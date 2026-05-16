Костадинов поиска оставката на Ивайло Мирчев като депутат след вчерашния инцидент

Инцидентът с разносвача на храна и депутата Ивайло Мирчев накара председателят на “Възраждане”, Костадин Костадинов, да обяви готовността на политическата организация да помогне на работника.
“Мирчев е паднал дотам да прави донос на полицията, за да арестува беден разносвач на храна, който паркирал за 5 минути, докато чакал да дойде клиентът му. Ако повдигнат обвинение на работника, ”Възраждане” ще му осигури адвокат. Не бива да се оставят едни самозабравили се доносници да тероризират обикновените хора.”, написа Костадинов в социалната мрежа
Припомняме, че вчера вечерта социалната мрежа беше залята от коментари по случай, в който Мирчев се саморазправя с обикновен гражданин. Причината е паркиран за няколко минути автомобил с аварийни светлини на необозначено за това място.
Покрай него преминава депутатът Ивайло Мирчев, родом от с. Крушари, област Добрич, който има достатъчно място, за да направи маневрата, за която декларира в нарочно пуснат по повод на това клип в социалната мрежа. Въпреки това той започва с целенасочена провокация към другия шофьор, който се оказва куриер на храна, очевидно спрял по този начин поради липса на място за паркиране и за малък период от време.
При установяване на нарушение от този порядък, органите на МВР могат да постановят глоба по закон и те са единствените, които са в това правомощие. Не става известно с какви мотиви Иво Мирчев изземва функциите на МВР, но с поведението си провокира огромен скандал, който би могъл да завърши с инцидент. За нас не е ясно какво демонстрира Мирчев от величествения пиедестал на депутат от жълтите павета, излязъл на улицата, но му припомняме, че всеки народен представител е служител на българския народ, а провокираният доставчик на храна е един трудещ се български гражданин, с чиито данъци се заплаща заплатата на депутата. Mорално е след тази своя проява депутатът да си подаде оставката като народен представител, заявяват от "Възраждане".
“Възраждане” категорично застава зад буквата, но и зад духа на закона. Сигурността на улицата и редът са най-важните в условията на градска среда. Провокирането на подобни демонстрации, очевидно търсещи ПР ефект, но създаващи опасност от инциденти, са недопустими в пренаселени градове като София, в които градското пространство и съжителстването в него е споделена отговорност, подчертават от партията.
1 Гост
14:04 16.05.2026
2 хехе
14:07 16.05.2026
5 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Ще бъде ли поне веднъж мъж ?!
14:08 16.05.2026
7 Руснам
14:08 16.05.2026
10 Цвете
14:11 16.05.2026
12 Фейк - либераст
След него - втори носещ голяма табела с името на депутата! Хората задължително да правят шпалир, да ръкопляскат и викат УРА!
Ех, Добруджански край какъв крушарски комунистически култук си родил! С 2 пръста чело, дошъл от село и все се бута да е начело!
П.С. Имаше достатъчни място маймунското чело да мине, но нали трябва да се изфука!
14:12 16.05.2026
14 Разкрития
16 Конфликтът беше ескалиран от Мирчев
20 Гост
Незавно да освободят трудещият се човек, да му платят обезщететие за незаконно задържане, същият да се труди и издържа семейството си!
Неговото място в килията да заеме нискочелия ма.ак!
Коментиран от #116
14:16 16.05.2026
21 оня с коня
22 Ти кажи
До коментар #9 от "Кажи честно ... 🤣":За герой ли го имаш? Това ли са ти критериите? Втори клас, максимум трети?
14:17 16.05.2026
30 Коце, ако сте истински родолюбци,
35 Костадинов
36 Ти вярваш ли
До коментар #30 от "Коце, ако сте истински родолюбци,":На Костя сладката приказка
14:33 16.05.2026
38 Сигурно
До коментар #1 от "Гост":на Вас с договорите Ви плащат в левро ?
14:37 16.05.2026
39 Мирчев е доносник
Няма какво да се учудваме!
Възпитаван е от доносници.
14:37 16.05.2026
42 Анонимен
До коментар #35 от "Костадинов":Какво убийство те гони? Ако беше пеша и беше притиснат в някой ъгъл, никой нямаше и през ум да му мине да го съди, че сритал мирчев в топките. Но добавяш кола, движеща се толкова бавно, че можеш да ходиш назад и да спре за 10 см и изведнъж логиката изключва.
14:39 16.05.2026
44 Анонимен
До коментар #35 от "Костадинов":Мутрата Мирчев вън Напада работещи граждани Мутрата Мирчев вън
14:55 16.05.2026
Ясно се видя на видеото, че Мирчев можеше да заобиколи спрелия за доставка автомобил, но възможността да вдигне шум не беше за изпускане.
Но Мирчев се нуждае от скандал, за да оправдае депутатската си заплата.
