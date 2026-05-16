Костадинов поиска оставката на Ивайло Мирчев като депутат след вчерашния инцидент

16 Май, 2026 14:02 7 119 272

Не бива да се оставят едни самозабравили се доносници да тероризират обикновените хора

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инцидентът с разносвача на храна и депутата Ивайло Мирчев накара председателят на “Възраждане”, Костадин Костадинов, да обяви готовността на политическата организация да помогне на работника.

“Мирчев е паднал дотам да прави донос на полицията, за да арестува беден разносвач на храна, който паркирал за 5 минути, докато чакал да дойде клиентът му. Ако повдигнат обвинение на работника, ”Възраждане” ще му осигури адвокат. Не бива да се оставят едни самозабравили се доносници да тероризират обикновените хора.”, написа Костадинов в социалната мрежа

Припомняме, че вчера вечерта социалната мрежа беше залята от коментари по случай, в който Мирчев се саморазправя с обикновен гражданин. Причината е паркиран за няколко минути автомобил с аварийни светлини на необозначено за това място.

Покрай него преминава депутатът Ивайло Мирчев, родом от с. Крушари, област Добрич, който има достатъчно място, за да направи маневрата, за която декларира в нарочно пуснат по повод на това клип в социалната мрежа. Въпреки това той започва с целенасочена провокация към другия шофьор, който се оказва куриер на храна, очевидно спрял по този начин поради липса на място за паркиране и за малък период от време.

При установяване на нарушение от този порядък, органите на МВР могат да постановят глоба по закон и те са единствените, които са в това правомощие. Не става известно с какви мотиви Иво Мирчев изземва функциите на МВР, но с поведението си провокира огромен скандал, който би могъл да завърши с инцидент. За нас не е ясно какво демонстрира Мирчев от величествения пиедестал на депутат от жълтите павета, излязъл на улицата, но му припомняме, че всеки народен представител е служител на българския народ, а провокираният доставчик на храна е един трудещ се български гражданин, с чиито данъци се заплаща заплатата на депутата. Mорално е след тази своя проява депутатът да си подаде оставката като народен представител, заявяват от "Възраждане".

“Възраждане” категорично застава зад буквата, но и зад духа на закона. Сигурността на улицата и редът са най-важните в условията на градска среда. Провокирането на подобни демонстрации, очевидно търсещи ПР ефект, но създаващи опасност от инциденти, са недопустими в пренаселени градове като София, в които градското пространство и съжителстването в него е споделена отговорност, подчертават от партията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Гост

    77 243 Отговор
    Този куриер с цивилна кола копърка няма и договор сигурно.

    Коментиран от #38, #51, #62

    14:04 16.05.2026

  • 2 хехе

    253 38 Отговор
    Поредните три минути слава на червеното отроче с двата пръста чело.

    14:07 16.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    84 176 Отговор
    MaHгycтата Костя няма ли да поеме отговорност за разгрома на изборите на партийната му cekта ?
    Ще бъде ли поне веднъж мъж ?!

    Коментиран от #265

    14:08 16.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Руснам

    201 43 Отговор
    Е кво да очакваш от партията на розовите евролиберасти. Малки човечета с наполионови комплекси. То не бяха парапети, то не бяха записи, жто не бяха държавни самолети за частни обяд чета и академичето в неудобни поможения

    14:08 16.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цвете

    34 105 Отговор
    ТИ ДОБРЕ СИ ПОМИСЛИ НА КЪДЕ СИ СЕ ЗАПЪТИЛ ? ПО ВСИЧКО ЛИЧИ, ЧЕ НА ЕСЕН ЩЕ ИМА ИЗБОРИ, КАКТО СА ТРЪГНАЛИ " НОВИТЕ " И ДАЛИ ЩЕ СЕ ВПИШЕШ В СЛЕДВАЩАТА ЧЕТВОРКА ? 🎭🐖🎃🐑👎🫡🪆

    Коментиран от #148, #180, #202

    14:11 16.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фейк - либераст

    192 20 Отговор
    Предлагам пред колата на всеки депутат да върви човек размахващ червен байрак и да вика :ВАРДА!
    След него - втори носещ голяма табела с името на депутата! Хората задължително да правят шпалир, да ръкопляскат и викат УРА!
    Ех, Добруджански край какъв крушарски комунистически култук си родил! С 2 пръста чело, дошъл от село и все се бута да е начело!
    П.С. Имаше достатъчни място маймунското чело да мине, но нали трябва да се изфука!

    14:12 16.05.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    155 23 Отговор
    МирчоФ просто си е помислил че е на Петрохан

    14:13 16.05.2026

  • 14 Разкрития

    49 105 Отговор
    Шмекер къстадин прехвърлил палата на Тюленово на баща си pdfила, за да не го питат от къде има 1 милион за нея.

    Коментиран от #153

    14:13 16.05.2026

  • 15 Лопата Орешник

    137 21 Отговор
    Селянина, който опита да яхне протеста и говореше за мнозинство! Какъв калъф, дами и господа, какъв див калъф! Не му ражда акъла, че всички в България спираме така и в напъна си да се покаже колко е съвестен, изходи едно голямо нищо! Селтакис забрави старата мъдрост, че прекаления светец и богу не е угоден!!

    14:14 16.05.2026

  • 16 Конфликтът беше ескалиран от Мирчев

    174 20 Отговор
    Конфликтът беше тенденциозно ескалиран от Мирчев.

    14:14 16.05.2026

  • 17 Пак ли е розови бонбонки

    110 21 Отговор
    Пак ли лама Иво е предозирал с розови бонбонки?

    14:15 16.05.2026

  • 18 Фикри

    36 138 Отговор
    Ах, ти копейке жалка, колко си ефтина. В България има закони и те важат за всички, дори и за разносвачите на храна.

    14:15 16.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    137 23 Отговор
    Защо не е арестуван педроханския русофоб за самоуправство и брутално нарушаване на правата на честно трудещ се доставчик на храна, на личната неприкосновеност на хората, нарушаване на Закона за движение по пътищата, причинявайки задръстване и опит за самоубийство, скачайки на капака на колата на човека, в присъствието на непълнолетния си син!? Касъв личен пример дава на сина си и избирателите!?
    Незавно да освободят трудещият се човек, да му платят обезщететие за незаконно задържане, същият да се труди и издържа семейството си!
    Неговото място в килията да заеме нискочелия ма.ак!

    Коментиран от #116

    14:16 16.05.2026

  • 21 оня с коня

    25 86 Отговор
    С искането си за оставка на Мирчев,Костадинов пробва колко е дълбока Водата.А напусне ли Мирчев парламента,Коцето ще скочи като Лъв и с Личното си убеждение "Значи можело" ще уволни цялото НС без Остатък ...освен Възраждане разбира се,които ще поемат и цялата власт на бъдещата "Задунайска Губерния".

    14:16 16.05.2026

  • 22 Ти кажи

    45 4 Отговор

    До коментар #9 от "Кажи честно ... 🤣":

    За герой ли го имаш? Това ли са ти критериите? Втори клас, максимум трети?

    14:17 16.05.2026

  • 23 Бялджип

    96 21 Отговор
    Дали е максудец или не, дали копейкин и каквото друго се пише, аз не знам? От това което виждам, като всички непредубедени, виждам един добър оратор, с много познания в различни сфери, особено в историята. Затова е трудно на интервюиращите го да стигнат интелектуалното му ниво и бързат да го прекъсват, да говорят вместо него. Това е. В случая не знам истината, у нас тя винаги се изкривява и фризира. Но това което не само аз знам и виждам е, че доста коментиращи са с твърде ниско IQ, но с висока наглост коментират хора надвишаващи ги интелектуално.

    Коментиран от #272

    14:17 16.05.2026

  • 24 Съществото

    94 9 Отговор
    ОЗЕМПИК, което е записало децата си в детска градина, представяйки ги със специални потребности, с няколко апартамента, наследени от ДС рода и биещ работещи хора, не би подал оставка никога!

    14:18 16.05.2026

  • 25 пътник

    82 9 Отговор
    Най-после Мирчев размаха мечтаните бухалки ,срещу които/ЗА които воюваше с измислени модели.Фалшив герой.

    14:18 16.05.2026

  • 26 укpoМирчев, БКП с. Крушари е

    84 19 Отговор
    пълно дъно! Коцето не го харесвам, че слугува на ГЕРБ, но в случая е прав.

    14:18 16.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Анонимен

    97 15 Отговор
    Мирчев е агресор Защо създава излишни конфликти Оставка на агресор Мирчев

    14:21 16.05.2026

  • 29 стоян георгиев

    77 12 Отговор
    Лама Иво се прави на шериф

    14:22 16.05.2026

  • 30 Коце, ако сте истински родолюбци,

    97 15 Отговор
    намерете и платете на читав адвокат за момчето, което беше нагласено от укpoпитекът селски ИвaйлoCвинчев!

    Коментиран от #36, #103

    14:22 16.05.2026

  • 31 Лост

    83 10 Отговор
    Някой който е запознат с тази улица да каже забранен ли в левия завой?А Мирчев да бъде питан постоянно какво му е мнението за Манол Пейков който спираше където си иска.

    14:26 16.05.2026

  • 32 ДрайвингПлежър

    81 12 Отговор
    Мирчев да се разследва за злоупотреби със служебно положение - носят те легенди за това как си ползва депутатската служба, за различни дребни лични облаги! Това е вече върха на самозабравянето

    14:28 16.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мухахаха

    20 59 Отговор
    Оставка и за Костя дето щеше да умира за лева 😂

    14:30 16.05.2026

  • 35 Костадинов

    15 87 Отговор
    ние видяхме как този" беден" доставчик форсира колата нарочно и щеше да убие Мирчев, като знаеше, че идва полицията. А тези доставчици обикновено пътуват на велосипеди.

