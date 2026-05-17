DARA е големият победител на "ЕВРОВИЗИЯ 2026" (ВИДЕО)

17 Май, 2026 02:14 12 468 252

Поп звездата завоюва първа победа за България на песенния конкурс

Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Невероятен успех за България! DARA е големият победител на финала на песенния конкурс "Евровизия".

С блестящото си изпълнение на парчето "Bangaranga" българската певица завладя сърцата на зрителите не само на Стария континент, но и по целия свят, предава БНТ.

DARA: "Чувствам се прекрасно, не мога да разбера какво се случва. Моята работа е да бъда на сцената, да изпълнявам песента, да отворя сърцето си, да излъчвам светлина и любов. Останалото са точки. Всички имат големи очаквания, всичко, което направихме, надявам се, че ви хареса и почувствахте "Bangaranga". Прегърнете и приемете себе си, каквито сте!"

DARA поздрави всички изпълнители на "Евровизия".

"Не мога да повярвам какво се случва! Благодаря за оценката от журито на тези страни. Защото наистина положихме страхотни усилия. "Bangaranga" е чувство на сила, което носиш в себе си, да пребориш със специална енергия страха. В хармония с природата и света, когато се почувстваш - тогава можеш да постигнеш всичко" добави DARA.

DARA излезе на сцената под №12. Тя представи България на "Евровизия" с много енергия, модерно звучене и силно сценично присъствие. Младата певица успя да впечатли публиката със своя емоционален вокал и стилно изпълнение, което съчетаваше съвременна поп музика и запомняща се хореография. Представянето ѝ показа, че българските изпълнители могат уверено да се конкурират на голямата европейска сцена и да привличат вниманието на международната публика.

Националните журита дадоха своите оценки, които допринесоха за крайното класиране. Малта, Дания, Литва и Австралия дадоха по 12 точки на България, а страната ни даде 12 точки на Малта. Така България беше лидер във временното класиране след оценката на националните журита с 204 точки, следвана от Австралия и Дания - със 165 точки, следвани от Франция със 144 точки.

От публиката изпълнението на DARA получи точки 312 точки и така общо нашето момиче спечели главозамайващите 516 точки, като остави далеч след нея Израел с 343 точки.

За нея можеха да гласуват фенове от цял свят. Българите нямахме право да гласуваме за DARA, ако се намираме на територията на родината, но призовани да я подкрепят бяха сънародниците ни в чужбина.

Часове преди големия финал на "Евровизия" България постигна сериозен успех. DARA и песента "Bangaranga" спечелиха една от престижните награди "Марсел Безансон" за артистично присъствие на сцената – отличие, носещо името на създателя на конкурса.

Песни на 23 езика прозвучаха в тазгодишното 70-о издание на "Евровизия".

На сцената тази вечер излязоха изпълнители от 25 държави – 20 финалисти от двата полуфинала и представителите на т.нар. "Голяма петорка", които традиционно се класират директно за финала.

Българското присъствие на "Евровизия" беше двойно, защото освен DARA, сред гост-звездите тази вечер беше и Кристиян Костов, който през 2017 г. изведе България на второто място.

Тайланд ще бъде домакин на следващото издание на "Евровизия" през ноември.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого

    181 29 Отговор
    БРАВО НА МОМИЧЕТО!

    02:20 17.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 БАНГАРАНГА

    134 28 Отговор
    БРАВО ДАРА
    Поздрави от Истанбул
    🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    02:20 17.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    159 34 Отговор
    Евреите опитаха да си купят и Евровизия но не всичко става с пари.

    Коментиран от #217, #241, #242

    02:21 17.05.2026

  • 5 0000

    88 24 Отговор
    Знаех, че ще победи!

    02:21 17.05.2026

  • 6 таксиджия 🚖

    156 22 Отговор
    Не съм гледал песента и клипа, но се радвам, че Дара вдигна българското знаме в сърцето на ЕС! 🇧🇬

    02:21 17.05.2026

  • 7 честен ционист

    41 138 Отговор
    Радев е обещал нещо на Израел, иначе няма как да спечели Ранга Бангата.

    Коментиран от #54, #57

    02:21 17.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Страхотна!

    133 24 Отговор
    Дара е Невероятна !
    Дано стане супер звезда!
    Прослави България!

    Коментиран от #84

    02:21 17.05.2026

  • 10 Ура!

    118 19 Отговор
    Победихме! Привет на Дара и пожелания за нови успехи!

    02:22 17.05.2026

  • 11 Последния Софиянец

    38 11 Отговор

    До коментар #8 от "Мойра":

    Оня с телевизорите беше от Англия.

    Коментиран от #237

    02:22 17.05.2026

  • 12 ДАРА Е НОМЕР 1

    115 18 Отговор
    Браво Дара!!! Браво момиче! България трябва да се гордее с това момиче!!!

    02:22 17.05.2026

  • 13 честен ционист

    14 14 Отговор
    Аз познах първия и втория, ама на обратно.

    02:22 17.05.2026

  • 14 Румен

    92 14 Отговор
    Браво Дара 👏 Честита победа ❣️

    02:23 17.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Като нема риба и рака е риба

    44 16 Отговор
    евала

    02:23 17.05.2026

  • 17 Елисавета

    75 25 Отговор
    Клип и песен на световно ниво.

    Коментиран от #98

    02:24 17.05.2026

  • 18 Коцето

    43 10 Отговор
    Бангарангаааа бейби

    02:26 17.05.2026

  • 19 Готин Джендър

    103 17 Отговор
    Дара получи 20 гласа от мен в чужбина!!! Колкото и да не уважавам Евровизия, нашето момиче наистина имаше най приятното излъчване на сцената и направи България по-видима, което е и целта на този конкурс.