Кой не скача е дебел / и баща му не е нито висш кадър на БКП, нито от ДС, нито е ППетрохан-Лоен- Кокоран/ 🤣🤣🤣
Като видя реакцията на хората Мирчев се обърна като фурнаджийска лопата.
Прокуратурата, а не той била виновна за ареста на момчето.
Абе аланкоолу кой от един дребен битов инцидент направи скандал, кой извика ченгетата(носят се слухове че звънял в министерството), кой обиколи умнокрасивите телевизии, кой разпространи видеото от твоя телефон.
И за кво всичко тва?
Да докаже че той е по-важен от един доставчик.
А колко беше просто - дори и да ти прече можеше да изчакаш няколко минути момчето да си свърши доставката и да не раздухваш скандали с полиция и прокуратура.
48 Маймуна
Работа на представител ли е да атакува работещите хора.
Срам Мирчев, срам за теб!
Срам и за избирателите ти, ето кого избирате да ви представлява и да работи за вас.
15:05 16.05.2026
51 кУриер
До коментар #1 от "Гост":В големите градове на запад в Европа много ряко може да видиш разносвач на храна с кола предимно моторетки и колела за да няма такива простотии с паркиране насред улицата и да прави задръствания. А и е по евтина и бърза доставката на храни.
52 Маестрото
58 Тити на Кака
До коментар #35 от "Костадинов":Гений, я ни пофантазирай същата тази ситуация с малка промяна в мащаба - вместо опърпаната колица на доставчика, спряла за минута докато слезе получателя, на същото това място се курдисал огромен джип 200 кила шофьорче, което чака на аварийки гаджето на шефа да се нагласи и слезе, за да го закара някъде / това в Лозенец се случва честичко, ако не знаеш и Мирчев не за пръв път вижда такива ситуации там/!
И в този момент минава Мирчев.
Дай прогноза за поведението на юнака в този формат на случката! Ще слезе ли от колата си, за да иска обяснения от човека в тритонния брониран джип за неудобството, което създава?
Та?
15:12 16.05.2026
61 Що не си гледате работата
До коментар #51 от "кУриер":Вие ли ще му кажете с какво ще носи храната и не виждате просташката постъпка на дебилния дупедавски дупетат,който имаше предостатъчно място да мине с ш......ия си таралясник
15:13 16.05.2026
62 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Гост":Само комунисти могат да оставят Куба без захар, Русия без водка и България без кисело мляко !
63 Чума
64 Шмекер Копейкин празнодумеца
69 боклук
До коментар #64 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":И ваксините спря! Сега ще изгони и самолетите от летище Васил Левски! Ако го поставите за 1 час премиер, ще се скрие някъде, за да на блесне и на последните му заблудени подръжници колко е некадърен!
15:17 16.05.2026
71 Хаха
До коментар #47 от "?????":Покрай доставчика имаше място да мине тир с ремарке и това е видно от клипа на нискочелия! Дори в началото на клипа се вижда как учудения доставчик му прави жестове с ръце да премине, защото има достатъчно място, вкл. за завой наляво...
15:18 16.05.2026
72 Асанчо от Максуда
До коментар #56 от "Въпрос":Бате коце е комшия, голям тарикат бате.
15:18 16.05.2026
73 Кочо
15:22 16.05.2026
75 Ред
77 Всички видяха
78 За онова говедо
До коментар #63 от "Чума":С четирите пръста чело от толбухинското село ли говориш дето тръгна да се заяжда с момчето
15:24 16.05.2026
79 Смешници
80 !!!?
Прокуратурата наредила 72 часово задържане на разносвача на храна за "хулиганство"...,а не за неспазване закона за движение по пътищата, за което, обикновено, се налага само глоба !!!?
81 Анонимен
83 хсххдбхсхн
84 Витанов
85 хмммм
Коментиран от #105
15:34 16.05.2026
86 Жълтопаветен гризач
15:34 16.05.2026
87 Факт
Защото разносвача се самозащитава неизбежно, съвсем законно от непредизвикана агресия и самоуправство от страна на самозабравил се индивид...
Наистина трябва да има повдигане на обвинение в случая, но не срещу разносвача!
И този нискочелия ли ще "прави" съдебна реформа и назначава хора във ВСС!? Крушарски демонстрира, че наистина са с отпаднала необходимост, както се изрази Христов и няма смисъл да му се сърдят за оценката!
15:35 16.05.2026
89 Герги
90 Дедо ви
91 😁😁😁
До коментар #58 от "Тити на Кака":Маймунската тиква ще мине и замине по- нисък от тревата и по - тих от водата
15:37 16.05.2026
92 Копейките
15:38 16.05.2026
93 Лама от Крушари
94 хдгххфгжй
15:40 16.05.2026
95 !!!?
