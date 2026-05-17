Конър Макгрегър официално прави втори опит да се завърне

17 Май, 2026 15:59

Ирландецът за последно счупи крака си при загубата от Дъстин Порие в трилогията им през юли 2021 г.

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Една от легендите на бойните спортове - Конър Макгрегър, най-накрая официално получи своя мач за завръщане в UFC. Ирландецът за последно счупи крака си при загубата от Дъстин Порие в трилогията им през юли 2021 г.

Сега Конър получи нов мач с Макс Холоуей. Двамата се срещат в главния мач на UFC 329, което ще се проведе на 11 юли в T-Mobile Arena в Лас Вегас.

Изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт обяви очаквания реванш между Макгрегър (22-6 MMA, 10-4 UFC) и Холоуей (27-9 MMA, 23-9 UFC). Битката ще се състои в полусредна категория.

Това е втори път, в който 37-годишният Макгрегър получава мач на завръщане. Той трябваше да се изправи срещу Майкъл Чандлър на UFC 303 през юли 2024 г., след като беше треньор в риалити сериала „The Ultimate Fighter“. За съжаление Конър се оттегли по-малко от три седмици преди мача поради контузия на пръста на крака.

Конър вече победи Макс Холоуей с единодушно решение на UFC Fight Night 26 през август 2013 година. Макгрегър реализира четири събаряния в този мач, което му донесе победата, след като си скъса предната кръстна връзка в първия рунд.

Сега Холоуей идва след загуба с единодушно решение от Чарлз Оливейра на UFC 326 през март, след което обяви желанието си да отмъсти за загубата си от Макгрегър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Тези двамата

    1 1 Отговор
    да не са маори от Страната на дългия бял облак. И ще бият до пълна победа, победения ще бъде ...ен или ..ан

    16:25 17.05.2026

  • 2 Аве

    0 0 Отговор
    Този Конър не стана ли "актьор", гледах го наскоро в "Крайпътна къща" играеше себе си бияч психопат😉

    17:36 17.05.2026

  • 3 По -добре

    1 0 Отговор
    наркоман да си стои на яхтата в Монако и да си соли манджите с пудра захар. Това го прави перфектно.

    17:39 17.05.2026