    02:26 17.05.2026

  • 20 Будител

    82 21 Отговор
    Бангаранга- оле! Преди няколко дни ви казах на всички които злобеехте към момичето , че ще ви затвори устите . ФАКТ !

    Коментиран от #53

    02:26 17.05.2026

  • 21 Зеления

    61 24 Отговор
    Йотова да приготвя орден Стара планина I степен за Дара !!!

    Браво на нашето момиче !

    Честито и на цяла България !

    02:27 17.05.2026

  • 22 Веско

    66 14 Отговор
    Браво Дара, заслужена победа

    02:28 17.05.2026

  • 23 Бангаранга

    51 11 Отговор
    от сърцето на Багарака! Направо ги отвя всичките, царице...

    02:29 17.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 министъра на културата

    29 12 Отговор
    Дара ще получи орден.

    02:30 17.05.2026

  • 27 Цените по две

    32 24 Отговор
    За сметка на Евровизия. Всички доволни.

    02:30 17.05.2026

  • 28 Страхотна!

    56 11 Отговор
    Честито на Дара!

    Най-голямата в Виена!

    Прослави България !

    Коментиран от #50

    02:30 17.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Име

    40 5 Отговор
    Браво

    02:31 17.05.2026

  • 31 Айде

    57 17 Отговор
    много здраве на всички хейтъри, защото Дара спечели

    Коментиран от #38

    02:31 17.05.2026

  • 32 Фен

    61 11 Отговор
    Дара ги разби и покори Европа 🇧🇬🇪🇺

    02:31 17.05.2026

  • 33 Зеления

    72 13 Отговор
    Моля сайта ФАКТИ през целия неделен ден тази статия да държат "закачена" най-горе.
    Рядко ни се случва на нас българите да се радваме, да се чувстваме горди и специални както в този момент.

    Коментиран от #43

    02:31 17.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Софийски селянин,

    74 67 Отговор
    Ако с тази чалгарска песен с абсолютно безмислен текст ще прославяме България жална ни майка...
    Свиквайте това е бъдещето на загубеното поколение,е все пак добре че има какво да се яде че иначе ни чака глад..

    Коментиран от #110, #218

    02:32 17.05.2026

  • 36 ДоДо

    51 11 Отговор
    Едно огромно БРАВО !!

    02:32 17.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Гофри

    29 32 Отговор

    До коментар #31 от "Айде":

    Айде, че утре пак на минимална заплата и домати по 5.80 евро, галош.

    02:33 17.05.2026

  • 39 !!!?

    17 3 Отговор
    БАНГАРАНГА !!!
    Браво на Дара !
    Огромен успех за България !
    Честито на всички българи първото място на българската песен на Евровизия 2026 !

    02:34 17.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 777

    44 9 Отговор
    Браво Дара!

    02:34 17.05.2026

  • 42 честен ционист

    26 36 Отговор
    Бангаранга да спечели Евровизия е все едно Ком-Емине да вземе Оскар.

    02:35 17.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 честен ционист

    15 29 Отговор
    Догодина, Вова ще открие Евровизията.

    02:37 17.05.2026

  • 45 120

    14 39 Отговор
    Всичките 111 фена на петроханската секта ще празнуват. Тук-там и някоя лелка в критическата.

    02:38 17.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Нина

    47 7 Отговор
    Браво Дара!!! Много се радвам и те поздравявам за ПОБЕДАТА!

    02:39 17.05.2026

  • 48 Кво стана

    48 12 Отговор
    Оня дето Плюеше
    Че Дара трябва да си пусне Брада ?

    Кво стана бре Издуханяк?

    Нашето Момиче спечели ли

    Хайтър Издънен?

    Коментиран от #58

    02:39 17.05.2026

  • 49 Aлфа Bълкът

    50 15 Отговор
    Имаше нещо дето издаваше, че ще ни го дадат на нас тази година, ама си викам, а бе не толкова нагласено – ама на.
    Събудих се 1:20ч водеше с 80т, викам си сега чакай да проверя какво става — НАЙ-СТРАШНИЯТ КОШМАР.
    Сън не ме лови, сега цяла седмица дето да бутнеш, който и канал да пуснеш: "Бангаранга" и по-лошото Саня Армутлиева 👹.

    Коментиран от #56

    02:39 17.05.2026

  • 50 леко неграмотен

    19 13 Отговор

    До коментар #28 от "Страхотна!":

    Като ти гледам правописа и не се учудвам, че се радваш на шака-лака.

    02:40 17.05.2026

  • 51 Жоро

    42 7 Отговор
    Това за БГ е прекрасно, особено сега след Джирото.

    Дано най-сетне излезем от дупката на анонимността и безличието.

    Коментиран от #60, #68

    02:40 17.05.2026

  • 52 Фен

    32 18 Отговор
    Дара написа нова страница в българската история 🇧🇬🇪🇺

    Коментиран от #87, #106

    02:40 17.05.2026

  • 53 Възбутител

    34 6 Отговор

    До коментар #20 от "Будител":

    Преди няколко часа друг писа, че тази "песен" е толкова неизпъкнала, че като нищо може да спечели. Пророк!!!

    02:40 17.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Зеления

    52 10 Отговор

    До коментар #43 от "Много си зле":

    Прави ме горд че това момиче развя българския трибагреник в центъра на Виена, а стотици милиони по целия свят гледаха ЕДНО БЪЛГАРСКО МОМИЧЕ ОБГЪРНАТО от БЯЛО ЗЕЛЕНО и ЧЕРВЕНО !!!

