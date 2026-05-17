Милан най-после надигна глава

Милан победи Дженоа като гост с 2:1 на „Луиджи Ферарис“ в двубоя от 37-и кръг на Серия “А“. Кристофър Нкунку се разписа от дузпа в 51-вата минута, а в 81-вата точен беше и Закари Атекаме. Йохан Васкес обаче намали изоставането на домакините в 87-ата минута.

Масимилиано Алегри направи цели пет промени в стартовия състав на Милан след загубата с 2:3 от Аталанта. В защита се завърна изтърпелият санкцията си Фикайо Томори за сметка на Кони Де Винтер. Този път обаче наказан беше Алексис Салемакерс, така че на десния фланг действа Атекаме. В халфовата линия до него играят Юсуф Фофана и Ардон Яшари, а не Рубен Лофтъс-Чийк и Самуеле Ричи. В атака партньор на Сантиаго Хименес е Нкунку вместо отсъстващия поради натрупани картони Рафаел Леао.

На пейката е българският талант Валери Владимиров, както и Лука Модрич, който е готов да влезе в игра с предпазна маска. В атака за Дженоа пък играят Томазо Балданци, Витиня и Лоренцо Коломбо.

Мачът започна с домакински натиск, като в осмата минута Витиня опита удар, който не намери целта. Десет минути по-късно Руслан Малиновский стреля от голяма дистанция, но и неговото изпълнение беше неточно. След още девет минути именно украинецът пробва нов далечен шут, но и той завърши с пропуск. Чак в 29-ата минута Милан погледна към противниковата врата, като ударът на Хименес мина покрай вратата. Десет минути след това Фофана отклони топката при корнер, но не успя да преодолее Джъстин Бийлоу.

В 51-вата минута Аморим реши да върне топката назад към вратаря, но Нкунку пресече колебливия пас, след което беше повален от Бийлоу за дузпа. Именно нападателят се зае с изпълнението от бялата точка и реализира петия си подобен удар през този сезон. Веднага след това домакинските фенове запалиха димки, които спряха играта за няколко минути. След нейното подновяване Малиновский изпълни пряк свободен удар, който се оказа несполучлив. В 67-ата минута халфът отново изпълни фал, но и този път топката прелетя над вратата.

В 78-ата минута Витиня опита акробатично изпълнение от въздуха, с което прати топката в аут. Три минути по-късно резервата Кристиан Пулишич намери с пас Атекаме, който с шут от границата на наказателното поле удвои преднината на своя тим. В 87-ата минута центриране от пряк свободен удар предизвика сериозно разбъркване пред вратата на гостите, като най-съобразителен се оказа Васкес, който намали изоставането на генуезците.

ДЖЕНОА - МИЛАН 1:2

0:1 Нкунку (51' - дузпа)

0:2 Атекаме (81')

1:2 Васкес (87')

Дженоа: Бийлоу, Елертсон, Отоа, Маркандали, Васкес, Малиновский, Аморим, Френдруп, Балданци, Витиня, Коломбо

Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Атекаме, Фофана, Яшари, Рабио, Бартезаги, Нкунку, Хименес