До коментар #83 от "хсххдбхсхн":Ами ако се окаже, че доставчика на храна няма трудов договор, или се окаже с крадена кола, или кара без шофьорска книжка, или няма платена гражданска отговорност, или е търсен за други нарушения, престъпления, извращения,...!?
15:40 16.05.2026
96 Бодакова от ДБ-то съм
97 Тома
98 Неврокопов
15:41 16.05.2026
Ако се бяха срещнали някъде на тъмно, бабаита щеше да го спука от бой.
Аз лично мисля че тая изтория не е свършила и ако съм на дрисливия дУпетат ще се притеснявам за в бъдеще да вървя сам по тъмното!
Той лиши бабаита от препитание и това не се прошава лесно.
Нямаше нужда да реве по телефона на Демерджиев и на главния секретар.
Че и със собственика на Глово говорил да се оплаква!
Хем жалък, хем подъл
15:41 16.05.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Инспектор Дюдю
....Само дето тоя "трудещ се български гражданин" е с криминално досие !
15:43 16.05.2026
102 Мирчев стъкми
102 Мирчев стъкми
15:45 16.05.2026
103 стоян георгиев
До коментар #30 от "Коце, ако сте истински родолюбци,":Възраждане вече обявиха,че поемат разхидите за добър адвокат по защитата на момчето.
15:45 16.05.2026
104 Eй бacтуни украинcки
105 САМО
До коментар #85 от "хмммм":ВЪЗРАЖДАНЕ !
15:45 16.05.2026
106 Политически доносник
"Доносник", защото му казал нещо на нарушителя и с това го провокирал да стане агресо.
Значи Възраждане за пореден път подкрепя безредието, агресията, простотията и беззаконието.
Възраждане дали ще осигури и адвокати на циганите, които чупят линейки и бият медицински персонал?
Коментиран от #125, #126, #129
15:46 16.05.2026
107 Хаха
До коментар #95 от "!!!?":Ако това, ако онова.... Абе ако баба ти беше "мъжка"....
15:46 16.05.2026
108 хдгбхфхнн
15:47 16.05.2026
109 БКП
До коментар #104 от "Eй бacтуни украинcки":БКП както го наричаш вика полиция, а оня тръгна да го блъска с колата.
Коментиран от #119
15:48 16.05.2026
110 До Инспектор Дюдю
111 Бай Тошо
15:49 16.05.2026
112 Чекай чекай малко
До коментар #89 от "Герги":Става въпрос за просташката постъпка на нискочелия дебил от толбухинско ,а не за д-р Костадин Костадинов ,ако не си разбрал......
15:49 16.05.2026
113 стоян георгиев
115 АГАТ а Кристи
Пушилката е от ден до падне.
Губернаторката отново ще ги сближи
15:51 16.05.2026
116 Айде бе
До коментар #20 от "Гост":Точно пък онзи го блъсна. Големи комунисти станахте изведнъж, защитавате пролетариата.
Ако беше депутат на Израждане, касво щяхте да пишете сега? "Жълтоповетен шофьор на Глово с опит за убийство на зепутат".
Коментиран от #133
15:51 16.05.2026
118 Инспектор Дюдю
До коментар #110 от "До Инспектор Дюдю":Вярно!
И честният труд не му дава право да гази хора,пък били те и депутати!:))
15:52 16.05.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Астролог
121 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
122 копейкин!
123 !!!?
До коментар #104 от "Eй бacтуни украинcки":А вашия баш бабаит Копейкин да не станал и.ф. Омбудсман, та адвокатства на един нарушител на закона за движение по пътищата !?
И от къде знае, че той е "беден разносвач на храна и плаща данъци"...от които не само Мирчев, а и самия Копейкин кльопа яко...!!!?
124 Дилъра
Ама какво добро прикритие за дилър са тия разносвачи!
125 Хаха
До коментар #106 от "Политически доносник":"Нормално" е казваш доносника да застава по средата на платното на движението срещу движещи се коли, да скача върху капаците им и да кара непълнолетния си син да снима "геройството" му с телефона...
След това да плаче по телефона лично на МВР министъра, главния му секретар и шефа на доставчика, естествено напомняйки им "КОЙ" е той!?
Спомням си имаше идентичен клип с подобен дапутат д.бил с вдигната с паяк кола, който заплашваше служителите с "ще има легни, стани..."! Крушарски е същия ц.рвул!
15:55 16.05.2026
126 Хайде не извъртай
До коментар #106 от "Политически доносник":Клипа е гледан от голям брой хора.С този клип Мирчев си направи антиреклама.А за циганите не се грижи - Български Хелзингски комитет се грижи за техните права.
15:55 16.05.2026
127 Хмм
128 Марешки
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Крушар
До кога ще търси виновници, докато виновника е именно той ?