    Коментиран от #64

    02:41 17.05.2026

  • 56 честен ционист

    10 38 Отговор

    До коментар #49 от "Aлфа Bълкът":

    Единственото, което издаваше, беше че Израел не можеше да спечели, защото трябваше да даде на някой друг да домакинства и просто предотстъпи на България, защото самолетните билети Тел Авив - София са много евтини и Израел ще си е пак домакин.

    Коментиран от #116, #124

    02:42 17.05.2026

  • 57 На Теб

    17 1 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Клизма ли ти обещаха?

    02:42 17.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Фен

    39 9 Отговор
    Дара покори Европа 🇧🇬🇪🇺

    02:43 17.05.2026

  • 60 честен ционист

    4 17 Отговор

    До коментар #51 от "Жоро":

    За десерт ще са повестките от Радев за военните окръжия.

    02:45 17.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Скрит Факт

    11 5 Отговор
    "Дари" е персийският език в Афганистан(така го наричат там). "Ранга Банга" според ИИ на гугъл най-близко се превежда от дари на български като "шарена бъркотия", или "пъстра плетеница" като има и още някои други подобни синонимни значения.

    Коментиран от #63, #90

    02:46 17.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 По всички земни кълбета

    14 10 Отговор

    До коментар #55 от "Зеления":

    Даже и в други галактики го гледаха това, не се ограничавай в халюцинациите.

    02:48 17.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Споко

    10 2 Отговор

    До коментар #61 от "Онзи с БМВ-то":

    Всички знаем, че си голям баровец 😂

    02:51 17.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 .....

    34 4 Отговор
    Браво Дарче, супер енергия на сцената!

    Коментиран от #76

    02:53 17.05.2026

  • 70 .....

    10 0 Отговор
    Ганчо лягай си вече мама

    02:54 17.05.2026

  • 71 Пъпеш

    5 21 Отговор

    До коментар #67 от "Чакам":

    Ами радва се на евро-гейckата победа на чака-рака и е заето да ти отговори.

    02:54 17.05.2026

  • 72 И сега

    18 7 Отговор
    дрпльовците с калните цървули могат да си пишат каквото си искат 🤣

    02:54 17.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Радвайте се

    18 16 Отговор
    Територията вече си има официален химн.

    Коментиран от #77

    02:57 17.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Супер тъпа

    6 11 Отговор

    До коментар #69 от ".....":

    Супер енергия? Има ли и друга енергия, например не толкова супер?

    02:59 17.05.2026

  • 77 Поправка

    11 11 Отговор

    До коментар #74 от "Радвайте се":

    Територията си има победител във Евровизия! Докато простолюдието си има все така телевизия Планета 🤣

    03:00 17.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 ДрайвингПлежър

    23 19 Отговор
    Хубаво, даже много хубаво... ама сега България ще се асоциира с тая простотия бангаранга, която няма абсолютно нищо българско!

    Коментиран от #82

    03:03 17.05.2026

  • 80 Б А Н Г А Р А Н Г А ! ! !

    35 6 Отговор
    Браво! Отлично свършена професионална работа. Песента е първа и сред професионалното жури, и след публиката. Това момиче е голям артист!

    Its Bangaranga time!

    03:04 17.05.2026

  • 81 Аздъм

    14 2 Отговор
    Не знам защо мелодията ми прилича като на Шакира песните .Обаче не е лошо

    Коментиран от #103

    03:05 17.05.2026

  • 82 А досега с какво се асоциираше?

    17 1 Отговор

    До коментар #79 от "ДрайвингПлежър":

    С Христо Стоичков и след него нищо.

    Коментиран от #111

    03:06 17.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Добрутро

    29 21 Отговор

    До коментар #9 от "Страхотна!":

    Много по-екстравагантни българи и българки прославят България всеки ден по света, физици, математици, лекари, биолози, инженери, техници, обикновени и почтени честни хора нетърсещи слава, неизвестни, безлични, но талантливи и добри в професиите си. С какво тази певица е по-добра от тях?

    Коментиран от #219

    03:06 17.05.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Бангаранга

    16 3 Отговор
    Кво стана с прогнозите🤣😂😂

    03:08 17.05.2026

  • 87 ДрайвингПлежър

    23 15 Отговор

    До коментар #52 от "Фен":

    Ак това ти е новата история да ти и историята и територията!
    Как ще ще обясниш какво е бангаранга на някой чужденец? Идва той и ти казва бангаранга и ти... клатиш глава и викаш ахъ?! Скрийте се! Успеха не може да е на всяка цена!

    Коментиран от #95, #224

    03:09 17.05.2026

  • 88 ЧЕСТИТО

    21 4 Отговор
    ХЕЙТЪРИТЕ ДА ГО УУУУУУУААААТТТТ

    03:09 17.05.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ДрайвингПлежър

    36 15 Отговор

    До коментар #62 от "Скрит Факт":

    Бнагра ранга всъщност е Ямайски сленг за напушване, а ямайците пък са го взели от прародителите си роби от гвиана, където значението и днес е безразборен секс - бъди горд, че държавата ти се асоциира с друсане и проституция вместо с 1400 години история и завоевания!

    Коментиран от #147

    03:12 17.05.2026

  • 91 Перо

    26 3 Отговор
    Браво най-вече на нашето момиче, браво на Малта, Дания, Литва и Австралия, браво нашите родолюбиви сънародници в чужбина! Заслужен успех!!!

    Коментиран от #99

    03:12 17.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Бай Араб

    22 1 Отговор
    БРАВО на момичето. Да е жива и здрава!!!

    03:12 17.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 .....

    17 2 Отговор

    До коментар #87 от "ДрайвингПлежър":

    Ма Евровизията не Операта,ако искам опера ще отида в Операта😂

    03:13 17.05.2026

  • 96 Лост

    24 0 Отговор
    Много ме накефи -привилегированите Англия с една точка,а Франция с 14 от публиката.