    Коментиран от #42, #44, #58, #70

    14:32 16.05.2026

  • 36 Ти вярваш ли

    11 40 Отговор

    До коментар #30 от "Коце, ако сте истински родолюбци,":

    На Костя сладката приказка

    14:33 16.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Сигурно

    29 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    на Вас с договорите Ви плащат в левро ?

    14:37 16.05.2026

  • 39 Мирчев е доносник

    59 8 Отговор
    по наследство!

    Няма какво да се учудваме!
    Възпитаван е от доносници.

    14:37 16.05.2026

  • 40 И Киев е Руски

    50 8 Отговор
    Е що не е строшил зъбите на това ниско чело чучело

    14:38 16.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Анонимен

    42 8 Отговор

    До коментар #35 от "Костадинов":

    Какво убийство те гони? Ако беше пеша и беше притиснат в някой ъгъл, никой нямаше и през ум да му мине да го съди, че сритал мирчев в топките. Но добавяш кола, движеща се толкова бавно, че можеш да ходиш назад и да спре за 10 см и изведнъж логиката изключва.

    14:39 16.05.2026

  • 43 Мда

    66 9 Отговор
    Ломирчев е поредния самозабравил се глупак! Сега когато са с отпаднала необходимост, вият като бесни кучета! Мичрве който цял живот е гребал с пълни шепи от екстрите на комунизма и СССР, днес ни учи на демокрация! Боклука е боклук за цял живот!

    14:54 16.05.2026

  • 44 Анонимен

    59 12 Отговор

    До коментар #35 от "Костадинов":

    Мутрата Мирчев вън Напада работещи граждани Мутрата Мирчев вън

    14:55 16.05.2026

  • 45 Тити на Кака

    62 9 Отговор
    Кретенът Мирчев загуби смисъла на живота си - лишиха Шиши и Буци от охрана и сега се налага да осмисля депутатското си битие с нова порция долнопробни скандали, като този с нещастния доставчик.
    Ясно се видя на видеото, че Мирчев можеше да заобиколи спрелия за доставка автомобил, но възможността да вдигне шум не беше за изпускане.
    Апропо, всеки който е минавал по уличките около Бигла в Лозенец знае отлично - там няма къде карфица да завреш между паркиралите коли, всеки един доставчик е осъден на това за няколко минути да затрудни движението в тази теснотия и повечето хора от квартала проявяват разбиране. Защото ако днес доставка за съседите затруднява тях, утре те самите ще са в това положение за поръчана пица или друга дреболия.
    Но Мирчев се нуждае от скандал, за да оправдае депутатската си заплата.
    Е, направи си скандал!
    Кой не скача е дебел / и баща му не е нито висш кадър на БКП, нито от ДС, нито е ППетрохан-Лоен- Кокоран/ 🤣🤣🤣

    Коментиран от #140

    14:58 16.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ?????

    61 8 Отговор
    Ха ха.
    Като видя реакцията на хората Мирчев се обърна като фурнаджийска лопата.
    Прокуратурата, а не той била виновна за ареста на момчето.
    Абе аланкоолу кой от един дребен битов инцидент направи скандал, кой извика ченгетата(носят се слухове че звънял в министерството), кой обиколи умнокрасивите телевизии, кой разпространи видеото от твоя телефон.
    И за кво всичко тва?
    Да докаже че той е по-важен от един доставчик.
    А колко беше просто - дори и да ти прече можеше да изчакаш няколко минути момчето да си свърши доставката и да не раздухваш скандали с полиция и прокуратура.

    Коментиран от #71

    15:02 16.05.2026

  • 48 Маймуна

    51 11 Отговор
    Вън от Народното събрание Мирчев и от поста водач на партия, подай оставка, нямаш морал, нито ум да си народен представител, нито партиен водач, отблъскваш хората с опитите си да мислиш и говориш..
    Работа на представител ли е да атакува работещите хора.
    Срам Мирчев, срам за теб!
    Срам и за избирателите ти, ето кого избирате да ви представлява и да работи за вас.

    15:05 16.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Разбрахте нали?

    42 8 Отговор
    Бивши хора, с отпаднала необходимост!

    15:06 16.05.2026

  • 51 кУриер

    11 35 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    В големите градове на запад в Европа много ряко може да видиш разносвач на храна с кола предимно моторетки и колела за да няма такива простотии с паркиране насред улицата и да прави задръствания. А и е по евтина и бърза доставката на храни.

    Коментиран от #61

    15:07 16.05.2026

  • 52 Маестрото

    34 9 Отговор
    Мирчев в затвора!!!

    15:08 16.05.2026

  • 53 Копейкин

    13 22 Отговор
    Умре. Амин

    15:08 16.05.2026

  • 54 На Дедо

    31 10 Отговор
    Как?! Десанчика демо-крат Мирчев, да си подаде оставката! Та Мирчев е от ДС /ДОБРИТЕ СИЛИ /. Кой от ДС си подаде оставката. Кирчо Простото, Кокорчо, Мустакеса Парапетова, Пудела, Петроханския кмет от София!!!! За тях Соросоидните сектанти от ПП ДБ, може всичко. Защото те са от ДС?!

    15:10 16.05.2026

  • 55 Поро

    6 3 Отговор
    Какво ще кажете за следния инцидент, на който бях свидетел през 90-те години: ул. Цар Симеон между Брегалница и Одрин. По един ред коли спрели или паркирали и от двете страни на улицата. Няма вободни места. успоредно на единия ред, в посока Одрин спряла червена Лада 2104 и блокирала движението в едната лента, а як мъж с телосложение на мутра изкара с шамари за врата един младеж от магазинче за авточасти и го принуди да се качи в Ладата и да тръгне. Истински случай.

    15:10 16.05.2026

  • 56 Въпрос

    13 27 Отговор
    Кой е Костадинов ?

    Коментиран от #72

    15:10 16.05.2026

  • 57 Кравария убер алес

    27 6 Отговор
    На някоя с класа дали щеше да се отваря тоя ДеБил?

    15:10 16.05.2026

  • 58 Тити на Кака

    35 7 Отговор

    До коментар #35 от "Костадинов":

    Гений, я ни пофантазирай същата тази ситуация с малка промяна в мащаба - вместо опърпаната колица на доставчика, спряла за минута докато слезе получателя, на същото това място се курдисал огромен джип 200 кила шофьорче, което чака на аварийки гаджето на шефа да се нагласи и слезе, за да го закара някъде / това в Лозенец се случва честичко, ако не знаеш и Мирчев не за пръв път вижда такива ситуации там/!
    И в този момент минава Мирчев.
    Дай прогноза за поведението на юнака в този формат на случката! Ще слезе ли от колата си, за да иска обяснения от човека в тритонния брониран джип за неудобството, което създава?
    Та?

    Коментиран от #91

    15:12 16.05.2026

  • 59 Ама

    34 7 Отговор
    Мирчов още не е ли подал оставка ? Грозен сценарий , който си е престъпление плюс лъжите му ! Абсолютно безсрамие !

    15:12 16.05.2026

  • 60 Никой

    12 23 Отговор
    Трудещите граждани с чийто данъци ти плащаха заплата като копейка си построи къща на скалист морски бряг с прекрасен изглед . Дай боже и този честен данъкоплатец да си построи колиба до теб , да си поркате заедно водката . Апропо теб ( копейка ) като плеска магарешки ти не орева ли орталъка

    15:12 16.05.2026

  • 61 Що не си гледате работата

    46 9 Отговор

    До коментар #51 от "кУриер":

    Вие ли ще му кажете с какво ще носи храната и не виждате просташката постъпка на дебилния дупедавски дупетат,който имаше предостатъчно място да мине с ш......ия си таралясник

    15:13 16.05.2026

  • 62 ИСТИНАТА

    9 19 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Само комунисти могат да оставят Куба без захар, Русия без водка и България без кисело мляко !

    15:13 16.05.2026

  • 63 Чума

    11 31 Отговор
    Айде и това нижожно човече се изходи по въпроса! Абониран за морала и закона! Бетер Слави Трифонов стана! И не ми го представяйте за русофил! Хубавите хора не са фили, а приятели на Русия! Този е срам за феновете си! Вече изглежда жалък с напъните си да изглежда различен, демонстрирайки истерия по всякакъв въпрос, белки натрупа малко %! Жалко, че не падна под 4 % като останалите! За Величие може да се съжалява донякъде! Този трябваше да остане без субсидия, че друго основание да е в парламента за него там няма! Тунеядец храбър! Радев с един размах направи много повече, отколкото ти с твоите брътвежи и колко народни финанси си изплюскал толкова години! Ще надмине и Волен Сидеров по облаги, но Волен поне е красив и отличен оратор! Този е лицемер, при това не прилича на истински българин! Вижте го! Едно време по хайван пазарите на Османската империя е било пълно с такива! От там са ни го оставили!

    Коментиран от #74, #78

    15:14 16.05.2026

  • 64 Шмекер Копейкин празнодумеца

    14 23 Отговор
    Добре, че костя Копейкин успя навреме да запази лева и да спре Еврото, да спре Шенген, да спре ваксинирането, да попречи с голи гърди на самолетите на САЩ да кацнат на летище София ... и сега има време да се застъпва на учтиви разносвачи. 😂😂😂

    Коментиран от #69

    15:14 16.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Гномчо

    37 3 Отговор
    Престанете с хейта. След като си махна Сарафов, ни трябва нов враг. Каво по-добро от разносвач на пици... той и враг N1 на либералите...

    15:16 16.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 боклук

    7 21 Отговор

    До коментар #64 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":

    И ваксините спря! Сега ще изгони и самолетите от летище Васил Левски! Ако го поставите за 1 час премиер, ще се скрие някъде, за да на блесне и на последните му заблудени подръжници колко е некадърен!

