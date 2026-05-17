Моуриньо за бъдещето си: Трябва да бъде решено тази седмица

17 Май, 2026 14:59 504 2

  • жозе моуриньо-
  • футбол-
  • челси

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо отвори вратата за завръщане в Реал Мадрид, заявявайки, че агентът му е във връзка с испанския клуб, но старши треньорът на Бенфика подчерта, че няма официална оферта и не бърза да взема решение.

63-годишният Моуриньо изведе Бенфика до сезон без загуба в португалската лига, завършвайки на трето място, като се очерта като водещ кандидат за заместник на Алваро Арбелоа в Реал, според испански и португалски медии.

Жозе Моуриньо, който спечели титлата в Ла Лига и Купата на краля по време на предишния си тригодишен престой в Реал Мадрид, има договор с Бенфика до юни 2027 година и каза, че португалският клуб вече му е предложил подновяване.

„Бъдещето ми трябва да бъде решено тази седмица“, заяви Моуриньо, цитиран от агенция Reuters.

„Имам предложение от Бенфика. Нямам предложение от Реал Мадрид. В същото време казах, че не мога да скрия, че няма нищо. Не можем да направим това - има нещо, но не директно с мен. Имам нужда от време, имам нужда от пространство и от време, за да взема решението си и тази седмица мисля, че ще бъде много важна“, добави португалският специалист.

В треньорската си кариера Жозе Моуриньо е работил още в Челси, Интер, Манчестър Юнайтед и Тотнъм, а също така е печелил трофея от Шампионската лига два пъти.


  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Направо не ми се мисли какво ще става. Ситуацията е неясна мъглива бангаранга.

    15:10 17.05.2026

  • 2 Читател

    0 0 Отговор
    Дано не отиде при белият балет там само проблеми напоследък с тези разглезени момчета.

    17:18 17.05.2026