132 Ами
До коментар #124 от "Дилъра":защото бърза за доставка на следващата поръчка, той работи в 9 часа вечерта, а не се разхожда като любимия ви Мирчев
Коментиран от #164
15:58 16.05.2026
133 От ВЪЗРАЖДАНЕ
До коментар #116 от "Айде бе":Никога няма да постъпят като дебилния олигофрен , който имаше място да мине с камион
15:59 16.05.2026
134 Крушар
До коментар #124 от "Дилъра":Да бе...той и разносвача е от мафията на Бойко.Може да е от дървената мафия дето уби педофилите.
Коментиран от #197
15:59 16.05.2026
135 Опушеният от Максуда
Законите СЕ СПАЗВАТ, НЕ СЕ ТЪЛКУВАТ!
Разносвачите в Милано са със скутери и елвелосипеди и нямат проблем.
Коментиран от #268
15:59 16.05.2026
136 Антоанета Чернева
Съдии, прокурори и полицаи винаги ще изпълнят депутатските прищевки, такива като бедния шофьор за живи не ни броят
Пази Боже сляпо да прогледне!
15:59 16.05.2026
137 Връщай
138 Ходи си продавай
До коментар #128 от "Марешки":Фалшивите илачи и фалшивия бензин и не се заяждай с Костадин Костадинов
16:01 16.05.2026
139 Т Живков
140 А.Д.Ч
До коментар #45 от "Тити на Кака":Пази Боже сляпо да прогледа
16:01 16.05.2026
141 Глово
142 Да подавал
143 Последният софиянец
144 Хаха
Нискочелият 1:1 с Влахов!
Онзи го спаси имунитета на депутат от наказателно преследване и продължи най-безцеремонно да си депутатства, т.е. нищоправи за заплата! След депутатството е осъден от полицай по гражданско дело!
Да видим има ли "топки" Крушари да си даде имунитета, ако му бъде поискан за саморазправа и самоуправство!?
145 Кокорчо:
КОЙТО НЕСКАЧА Е ДОСТВЧИК!
146 Никой не им е виновен
До коментар #131 от "Питанка":На будалите подлъгали се да гласуват за мунчо
САМО С ВЪЗРАЖДАНЕ НАПРЕД!
16:05 16.05.2026
148 Бодил
До коментар #10 от "Цвете":Ще се впише защото опианените ще изтрезнеят...
16:09 16.05.2026
149 Костя е въздух под налягане
150 паркинг
151 Ама облечи и
До коментар #145 от "Кокорчо:":Розовият пеньоар
152 правилно
154 Альооо
155 Доносник
До коментар #149 от "Костя е въздух под налягане":Е по рождение и по наследство
156 Естествено
До коментар #151 от "Ама облечи и":Че ще бъда естествена...
16:12 16.05.2026
157 Костадинов е популист
158 Да аааа....
159 Главата ме заболя
До коментар #121 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":Много розсъждения, човек. Главата ме заболя.
Ракия, чалга, спирам си в градинките.
16:13 16.05.2026
160 Дилър
До коментар #157 от "Костадинов е популист":Нормално и. Костадинов е същият.
16:14 16.05.2026
161 Е да
16:14 16.05.2026
162 Бе какво
До коментар #154 от "Альооо":Нарушение...? Зад колата на доставчика може да мине и боклуджийски камион!
Аз поне веднъж в седмицата спирам така....
Коментиран от #166
16:16 16.05.2026
163 Читател
164 Дилър
До коментар #132 от "Ами":Тъй де! Дозите трябва да се доставят навреме! Някой може да е изпаднал в абстиненция.
165 Макс
166 Полицай
До коментар #162 от "Бе какво":Значи и ти си за глоба.
167 Даа
.Много лош знак ,сега момчето е платило гаранция 1000 евро и кой знае може и да го осъдят заради един непотребен жълтопаветник.
168 тогава
До коментар #157 от "Костадинов е популист":за разглезените Софиянци не трябвя да има нито една доставка до адрес, защото в града липсва елементарна организация на движението
16:19 16.05.2026
169 Разносвачът на
170 Като не може да паркира
171 От този
Десанти с надути гуми, заяждания, стойки и чалъми!
Селски бек от столичани в повече!
Личи отдалече, че е потомствен демократ!
16:20 16.05.2026
172 Kиро про1ООто съм
До коментар #164 от "Дилър":Нема да ми бавите доставките на пици, бе еййй!
16:20 16.05.2026
173 Законът трябва да важи за всички!!
Гражданската реакция НЕ е „доносничество“, научете се най-после! Не може да спирате където ви скимне и да пречите на другите граждани!
Освен това - социалното положение на човека НЕ отменя нарушението!!
Като няма къде да спре, да разнася храна с велосипед или мотопед.
Аман от нарушители и тарикати, които си въобразяват, че правилата не важат за тях. Че и ще го съжаляваме, защото горкия много работел и не можел да контролира нервите си и решил да прегази човека, който го помоли да изчакат полиция.
Някои у нас имат сбъркана ценностна система, оправдават нарушителите и обвиняват гражданите с будна гражданска съвест...
