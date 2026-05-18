Феновете побесняха и прекратиха мач във френската Лига 1

Срамни и изключително грозни сцени белязаха края на сезона във френската Лига 1. Двубоят от последния кръг между Нант и Тулуза на стадион „Божоар“ бе прекратен едва 40 минути след неговото начало.

В 22-ата минута, при резултат 0:0, крайните привърженици на домакините взривиха атмосферата, засипвайки игрището с мощни димки, факли и опасни предмети, след което последва масово нахлуване на терена. Главната съдийка Стефани Фрапар реагира моментално и прибра двата отбора и официалните лица в съблекалните, докато ситуацията ескалираше в истински хаос.

Напрежението достигна връхната си точка край тъчлинията, където се разигра изключителен прецедент. Ексцентричният треньор на Нант Вахид Халилходжич отказа да се прибере в тунела и започна бурно да крещи и да обижда приближаващите се към него бесни фенове. Наложи се членовете на охраната и стюардите физически да удържат и влачат опитния специалист, за да не се стигне до физическа саморазправа с ултрасите. На терена бързо навлязоха тежко въоръжени части на френската жандармерия (CRS), които след кратък сблъсък с феновете успяха да ги изтласкат обратно в сектора.

🚨Nantes fans stormed the pitch in protest against their club after they relegated from Ligue 1 last week.



They attacked the players and coach Vahid Halilhodžić, resulting in injuries. pic.twitter.com/ULXOcFuWmO — Henneh Vincent (@vincenthenneh1) May 17, 2026

Веднага след инцидента на стадиона бе свикана извънредна кризисна клетка с участието на представители на двата клуба, префекта на департамент Лоар-Атлантик, полицията и делегата на Професионалната футболна лига (LFP) Оливие Шово. На импровизирана пресконференция край терена Стефани Фрапар обяви решението: „Мачът е прекратен окончателно по нареждане на префекта от съображения за сигурност“.