    15:17 16.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Хаха

    40 6 Отговор

    До коментар #47 от "?????":

    Покрай доставчика имаше място да мине тир с ремарке и това е видно от клипа на нискочелия! Дори в началото на клипа се вижда как учудения доставчик му прави жестове с ръце да премине, защото има достатъчно място, вкл. за завой наляво...

    15:18 16.05.2026

  • 72 Асанчо от Максуда

    7 21 Отговор

    До коментар #56 от "Въпрос":

    Бате коце е комшия, голям тарикат бате.

    15:18 16.05.2026

  • 73 Кочо

    13 8 Отговор
    Тези от ДБ, покрай бай Атанас придобиха навик да овладяват службите и въвеждат ред и законност по паркинги, молове и обществени тоалетни!? Няма лошо, нека се стараят! С 21 депутата - толкова! Асен Василев се отърва от тях! Нека работят! Хората все пак са го избрали Мирчев и Копейчика да гледа неговия си все по рехав електорат!

    15:22 16.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ред

    7 20 Отговор
    Когато в държавата има правила и те се спазват от всички копейките ще изчезнат.

    15:22 16.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Всички видяха

    36 5 Отговор
    Поредните две минути слава за селянина с два пръста чело! Може ли да е толкова кух тоя Мирчев със свалени гащи пред сараите на Доган,когато с Клюна правиха абордаж по море!

    15:24 16.05.2026

  • 78 За онова говедо

    31 5 Отговор

    До коментар #63 от "Чума":

    С четирите пръста чело от толбухинското село ли говориш дето тръгна да се заяжда с момчето

    15:24 16.05.2026

  • 79 Смешници

    6 19 Отговор
    имахте депутати, на които пазехте имунитети заедно с шишибойките. Вие сте хуригани и всичките сте за сваляне на имунитет. ПП, ДБ отдавна искат да няма имунитет, вие сте страхливците, които на улицата сте ербап, в парламента се спотайвате зад имунитег. Копейките са шубелии. Сиган

    15:24 16.05.2026

  • 80 !!!?

    33 4 Отговор
    Ти да видиш !?
    Прокуратурата наредила 72 часово задържане на разносвача на храна за "хулиганство"...,а не за неспазване закона за движение по пътищата, за което, обикновено, се налага само глоба !!!?

    Коментиран от #88

    15:26 16.05.2026

  • 81 Анонимен

    31 4 Отговор
    МирчоФ разгроми мафията на Буци и Шиши и сега се е захванал с мафията на доставчиците на пица

    15:29 16.05.2026

  • 82 Демократично ми е по украински

    33 4 Отговор
    За следващият си подобен пърформънс дебелият нагъл БКП тъпyнгeр от добричкото село да вземе некъпаната си секретарка с пърхота Божо. Така ще яде 50% по-малко шамари.

    15:29 16.05.2026

  • 83 хсххдбхсхн

    34 5 Отговор
    Мирчев да плати гаранцията на човека да не се прави на луд , едвали вади голяма заплата като доставчик. Прав е Костадинов.

    Коментиран от #95

    15:33 16.05.2026

  • 84 Витанов

    12 21 Отговор
    високо чело ама само, а под челото - нищо. Челото на Мирчев си е добре. "Дръжте" се за челото на плешо и не философствайте, плащайте за "Боташ". Високочели ахмаци

    15:33 16.05.2026

  • 85 хмммм

    11 17 Отговор
    Koстадинов, а твоята кога??

    Коментиран от #105

    15:34 16.05.2026

  • 86 Жълтопаветен гризач

    32 4 Отговор
    Кой дава право на лама Мирчев да блокира пътя?

    15:34 16.05.2026

  • 87 Факт

    28 7 Отговор
    ПП-ДБ са хлебарки и е време да бъдат смачкани.

    15:35 16.05.2026

  • 88 Хаха

    34 6 Отговор

    До коментар #80 от "!!!?":

    Накрая съвсем законно разносвача ще осъди прокуратурата и ще му платят обезщететие за незаконно задържане под стража!
    Защото разносвача се самозащитава неизбежно, съвсем законно от непредизвикана агресия и самоуправство от страна на самозабравил се индивид...
    Наистина трябва да има повдигане на обвинение в случая, но не срещу разносвача!
    И този нискочелия ли ще "прави" съдебна реформа и назначава хора във ВСС!? Крушарски демонстрира, че наистина са с отпаднала необходимост, както се изрази Христов и няма смисъл да му се сърдят за оценката!

    15:35 16.05.2026

  • 89 Герги

    11 28 Отговор
    Копейкин,отвращаваш хората с твоите неадекватни изцепки и в следващото НС ще се диша по спокойно след като Ви няма.Гаранция че няма да липсвате на никой,защото до тогава и слабоумните Ви последователи ще поумнеят.

    Коментиран от #112

    15:36 16.05.2026

  • 90 Дедо ви

    30 4 Отговор
    Няма ли срам този депутат да се заяжда с момчето което си заработва хляба?

    15:37 16.05.2026

  • 91 😁😁😁

    23 3 Отговор

    До коментар #58 от "Тити на Кака":

    Маймунската тиква ще мине и замине по- нисък от тревата и по - тих от водата

    15:37 16.05.2026

  • 92 Копейките

    6 21 Отговор
    са напаст и добрата новина е, че техните избиратели го разбраха

    15:38 16.05.2026

  • 93 Лама от Крушари

    24 7 Отговор
    Променяме Конституцията и забраняваме разнасянето на храна с автомобили.

    15:39 16.05.2026

  • 94 хдгххфгжй

    25 4 Отговор
    Дано да не го уволнят сега момчето а Мирчев да му плати гаранцията , да не се прави на луд , сигурно не си знае парите.

    15:40 16.05.2026

  • 95 !!!?

    7 33 Отговор

    До коментар #83 от "хсххдбхсхн":

    Ами ако се окаже, че доставчика на храна няма трудов договор, или се окаже с крадена кола, или кара без шофьорска книжка, или няма платена гражданска отговорност, или е търсен за други нарушения, престъпления, извращения,...!?

    Коментиран от #104, #107

    15:40 16.05.2026

  • 96 Бодакова от ДБ-то съм

    20 3 Отговор
    Драги ми джен-зи разносвачи на дюнери и пици, категорично се разграничавам от бруталното селско изпълнение на моя вече бивш любoвник! Надявам се занапред все така да ме подкрепяте преференциално по избори. Ваша Анна

    15:40 16.05.2026

  • 97 Тома

    30 6 Отговор
    Дай на селянина от Крушари власт и му гледай сеира.

    15:41 16.05.2026

  • 98 Неврокопов

    29 5 Отговор
    Какво очаквате от този с чело на дъждовник? Голяма част от депутатите са същите.

    15:41 16.05.2026

  • 99 гочето

    35 5 Отговор
    мирчев се направи на бабаит, но за късмет срещна истински бабаит и изяде шамарите.
    малко му е.
    Ако се бяха срещнали някъде на тъмно, бабаита щеше да го спука от бой.
    Аз лично мисля че тая изтория не е свършила и ако съм на дрисливия дУпетат ще се притеснявам за в бъдеще да вървя сам по тъмното!
    Той лиши бабаита от препитание и това не се прошава лесно.
    Нямаше нужда да реве по телефона на Демерджиев и на главния секретар.
    Че и със собственика на Глово говорил да се оплаква!
    Хем жалък, хем подъл

    15:41 16.05.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Инспектор Дюдю

    3 26 Отговор
    "....провокираният доставчик на храна е един трудещ се български гражданин, с чиито данъци се заплаща заплатата на депутата...."
    ....Само дето тоя "трудещ се български гражданин" е с криминално досие !

    15:43 16.05.2026

  • 102 Мирчев стъкми

    34 4 Отговор
    Абсолютно ненужен скандал ! Човекът беше отбил встрани да предаде набързо някаква поръчка , като имаше достатъчно място да мине друга кола , а тоя тръгна да се прави на велик и да се заяжда !

    Коментиран от #175

    15:45 16.05.2026

  • 103 стоян георгиев

    23 3 Отговор

    До коментар #30 от "Коце, ако сте истински родолюбци,":

    Възраждане вече обявиха,че поемат разхидите за добър адвокат по защитата на момчето.

    15:45 16.05.2026

  • 104 Eй бacтуни украинcки

    26 4 Отговор

    До коментар #95 от "!!!?":

    A вашиет дебел БКП лама от село Крушави има ли лиценз за правораздавателен орган?

    Коментиран от #109, #123

    15:45 16.05.2026

  • 105 САМО

    19 7 Отговор

    До коментар #85 от "хмммм":

    ВЪЗРАЖДАНЕ !

    15:45 16.05.2026

  • 106 Политически доносник

    7 28 Отговор
    Значи един беден нарушител, може да върши, каквото му скимне, включително да блъска "доносник", с колата си?

    "Доносник", защото му казал нещо на нарушителя и с това го провокирал да стане агресо.

    Значи Възраждане за пореден път подкрепя безредието, агресията, простотията и беззаконието.



    Възраждане дали ще осигури и адвокати на циганите, които чупят линейки и бият медицински персонал?

    Коментиран от #125, #126, #129

    15:46 16.05.2026

  • 107 Хаха

    16 3 Отговор

    До коментар #95 от "!!!?":

    Ако това, ако онова.... Абе ако баба ти беше "мъжка"....

    15:46 16.05.2026

  • 108 хдгбхфхнн

    20 4 Отговор
    Само от Възраждане мислят за нормалния човек , това не е първия случай в който се застъпват.

    15:47 16.05.2026

  • 109 БКП

    2 18 Отговор

    До коментар #104 от "Eй бacтуни украинcки":

    БКП както го наричаш вика полиция, а оня тръгна да го блъска с колата.