Коментиран от #184, #200
16:21 16.05.2026
174 Хич
До коментар #167 от "Даа":Ти ако беше там, щеше да чакаш шли щеше да направиш скандал, че те спират? Щеше да натискаш клаксона, че са ти блокирали движението и да ругаеш на селани?
16:21 16.05.2026
175 Видях
До коментар #102 от "Мирчев стъкми":Не е отбил встрани, а е блокирал пресечка.
16:22 16.05.2026
177 Читател
До коментар #165 от "Макс":Вероятно не си излизал от собствения град или село.По цялата Европа се ползват автомобили за доставка.Да си чувал нещо за Uber eats, вероятно не.
16:23 16.05.2026
179 Господин 4%
Какво падение!
181 Беро
Парламент, само да си прибереш колата в
гаража и у дома! Оставка и жалък маскара!
16:26 16.05.2026
182 Прав си!
До коментар #165 от "Макс":В много европейски градове доставките масово се правят с велосипеди и електрически колела, особено в централните части на градове като Амстердам, Копенхаген или Париж. Това е по-евтино, по-бързо в трафик и по-екологично.
183 Ха ха
До коментар #155 от "Доносник":Костя е доносник
16:26 16.05.2026
184 не е до принципа
До коментар #173 от "Законът трябва да важи за всички!!":правилно сте описали ситуацията.
Става въпрос за единия от участниците. Безгрешният нека да хвърли пръв камък.
16:26 16.05.2026
185 Палахан
188 този мирчев се оказва голяма гадина
190 хфджбргж
До коментар #182 от "Прав си!":Карай ти колело в дъжд , сняг и слънце
Коментиран от #198, #201, #204
16:28 16.05.2026
192 Добре дошли в хаоса в България!
До коментар #165 от "Макс":В България е хаос, всеки гледа собственото си удобство и не му дреме за другите. Тук нарушителите са на пжчит и ги смятаме за "жертви", а хората с будна гражданска съвест ги наричаме "доносници", сбъркана система, те това е.
193 мирчев
До коментар #192 от "Добре дошли в хаоса в България!":да започне от себе си!
195 Палахан
197 Смърфиета
До коментар #134 от "Крушар":За дървена мафия, трябва да е много могъща, като циментовата мафия в Китайската комунистическа партия, за да убие цял Лама и то на две различни места едновременно.
198 Тинтири-минтири
До коментар #190 от "хфджбргж":Много хора в Европа точно това правят — карат колело в дъжд, студ, сняг и жега, защото градовете са направени удобни за това. Разликата е, че там има велоалеи, ред и уважение на пътя. В България проблемът не е само в куриерите, а и неуважението, агресията, могат да те стрелят за едно парко място тук. Пълна диващина и ниска култура.
199 абе, да
До коментар #149 от "Костя е въздух под налягане":Този е гражданин, колкото аз съм космонавт. Село Крушари е останало дълбоко в манталитета му, макар, че съм сигурен, че в това село има много читави хора, които се срамуват от съселянина си. По принцип да, всеки гражданин трябва да подава сигнали за нарушения, но няма право за административно нарушение да прави граждански арест. Най-малкото защото това не е престъпление, а и той даде номера на автомобила и изобщо не може да е сигурен, че полицията ще дойде на място. Или тя отива, защото Мирчев не е обикновен гражданин, а необикновен селянин. Опитайте се да се обадите на 112 за такова "нарушение" и чакайте да видите дали на мястото ще дойде полиция. Ще дойде, ама някой друг път.
200 Черен циганин от Максуда
До коментар #173 от "Законът трябва да важи за всички!!":Ние, бате, не крадем, ние само си вземаме.
Аз само за малко, бате.
201 Емигрант
До коментар #190 от "хфджбргж":Карат. Просто в нормалните градове има инфраструктура и култура, а не всеки да спира на аварийни където му е удобно.
До коментар #190 от "хфджбргж":Не обвинявам куриера, а оправдаването на нарушението. Тежката работа не дава автоматично право да не спазваш правилата.
опашка след тебе няма, никаква и толкова!
Второ:човекът чака да си вземе порчъчката
... на улицата! Трето: три минути те деляг от
това да имаш елементарно... уважение!
Оставка и те чакаме пред парламента!
Мирчев, ако се зъбиш, ще искаме оставката
на човека с парите - Дремеджиев!!Оставка!
206 Хаха
До коментар #121 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":Да, нарушение е също да пречиш на колите да се движат по платното, като се мяташ по капака им, дори по НК е нарушението, утежнаващи обстоятелства да караш непълнолетния ти син да прави клип на нарушението ти!
Разносвача "можел" без кола, абе той и Крушари можеше с метрото и трамвая, ама е "голЕмата работа", нали....
207 Аз съм черен
Какво е общото между двамата? Тъмния цвят на кожата и просташкото поведение и възпитание.
