Кабинетът "Радев": Назначени са четирима нови заместник-министри

18 Май, 2026 12:10 2 095 30

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени четирима нови заместник-министри, съобщават от пресцентъра на МС.
Анна Стоянова Михнева-Натова поема поста заместник-министър на транспорта и съобщенията.
В Министерството на регионалното развитие и благоустройство за заместник-министър е назначена Павлета Руменова Пеловска.
Постът заместник-министър в Министерството на труда и социалната политика поема Данаил Недков Русев.
В Министерството на външните работи на длъжността заместник-министър е назначен Христо Стефанов Полендаков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа

    18 5 Отговор
    Калинките на дядо Боко и бате Шиши станаха гълъбиците на чичо Боташ

    12:16 18.05.2026

  • 2 Тролгеносен

    15 4 Отговор
    ЗА ДАРА И АКОСТИРАНЕТО НА ПАРАХОД РАДЕЦКИ НА 17 МАЙ 1876!

    ДОКАТО НЕИСТОВО ВАЛЯТ ФАЛШИВИ КОМПЛИМЕНТИ ОТ НЕГРАМОТНИ... НА 17 МАЙ 1876 ПРЕДИ 150 ГОДИНИ ХРИСТО БОТЙОВ СЛЕЗНА НА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ, ЗА ДА СЕ БОРИ ЗА ЕДИН НАРОД... ДА, ЕДИН НАРОД...А СЕГА КЪДЕ Е ТОЗИ НАРОД?...
    ПОЖАРНАТА НА СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ТЪРЖЕСТВЕН "САЛЮТ" ЗА ДАРА, КМЕТА НА СОФИЯ ПОСТАВИЛ ЧЕРВЕН КИЛИМ, МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ЕВТИМ МИЛОШЕВ ЩЕ Я НАГРАЖДАВА! НО ВАЖНОТО Е, ЧЕ НИКОЙ НЕ СИ СПОМНЯ ЗА ХРИСТО БОТЙОВ И КОЛКО ТЕЖКО Е ПОЛОЖЕНИЕТО НА ТАЗИ ДЪРЖАВА!
    ПОКЛОН ПРЕД ХРИСТО БОТЙОВ НАПУК НА НИЩЕТАТА И СУЕТАТА...

    Коментиран от #7, #13

    12:18 18.05.2026

  • 3 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    9 8 Отговор
    Всеки олигарх трябва да си има я министър, я зам министър.
    Трябва да се връщат колосалните суми, които се изляха по изборите в полза на многократния дезертьор "генерал" румен кРадев. Но като се вгледа човек, квотата на ГЕРБ Ново начало е най голяма.

    12:18 18.05.2026

  • 4 Винаги ще предлагам

    11 5 Отговор
    Това правителство водено от НАТОВСКИЯ генерал е вредно за България Внедрен от Решетников той е натовски генерал колкото съм аз военен летец

    12:20 18.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Даа...

    5 3 Отговор
    Преди тиквата си събираше калинките от тротоари и кръстовища, а мунчо кРадев направо си ги "бере" от банката с калинки от гербеpacтки времена.

    12:23 18.05.2026

  • 7 Вчера преди 150 години

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тролгеносен":

    Христо Ботьов с четата си слиза на Козлодуйския бряг. Преди това цивилни се качват на параход "Радецки" ,на палубата се преобличат в униформи и Ботьов казва на капитана - "Променяй курса към България. Аз поемам управлението на парахода. Казвам се Христо Ботьов и отиваме да освободим родината си от робство". Когато слизат на Козлодуйския бряг са сигурни че Българите като видят четниците хиляди ще тръгнат с тях. Вместо това когато молят овчар с огромно стадо за 2 агнета да се нахранят ,той им иска жълтици да му ги платят. Ботьов с тъга казва на четниците си - "И аз съм тръгнал да освобождавам този народ". И вчера се навършиха 150 години от този подвиг ,а потомците на такива като овчаря празнуваха " БангаРанга". Хак да ви е.

    Коментиран от #20

    12:24 18.05.2026

  • 8 1111

    7 5 Отговор
    Бандюгите руски роби русофили имат нов главатар Румен Решетников дето краде жени,крадна жената на Свиленски

    12:25 18.05.2026

  • 9 Радев е

    5 2 Отговор
    Т.......р

    12:27 18.05.2026

  • 10 така е

    7 2 Отговор
    Най-късно до края на юли народа ще излезе по площадите. Жалко, че нищо няма да постигне.

    Коментиран от #28

    12:29 18.05.2026

  • 11 мнение

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Това е":

    Не бързай с изводите - още се структурират. За толкова кратко време не могат да покажат дали са можачи или неможачи. Потрай стотина дни, както за предишните правителства. След като минат сто дни ще се види как вървят нещата, дали ще сме се отлепили от дъното или напротив.

    12:31 18.05.2026

  • 12 Радев

    7 3 Отговор
    Трябва да се засрамят с Идиотова, а не да обикакят като бездомни кучета по света !!! У, долни безсрамници !!! НИКОЙ ТАКА НЯНА ДА ИМ ИМА УВАЖЕНИЕТО !!!

