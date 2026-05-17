Двама пилоти са в болница след брутални падания в Каталуния (ВИДЕО)

Йоан Зарко и Алекс Маркес бяха приети в Университетската болница в Барселона след тежки падания по време на надпреварата за Гран При на Каталуния.

Johann Zarco horrible crash pic.twitter.com/clWALDMTGV — M Sports (@MSports_all) May 17, 2026

Маркес катастрофира, след като се удари в задната част на мотора на лидера Педро Акоста, който получи внезапна повреда. Пилотът на Грезини загуби контрол в зоната за сигурност, където машината му започна да се премята, а откъснала се гума удари Фабио ди Джанантонио, разминал се само с болки в пръстите.

Зарко пък пострада при втория рестарт на състезанието, когато изпусна точката за спиране на първия завой и отнесе последователно Лука Марини и Франческо Баная. Французинът остана да лежи в зоната за сигурност и се наложи медицинският екип да оказва по-дълга помощ, преди да го качи в линейката, като има съмнения за сериозна контузия на левия крак.