    Коментиран от #100, #108

    03:13 17.05.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Срам

    36 33 Отговор

    До коментар #17 от "Елисавета":

    Простотия до шия - това е световното ниво. Какво българско имаше в тая песен? Пя на Български, или ритмите са български, или бангаранга има нещо общо с България. Добре, че европейската публика е функционално неграмотна за да не разбира всичко това и да гласува за нея. Срам на срама, суета на суетите.

    Коментиран от #245

    03:13 17.05.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Нннннн

    5 1 Отговор

    До коментар #96 от "Лост":

    14 от публиката е покъртително...

    03:14 17.05.2026

  • 101 РУСОФИЛ ТЪПУНГ....ЕРИТЕ

    26 16 Отговор
    Пак Израел Украйна
    И Кремълска Помия в устите им
    Не могат да се зарадват
    На Българският Успех.
    Жалки Червени Парцали.

    03:15 17.05.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 ДрайвингПлежър

    22 27 Отговор

    До коментар #81 от "Аздъм":

    Не казвам, че е лошо или не (не е мой тип песен), но казвам ЧЕ НЕ Е БЪЛГАРСКО!!!

    България "спечели" с аборигенски ритми щото си няма едни от най-красивите ритми и танци в света! И вместо да ги покаже с някакви мотиви (както направиха Елица и Стунджи) както много от държавите все пак имаха такива - ние се друсахме на някакви чернилски песни...

    Коментиран от #157

    03:16 17.05.2026

  • 104 Фен

    27 8 Отговор
    Дара ще остане в историята като победителка в Евровизия ! А дрпльовците с калните цървули ???

    Коментиран от #109, #114

    03:16 17.05.2026

  • 105 честен ционист

    4 9 Отговор
    Васик да опъва червения килим и поръчва пиците с кристалите.

    03:16 17.05.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Смешко

    20 8 Отговор
    … Тайланд ще бъде домакин на следващото издание на "Евровизия"…

    Тайланд и Евровизия - tash@k
    Какво ли не се прави за пари

    Коментиран от #115

    03:17 17.05.2026

  • 108 ПРОЗЗТ

    7 4 Отговор

    До коментар #96 от "Лост":

    Ами точно
    Доказва че не са привилегировани....

    Само за Русораби и Червени Гейзаци
    Им се привиждат
    Че са Привилегировани.

    03:17 17.05.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 ДрайвингПлежър

    29 17 Отговор

    До коментар #82 от "А досега с какво се асоциираше?":

    Изо поне си е българин и се прослави с талант и българската попръжка!
    Тая песен ти е написана за много пари от чужденци и няма нищо българско в нея! Тая песен те представя като абориген, каквито явно сте повечето щом бангаранга е вашата визитка!!

    03:19 17.05.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Фен

    20 9 Отговор
    Не можеш да накараш дрпльовците с калните цървули да се зарадват на този исторически успех 😐

    Коментиран от #244

    03:21 17.05.2026

  • 114 ДрайвингПлежър

    13 20 Отговор

    До коментар #104 от "Фен":

    Дара ще остане в историята с нагласения конкурс и 2та милиона, които Армутлиевата прибра! 2та милиона, които ти даде запромотиране златната кокошчица на Сончето щото тя не обича да се бърка дълбоко в джоба и да плаща за артистите си!

    Коментиран от #121

    03:21 17.05.2026

  • 115 Пак не си разбрал, cмешко!

    8 0 Отговор

    До коментар #107 от "Смешко":

    Тайланд ще е домакин тази година на "азиатското" Евровизия! 🤦

    03:21 17.05.2026

  • 116 Aлфа Bълкът

    18 14 Отговор

    До коментар #56 от "честен ционист":

    В България като я бутнаха да спечели конкурса се целеше да се изкара атрактивен участник, а не най-добрият изпълнител. Още тогава замириса, като участваха доста утвърдени изпълнители и "Вирджиния Рекърдс". И целия медиен шум последните дни, на бтв и Нова каква им е работата да коментират Евровизия и да правят реклама на БНТ. От сутришните блокове, през предавания като "Пресечна Точка", до вечерните новини, значи им е било спуснато от ръководството, а на ръководството кой им го е спуснал, нещо на държавно ниво – "Правете реклама на България, защото ще печелим".

    Коментиран от #118, #129

    03:22 17.05.2026

  • 117 Фен

    31 8 Отговор
    И само като си помисля, че Дара беше на косъм да се откаже от Евровизия заради умствено изостаналите безнадеждни човекоподобни които я хейтеха ...

    03:24 17.05.2026

  • 118 честен ционист

    7 9 Отговор

    До коментар #116 от "Aлфа Bълкът":

    Ти да не си мислиш, че 94г така се става 4-и. Гечката после удари с хиперинфлацията, както днес Гечка джуниър помпа справедливата цена.

    03:25 17.05.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Фен

    6 1 Отговор

    До коментар #114 от "ДрайвингПлежър":

    Ти си там явно счетоводителя щом аферата ти е толкова ясна. Или може би си го видял като публикация във фейсбук. Или просто си го чул от баба ти 🤣

    03:28 17.05.2026

  • 122 Браво

    7 13 Отговор
    Тя е човек на Пеевски и Борисов. Евала.

    03:30 17.05.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Перо

    5 2 Отговор

    До коментар #56 от "честен ционист":

    Тъпо Моше! Тоя път световната менажерия се провали, духат супата!

    Коментиран от #128

    03:30 17.05.2026

  • 125 честен ционист

    2 23 Отговор
    Дара е вече пияна на мотика. ИУличният й английски е покъртителен.

    03:30 17.05.2026

  • 126 РАШЪН ГЕЙ.МЪР

    9 7 Отговор
    Щом Първото Място

    Не е за ФИЛИП КИРКОРОВ

    Значи нищо не е станало..