    Коментиран от #119

    15:48 16.05.2026

  • 110 До Инспектор Дюдю

    24 3 Отговор
    Да ама си изкарва парите с честен труд , не от партийни субсидии !

    Коментиран от #118

    15:49 16.05.2026

  • 111 Бай Тошо

    1 22 Отговор
    По мое време тоя частник, разносвача за таквози поведение, щеше да копа камъни в Белене.

    15:49 16.05.2026

  • 112 Чекай чекай малко

    25 4 Отговор

    До коментар #89 от "Герги":

    Става въпрос за просташката постъпка на нискочелия дебил от толбухинско ,а не за д-р Костадин Костадинов ,ако не си разбрал......

    15:49 16.05.2026

  • 113 стоян георгиев

    19 4 Отговор
    Крушарски sиганин

    15:51 16.05.2026

  • 114 Връщай

    4 12 Отговор
    Парите бе!

    15:51 16.05.2026

  • 115 АГАТ а Кристи

    4 13 Отговор
    Рускопоклонник иска оставката на из ч@дие комунистическо.
    Пушилката е от ден до падне.
    Губернаторката отново ще ги сближи

    15:51 16.05.2026

  • 116 Айде бе

    2 22 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Точно пък онзи го блъсна. Големи комунисти станахте изведнъж, защитавате пролетариата.
    Ако беше депутат на Израждане, касво щяхте да пишете сега? "Жълтоповетен шофьор на Глово с опит за убийство на зепутат".

    Коментиран от #133

    15:51 16.05.2026

  • 117 Състрадателен

    19 1 Отговор
    Ама, Коце, Не така! Не с лошо! Децата в детската градина не трябва да бъдат наказвани, защото ще получат психически срив! А на Мирчев малко му трябва да изперка тотално! То не бе Росенец, СМС - си до Бойко, 121 депутати, любов към Шиши….и сега шамари !! Последното е логично следствие от странната му психика! Ай, завалията!

    15:52 16.05.2026

  • 118 Инспектор Дюдю

    2 18 Отговор

    До коментар #110 от "До Инспектор Дюдю":

    Вярно!
    И честният труд не му дава право да гази хора,пък били те и депутати!:))

    15:52 16.05.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Астролог

    4 16 Отговор
    Въпросният куриер има невъзпитан "маниер" ! Щом "запушваш" достъп до гараж,трябва да се "изнесеш като на вираж" ! Правилата трябва да се спазват,а не постоянно да се "погазват" !

    15:53 16.05.2026

  • 121 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    6 15 Отговор
    Много коментари, много чудо! Естествено, че трябва да се реагира, когато виждаме, че се нарушава законът и правилата - помията, която се излива за това, че някой не си премълчава, а реагира е буквално необяснима. Там ни е проблемът в обществото - мълчим си за всичко, ама то щяло да мине, защо сега бил реагирал....., ама той човекът доставки правил и така само за малко нарушавал..., ама те хората спирали само да си вземат детето от училище и запушват цялата улица, ама то за малко било....Нарушението си е нарушение и щом едни хора могат да спират на уредените за това места, могат и другите! Друг е въпросът дали имаме нормална организация на пътищата, дали е помислено за поставяне на определени пътни знаци, дали София може да побере толкова много автомобили и т.н.

    Коментиран от #159, #206

    15:53 16.05.2026

  • 122 копейкин!

    7 14 Отговор
    По-зле си и от ПкърджалийскаП!

    15:54 16.05.2026

  • 123 !!!?

    6 16 Отговор

    До коментар #104 от "Eй бacтуни украинcки":

    А вашия баш бабаит Копейкин да не станал и.ф. Омбудсман, та адвокатства на един нарушител на закона за движение по пътищата !?
    И от къде знае, че той е "беден разносвач на храна и плаща данъци"...от които не само Мирчев, а и самия Копейкин кльопа яко...!!!?

    Коментиран от #147

    15:54 16.05.2026

  • 124 Дилъра

    1 19 Отговор
    Ония що бърза да се измъкне? Да не би в тая чанта да мъкне и друга стока, коята не иска да я видят полицаите?

    Ама какво добро прикритие за дилър са тия разносвачи!

    Коментиран от #132, #134

    15:54 16.05.2026

  • 125 Хаха

    22 1 Отговор

    До коментар #106 от "Политически доносник":

    "Нормално" е казваш доносника да застава по средата на платното на движението срещу движещи се коли, да скача върху капаците им и да кара непълнолетния си син да снима "геройството" му с телефона...
    След това да плаче по телефона лично на МВР министъра, главния му секретар и шефа на доставчика, естествено напомняйки им "КОЙ" е той!?
    Спомням си имаше идентичен клип с подобен дапутат д.бил с вдигната с паяк кола, който заплашваше служителите с "ще има легни, стани..."! Крушарски е същия ц.рвул!

    15:55 16.05.2026

  • 126 Хайде не извъртай

    18 2 Отговор

    До коментар #106 от "Политически доносник":

    Клипа е гледан от голям брой хора.С този клип Мирчев си направи антиреклама.А за циганите не се грижи - Български Хелзингски комитет се грижи за техните права.

    15:55 16.05.2026

  • 127 Хмм

    13 4 Отговор
    защо не излезе поне един от "големите съдебни авторитети" да го защити, къде са Божанов, Йорданова, преференциалната Белобрадова, Манол Пейков?

    15:55 16.05.2026

  • 128 Марешки

    8 13 Отговор
    костя отдавна не съм ти бил чембери

    Коментиран от #138

    15:55 16.05.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Крушар

    17 5 Отговор
    Крушата не пада по далече от Крушари

    15:56 16.05.2026

  • 131 Питанка

    7 16 Отговор
    А костя кога ще поеме отговорност за изборните резултати и да си подаде оставката ?
    До кога ще търси виновници, докато виновника е именно той ?

    Коментиран от #146

    15:57 16.05.2026

  • 132 Ами

    20 4 Отговор

    До коментар #124 от "Дилъра":

    защото бърза за доставка на следващата поръчка, той работи в 9 часа вечерта, а не се разхожда като любимия ви Мирчев

    Коментиран от #164

    15:58 16.05.2026

  • 133 От ВЪЗРАЖДАНЕ

    20 4 Отговор

    До коментар #116 от "Айде бе":

    Никога няма да постъпят като дебилния олигофрен , който имаше място да мине с камион

    15:59 16.05.2026

  • 134 Крушар

    9 5 Отговор

    До коментар #124 от "Дилъра":

    Да бе...той и разносвача е от мафията на Бойко.Може да е от дървената мафия дето уби педофилите.

    Коментиран от #197

    15:59 16.05.2026

  • 135 Опушеният от Максуда

    5 16 Отговор
    усеща, че на изборите за 53 НС отива при чалгара и взе ролята на балабанов.
    Законите СЕ СПАЗВАТ, НЕ СЕ ТЪЛКУВАТ!
    Разносвачите в Милано са със скутери и елвелосипеди и нямат проблем.

    Коментиран от #268

    15:59 16.05.2026

  • 136 Антоанета Чернева

    21 3 Отговор
    Мирчев може да изкара присъда на този обикновен човек, който може и да уволнят и да не може да си намери друга работа.
    Съдии, прокурори и полицаи винаги ще изпълнят депутатските прищевки, такива като бедния шофьор за живи не ни броят
    Пази Боже сляпо да прогледне!

    15:59 16.05.2026

  • 137 Връщай

    5 12 Отговор
    Парите бе!

    16:00 16.05.2026

  • 138 Ходи си продавай

    12 3 Отговор

    До коментар #128 от "Марешки":

    Фалшивите илачи и фалшивия бензин и не се заяждай с Костадин Костадинов

    16:01 16.05.2026

  • 139 Т Живков

    4 6 Отговор
    Смъртт на комунизма!

    16:01 16.05.2026

  • 140 А.Д.Ч

    8 2 Отговор

    До коментар #45 от "Тити на Кака":

    Пази Боже сляпо да прогледа

    16:01 16.05.2026

  • 141 Глово

    19 1 Отговор
    Мирчев много се дразни като му пречат да вземе ляв завой

    16:02 16.05.2026

  • 142 Да подавал

    3 12 Отговор
    оставка като лидер на партия и като депутат??? Мунчите ли го избраха за лидер на партия и за депутат, не са муньовците. Айде да не раздавате "правосъдие", тиквеници

    16:03 16.05.2026

  • 143 Последният софиянец

    22 1 Отговор
    Проблемът е когато дойдеш от Крушари в София

    16:03 16.05.2026

  • 144 Хаха

    18 1 Отговор
    Фразата "падни, стани" се свързва с култовия скандал от 2002 г. с бившия депутат от НДСВ Камен Влахов, който заплашва служители на „Паркинги и гаражи“ и полицаи, след като колата му е вдигната с паяк. Точните реплики, останали в българския политически фолклор, са: „Кретени!“, „Ще има падни-стани-легни!“ и „Ще станем на кълбета!“.

    Нискочелият 1:1 с Влахов!
    Онзи го спаси имунитета на депутат от наказателно преследване и продължи най-безцеремонно да си депутатства, т.е. нищоправи за заплата! След депутатството е осъден от полицай по гражданско дело!
    Да видим има ли "топки" Крушари да си даде имунитета, ако му бъде поискан за саморазправа и самоуправство!?

    16:04 16.05.2026

  • 145 Кокорчо:

    19 2 Отговор
    Утре вадя розовото прасе на площада и сбирам всичкото жълтопаветен петроханец на протест срещу мафията на доставчиците на храна и техния чадър от новото МВР!
    КОЙТО НЕСКАЧА Е ДОСТВЧИК!

