Руски дрон е поразил китайски кораб край Украйна, твърди Киев

Руски дрон е поразил притежаван от китайска компания търговски кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови рано днес. Това съобщиха Ройтерс и Франс прес, като се позовават на говорител на украинските военноморски сили, предава БТА.

Плавателният съд е бил без товар по време на атаката и е пътувал към пристанище в Одеска област, където е трябвало да бъде натоварен с концентрат от желязна руда.

По данни на украинската страна няма сериозни щети и няма пострадали. Пожарът, възникнал вследствие на удара, е бил бързо потушен от екипажа.

Инцидентът се случва на фона на информации за предстояща визита на руския президент Владимир Путин в Китай.

Украинският президент Володимир Зеленски коментира в социалната мрежа Екс, че „руснаците не са могли да не знаят какъв кораб се намира в морето“, предаде Франс прес.