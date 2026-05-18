Класация на АПИ: Кои са областите с най-добри пътища в страната

Област Благоевград е сред трите области с най-добри пътища в страната. Това показва класация на Агенция "Пътна инфраструктура", според която най-добро е състоянието на републиканската пътна мрежа в Югозападна България, както и в областите Силистра и Пазарджик. Съгласни ли са с тази оценка шофьорите и експертите, които ежедневно пътуват по пътищата в региона, съобщи БНТ.

Редица ремонти са извършени през последните пет години по различни участъци от републиканската пътна мрежа в област Благоевград. Като последният е само от преди няколко месеца и обхваща цялостната рехабилитация на международния път Е-79 между Благоевград и Симитли.

- Мисля, че магистрала "Струма" е много добре, мога да кажа, че подкрепям тази класация за топ 3.

Част от шофьорите обаче смятат, че все още има проблемни участъци и ремонти, които се бавят.

- Като цяло пътищата не са лоши, но преди три седмици стана едно свлачище на магистрала "Струма" и за тези три седмици нищо няма на платното, а пътят е затворен.

- Има и лоши, има и хубави. Оттук надолу за Сандански е добре, за София е добре, но за селата има проблеми.

- Тази отсечка на "Струма" е най-добре, всичко друго е бошлаф.

Според експерти, състоянието на пътната инфраструктура в региона действително се е подобрило през последните години.

Георги Бързаков, регионален представител на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България: "Това се забелязва в последно време – пътищата са доста добре поддържани. Добре се отводняват при силни дъждове, маркировката на много места е подменена. Истината винаги е някъде по средата, защото винаги има какво още да се направи."

От Агенция „Пътна инфраструктура“ посочват, че състоянието на пътните настилки се оценява ежегодно по специална методика, като само през последните години са ремонтирани няколко участъка от автомагистрала "Струма", пътя Благоевград – Кулата, трасето Симитли – Разлог, както и пътят към ГКПП "Илинден". В момента продължава и ремонтът на второкласния път Якоруда – Разлог.