    Коментиран от #151

    16:04 16.05.2026

  • 146 Никой не им е виновен

    12 3 Отговор

    До коментар #131 от "Питанка":

    На будалите подлъгали се да гласуват за мунчо
    САМО С ВЪЗРАЖДАНЕ НАПРЕД!

    16:05 16.05.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Бодил

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Ще се впише защото опианените ще изтрезнеят...

    16:09 16.05.2026

  • 149 Костя е въздух под налягане

    3 18 Отговор
    Гражданин, който сигнализира за нарушение, НЕ е „доносник“!!!

    Коментиран от #155, #199

    16:09 16.05.2026

  • 150 паркинг

    17 2 Отговор
    Този депутат,като онзи русенския шериф с децата по сред нощите,е решил ,че е хванал Господ за шлифера и го дърпа!

    16:10 16.05.2026

  • 151 Ама облечи и

    15 2 Отговор

    До коментар #145 от "Кокорчо:":

    Розовият пеньоар

    Коментиран от #156

    16:10 16.05.2026

  • 152 правилно

    9 1 Отговор
    подкрепям

    16:10 16.05.2026

  • 153 Сега

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Разкрития":

    кажи нещо за тези с имоти на швейцарското езеро.

    16:11 16.05.2026

  • 154 Альооо

    1 10 Отговор
    Костадинов игнорира самото нарушение.

    Коментиран от #162

    16:11 16.05.2026

  • 155 Доносник

    2 10 Отговор

    До коментар #149 от "Костя е въздух под налягане":

    Е по рождение и по наследство

    Коментиран от #183

    16:11 16.05.2026

  • 156 Естествено

    9 0 Отговор

    До коментар #151 от "Ама облечи и":

    Че ще бъда естествена...

    16:12 16.05.2026

  • 157 Костадинов е популист

    3 13 Отговор
    Костадинов не е нормално да оправдава нарушения и да представа нарушителя като „жертва“.

    Коментиран от #160, #168

    16:12 16.05.2026

  • 158 Да аааа....

    14 1 Отговор
    Мирчев от Крушари, Сачева от Карапелит... не само Варна се напълни с добруджанци. Писна им да копат и се хвърлиха в политиката😏

    16:12 16.05.2026

  • 159 Главата ме заболя

    4 2 Отговор

    До коментар #121 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Много розсъждения, човек. Главата ме заболя.

    Ракия, чалга, спирам си в градинките.

    16:13 16.05.2026

  • 160 Дилър

    1 10 Отговор

    До коментар #157 от "Костадинов е популист":

    Нормално и. Костадинов е същият.

    16:14 16.05.2026

  • 161 Е да

    4 11 Отговор
    копейките мразят Мирчев.

    16:14 16.05.2026

  • 162 Бе какво

    17 1 Отговор

    До коментар #154 от "Альооо":

    Нарушение...? Зад колата на доставчика може да мине и боклуджийски камион!
    Аз поне веднъж в седмицата спирам така....

    Коментиран от #166

    16:16 16.05.2026

  • 163 Читател

    13 2 Отговор
    В случай Костадинов е прав,този се е взел много на сериозно Мирчев а реално е недоразумение.Прави си реклама на гърба на един честен работлив българин.Смешко.

    16:17 16.05.2026

  • 164 Дилър

    0 9 Отговор

    До коментар #132 от "Ами":

    Тъй де! Дозите трябва да се доставят навреме! Някой може да е изпаднал в абстиненция.

    Коментиран от #172

    16:18 16.05.2026

  • 165 Макс

    2 11 Отговор
    Какъв беден разносвач ? В Европа никой не разнася храна с автомобил . Ползуват се колела и тротинетки , дори мотопедите изчезнаха . Може би затова в България цение са по-високи , всеки ползува максимално удобство за себеси и минимално качество за клиента.

    Коментиран от #177, #182, #192

    16:18 16.05.2026

  • 166 Полицай

    1 7 Отговор

    До коментар #162 от "Бе какво":

    Значи и ти си за глоба.

    16:19 16.05.2026

  • 167 Даа

    14 2 Отговор
    Поведението на избранника на народа т.н. Мирчев Павето е потресаващо арогантно.Вместо да помогне на човека или изчака за няколко минути един обикновен работник да си остави стоката ,той се наежил и известен като самозабравило се лигаве на власт вика полиция.Тук няма човешка страна,няма съпричастност ,а високомерие " кой съм аз" да ми препречваш пътя.
    .Много лош знак ,сега момчето е платило гаранция 1000 евро и кой знае може и да го осъдят заради един непотребен жълтопаветник.

    Коментиран от #174

    16:19 16.05.2026

  • 168 тогава

    12 0 Отговор

    До коментар #157 от "Костадинов е популист":

    за разглезените Софиянци не трябвя да има нито една доставка до адрес, защото в града липсва елементарна организация на движението

    16:19 16.05.2026

  • 169 Разносвачът на

    16 2 Отговор
    храна, щеше да направи добро дело и да се превърне в национален герой ако го беше фраснал така, че да освободи НС от гнусната мутра.

    Коментиран от #176

    16:19 16.05.2026

  • 170 Като не може да паркира

    2 13 Отговор
    Дилърчето с Опелчето да разнася с колело както правят други дилърчета. Обаче дилърчето ценна стока кара затова е с кола.

    16:20 16.05.2026

  • 171 От този

    13 2 Отговор
    От този мирчев нищо умно не към чул и видял досега, само тъпотии!
    Десанти с надути гуми, заяждания, стойки и чалъми!
    Селски бек от столичани в повече!
    Личи отдалече, че е потомствен демократ!

    16:20 16.05.2026

  • 172 Kиро про1ООто съм

    9 2 Отговор

    До коментар #164 от "Дилър":

    Нема да ми бавите доставките на пици, бе еййй!

    16:20 16.05.2026

  • 173 Законът трябва да важи за всички!!

    3 14 Отговор
    Законът важи за всички!!! Куриер-муриер, няма значение. Има си правила за движение по пътищата, има си пътни знаци и те са поставени, за да се спазват от всички!!!
    Гражданската реакция НЕ е „доносничество“, научете се най-после! Не може да спирате където ви скимне и да пречите на другите граждани!
    Освен това - социалното положение на човека НЕ отменя нарушението!!
    Като няма къде да спре, да разнася храна с велосипед или мотопед.
    Аман от нарушители и тарикати, които си въобразяват, че правилата не важат за тях. Че и ще го съжаляваме, защото горкия много работел и не можел да контролира нервите си и решил да прегази човека, който го помоли да изчакат полиция.
    Някои у нас имат сбъркана ценностна система, оправдават нарушителите и обвиняват гражданите с будна гражданска съвест...

    Коментиран от #184, #200

    16:21 16.05.2026

  • 174 Хич

    3 3 Отговор

    До коментар #167 от "Даа":

    Ти ако беше там, щеше да чакаш шли щеше да направиш скандал, че те спират? Щеше да натискаш клаксона, че са ти блокирали движението и да ругаеш на селани?

    16:21 16.05.2026

  • 175 Видях

    1 10 Отговор

    До коментар #102 от "Мирчев стъкми":

    Не е отбил встрани, а е блокирал пресечка.

    16:22 16.05.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Читател

    7 0 Отговор

    До коментар #165 от "Макс":

    Вероятно не си излизал от собствения град или село.По цялата Европа се ползват автомобили за доставка.Да си чувал нещо за Uber eats, вероятно не.

    16:23 16.05.2026

  • 178 До Законът трябва ...

    11 0 Отговор
    Човекът беше отбил встрани ,имаше достатъчно място да мине друга кола !

    16:24 16.05.2026

  • 179 Господин 4%

    10 2 Отговор
    Търси миг слава!


    Какво падение!

    Коментиран от #269

    16:24 16.05.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Беро

    10 2 Отговор
    Да храниш семейство, с болни майка и баща, не е същото да си дупедат от великия
    Парламент, само да си прибереш колата в
    гаража и у дома! Оставка и жалък маскара!

    16:26 16.05.2026

  • 182 Прав си!

    2 8 Отговор

    До коментар #165 от "Макс":

    В много европейски градове доставките масово се правят с велосипеди и електрически колела, особено в централните части на градове като Амстердам, Копенхаген или Париж. Това е по-евтино, по-бързо в трафик и по-екологично.

    Коментиран от #190

    16:26 16.05.2026

  • 183 Ха ха

    2 8 Отговор

    До коментар #155 от "Доносник":

    Костя е доносник

    16:26 16.05.2026

  • 184 не е до принципа

    6 1 Отговор

    До коментар #173 от "Законът трябва да важи за всички!!":

    правилно сте описали ситуацията.
    Става въпрос за единия от участниците. Безгрешният нека да хвърли пръв камък.

    16:26 16.05.2026

  • 185 Палахан

    14 1 Отговор
    Значи тоя депутат типичен елемент с тая глава и прическа на селски бек типичен лаладжия веднага почва по-капаци по-коли дасе хвърля...Ейй какъв...и това ми било депутат никога ама никога няма да има хубав живот в България от такива.Той човека с опела данее утишъл от кеф там на тая уличка,утишъл е да искара нещо след като натресоха еврото и високите цени сигурно даже му е втора работа,а тоя главур олежария се наялия се от народните данъци се прави на интересен и веднага бухалката мвр то баце бухалката на е такива уж народа ги избрал.

    16:27 16.05.2026

  • 186 До Видях

    11 0 Отговор
    Е нали и аз видях на клипа, колата му беше встрани с включени аварийни !