208 Смърфиета
До коментар #195 от "Палахан":След 10:30 вечерта спокойно може. Вадиш я от фризера, слагаш опаковката в микровълновата, "Вашата поръчка моля!" касова бележка, още се продават бланки на бележник, печатани в "Дим. Благоев", и след това повече не посещаваш адреса.
До коментар #176 от "Внимавай какво пишеш!":гараж спират и паркират. Понякога изчаквам. Друг път викам и псувам. Но полиция не викам.
212 Смърфиета
До коментар #208 от "Смърфиета":Бележки на кочан, извинявам се. Има ги в някои автоключарски центрове.
214 Знам
До коментар #204 от "Кривак":Това куриерство не е никаква тежка работа. Вземат яки бакшиши и данъци не плащат.
16:39 16.05.2026
215 Костя дъ Простя
Да не се прави на Спасител
Подлото Копанарче
16:39 16.05.2026
218 Сгази политическата опозиция
До коментар #213 от "Възмутен":Напълно нормални са, защото газеният бил русофобски депутат. Чисто политическо мотивирано тролене.
Това, господине, са фашисти!
219 Напротив!
До коментар #196 от "Читател":Подаването на сигнал или спор на улицата само по себе си не е престъпление.
Това, че някой е направил забележка или е снимал нарушение, не е престъпление.
Нарушение е да спреш на пътя на място, на което е забранено. Нарушение е да искаш да прегазиш човек или да му биеш шамар.
Коментиран от #241
220 Хи хи
До коментар #217 от "До Прав си":Там и глобите са други и така не биха посмели да правят. Познавах един, който разнасяше с малка количка пици в Германия.
221 До Знам
223 Истината
До коментар #216 от "Фори":Всеки, който снима неправилно паркиране, агресия или нарушение и подава сигнал е гражданин с будна съвест. Сельовците и чобаните да отиват на село и да спират на поляната където си искат. В града е така,има правила, ред и дисциплина. Няма "ама аз тука сега за малко ще наруша."
224 Ха ха
До коментар #211 от "И пред моя":Ами викай. В правото си да викаш!
225 Алооооо
ИЗОБЩО ГЛЕДА ЛИ ВИДЕОТО ?
КУПЕЙКИН ТОТАЛНО СЕ ПРОВАЛИ
НА ИЗБОРИТЕ
И СЕГА КАКВИ ЛИ НЕ ПРОСТОТИИ
ШЕ ЗАБЪРКА ЗА ДА МОЖЕ ДА
МУ СЕ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ
НА ТОЯ ЖАЛЪК ЧЕРВЕН ПАРЦАЛ.
226 До Хи хи
227 Да, така е!
До коментар #209 от "Свидетел":Нормалната реакция на куриера би била да каже: „Да, знам, че не е редно, извинявам се, но спирам за минутка, защото няма място.“ А не автоматично да крещи, да посяга да удря шамари, да гази и да се изкарва после "жертва"!
А човек, направил забележка, не е „доносник“, а гражданин с позиция. Ако искаме ред, няма как всички да си мълчат при всяко нарушение. Научете се на култура на поведение!
16:52 16.05.2026
228 абе, да
До коментар #223 от "Истината":Правиш ли разлика между паркиране и престой на МПС. Ако не правиш, прочети чл. 93 ЗДП. В случая става въпрос за престой на автомобила, тъй като шофьорът беше вътре в него, а целта на престоя беше доставка. Законът позволява такъв престой и в случая няма никакво нарушение, за престъпление да не говорим. Евроатлантикът е решил да се направи на такъв, какъвто е - див селяндур. При това скочи да се саморазправя с човек, който действително работи и плаща данъци и осигуровки, за разлика от Мирчев. Мирчев толкова закони брак създаде, впоследствие отменени от НС, че изобщо не трябваше да припарва отново в Народното събрание, а трябваше да си търси работа и да вади прехраната почтено.
229 Къде са тия
До коментар #217 от "До Прав си":Културни шофьори...?
Във Южна Франция спрях на пешеходна пътека и пешеходците ми се кланица все едно съм Японски император (никой не ги бръсне за сливи).
В Атина пресичат на Пеше. Пътека тип зебра. На стотина метра преди нея има светофар и им пусна зеленото в този момент... как оцелял и колко майни на гръцки изядох....
16:53 16.05.2026
230 Интелигент
До коментар #226 от "До Хи хи":Твърдението „не е нарушение и не подлежи на глоба“ е грешно.
• Ако спреш на място, където спирането е забранено (например активна лента за движение, кръстовище, пешеходна пътека, велоалея, спирка и т.н.), това е нарушение, независимо дали е за 30 секунди или 30 минути.
„Оставих място за минаване“ не отменя нарушението, ако реално пречиш или си в забранена зона.
16:56 16.05.2026
231 Читател
232 Да те светна...
