Близо 25 милиарда долара са загубили компаниите от целия свят заради кризата в Близкия изток

18 Май, 2026 12:03 621 11

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Конфликтът за Иран вече е струвал на компании по целия свят най-малко 25 млрд. USD допълнителни разходи и тази цифра продължава да нараства, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на анализ на корпоративни отчети.

Компаниите са изправени пред покачващи се цени на енергията, прекъсвания на веригите за доставки и прекъсвания на търговските пътища поради блокадата на Ормузкия проток. Най-малко 279 компании са обявили мерки за намаляване на финансовите загуби, включително увеличение на цените, съкращения на производството, спиране на дивидентите и съкращения на служители. Авиокомпаниите са най-силно засегнати от конфликта, като са причинили приблизително 15 милиарда долара допълнителни разходи. Toyota, Procter & Gamble и McDonald's са сред компаниите, които са предупредили за негативното въздействие на конфликта.

Покачващите се цени на петрола над 100 USD за барел са особено болезнени за страните в Европа и Азия, зависими от доставките на гориво от Близкия изток. Анализаторите смятат, че основното въздействие на кризата върху корпоративните печалби ще стане очевидно през втората половина на 2026 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ФАКТ

    1 0 Отговор
    Диктатурата в Израел нападна Иран без причина. Западната пропагандна машина: Кризата в Близкия изток

    12:07 18.05.2026

  • 2 Монополи

    1 0 Отговор
    Едва ли някого тук го боли шперца за загубите на международните компании. Важното е, че когато бенчеф експерта излезе да обяснява за цените на петрола, срича и преглъща на сухо, все едно са му изяли десерта.

    12:10 18.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    САШтинските БАНКСТЕРИ да готови да последват Нерон❗

    12:13 18.05.2026

  • 4 каунь

    2 0 Отговор
    виновни за тия 25 милиарда са виновни юдейте и хамериканците и за виновниците нема санкции?!!!

    12:15 18.05.2026

  • 5 Мдаааа

    4 0 Отговор
    ТЕЗИ ПАРАЗИТИ НИКОГА НА СА НА ЗАГУБА .НА КРАЯ НИЕ ПОКРИВАМЕ МАСРАФА

    12:17 18.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Какво ще рече : " Конфликтът за Иран..."🤔❗
    Подмяна на истината, че това си е
    Т-ЕРОР-ИСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ли 🤔❗

    12:17 18.05.2026

  • 7 БСТ

    3 0 Отговор
    Да си ги искат от САЩ .

    Коментиран от #8

    12:20 18.05.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "БСТ":

    🤠 САШтинците са затънали до ушите, че и повече дори🤔❗
    Лично началникът на военноморските операции на САЩ в прав текст заяви:
    " Флотът закъсва заради войната с Иран - няма пари, гориво и боеприпаси
    Военноморските сили на САЩ са изправени пред сериозен финансов и оперативен натиск..."🤔🤔🤔
    А дългът гони 4.10¹³, което си е
    4О ООО ООО ООО ООО $$$🤔

    12:26 18.05.2026

  • 9 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ДА СИ ИСКАТ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ТРЪМП И САТАНЯХО!

    12:30 18.05.2026

  • 10 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Не са ги изгубили! Просто не са ги спечелили!

    12:31 18.05.2026

  • 11 име

    3 0 Отговор
    В Близкия изток няма "криза", а две терористични държави, САЩ и Израел, си разиграват коня. И то не от тази или миналата година, а поне от "арабските пролети" 2010 насам.

    12:55 18.05.2026