    16:27 16.05.2026

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 този мирчев се оказва голяма гадина

    14 1 Отговор
    на клипа се вижда че може да мине и камион , и автомобила не е паркирал а е спрял на аварийни , а такива злобни и конфликтни като този мирчев са опасни за околните и най малко мястото им е в парламента

    16:27 16.05.2026

  • 189 Из падмасковие

    9 3 Отговор
    Мирчев е от стар шумкарски род,партизани руски роби,затова всички русофилски партии го пазят,герб,БСП,СДС,и така дальие

    16:27 16.05.2026

  • 190 хфджбргж

    11 1 Отговор

    До коментар #182 от "Прав си!":

    Карай ти колело в дъжд , сняг и слънце

    Коментиран от #198, #201, #204

    16:28 16.05.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Добре дошли в хаоса в България!

    2 8 Отговор

    До коментар #165 от "Макс":

    В България е хаос, всеки гледа собственото си удобство и не му дреме за другите. Тук нарушителите са на пжчит и ги смятаме за "жертви", а хората с будна гражданска съвест ги наричаме "доносници", сбъркана система, те това е.

    Коментиран от #193

    16:29 16.05.2026

  • 193 мирчев

    8 1 Отговор

    До коментар #192 от "Добре дошли в хаоса в България!":

    да започне от себе си!

    16:31 16.05.2026

  • 194 Д.Б. Мирчев

    11 2 Отговор
    Дръпнисе Бееееее...!

    16:31 16.05.2026

  • 195 Палахан

    9 3 Отговор
    Преди време купих кола и мислех да разнасям поръчки или храна по-столицата,но ето заради такива които вече са на всеки ъгъл се отказах.Бих разнасял поръчки да и храна но не и тук,в България вече нииищоо! Няма смисъл правиш струваш и никой него оценява и накрая си виновен за всичко.

    Коментиран от #208

    16:31 16.05.2026

  • 196 Читател

    10 3 Отговор
    Сега доставчика на храна трябва да съди този за злоупотреба със служебно положение.И при добър адвокат ще получи обезщетение и то сериозно

    Коментиран от #219, #222

    16:31 16.05.2026

  • 197 Смърфиета

    6 0 Отговор

    До коментар #134 от "Крушар":

    За дървена мафия, трябва да е много могъща, като циментовата мафия в Китайската комунистическа партия, за да убие цял Лама и то на две различни места едновременно.

    16:32 16.05.2026

  • 198 Тинтири-минтири

    7 2 Отговор

    До коментар #190 от "хфджбргж":

    Много хора в Европа точно това правят — карат колело в дъжд, студ, сняг и жега, защото градовете са направени удобни за това. Разликата е, че там има велоалеи, ред и уважение на пътя. В България проблемът не е само в куриерите, а и неуважението, агресията, могат да те стрелят за едно парко място тук. Пълна диващина и ниска култура.

    16:32 16.05.2026

  • 199 абе, да

    11 2 Отговор

    До коментар #149 от "Костя е въздух под налягане":

    Този е гражданин, колкото аз съм космонавт. Село Крушари е останало дълбоко в манталитета му, макар, че съм сигурен, че в това село има много читави хора, които се срамуват от съселянина си. По принцип да, всеки гражданин трябва да подава сигнали за нарушения, но няма право за административно нарушение да прави граждански арест. Най-малкото защото това не е престъпление, а и той даде номера на автомобила и изобщо не може да е сигурен, че полицията ще дойде на място. Или тя отива, защото Мирчев не е обикновен гражданин, а необикновен селянин. Опитайте се да се обадите на 112 за такова "нарушение" и чакайте да видите дали на мястото ще дойде полиция. Ще дойде, ама някой друг път.

    16:33 16.05.2026

  • 200 Черен циганин от Максуда

    3 3 Отговор

    До коментар #173 от "Законът трябва да важи за всички!!":

    Ние, бате, не крадем, ние само си вземаме.

    Аз само за малко, бате.

    16:33 16.05.2026

  • 201 Емигрант

    4 2 Отговор

    До коментар #190 от "хфджбргж":

    Карат. Просто в нормалните градове има инфраструктура и култура, а не всеки да спира на аварийни където му е удобно.

    16:34 16.05.2026

  • 202 Ко речи...,Ко...?!

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    ,,На есен ,,избори ли...?!
    Есента ще е,ама след...4 години,
    ,,Драга ми Смехоранке"!

    16:34 16.05.2026

  • 203 Агресията

    7 2 Отговор

    До коментар #176 от "Внимавай какво пишеш!":

    поражда агресия.

    16:34 16.05.2026

  • 204 Кривак

    2 11 Отговор

    До коментар #190 от "хфджбргж":

    Не обвинявам куриера, а оправдаването на нарушението. Тежката работа не дава автоматично право да не спазваш правилата.

    Коментиран от #214

    16:35 16.05.2026

  • 205 Бинко

    10 4 Отговор
    Мирчев е лъжец и долен крадец! Първо -
    опашка след тебе няма, никаква и толкова!
    Второ:човекът чака да си вземе порчъчката
    ... на улицата! Трето: три минути те деляг от
    това да имаш елементарно... уважение!
    Оставка и те чакаме пред парламента!
    Мирчев, ако се зъбиш, ще искаме оставката
    на човека с парите - Дремеджиев!!Оставка!

    Коментиран от #213

    16:36 16.05.2026

  • 206 Хаха

    9 0 Отговор

    До коментар #121 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Да, нарушение е също да пречиш на колите да се движат по платното, като се мяташ по капака им, дори по НК е нарушението, утежнаващи обстоятелства да караш непълнолетния ти син да прави клип на нарушението ти!
    Разносвача "можел" без кола, абе той и Крушари можеше с метрото и трамвая, ама е "голЕмата работа", нали....

    16:36 16.05.2026

  • 207 Аз съм черен

    3 7 Отговор
    Депутатът станал директор на музей с подправени документи, защитава нарушител.

    Какво е общото между двамата? Тъмния цвят на кожата и просташкото поведение и възпитание.

    16:37 16.05.2026

  • 208 Смърфиета

    4 0 Отговор

    До коментар #195 от "Палахан":

    След 10:30 вечерта спокойно може. Вадиш я от фризера, слагаш опаковката в микровълновата, "Вашата поръчка моля!" касова бележка, още се продават бланки на бележник, печатани в "Дим. Благоев", и след това повече не посещаваш адреса.

    Коментиран от #212

    16:37 16.05.2026

  • 209 Свидетел

    3 11 Отговор
    Дилърът можеше да се извини на Мирчев и да се отмести, но предпочете агресията!

    Коментиран от #227

    16:38 16.05.2026

  • 210 Горски

    13 3 Отговор
    Успя ли другарят Мирчев да се възстанови от телесната повреда? Разбрах, че прибирал детето си от лагер в момента на покушението!☹️☹️ Като чуя комбинацията - деца-лагер-ППДБ , настръхвам и първото за, което се сещам е Петрохан и Лама Калушев. Мирчев, ако си поръча храна за вкъщи - дали се замисля къде ще паркира доставчика? Или ще го чака да намери място след 3 километра и да му донесе храната студена. Много съвестни граждани се барат някои политици...докато не ги заснемеш тихомълком. Мирчев трябва да освободи депутатското място в Парламента. На негово място да влезе доставчикът. Поне един работещ човек да има в този парламент. Какъв парадокс... работиш в гадните условия, създадени от политиците (разнасяш стоки, без да има условия къде да спреш). Та бачкаш да си платиш данъците, за да може толупи като Мирчев да взеат заплати и после тоя дето му изкарваш заплатата, те праща в пандиза, че му пречиш на гледката за 5 мин.

    16:38 16.05.2026

  • 211 И пред моя

    9 0 Отговор

    До коментар #176 от "Внимавай какво пишеш!":

    гараж спират и паркират. Понякога изчаквам. Друг път викам и псувам. Но полиция не викам.

    Коментиран от #224

    16:38 16.05.2026

  • 212 Смърфиета

    5 0 Отговор

    До коментар #208 от "Смърфиета":

    Бележки на кочан, извинявам се. Има ги в някои автоключарски центрове.

    16:38 16.05.2026

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Знам

    2 8 Отговор

    До коментар #204 от "Кривак":

    Това куриерство не е никаква тежка работа. Вземат яки бакшиши и данъци не плащат.

    16:39 16.05.2026

  • 215 Костя дъ Простя

    4 7 Отговор
    Да си гледа Израждането.

    Да не се прави на Спасител

    Подлото Копанарче

    16:39 16.05.2026

  • 216 Фори

    4 6 Отговор
    Възраждане са хулигани до един!

    Коментиран от #223

    16:40 16.05.2026

  • 217 До Прав си

    7 1 Отговор
    Абе човек , там е пълно с велосипедни алеи, добра пътна инфраструктура , и културни шофьори, за разлика от София !

    Коментиран от #220, #229

    16:40 16.05.2026

  • 218 Сгази политическата опозиция

    7 2 Отговор

    До коментар #213 от "Възмутен":

    Напълно нормални са, защото газеният бил русофобски депутат. Чисто политическо мотивирано тролене.


    Това, господине, са фашисти!

    16:41 16.05.2026

  • 219 Напротив!

    5 6 Отговор

    До коментар #196 от "Читател":

    Подаването на сигнал или спор на улицата само по себе си не е престъпление.
    Това, че някой е направил забележка или е снимал нарушение, не е престъпление.
    Нарушение е да спреш на пътя на място, на което е забранено. Нарушение е да искаш да прегазиш човек или да му биеш шамар.

    Коментиран от #241

    16:43 16.05.2026

  • 220 Хи хи

    2 5 Отговор

    До коментар #217 от "До Прав си":

    Там и глобите са други и така не биха посмели да правят. Познавах един, който разнасяше с малка количка пици в Германия.

    16:43 16.05.2026

  • 221 До Знам

    5 1 Отговор
    Ами стани такъв бе !