До коментар #228 от "абе, да":Твърдението ти е грешно:" Щом шофьорът е вътре, това е престой и е позволено“
По Закон за движението по пътищата (ЗДвП) има разлика между престой и паркиране, но:
това, че си вътре в автомобила НЕ прави автоматично спирането законно; важно е къде си спрял, не само дали си в колата.
Ако си в забранена зона (кръстовище, пешеходна пътека, велоалея, активна лента и т.н.) - пак е нарушение, дори да си вътре и да е за 10 секунди.
17:00 16.05.2026
233 Да те светна...
До коментар #228 от "абе, да":Грешно е също твърдението ти:" Законът позволява такъв престой за доставка“.
Не! Законът НЕ казва „разрешено е за доставки“.
Има общи правила за спиране-престой и изключения за спешни случаи или специални режими, но: доставка на храна не дава автоматично право да спираш където е забранено!
Коментиран от #255
17:01 16.05.2026
235 И още...
До коментар #228 от "абе, да":Твърдението ти:" Няма никакво нарушение“
Това зависи от конкретното място. Без факти (къде точно е спрял, има ли знак, пречи ли на движението) такова твърдение е абсолютно и НЕ може да се приеме като вярно.
Останалата част (обиди, „селяндур“, „не трябва да е в НС“). Това не е правен аргумент, а политическа и лична атака, и няма отношение към това дали има нарушение.
238 Парадокс
До коментар #228 от "абе, да":Доставка не отменя правилата за движение. Престой или не — ако е забранено мястото, е нарушение.
17:04 16.05.2026
239 Мнение
До коментар #236 от "Зеления":Обаждал се е, за да уведоми за арогантното поведение и тжва, че нарушава правилата за нвижение по пътищата, а не да го уволнят. Куриерът руши автаритета на фирмата за доставка на храна. Собственикът трябва да знае и да направи предупреждение на работника да спазва правилата и да се държи адекватно.
точният човек с парите,,.. Дремеджиев!
Рундьо, Рундьо, много рано ти отвориха парашута с подлогите в кабинета от.... /!!
241 не е вярно
До коментар #219 от "Напротив!":направата на снимки, без разрешение на потърпевшия, е престъпление по Закона за защита на личните данни, защото лицето, регистрационната табела на автомобила и др дават информация за човека, който е сниман и това са чувствителни данни. Но, кой го спазва това в България.
Така че, можеш да избиеш мобилния телефон от ръцете на всеки, който се опита да те снима, или да го накараш да изтрие снимките или видеото, без последици за теб.
242 Адвокат
До коментар #231 от "Читател":Всеки гражданин може да подаде сигнал.
Органите преценяват дали има нарушение.
Без официални данни това е слух,интерпретация, не факт.
Разпространяваш слухове и лъжи, това е престъпление!
243 абе, да
До коментар #235 от "И още...":Конкретното място всички го видяхме. Видяхме, че шофьорът е в колата, а не е паркирал и изоставил автомобила. В случай, че наистина пречи на някого, ще се измести. Всички видяхме, че Мирчев премина без проблем, но се спря и започна да се саморазправя. Можеш ли да ми обясниш в конкретния случай как точно момчето трябваше да достави храната? Наоколо се вижда, че няма място за паркиране. Трябваше ли да отиде да паркира на 700-800 метра и пеша да отиде да предаде храната, която вече ще е напълно изстинала? В случая поведението на Мирчев не може да бъде оправдано по абсолютно никакъв начин. Всички напъни на жълтопаветници са толкова смехотворни, колкото е и самият Мирчев.
244 Грешиш, приятелю!
До коментар #241 от "не е вярно":Заснемането на човек на обществено място не е автоматично незаконно
Има изключения за доказване на нарушение!!
За журналистика, обществен интерес, сигурност; еднократно снимане на публично място обикновено не е „престъпление“.
245 Вие сте бунаци
246 Лемънс
❌ Неправилно.
Регистрационният номер:
може да бъде лични данни в определени контексти, но
не е “чувствителни данни” (като здраве, етнос, религия и т.н. по GDPR).
247 Кирко
празноглавци!Дупедати с много вяра в себе си, но не и в народа! Кой си Мирчев ти!
248 Ирония
До коментар #245 от "Вие сте бунаци":ГайБаньо си мисли, че всичко му е позволено.
17:15 16.05.2026
249 Коментар
До коментар #247 от "Кирко":Няма значение Мирчев депутат ли е или не! На улицата е ГРАЖДАНИН и има право да подаде сигнъл за нарушение, както това право имат всички граждани на Бългапия, набийте си го в тиквите! И спазвайте правилата и законите, те важат за ВСИЧКИ! Никой не е над закона, дори куриерите, дори бедните, дори тези, които работят по 16 часа, дори тези, които имат болни баби, дядовци и т.н.т.
