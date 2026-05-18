Феновете побесняха и прекратиха мач във френската Лига 1

18 Май, 2026 08:29 1 404 3

Грозни сцени в Нант заради изпадането на местния отбор

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Срамни и изключително грозни сцени белязаха края на сезона във френската Лига 1. Двубоят от последния кръг между Нант и Тулуза на стадион „Божоар“ бе прекратен едва 40 минути след неговото начало.

В 22-ата минута, при резултат 0:0, крайните привърженици на домакините взривиха атмосферата, засипвайки игрището с мощни димки, факли и опасни предмети, след което последва масово нахлуване на терена. Главната съдийка Стефани Фрапар реагира моментално и прибра двата отбора и официалните лица в съблекалните, докато ситуацията ескалираше в истински хаос.

Напрежението достигна връхната си точка край тъчлинията, където се разигра изключителен прецедент. Ексцентричният треньор на Нант Вахид Халилходжич отказа да се прибере в тунела и започна бурно да крещи и да обижда приближаващите се към него бесни фенове. Наложи се членовете на охраната и стюардите физически да удържат и влачат опитния специалист, за да не се стигне до физическа саморазправа с ултрасите. На терена бързо навлязоха тежко въоръжени части на френската жандармерия (CRS), които след кратък сблъсък с феновете успяха да ги изтласкат обратно в сектора.

Веднага след инцидента на стадиона бе свикана извънредна кризисна клетка с участието на представители на двата клуба, префекта на департамент Лоар-Атлантик, полицията и делегата на Професионалната футболна лига (LFP) Оливие Шово. На импровизирана пресконференция край терена Стефани Фрапар обяви решението: „Мачът е прекратен окончателно по нареждане на префекта от съображения за сигурност“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аууууу

    А аз си мислех, че са толкова културни в Европа и това само тук може да се случи…Колко съм разочарована!

    08:41 18.05.2026

  • 2 Знайко

    Английските футболни клубове за многи по-малки безобразия ги изхвърлиха от европейските турнири.

    08:44 18.05.2026

  • 3 665

    До коментар #2 от "Знайко":

    Много малки безобразия, само 20тина човека убиха на Хейзел.

    09:04 18.05.2026