    12:32 18.05.2026

  • 13 Пенсионерка

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тролгеносен":

    Докато има такива като вас да напомнят, огромно благодаря!Да сте жив/а и здрав/а.
    Сегашната “младеж с телефоните”, се диви на Дара. Но за това вина имат управленците, които са неможещи и единственото, което правят е да облъчват народа с фалшив патриотизъм. И с такива евтини заслуги( дали наградата е кристален микрофон или стъклен)?Сега, след като се поразприказваха, излиза, че единственото “ българско” в тази песен е изпълнителката! Но и тя пее на английски! Поради що да се гордеем. А догодина ще ни проглушат ушите с този конкурс, хем ще ни ошушкат от парите! Хляб и зрелища, старо като света. Може хлябът да е оскъден и плесенясал, но важно е зрелището да е умопомрачаващо! Все по-малко страдам, че децата ми се реализираха в чужбина и поне ще е оправдано изчезващото им усещане за българска принадлежност. Днес в България любородните българи са подложени на жесток геноцид. Не физически, а емоционален, което е по-гадно! Ами, не се гордея с фалшиви герои!

    12:34 18.05.2026

  • 14 Тома

    10 0 Отговор
    А иначе ще намалят администрацията.Ега си държавата.Скоро ще почнат да се издържат за заплати само със заеми

    12:38 18.05.2026

  • 15 ОГРОМЕН ФАКТ !!!

    6 4 Отговор
    РАДЕВ И ИДИОТОВА СА ВИНОВНИ ЗА НИЩЕТАТА В БЪЛГАРИЯ !!! ДА СЕ МАХАТ ОТ ГЛАВИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ !
    Б...ЦИ. ДОЛНИ !!!

    12:39 18.05.2026

  • 16 Трудна работа

    2 8 Отговор
    Търсят си експерти които да им бачкат. Обикновенно са работили за други правителства и трудно ще намерят хора с опит които да са им лоялни. По площади и сокаци трудно ще намерят стойностни хора. Правителството на Желязков тръгна с летящ старт и за няколко месеца свърши огромна работа по Бюджета, ПВУ и Еврозоната, а тия още не могат да се структурират.

    12:43 18.05.2026

  • 17 НЕКА СЕ ЗНАЕ

    6 2 Отговор
    НИКОЙ РАДЕВ НЕ ГО ИСКА !!!
    ВСЕКИ БЪЛГАРИН ОТ НЕГО ПИСКА

    (без дАРА)

    12:43 18.05.2026

  • 18 След

    6 1 Отговор
    някакви си от Чалгарския народ и Мутрьовата шайка на бърза ръка ги изтипосала заместник министри , сега и тази доставка на Ганьо на гърбината ! Резил подир резил и огромни разходи !

    12:45 18.05.2026

  • 19 Анонимен

    2 2 Отговор
    Добре гласувахте за личността Радев

    12:45 18.05.2026

  • 20 Макето

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Вчера преди 150 години":

    Наследниците на овчаря днес искат Егейска и Вардарска Македония да се присъедини към територията им. Поклон пред геройството на Ботьов, но трябва да се отдаде почит и към успеха на Дара!

    12:46 18.05.2026

  • 21 мдда

    7 0 Отговор
    Назначава комунистите на щат и така... те това му викат промяна.

    12:46 18.05.2026

  • 22 ВИЧКИ ВЕЧЕ ЗНАЕМ

    5 3 Отговор
    РАДЕВ И ЙОТОВА НЕ СТАВАТ ЗА НИЩО !!! (само за предателство и продажничество)

    12:47 18.05.2026

  • 23 мдаа

    5 1 Отговор
    още калинки на хранилчица

    12:52 18.05.2026

  • 24 Тия са каби

    3 2 Отговор
    Вече затънаха в регулирането на цените и потънаха в ляв популизъм. Трябват си десни мерки но няма как да стане защото те ни набутаха в това блато. МВФ точи балтийката!

    12:52 18.05.2026

  • 25 "Регресивна България"

    3 2 Отговор
    дълбае дъното !

    12:56 18.05.2026

  • 26 От Варна

    2 2 Отговор
    Защо имам усещането, че премиерът Радев и ближните му( искрените подкрепящи, дори и подлизурковците) са в паника. Ситуацията ми прилича на шахматист, който мести фигурите без смисъл и правила просто , за да се задържи възможно по-дълго над шахматната дъска. И се надява на някой случаен спасителен ход! Ама надали, сам си мисли!?

    13:03 18.05.2026

  • 27 Гочоолу

    2 1 Отговор
    На тоя Пеландаков баща му бе зам.министър наа външната търговия по времето на бай Тошо.Всички кадри произлизат от едно място-БКП, съответно ДС.

    13:29 18.05.2026

  • 28 Келешев

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "така е":

    юли не, но октомври-ноември, със сигурност.Още по-високи цени, ниски заплати и пенсии, високи разходи за ток,вода, парно, бензин,транспорт, услуги.Пуснали киви по 14 евро, ягоди-8 евро, круши, които неп стават за ядене по 5 евро и т.н. Няма производство, има монопол, има и мафия.

    13:34 18.05.2026

  • 29 Дотук

    1 1 Отговор
    назначения на калинки, големи приказки и обещания, оправдания с Борисов и Пеевски, изтеглиха вътрешен и външен дълг, реверанси към Путин и към Тръмп и нито едно нещо, което да се види и пипне!

    13:51 18.05.2026

  • 30 Перо

    2 0 Отговор
    Това министерство се напълни със зам.-министри, деца на офицери от ПГУ на МВР!

    14:17 18.05.2026

