар #223 от "ЗРИТЕЛ":Българската публика подкрепи Гърция. Парчето им е лудо колкото нашето. Няма лошо.
Журито на България подкрепи Малта. Журито на Малта подкрепи България. Песента на Малта ми беше сред фаворитите.
Какво вижда обикновения украинец в България? Копейки, зелени чорапи, руски знамена, уклончива външна политика, влияние от Русия. Разбира се, че няма да ни подкрепи.
238 Перо
До коментар #210 от "Мдада...":Поне нашите зрители да бяха подкрепили Дания, Литва, Малта и Австралия, които ни помогнаха, а глупаците си дадоха гласа за Гърция, като Сърбия. За Украйна не ми се говори, не заслужават никаква помощ! От тях имаме 0 точки!
239 Перо
До коментар #175 от "Македонскии политичар":Тази фирма е една от многото, които си плащат за реклама! Не е никакъв генерален спонсор талибане!
241 Локо сф
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ти си най големия специалист по всички глобални въпроси и проблеми ,евала ,аз съм много спокоен с такива като тебе България е чака светло бъдеще
242 Без име
До коментар #4 от "Последния Софиянец":За който има уши, знае какво се случи... Израел не отиде за победа, не са плащали да печелят...Израел отиде да се сбогува с Европа...Слушайте посланието на песента! Мишел не е просто име...
От друга страна, България "влезе" в клуба на сатанистите. Ако не бяхме приели, нямаше сега да сме на 1во място, независимо талантлива ли е Дара или не...Всичко е сценарий. Човек да се заблуждава, че победата и е заслужена, при положение, че всички знаят, че Евровизия е политическа сцена, тъжно е...
243 Хмм
До коментар #238 от "Перо":ние сме дали на Малта 12 точки
245 Трябва да четеш повече
До коментар #98 от "Срам":Бангаранга е древен български ритуал изпълняван от шаманите на хан Аспарух.
Тотална дебилизацив на населението.