    16:43 16.05.2026

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 Истината

    2 6 Отговор

    До коментар #216 от "Фори":

    Всеки, който снима неправилно паркиране, агресия или нарушение и подава сигнал е гражданин с будна съвест. Сельовците и чобаните да отиват на село и да спират на поляната където си искат. В града е така,има правила, ред и дисциплина. Няма "ама аз тука сега за малко ще наруша."

    Коментиран от #228

    16:46 16.05.2026

  • 224 Ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #211 от "И пред моя":

    Ами викай. В правото си да викаш!

    16:46 16.05.2026

  • 225 Алооооо

    2 6 Отговор
    ТОЯ ПРОЗЗТ ГАГУЗИН

    ИЗОБЩО ГЛЕДА ЛИ ВИДЕОТО ?

    КУПЕЙКИН ТОТАЛНО СЕ ПРОВАЛИ
    НА ИЗБОРИТЕ
    И СЕГА КАКВИ ЛИ НЕ ПРОСТОТИИ
    ШЕ ЗАБЪРКА ЗА ДА МОЖЕ ДА
    МУ СЕ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ
    НА ТОЯ ЖАЛЪК ЧЕРВЕН ПАРЦАЛ.

    16:47 16.05.2026

  • 226 До Хи хи

    7 0 Отговор
    Да спреш за малко върху лента за паркиране оставяйки място за минаване , не е нарушение , така че не подлежи на глоба !

    Коментиран от #230

    16:50 16.05.2026

  • 227 Да, така е!

    3 7 Отговор

    До коментар #209 от "Свидетел":

    Нормалната реакция на куриера би била да каже: „Да, знам, че не е редно, извинявам се, но спирам за минутка, защото няма място.“ А не автоматично да крещи, да посяга да удря шамари, да гази и да се изкарва после "жертва"!
    А човек, направил забележка, не е „доносник“, а гражданин с позиция. Ако искаме ред, няма как всички да си мълчат при всяко нарушение. Научете се на култура на поведение!

    16:52 16.05.2026

  • 228 абе, да

    9 2 Отговор

    До коментар #223 от "Истината":

    Правиш ли разлика между паркиране и престой на МПС. Ако не правиш, прочети чл. 93 ЗДП. В случая става въпрос за престой на автомобила, тъй като шофьорът беше вътре в него, а целта на престоя беше доставка. Законът позволява такъв престой и в случая няма никакво нарушение, за престъпление да не говорим. Евроатлантикът е решил да се направи на такъв, какъвто е - див селяндур. При това скочи да се саморазправя с човек, който действително работи и плаща данъци и осигуровки, за разлика от Мирчев. Мирчев толкова закони брак създаде, впоследствие отменени от НС, че изобщо не трябваше да припарва отново в Народното събрание, а трябваше да си търси работа и да вади прехраната почтено.

    Коментиран от #232, #233, #235, #238

    16:52 16.05.2026

  • 229 Къде са тия

    3 1 Отговор

    До коментар #217 от "До Прав си":

    Културни шофьори...?
    Във Южна Франция спрях на пешеходна пътека и пешеходците ми се кланица все едно съм Японски император (никой не ги бръсне за сливи).
    В Атина пресичат на Пеше. Пътека тип зебра. На стотина метра преди нея има светофар и им пусна зеленото в този момент... как оцелял и колко майни на гръцки изядох....

    16:53 16.05.2026

  • 230 Интелигент

    2 3 Отговор

    До коментар #226 от "До Хи хи":

    Твърдението „не е нарушение и не подлежи на глоба“ е грешно.
    • Ако спреш на място, където спирането е забранено (например активна лента за движение, кръстовище, пешеходна пътека, велоалея, спирка и т.н.), това е нарушение, независимо дали е за 30 секунди или 30 минути.
    „Оставих място за минаване“ не отменя нарушението, ако реално пречиш или си в забранена зона.

    16:56 16.05.2026

  • 231 Читател

    3 3 Отговор
    До 229,222 това имам предвид това че депутатът не му дава право да тормози човека когато работи,ако има нарушение глобата и готово.Но тоя Мирчев звънял на министъра на гл.секрерар,на 112 и задържат човека.без причина.

    Коментиран от #242

    16:57 16.05.2026

  • 232 Да те светна...

    6 0 Отговор

    До коментар #228 от "абе, да":

    Твърдението ти е грешно:" Щом шофьорът е вътре, това е престой и е позволено“
    По Закон за движението по пътищата (ЗДвП) има разлика между престой и паркиране, но:
    това, че си вътре в автомобила НЕ прави автоматично спирането законно; важно е къде си спрял, не само дали си в колата.
    Ако си в забранена зона (кръстовище, пешеходна пътека, велоалея, активна лента и т.н.) - пак е нарушение, дори да си вътре и да е за 10 секунди.

    17:00 16.05.2026

  • 233 Да те светна...

    2 2 Отговор

    До коментар #228 от "абе, да":

    Грешно е също твърдението ти:" Законът позволява такъв престой за доставка“.
    Не! Законът НЕ казва „разрешено е за доставки“.
    Има общи правила за спиране-престой и изключения за спешни случаи или специални режими, но: доставка на храна не дава автоматично право да спираш където е забранено!

    Коментиран от #255

    17:01 16.05.2026

  • 234 Геро

    4 3 Отговор
    Ей, Костадинов, ако се отметнеш от оставката на пръча Мирчев, жална ти, м@йка,Костадинов!Или ти или той!!!

    17:02 16.05.2026

  • 235 И още...

    2 1 Отговор

    До коментар #228 от "абе, да":

    Твърдението ти:" Няма никакво нарушение“
    Това зависи от конкретното място. Без факти (къде точно е спрял, има ли знак, пречи ли на движението) такова твърдение е абсолютно и НЕ може да се приеме като вярно.
    Останалата част (обиди, „селяндур“, „не трябва да е в НС“). Това не е правен аргумент, а политическа и лична атака, и няма отношение към това дали има нарушение.

    Коментиран от #243

    17:02 16.05.2026

  • 236 Зеления

    7 4 Отговор
    В Медиапул имаше информация че Мирчев е звънял на собственика на Glovo да се оплаква от доставчика и да го уволняват от компанията

    Коментиран от #239

    17:02 16.05.2026

  • 237 Ред

    3 2 Отговор
    Когато в държавата има правила и те се спазват от всички копейките ще изчезнат.

    17:04 16.05.2026

  • 238 Парадокс

    2 4 Отговор

    До коментар #228 от "абе, да":

    Доставка не отменя правилата за движение. Престой или не — ако е забранено мястото, е нарушение.

    17:04 16.05.2026

  • 239 Мнение

    3 5 Отговор

    До коментар #236 от "Зеления":

    Обаждал се е, за да уведоми за арогантното поведение и тжва, че нарушава правилата за нвижение по пътищата, а не да го уволнят. Куриерът руши автаритета на фирмата за доставка на храна. Собственикът трябва да знае и да направи предупреждение на работника да спазва правилата и да се държи адекватно.

    17:08 16.05.2026

  • 240 Ферко

    4 2 Отговор
    За всичко по видеото, на дупедата Мирчев точен отговор може да даде само... един
    точният човек с парите,,.. Дремеджиев!
    Рундьо, Рундьо, много рано ти отвориха парашута с подлогите в кабинета от.... /!!

    17:08 16.05.2026

  • 241 не е вярно

    3 2 Отговор

    До коментар #219 от "Напротив!":

    направата на снимки, без разрешение на потърпевшия, е престъпление по Закона за защита на личните данни, защото лицето, регистрационната табела на автомобила и др дават информация за човека, който е сниман и това са чувствителни данни. Но, кой го спазва това в България.
    Така че, можеш да избиеш мобилния телефон от ръцете на всеки, който се опита да те снима, или да го накараш да изтрие снимките или видеото, без последици за теб.

    Коментиран от #244, #253, #254, #257

    17:10 16.05.2026

  • 242 Адвокат

    4 1 Отговор

    До коментар #231 от "Читател":

    Всеки гражданин може да подаде сигнал.
    Органите преценяват дали има нарушение.
    Без официални данни това е слух,интерпретация, не факт.
    Разпространяваш слухове и лъжи, това е престъпление!

    17:11 16.05.2026

  • 243 абе, да

    6 3 Отговор

    До коментар #235 от "И още...":

    Конкретното място всички го видяхме. Видяхме, че шофьорът е в колата, а не е паркирал и изоставил автомобила. В случай, че наистина пречи на някого, ще се измести. Всички видяхме, че Мирчев премина без проблем, но се спря и започна да се саморазправя. Можеш ли да ми обясниш в конкретния случай как точно момчето трябваше да достави храната? Наоколо се вижда, че няма място за паркиране. Трябваше ли да отиде да паркира на 700-800 метра и пеша да отиде да предаде храната, която вече ще е напълно изстинала? В случая поведението на Мирчев не може да бъде оправдано по абсолютно никакъв начин. Всички напъни на жълтопаветници са толкова смехотворни, колкото е и самият Мирчев.

    17:11 16.05.2026

  • 244 Грешиш, приятелю!

    3 2 Отговор

    До коментар #241 от "не е вярно":

    Заснемането на човек на обществено място не е автоматично незаконно
    Има изключения за доказване на нарушение!!
    За журналистика, обществен интерес, сигурност; еднократно снимане на публично място обикновено не е „престъпление“.

    17:13 16.05.2026

  • 245 Вие сте бунаци

    4 3 Отговор
    Интересно ако бяхте във Франция или Германия какво ще обяснявате на ченгетата защо сте спрели на забранено място? Там само да си отвориш устата и глобата се удвоява. А не е малка!

    Коментиран от #248

    17:14 16.05.2026

  • 246 Лемънс

    2 1 Отговор
    „Регистрационна табела = чувствителни данни“
    ❌ Неправилно.
    Регистрационният номер:
    може да бъде лични данни в определени контексти, но
    не е “чувствителни данни” (като здраве, етнос, религия и т.н. по GDPR).