    Ние сме за Рашън ГЕЙ - МЪРИТЕ

    03:31 17.05.2026

  • 127 Жител на Евротериторията “България”

    25 17 Отговор
    Тотална посредственост! Но в края на краищата точно това е равнището на така наречения конкурс “Евровизия”…

    03:32 17.05.2026

  • 128 честен ционист

    10 9 Отговор

    До коментар #124 от "Перо":

    Генералният спонсор на този конкурс е израелска фирма.

    Коментиран от #136

    03:32 17.05.2026

  • 129 Виж ти

    8 4 Отговор

    До коментар #116 от "Aлфа Bълкът":

    Ти си явно вътрешен човек щом всичко ти е така ясно. Имаш ли пари за цигари поне да не те мисля ?

    03:32 17.05.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Кат неможеш !

    7 0 Отговор
    Да Правиш Друго !

    Правиш ф!

    цигании !

    Радвам се !

    Че Масата !

    Показа Лицето си !

    И Съжалявам !

    Че имам !

    Такова !

    Обкръжение !

    03:32 17.05.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 КОЛКОТО И ДА СЕ МЪЧИШ

    11 3 Отговор

    До коментар #112 от "Радой Ралин":

    Си оставаш РУСКИ ТРОЛЕЙБУС.

    03:33 17.05.2026

  • 134 Бангаранга

    18 4 Отговор

    До коментар #109 от "Радой Ралин":

    Кво става хейтъри,сън не ви лови🤣🤣🤣🤣

    03:34 17.05.2026

  • 135 Перо

    9 1 Отговор

    До коментар #85 от "Радой Ралин":

    Ти Моше ли си, “маке” ли си или обикновен унтерменш!

    03:35 17.05.2026

  • 136 Въпросче

    3 2 Отговор

    До коментар #128 от "честен ционист":

    Да не си му секретарката, че си така добре осведомен? Питам само😂

    03:36 17.05.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Фен

    21 2 Отговор
    Историята помни само победителите 🇧🇬🇪🇺

    03:40 17.05.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Хохо Бохо

    15 6 Отговор
    Хейтъри, сега ви е паднало да излеете омразата си и да умрете от яд!
    Че Дара е първа и прослави България...

    03:42 17.05.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 честен ционист

    2 5 Отговор
    На Дара са й казали да пропагандира за Юнайтед Балканс федерейшън.

    03:42 17.05.2026

  • 145 Брааво !

    14 3 Отговор
    Бангаранга , българи !

    Коментиран от #149

    03:43 17.05.2026

  • 146 .....

    6 0 Отговор

    До коментар #123 от "Радой Ралин":

    Я как хубаво пишеш на български,само така.

    03:44 17.05.2026

  • 147 Еми явно има много значения

    10 7 Отговор

    До коментар #90 от "ДрайвингПлежър":

    Иначе до 1 седмица ако не и по-рано , освен тук, всички останали по другите места ще са забравили за тоя конкурс. и чак догодина ще се активизират... В залата иначе публиката е като на олимпийските игри - роднини и екип на състезателите и някои други навлеци покрай тях. Аналогия никой няма да прави ...просто вместо да загубят няколко часа на мач или у кръчмата за релакс ш, европейците губят няколко часа пред телевизора пак за релакс - поне така беше преди де и при тия читавите държави

    03:45 17.05.2026

  • 148 Бунта !

    5 5 Отговор
    На Технократите !

    Нищо Ново !

    Кръв и Зрелища !

    Да се завърнеш !

    20 столетия !

    Назад !

    03:45 17.05.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 До Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Не ги мисли бе, радвай се , остави лошото настроение за тях !

    03:48 17.05.2026

  • 152 007

    25 3 Отговор
    Насилих се да прочета коментарите.Два извода направих.Прав е писателят,охарактеризирал ни нас българите,че не сме народ,а...И оня казал,че сме лош човешки матреял!!!На Дара ЧЕСТИТО!!!

    Коментиран от #158

    03:51 17.05.2026

  • 153 Чао

    14 1 Отговор
    Поздравления за победата. Браво Дара.

    03:54 17.05.2026

  • 154 Яд ли те е

    16 1 Отговор

    До коментар #149 от "Радой Ралин":

    ето ти една истинска фраза на Радой Ралин
    „Завистта е най-искрената форма на възхищение.“

    Коментиран от #156

    03:56 17.05.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Аззсъм

    19 0 Отговор

    До коментар #103 от "ДрайвингПлежър":

    Съгласен с теб .Определено Вода на Елица и Стунджи беше доста добра

    Коментиран от #159

    04:00 17.05.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 .....

    5 1 Отговор

    До коментар #157 от "Аззсъм":

    Кристиян Костов беше супер и не спечели ,е и?

    04:03 17.05.2026

  • 160 Бжбббб

    3 1 Отговор

    До коментар #158 от "Радой Ралин":

    Бангаранга бангаранга

    Коментиран от #161

    04:04 17.05.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Да четат внимателно хейтърите!

    25 1 Отговор
    Според повечето нормални европейци, Дара е спасила Евровизия от гeйове, лeсбийки, триполови и разни там извънземни изтъpсаци - натрапници.

    04:15 17.05.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 ДАРА Е НОМЕР 1

    25 0 Отговор
    Дара става и първия победител в историята на Евровизия с най-много точки преднина от втория!

    04:18 17.05.2026

  • 166 Един

    12 6 Отговор
    На мен лично на Албания, Хърватия, Италия ми харесаха повече. Но бяха еднообразни. Явно по-важното е смяната на ритмите и общо взето разнообразието. Честито на печелившите!