252 НАЦИОНАЛИСТ
ВИЖДА СЕ, ЧЕ ГРуЗ НИ КЪТ- и.м. ИМА МЯСТО ДА НАПРАВИ МАНЕВРАТА, ДА,АМА НЕ!
ИНАЧЕ СТОТИЦИ КОЛИ В СОФИЯ СА ПАРКИРАНИ В НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛОТО ЗА 5м. ОТ КРЪСТОВИЩЕ, НО $€Л$КИЯТ ДО НО$ НИК НАПРАВИ ОТ МУХАТА СЛОН!
ПАЗИ БОЖЕ кьораво ДА "прогл€дн€"!
НАПЪЛНИ СЕ РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ) $Ъ$ $€ЛЯНДУРИ(НЕ СЕЛЯНИ, А $€ЛЯНДУРИ)!
P.S.
СПОМНЯМ СИ ПРЕЗ 1990г. МОЯТ градски р"ум€н" БО(га)ТАШ, КАТО ДОЙД€ В СОФИЯ ЗА 14-тия КОНГР€$ НА ПАРТИЯТА -МАЙКА( БКП), КАК ПРЕСКАЧАШЕ РЕЛСИТЕ НА ТРАМВАЯ , ЧЕ ДА НЕ ГО УДАРИ ТОКЪТ! :))
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
253 Адвокат
До коментар #241 от "не е вярно":„Можеш да избиеш телефона или да го накараш да трие снимки без последици“ - това е ГРЕШНО!!!
Това е категорично невярно и опасно.
Това може да доведе до: хулиганство или телесна повреда; повреда на чужда вещ; гражданска и наказателна отговорност.
Никой закон не позволява сам да „наказваш“ или да повреждаш имущество, защото някой те снима.
254 По-точно
До коментар #241 от "не е вярно":В определени случаи човек може да възрази срещу снимане (например в частни пространства).
Може да поиска снимка да бъде изтрита, но само доброволно или чрез институции, съд.
В обществено пространство правото на личен образ е ограничено, когато има обществен интерес (например нарушение на правилата).
255 абе, да
До коментар #233 от "Да те светна...":Няма нужда да ме светваш, обаче аз мога да те светна теб. Чл. 93. (1) Пътно превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача. Хайде сега, дай доказателства, че точно на това място на ул. "Бигла" има пътен знак B58. Ама не общи приказки, дай факти. Ако има такъв знак, значи всички паркирани автомобили по цялото продължение на улицата са в нарушение, но тях Мирчев не ги забелязва. А ако има такъв пътен знак, то и Мирчев е нарушение, защото няма право да спира, а той спря, въпреки че спокойно се размина с автомобила на момчето.
256 Нора
смешници си остава, и пак остава зелен чорап! Началото на края, Радев!
257 Реалист
До коментар #241 от "не е вярно":Снимането не е престъпление, а чупенето на чужд телефон е.
Снимането на обществено място не е престъпление по ЗЗЛД. Телефон не можеш да избиваш и да изискваш изтриване със сила — това вече е нарушение и носи отговорност.
258 Да те светна...
До коментар #255 от "абе, да":Чл. 93 обяснява какво е престой, но не отменя забраните от пътните знаци и конкретната обстановка. Дали има знак на мястото е отделен факт и трябва да се доказва, не да се предполага. Това, че други може да нарушават, не прави едно конкретно спиране законно или незаконно.
259 абе, да
До коментар #258 от "Да те светна...":Потитах те там има ли пътен знак В28? Ако няма, а то няма как да има, защото това е жилищна сграда, пред която спират таксита и се товарят и разтоварват мебели и строителни материали, значи нарушение няма и краткият престой е разрешен. Щом е разрешен, Мирчев можеше да изчака с паркиранетона автомобила си в гаража 2-3 минути, а не да истеризира и да задържа човека, който трябва да достави храна и на други клиенти, които го чакат. Значи гаражът можеше да почака малко.
261 Анонимен
До коментар #249 от "Коментар":А има ли право Мирчев да блокира улицата?Да не е станал регулировчик?
265 гражданин
До коментар #5 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":Моля,пиши като грамотен индивид или вземай частни уроци.Скоро е матурата по БЕЛ.Чрез това което си написал какво искаш да ни кажеш?
268 Туй да не ти
До коментар #135 от "Опушеният от Максуда":Е милано жабари с жабари .Те ако искат и пеша да разнасят пиците....
269 Добруджанският тюфлек , нали
До коментар #179 от "Господин 4%":Свърши му славата.Направи си харакири с тоя цирк дето спретна на отруденото момче Ала- бала- та и дебилите аут от НС на другите избори
272 Кънчо
До коментар #23 от "Бялджип":Всички мошеници и измамници са с висока интелигентност и " Кю " около и над средното . Този селския не е различен. И поговорката за едноокия всред слепци си е в пълна сила в територията.
