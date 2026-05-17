Конър Макгрегър официално прави втори опит да се завърне

Една от легендите на бойните спортове - Конър Макгрегър, най-накрая официално получи своя мач за завръщане в UFC. Ирландецът за последно счупи крака си при загубата от Дъстин Порие в трилогията им през юли 2021 г.
Сега Конър получи нов мач с Макс Холоуей. Двамата се срещат в главния мач на UFC 329, което ще се проведе на 11 юли в T-Mobile Arena в Лас Вегас.
CONOR MCGREGOR vs MAX HOLLOWAY 2 !!!!
Your International Fight Week main event is confirmed!
Изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт обяви очаквания реванш между Макгрегър (22-6 MMA, 10-4 UFC) и Холоуей (27-9 MMA, 23-9 UFC). Битката ще се състои в полусредна категория.
Това е втори път, в който 37-годишният Макгрегър получава мач на завръщане. Той трябваше да се изправи срещу Майкъл Чандлър на UFC 303 през юли 2024 г., след като беше треньор в риалити сериала „The Ultimate Fighter“. За съжаление Конър се оттегли по-малко от три седмици преди мача поради контузия на пръста на крака.
13 YEARS IN THE MAKING 🚨
@TheNotoriousMMA vs @BlessedMMA 2— UFC (@ufc) May 17, 2026
Конър вече победи Макс Холоуей с единодушно решение на UFC Fight Night 26 през август 2013 година. Макгрегър реализира четири събаряния в този мач, което му донесе победата, след като си скъса предната кръстна връзка в първия рунд.
Сега Холоуей идва след загуба с единодушно решение от Чарлз Оливейра на UFC 326 през март, след което обяви желанието си да отмъсти за загубата си от Макгрегър.
I'm gonna son you, child. Again.
— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 17, 2026
— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 17, 2026