    04:18 17.05.2026

  • 167 От два часа ревеш

    7 2 Отговор

    До коментар #161 от "Радой Ралин":

    през минута в коментарите. Сърби ли те дyпарата е-джипси? Нали разбираш какво искам да ти кажа, унджубаецо? 💩

    04:20 17.05.2026

  • 168 Хмм

    9 1 Отговор
    при Радев даже Евровизия спечелихме, майтап - може да е и толеранс към нас, че се върнахме в Евровизия, която много други бойкотираха, но все пак честито!

    04:25 17.05.2026

  • 169 Перо

    25 1 Отговор

    До коментар #158 от "Радой Ралин":

    Браво на гласувалите за Дара БГ зрители в чужбина! Малка подкрепа е дошла и от бойкотиращите Евровизия страни, заради участието на Израел, мюсюлманите и мразещите Израел! Общият брой точки на БГ отвя Израел далеч назад и БГ стана страната победител с най-голяма разлика от втория в класацията за всички песенни конкурси до сега!

    Коментиран от #176

    04:27 17.05.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Браво

    3 4 Отговор

    До коментар #158 от "Радой Ралин":

    Описал си Точно

    КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ .

    Всичко казано пасва точно

    За КАПЕЙКИН.

    05:22 17.05.2026

  • 175 Македонскии политичар

    12 5 Отговор
    Генерален спонсор Евровизия Виена 2026
    е ИЗРАЕЛската козметична компания"Morrocan oil"производител на кремове за тяло и лице от араганово масло.
    А всеки човек знае пе
    Който ДАВА парара ТОЙ поръчва МУЗИКАТА и ПОБЕДИТЕЛИЯ

    Коментиран от #227, #234, #239

    05:26 17.05.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Айзомби

    14 13 Отговор
    Българите може да побеждаваме само с такива безмислени формати.Колкото до песента - доста е зле , дори е яко тъпичка

    Коментиран от #180

    05:30 17.05.2026

  • 178 КОООЛКО МИЛИОНА НАРОДНА ПАРА

    13 7 Отговор
    ИЗГОРЯ В ТОЯ ,ПРОЕКТ,,....НИТО БАНАНИТЕ ША СТАНАТ ПАК ЕДИН ЛЕВ НИТО БАНИЧКИТЕ ПИ 25 СТОТИНКИ НИТО НАФТАТА И БЕНЗИНА ПО 30 СТОТИНКИ......

    05:49 17.05.2026

  • 179 ОТЛИЧНА ПЕСЕН ЗА ДИВАШКО

    18 10 Отговор
    ПОДСКАЧАНЕ КАКЪВТО Е ЕВРЕЙСКИЯ ТАНЦ......

    05:50 17.05.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Горд българин

    13 6 Отговор
    Е,този път жидовете не успяха… Успя таланта и хармонията! Браво ,Даре👏

    06:07 17.05.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 ЗОРО

    15 6 Отговор
    Не ми харесва песента. Единственото положително е, че е оставила Израел на второ място, които нямат място на този конкурс!!!

    06:44 17.05.2026

  • 184 €$-ЗАГУБ€НЯЦИ!

    7 6 Отговор
    "Българийо, за тебе те умряха,
    една бе ти достойна зарад тях,
    и те за теб достойни, майко, бяха
    И твойто име само кат мълвяха,
    умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/

    А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!

    07:00 17.05.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 ккк

    9 1 Отговор
    Израел какво общо има с Европа , Тайланд също , следващото издаие с участие и от Конго

    07:16 17.05.2026

  • 187 Адмирации

    9 5 Отговор
    Честито българи европейци! Браво на Дара!

    07:18 17.05.2026

  • 188 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    9 13 Отговор
    Ошашавихте ли се.
    Догодина посрещате Европа в София, не Путин.
    Дара ги ЗАКОВА ГЛОБАЛНО.

    Коментиран от #196

    07:20 17.05.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Това е

    2 1 Отговор
    благодарение на мъдрото ръководство на румбата.

    07:30 17.05.2026

  • 191 Куку

    5 7 Отговор
    Дара е на Олимп,там никога няма да видиш български политик,бизнесмен или обикновена копейка!!!!!!

    07:34 17.05.2026

  • 192 бай Онзи

    12 2 Отговор
    Чета ви простите коментари и се сещам за вица за българския казан в ада.

    07:37 17.05.2026

  • 193 Галя

    8 2 Отговор
    Браво ДАРА.ПРЕКРАСНА

    07:38 17.05.2026

  • 194 Невероятна излагация и срам

    9 7 Отговор
    Кое беше българското в изпълнението на тази?

    07:44 17.05.2026

  • 195 Боко праните гащи

    2 2 Отговор
    Тутуууу

    08:02 17.05.2026

  • 196 бунга - мунга

    4 5 Отговор

    До коментар #188 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Само не разбирам каква е връзката с Путин!? Айде стига вече с тая елементрана пропагназ. ПП - ДБ вече не пеят в хора и предстои да се разпаднта. Нео либирализма умря. Троленето ви вече е толкова истирясало, че по-добре си пийте хапчетата и не замърсявайте интернет. Който не харесва тая африканска какафония е путинист - е не мога, честно. Не сте в ред.

    08:07 17.05.2026

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 България 🇧🇬

    6 3 Отговор
    БРАВО НА ДАРА❤️🇧🇬❤️ БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКИ 🇧🇬❤️

    08:12 17.05.2026

  • 200 Айгедотор

    6 7 Отговор
    Уникална излагация,копаем дъното!

