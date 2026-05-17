Двама пилоти са в болница след брутални падания в Каталуния (ВИДЕО)

17 Май, 2026 18:29 1 548 2

Маркес катастрофира, след като се удари в задната част на мотора на лидера Педро Акоста, който получи внезапна повреда

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Йоан Зарко и Алекс Маркес бяха приети в Университетската болница в Барселона след тежки падания по време на надпреварата за Гран При на Каталуния.

Маркес катастрофира, след като се удари в задната част на мотора на лидера Педро Акоста, който получи внезапна повреда. Пилотът на Грезини загуби контрол в зоната за сигурност, където машината му започна да се премята, а откъснала се гума удари Фабио ди Джанантонио, разминал се само с болки в пръстите.

Зарко пък пострада при втория рестарт на състезанието, когато изпусна точката за спиране на първия завой и отнесе последователно Лука Марини и Франческо Баная. Французинът остана да лежи в зоната за сигурност и се наложи медицинският екип да оказва по-дълга помощ, преди да го качи в линейката, като има съмнения за сериозна контузия на левия крак.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАД

    0 0 Отговор
    Сега и там ще им вдигнат ГО.

    18:44 17.05.2026

  • 2 Джоко

    2 0 Отговор
    Няма моторист който да не е падал по няколко пъти. Хватката е да знаеш как да паднеш, че да останеш жив и не в инвалидна количка.

    19:42 17.05.2026

