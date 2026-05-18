Близо 25 милиарда долара са загубили компаниите от целия свят заради кризата в Близкия изток

Конфликтът за Иран вече е струвал на компании по целия свят най-малко 25 млрд. USD допълнителни разходи и тази цифра продължава да нараства, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на анализ на корпоративни отчети.
Компаниите са изправени пред покачващи се цени на енергията, прекъсвания на веригите за доставки и прекъсвания на търговските пътища поради блокадата на Ормузкия проток. Най-малко 279 компании са обявили мерки за намаляване на финансовите загуби, включително увеличение на цените, съкращения на производството, спиране на дивидентите и съкращения на служители. Авиокомпаниите са най-силно засегнати от конфликта, като са причинили приблизително 15 милиарда долара допълнителни разходи. Toyota, Procter & Gamble и McDonald's са сред компаниите, които са предупредили за негативното въздействие на конфликта.
Покачващите се цени на петрола над 100 USD за барел са особено болезнени за страните в Европа и Азия, зависими от доставките на гориво от Близкия изток. Анализаторите смятат, че основното въздействие на кризата върху корпоративните печалби ще стане очевидно през втората половина на 2026 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
12:07 18.05.2026
2 Монополи
12:10 18.05.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:13 18.05.2026
4 каунь
12:15 18.05.2026
5 Мдаааа
12:17 18.05.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Подмяна на истината, че това си е
Т-ЕРОР-ИСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ли 🤔❗
12:17 18.05.2026
7 БСТ
Коментиран от #8
12:20 18.05.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "БСТ":🤠 САШтинците са затънали до ушите, че и повече дори🤔❗
Лично началникът на военноморските операции на САЩ в прав текст заяви:
" Флотът закъсва заради войната с Иран - няма пари, гориво и боеприпаси
Военноморските сили на САЩ са изправени пред сериозен финансов и оперативен натиск..."🤔🤔🤔
А дългът гони 4.10¹³, което си е
4О ООО ООО ООО ООО $$$🤔
12:26 18.05.2026
9 Боруна Лом
12:30 18.05.2026
10 Лопата Орешник
12:31 18.05.2026
11 име
12:55 18.05.2026