    08:12 17.05.2026

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 България 🇧🇬

    4 3 Отговор
    БРАВО НА ДАРА❤️🇧🇬❤️ БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКИ 🇧🇬❤️

    08:14 17.05.2026

  • 203 И пак цял ден само цигани

    3 1 Отговор
    ще ни натрапват тука - ивайко БКОто миречев от село Крушари и БЕЗдарина от кв. Максуда

    08:15 17.05.2026

  • 204 Хмм

    6 2 Отговор
    България е получила 0 точки от Украйна

    Коментиран от #210

    08:21 17.05.2026

  • 205 Шушу Мушу

    0 1 Отговор
    И сега ?

    08:22 17.05.2026

  • 206 Мфа

    6 9 Отговор
    Бездарната Дара и подариха Евровизия! Въпроса е защо? То и Украйна я печели 3 пъти и сега да видим къде е ? Някой може ли да каже един хит на Дара в България? Май няма има само Саня, а тя връзкарка, женена за англичанин, а в България един посланик казва, какво става, та ……

    08:26 17.05.2026

  • 207 Софиянец

    2 1 Отговор
    цела вечер гангабанга и сега не мога да седя

    08:28 17.05.2026

  • 208 Кой е следващия

    1 1 Отговор
    Русия питах те ли, кой да спечели Евровизия

    Коментиран от #209

    08:31 17.05.2026

  • 209 и маати ни съ питàли

    1 0 Отговор

    До коментар #208 от "Кой е следващия":

    га я глосиха

    08:32 17.05.2026

  • 210 Мдада...

    4 0 Отговор

    До коментар #204 от "Хмм":

    А от комшиите ни жалки трохи. Гърция логично подкрепи Кипър. Естония логично подкрепи Финландия.

    Коментиран от #223, #238

    08:41 17.05.2026

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 бай Данью

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ДО КОНЕЦ ОСТАНА да стане....

    09:02 17.05.2026

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 555

    10 0 Отговор

    До коментар #84 от "Добрутро":

    Всичко това за многото българи е вярно. Но не прочетох или чух някой да е казал, че тя е по-добра от тях… Това е злобна, и много излишна забележка, зад която се прокрадва нелогична завист… Освен, ако не е написана от човек, който не е способен да се радва на чуждия успех… А това, че е всеки български успех мен ме радва, автоматично ме прави “по-добър” от 84… Браво на всеки българин, който има успех !!!

    09:08 17.05.2026

  • 220 ПИТАНКА

    7 2 Отговор
    А какво всъщност е това бангаранга...а, как се превежда текста на песента,...а, хореографията към песента какво изразява, вероятно Малоумници на пикник...
    А като участва Австралия, щото е европейска държава, защо не участва Френска Гвиана, тя не се ли брои за Европейска държава

    09:11 17.05.2026

  • 221 Поздравления за момичето

    7 1 Отговор
    Но хайде малко по-сериозно, а?
    Само изпълнението и идеята за песента е нейнаи- толкова за българското в Песенния Конкурс.
    Текста е на норвежка
    Аранжимента и музиката са на грък и румънец
    А хореографа и самите танцьори са шведи

    09:12 17.05.2026

  • 222 ФИНАНСИСТ

    5 3 Отговор
    ДОБРЕ Е,... т.е. да стягаме коланите, защото догодина е у София...
    За джирото броихме над 15 милиона евро, а за евровизията 2027, вероятно двойно

    09:15 17.05.2026

  • 223 ЗРИТЕЛ

    4 0 Отговор

    До коментар #210 от "Мдада...":

    КОЙ ДА НИ ПОДКРЕПИ... ние с кои комшии мелим заедно брашно. А да, щом Израел е в Евровизията, защо Турция не е, можеше да дадат едно комшийско рамо, а толкова дето помагаме на окраина и те не си мръднаха пръста
    Карай, интереса клати феса, нооо ,важното е че победихме

    Коментиран от #231

    09:24 17.05.2026

  • 224 Фен

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "ДрайвингПлежър":

    Като не знаеш търсиш информация и научаваш. Има две определения за бангаранга. Едното е в ямайския език, другото е на Дара. Избираш си едното и го запомняш. А като ти каже чужденецът Bangaranga! му отговаряш Bangaranga two! и правиш знакът на Дара с ръка. И се усмихваш, ако някога въобще си се усмихвал.

    09:26 17.05.2026

  • 225 дърт пергишин

    4 0 Отговор

    До коментар #92 от "честен ционист":

    Израел е пълен с евреи, дошли от цял свят. Те са отворени към света, донесли са от културата на страната, в която са родени.Онези 2 милиона, които са дошли от рускоговорящите страни, никога няма да гласуват за Русия. Много от тях имат добър спомен от България. Държавата, която е спасила евреите си по време на Холокоста. А и песента, в крайна сметка, е хубава. А ако Милотинова е уговорила нещо - евала, успяла е! Иди и ти да уговориш нещо за България.

    09:31 17.05.2026

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 Горд бугарин

    2 1 Отговор

    До коментар #175 от "Македонскии политичар":

    Да ги беше дал тези пари на теб, защото си красив и талантлив? И на още 35 журита в участващите държави. И на милионите гласували и платили по 1 евро на вот от джоба си.

    09:44 17.05.2026

  • 228 Не Милотинова, а Кошлуков

    1 0 Отговор
    Изборът на изпълнител и песен за българското участие в Евровизия 2026 беше направено по времето на Кошлуков. Милотинова продължи дейноститепо избрания от БНТ избор. Вирджиния рекърдс (Саня Армутлиева) наемат участващите в проекта и финансират всички дейности по подготовката и представянето на песента и изпълнителя. Ще спечелят от авторските права, които се заплащат за всяко излъчване на Бангаранга. Така работи шоубизнеса.

    09:48 17.05.2026

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 Адмирации

    3 0 Отговор
    Честито българи европейци! Браво на Дара!

