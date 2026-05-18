Внимание, шофьори: Временни промени в движението на места по АМ „Струма“ и преди „Кулата“

18 Май, 2026 07:32 1 093 5

В няколко отсечки на АМ „Струма“ ще се изграждат рекламни съоръжения

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 18 до 20 май временно се променя организацията на движение по участъци от АМ „Струма“ в област Кюстендил, както и организацията на движението в участък от път I-1 преди ГКПП „Кулата“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

През следващата седмица ще се извършва гаранционен ремонт на фуги при 53-и км в платното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а превозните средства ще са пренасочени в изпреварващата.

В няколко отсечки на АМ „Струма“ ще се изграждат рекламни съоръжения. Поради това между 9 ч. и 17 ч. поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента.

На 18 май ще се монтират рекламни съоръжения при 70-и км на магистралата в посока Благоевград. На 19 май ще се работи при 71-ви км в посока Благоевград, а при 79-и км в платното за София.

На 19 и 20 май рекламни съоръжения ще се поставят при 66-и и при 70-и км на магистралата в посока Благоевград, както и при 67-и км в платното към София.

От 8 ч. на 18 май до 8 ч. на 20 май за гаранционен ремонт на асфалтовата настилка временно ще се променя организацията на движение в 200-метров участък на път I-1 София - Кулата преди ГКПП „Кулата“. Работите ще се изпълняват в платното за София при 442-ри км и преминаването ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта ще е до 30 км/ч.

От 14 май се извършва и ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение при „Малкия тунел“ път I-1 през Кресненското дефиле в посока Кулата. За изпълнение на дейностите и в следващите дни автомобилите, пътуващите към Кулата ще се пренасочват по обходния път на „Малкия тунел“, който е в непосредствена близост до първокласния път, като скоростта се ограничава до 30 км/ч.

По-рано бе съобщено и за временни промени по някои пътища в Софийска област и за стеснения в движението по АМ "Тракия" (вижте в активните линкове).

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.


  • 1 Пич

    6 0 Отговор
    Чисто нова магистрала, 50 милиона на километър, и вече харчиме и за гаранционни ремонти !!!??? Онези бедняци, швейцарците, да си ядат чорапите от яд!!!

    07:40 18.05.2026

  • 2 бою мизерника

    5 0 Отговор
    всичко сме нагласили фирмите ни да не спират

    07:47 18.05.2026

  • 3 Абе

    4 0 Отговор
    Как раздаваше парите от джипката сикаджииската герберска мутра,че веднъж щеше да катастрофира но му пълнеха чекмеджето с пачки и кюлчета кр-де-а

    08:23 18.05.2026

  • 4 Джоко

    4 0 Отговор
    Асфалтотероризма на Барбата е заложен като вечен спомен за ония има- няма 15 години вещо негово управление.

    08:41 18.05.2026

  • 5 Велинов

    2 0 Отговор
    между 91 и 88 км магистралата е леш, някаква фирма Юпитер пише, че я поддържа, от 2 години пиша на АПИ и ми отговарят с някакви темплейтни писма, толкова са зле, че дори името ми са сгрешили ползвали от предишно писмо, ще пиша и до Русинова дано вземат отношение.

    08:56 18.05.2026