    17:14 16.05.2026

  • 247 Кирко

    7 2 Отговор
    Две минути толеранс, при това човекът е на улицата за поръчката, не оправдават с нищо, ама с нищо Мирчев от стадото с 240
    празноглавци!Дупедати с много вяра в себе си, но не и в народа! Кой си Мирчев ти!

    Коментиран от #249

    17:14 16.05.2026

  • 248 Ирония

    4 2 Отговор

    До коментар #245 от "Вие сте бунаци":

    ГайБаньо си мисли, че всичко му е позволено.

    17:15 16.05.2026

  • 249 Коментар

    3 5 Отговор

    До коментар #247 от "Кирко":

    Няма значение Мирчев депутат ли е или не! На улицата е ГРАЖДАНИН и има право да подаде сигнъл за нарушение, както това право имат всички граждани на Бългапия, набийте си го в тиквите! И спазвайте правилата и законите, те важат за ВСИЧКИ! Никой не е над закона, дори куриерите, дори бедните, дори тези, които работят по 16 часа, дори тези, които имат болни баби, дядовци и т.н.т.

    Коментиран от #261

    17:19 16.05.2026

  • 250 Борила

    2 2 Отговор
    Рундьо, Рундьо и преди и сега рибата се вмерисва, пак и отново от главите в Парламента! Голяма работа, бил дупедатин!

    17:19 16.05.2026

  • 251 Чапай

    0 7 Отговор
    От цялата работа какво излиза?Някакъв мирчев трябва по някакъв начин да се появи на "екран" а другия костадин търси поле за изява и пак всичко за сметка на работещия българин.Такива ситуации като тая са ежедневие но нали няма политик участник...карай да върви.А костадин да се прави на загрижен за отрудения българин е лицемерие..видяхме ги и тях.Хубавото е че Радев вдигна леко летвата и такива ефтинджос номера не са интересни.(не че Рундьо го харесвам)

    17:19 16.05.2026

  • 252 НАЦИОНАЛИСТ

    7 3 Отговор
    И ТОЗИ ПЪТ КОЦЕТО Е АБСОЛЮТНО ПРАВ!
    ВИЖДА СЕ, ЧЕ ГРуЗ НИ КЪТ- и.м. ИМА МЯСТО ДА НАПРАВИ МАНЕВРАТА, ДА,АМА НЕ!
    ИНАЧЕ СТОТИЦИ КОЛИ В СОФИЯ СА ПАРКИРАНИ В НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛОТО ЗА 5м. ОТ КРЪСТОВИЩЕ, НО $€Л$КИЯТ ДО НО$ НИК НАПРАВИ ОТ МУХАТА СЛОН!
    ПАЗИ БОЖЕ кьораво ДА "прогл€дн€"!
    НАПЪЛНИ СЕ РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ) $Ъ$ $€ЛЯНДУРИ(НЕ СЕЛЯНИ, А $€ЛЯНДУРИ)!
    P.S.
    СПОМНЯМ СИ ПРЕЗ 1990г. МОЯТ градски р"ум€н" БО(га)ТАШ, КАТО ДОЙД€ В СОФИЯ ЗА 14-тия КОНГР€$ НА ПАРТИЯТА -МАЙКА( БКП), КАК ПРЕСКАЧАШЕ РЕЛСИТЕ НА ТРАМВАЯ , ЧЕ ДА НЕ ГО УДАРИ ТОКЪТ! :))
    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    17:20 16.05.2026

  • 253 Адвокат

    2 1 Отговор

    До коментар #241 от "не е вярно":

    „Можеш да избиеш телефона или да го накараш да трие снимки без последици“ - това е ГРЕШНО!!!
    Това е категорично невярно и опасно.
    Това може да доведе до: хулиганство или телесна повреда; повреда на чужда вещ; гражданска и наказателна отговорност.
    Никой закон не позволява сам да „наказваш“ или да повреждаш имущество, защото някой те снима.

    17:21 16.05.2026

  • 254 По-точно

    3 1 Отговор

    До коментар #241 от "не е вярно":

    В определени случаи човек може да възрази срещу снимане (например в частни пространства).
    Може да поиска снимка да бъде изтрита, но само доброволно или чрез институции, съд.
    В обществено пространство правото на личен образ е ограничено, когато има обществен интерес (например нарушение на правилата).

    17:22 16.05.2026

  • 255 абе, да

    6 1 Отговор

    До коментар #233 от "Да те светна...":

    Няма нужда да ме светваш, обаче аз мога да те светна теб. Чл. 93. (1) Пътно превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача. Хайде сега, дай доказателства, че точно на това място на ул. "Бигла" има пътен знак B58. Ама не общи приказки, дай факти. Ако има такъв знак, значи всички паркирани автомобили по цялото продължение на улицата са в нарушение, но тях Мирчев не ги забелязва. А ако има такъв пътен знак, то и Мирчев е нарушение, защото няма право да спира, а той спря, въпреки че спокойно се размина с автомобила на момчето.

    Коментиран от #258

    17:22 16.05.2026

  • 256 Нора

    8 2 Отговор
    Мирчев не уцели нито времето, нито мястото, нито акъла на многото празноглавци в Парламента! Радев и с вдигнатото юмруче и с кабинета от многото
    смешници си остава, и пак остава зелен чорап! Началото на края, Радев!

    17:23 16.05.2026

  • 257 Реалист

    5 0 Отговор

    До коментар #241 от "не е вярно":

    Снимането не е престъпление, а чупенето на чужд телефон е.
    Снимането на обществено място не е престъпление по ЗЗЛД. Телефон не можеш да избиваш и да изискваш изтриване със сила — това вече е нарушение и носи отговорност.

    17:24 16.05.2026

  • 258 Да те светна...

    2 0 Отговор

    До коментар #255 от "абе, да":

    Чл. 93 обяснява какво е престой, но не отменя забраните от пътните знаци и конкретната обстановка. Дали има знак на мястото е отделен факт и трябва да се доказва, не да се предполага. Това, че други може да нарушават, не прави едно конкретно спиране законно или незаконно.

    Коментиран от #259

    17:26 16.05.2026

  • 259 абе, да

    5 3 Отговор

    До коментар #258 от "Да те светна...":

    Потитах те там има ли пътен знак В28? Ако няма, а то няма как да има, защото това е жилищна сграда, пред която спират таксита и се товарят и разтоварват мебели и строителни материали, значи нарушение няма и краткият престой е разрешен. Щом е разрешен, Мирчев можеше да изчака с паркиранетона автомобила си в гаража 2-3 минути, а не да истеризира и да задържа човека, който трябва да достави храна и на други клиенти, които го чакат. Значи гаражът можеше да почака малко.

    17:35 16.05.2026

  • 260 Ламбо

    4 0 Отговор
    Колите не трябва ли да са фирмени с обозначения както и мотори и велосипеди?Подобен случай имаше преди дни във Варна.Разносвач на храна запуши изхода на вход който е разчертан с жълти линии и указва,че не е място за спиране.И е в зоната.Колата цивилна-няма обозначение,че извършва поръчки.Места няма дори за живущите.Народа изнервен и чувствителен към всяко паркиране.Наскоро една баба щеше да получи инфаркт.Бяха я оставили на стол да пази паркомясто.Неистово крещеше-няма да стане вашата.Чакам дъщеря си от Бургас.

    17:39 16.05.2026

  • 261 Анонимен

    6 5 Отговор

    До коментар #249 от "Коментар":

    А има ли право Мирчев да блокира улицата?Да не е станал регулировчик?

    17:45 16.05.2026

  • 262 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 263 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 264 Мирчев да си ходи!

    4 3 Отговор
    Той и Хр.Иванов легитимираха шопарите.

    17:56 16.05.2026

  • 265 гражданин

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Моля,пиши като грамотен индивид или вземай частни уроци.Скоро е матурата по БЕЛ.Чрез това което си написал какво искаш да ни кажеш?

    18:03 16.05.2026

  • 266 Люцкан

    8 3 Отговор
    Добруджанската камила може да иска охрана.Затова прави този панаир.Разносвачите на храни са оперативни,бързи.Не се мотаят и няма и защо.Този дангалак умишлено е търсил конфликт за да покаже власт поне пред съседите от входа.

    18:21 16.05.2026

  • 267 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 268 Туй да не ти

    2 0 Отговор

    До коментар #135 от "Опушеният от Максуда":

    Е милано жабари с жабари .Те ако искат и пеша да разнасят пиците....

    23:12 16.05.2026

  • 269 Добруджанският тюфлек , нали

    0 2 Отговор

    До коментар #179 от "Господин 4%":

    Свърши му славата.Направи си харакири с тоя цирк дето спретна на отруденото момче Ала- бала- та и дебилите аут от НС на другите избори

    23:21 16.05.2026

  • 270 Българин

    2 2 Отговор
    Ромът от Максуда да си затваря човката, за да не му изпадне някой зъб!

    23:50 16.05.2026

  • 271 Тошев

    0 0 Отговор
    Малко го ошамари Марешки и този пет години дела води и рева из Варна . Сега адвокати и защита ще дава на побойник и нарушител на закона за движение по пътищата . Има доста пари вече да раздава . на следващите избори ще му се отнемат приходите от мамене на хората и слугуване на чужди държави и на прасетата. Мошеник , малко настина му е бил боя . И роднините му от Добричките села вече не гласуват за него.

    01:10 17.05.2026

  • 272 Кънчо

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Бялджип":

    Всички мошеници и измамници са с висока интелигентност и " Кю " около и над средното . Този селския не е различен. И поговорката за едноокия всред слепци си е в пълна сила в територията.

    01:13 17.05.2026