    09:51 17.05.2026

  • 231 Две съображения

    3 2 Отговор

    До коментар #223 от "ЗРИТЕЛ":

    Българската публика подкрепи Гърция. Парчето им е лудо колкото нашето. Няма лошо.
    Журито на България подкрепи Малта. Журито на Малта подкрепи България. Песента на Малта ми беше сред фаворитите.

    Какво вижда обикновения украинец в България? Копейки, зелени чорапи, руски знамена, уклончива външна политика, влияние от Русия. Разбира се, че няма да ни подкрепи.

    09:54 17.05.2026

  • 232 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 233 007

    0 1 Отговор
    Ми що ни избрахте Славка Калчева и Канарите???

    10:16 17.05.2026

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 236 Стефан

    3 0 Отговор
    Сега какво ще кажат православните талибани начело с бившия протестант Пламен Мирянов, пълни ид----ти

    10:45 17.05.2026

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 Перо

    5 2 Отговор

    До коментар #210 от "Мдада...":

    Поне нашите зрители да бяха подкрепили Дания, Литва, Малта и Австралия, които ни помогнаха, а глупаците си дадоха гласа за Гърция, като Сърбия. За Украйна не ми се говори, не заслужават никаква помощ! От тях имаме 0 точки!

    Коментиран от #243

    11:09 17.05.2026

  • 239 Перо

    1 1 Отговор

    До коментар #175 от "Македонскии политичар":

    Тази фирма е една от многото, които си плащат за реклама! Не е никакъв генерален спонсор талибане!

    11:13 17.05.2026

  • 240 Прогрес

    5 1 Отговор
    Браво на Дара! Хейтърите са от същата порода, които пречат на прогреса на България и нейното европейско развитие, излишни хора.

    11:20 17.05.2026

  • 241 Локо сф

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ти си най големия специалист по всички глобални въпроси и проблеми ,евала ,аз съм много спокоен с такива като тебе България е чака светло бъдеще

    11:41 17.05.2026

  • 242 Без име

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    За който има уши, знае какво се случи... Израел не отиде за победа, не са плащали да печелят...Израел отиде да се сбогува с Европа...Слушайте посланието на песента! Мишел не е просто име...
    От друга страна, България "влезе" в клуба на сатанистите. Ако не бяхме приели, нямаше сега да сме на 1во място, независимо талантлива ли е Дара или не...Всичко е сценарий. Човек да се заблуждава, че победата и е заслужена, при положение, че всички знаят, че Евровизия е политическа сцена, тъжно е...

    11:47 17.05.2026

  • 243 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #238 от "Перо":

    ние сме дали на Малта 12 точки

    12:12 17.05.2026

  • 244 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 245 Трябва да четеш повече

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Срам":

    Бангаранга е древен български ритуал изпълняван от шаманите на хан Аспарух.

    12:51 17.05.2026

  • 246 преминаващ

    1 0 Отговор
    Австралия!? А Южна Африка на кое място е?

    13:21 17.05.2026

  • 247 Банго Василий

    5 2 Отговор
    Без съмнение песента не е лоша и талантът на Дара е несъмнено видим и убедителен ! Но тук отново прозира нещо което до сега не се е случвало а именно България да спечели с една посредственна песен ,което ме кара да мисля че Англосахсите са на зор и много яко ни мажат ските с гъша мас ! Тук стсва въпрос за насочена реклама с цел отвличане на вниманието на масите от най важните теми на деня и това дали ще съществуваме като нация и какъв геополитически курс трябва да вземем за да ни има като Народ ! Сега ще дават по лъжичка от благинките на запада , но само на някой ,за да покажат че сме голяма работа , но без земеделие и промишленност и с куп кредити кпито ще плащат и правнуците ни ! Та кораба потъва и няма друг вариянт, а те ни коворят за музиката на Титаник ! Медиите се използват в момента мощно от Англо- сахсите а именно таланта на популярни Артисти с цел-измама която ще ни закове на дъното на историята с мръсна война в която ще изчезнем като Нация !

    13:36 17.05.2026

  • 248 За нея

    2 0 Отговор
    сами банга, без ранга.

    13:40 17.05.2026

  • 249 Асен

    2 1 Отговор
    Без съмнение песента не е лоша,носи актуални послания и талантът на Дара е несъмнено видим и убедителен ! Но тук отново прозира нещо което до сега не се е случвало а именно България да спечели с една посредственна песен ,което ме кара да мисля че Англосахсите са на зор и много яко ни мажат ските с гъша мас ! Тук стсва въпрос за насочена реклама с цел отвличане на вниманието на масите от най важните теми на деня и това дали ще съществуваме като нация и какъв геополитически курс трябва да вземем за да ни има като Народ ! Сега ще дават по лъжичка от благинките на запада , но само на някой ,за да покажат че сме голяма работа , но без земеделие и промишленност и с куп кредити които ще плащат и правнуците ни ! Та кораба потъва и няма друг вариянт, а те ни говорят за музиката на Титаник ! Медиите се използват в момента мощно от Англо- сахсите а именно таланта на популярни Артисти с цел-измама която ще ни закове на дъното на историята с мръсна война в която ще изчезнем като Нация !

    15:06 17.05.2026

  • 250 Чавдар войвода

    0 0 Отговор
    Като чета екзалтираните коментари, се убеждавам, че Бочката е бил прав - с такъв матрЯл - толкова!

    Тотална дебилизацив на населението.

    16:58 17.05.2026

  • 251 Анонимен

    0 0 Отговор
    Едно голямо браво

    17:38 17.05.2026

  • 252 Анонимен

    0 0 Отговор
    Българския народ е трудолюбив но случи на лоши управници от прехода до сега все схемаджии

    17:41 17.05.2026