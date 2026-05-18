Класация на АПИ: Кои са областите с най-добри пътища в страната

18 Май, 2026 11:24

От Агенция „Пътна инфраструктура“ посочват, че състоянието на пътните настилки се оценява ежегодно по специална методика

Класация на АПИ: Кои са областите с най-добри пътища в страната - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Област Благоевград е сред трите области с най-добри пътища в страната. Това показва класация на Агенция "Пътна инфраструктура", според която най-добро е състоянието на републиканската пътна мрежа в Югозападна България, както и в областите Силистра и Пазарджик. Съгласни ли са с тази оценка шофьорите и експертите, които ежедневно пътуват по пътищата в региона, съобщи БНТ.

Редица ремонти са извършени през последните пет години по различни участъци от републиканската пътна мрежа в област Благоевград. Като последният е само от преди няколко месеца и обхваща цялостната рехабилитация на международния път Е-79 между Благоевград и Симитли.

- Мисля, че магистрала "Струма" е много добре, мога да кажа, че подкрепям тази класация за топ 3.

Част от шофьорите обаче смятат, че все още има проблемни участъци и ремонти, които се бавят.

- Като цяло пътищата не са лоши, но преди три седмици стана едно свлачище на магистрала "Струма" и за тези три седмици нищо няма на платното, а пътят е затворен.

- Има и лоши, има и хубави. Оттук надолу за Сандански е добре, за София е добре, но за селата има проблеми.

- Тази отсечка на "Струма" е най-добре, всичко друго е бошлаф.

Според експерти, състоянието на пътната инфраструктура в региона действително се е подобрило през последните години.

Георги Бързаков, регионален представител на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България: "Това се забелязва в последно време – пътищата са доста добре поддържани. Добре се отводняват при силни дъждове, маркировката на много места е подменена. Истината винаги е някъде по средата, защото винаги има какво още да се направи."

От Агенция „Пътна инфраструктура“ посочват, че състоянието на пътните настилки се оценява ежегодно по специална методика, като само през последните години са ремонтирани няколко участъка от автомагистрала "Струма", пътя Благоевград – Кулата, трасето Симитли – Разлог, както и пътят към ГКПП "Илинден". В момента продължава и ремонтът на второкласния път Якоруда – Разлог.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    13 2 Отговор
    В областите Видин, Враца и Монтана са най-хубавите пътища.

    11:25 18.05.2026

  • 2 от АПИ кучто ги хaпе или

    20 1 Отговор
    направо си се подиграват с хората

    11:27 18.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    16 2 Отговор
    Трябва че ще е много специална тая специална методика... щото ако някой вярва, че има такова нещо като добри пътища явно не кара в БГ!

    11:29 18.05.2026

  • 4 смешници

    16 0 Отговор
    Леле, то автомагистрала Струма преди Благоевград е цялата в дупки и ще се пребиеш ако не внимаваш, а тези твърдят, че това било най-доброто. Не ми се мисли кое е най-лошото.

    11:31 18.05.2026

  • 5 Анонимен

    7 0 Отговор
    А... АПИ току що обявиха, че си имат фаворити ли?

    11:31 18.05.2026

  • 6 Баничарка с вертикално излитане

    11 0 Отговор
    Добре че скоро ще има летящи автомобили.

    11:42 18.05.2026

  • 7 Хаха

    10 1 Отговор
    Класация на АПИ: Кои са областите с най-добри пътища в страната

    Няма такива
    Дори имам чувството че второкласния път ПловдивКарлово е с по- добро качество от АМ Тракия 🤣

    Коментиран от #8

    12:04 18.05.2026

  • 8 Писта Калояново

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хаха":

    Направо си е така да ти кажа..

    12:09 18.05.2026

  • 9 Амиии

    7 2 Отговор
    Ще станат по-добре нещата, вече ги няма Дебелите с алчните им ръчички и вижте, проведе се чудно Giro, Дара спечели Евровизия... 😉

    Коментиран от #12

    12:11 18.05.2026

  • 10 Вуте

    6 0 Отговор
    Като могат да оценяват състоянието на пътищата да видим могат ли и да ги ремонтират.

    12:13 18.05.2026

  • 11 В област Сливен

    3 1 Отговор
    Са добри пътищата.

    12:20 18.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пръскай се от яд😡😡😡

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Гaдина":

    Дара е номер едно!!!!!!!👍👍👍

    Коментиран от #14

    12:23 18.05.2026

  • 14 Гaдина

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Пръскай се от яд😡😡😡":

    С уста метър на метър твоята лигaва чалгарка. Добре че е късата пола и дебелите баджаци, щото нема кво друго да покаже

    12:27 18.05.2026

  • 15 Нещастници

    2 0 Отговор
    нека да дойде евровизия да видят за какви пътища става въпрос ..... джирото ги видяха на завоя ....

    12:42 18.05.2026

  • 16 ДРТ ПРЧ

    2 0 Отговор
    как точно Силистра вкарахте в класацията ? Там няма автомагистрали. Има три първокласни пътя, които са частично ремонтирани с липсваща маркировка, и доста добре обрасли с храсти и трева. За второкласните и третокласни пътища да не говорим. Министър Шишков да идва на спешна проверка.

    12:45 18.05.2026

  • 17 Интелектуалец

    6 0 Отговор
    Англичанин пита българин:
    -Вие от лявата страна на платното ли карате или от дясната?
    Българинът:
    -Караме там където има асфалт.

    12:51 18.05.2026

  • 18 Тотално

    0 0 Отговор
    закриване на мафията АПИ...!!!!!

    14:03 18.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

