Близо 25 милиарда долара са загубили компаниите от целия свят заради кризата в Близкия изток

Конфликтът за Иран вече е струвал на компании по целия свят най-малко 25 млрд. USD допълнителни разходи и тази цифра продължава да нараства, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на анализ на корпоративни отчети.

Компаниите са изправени пред покачващи се цени на енергията, прекъсвания на веригите за доставки и прекъсвания на търговските пътища поради блокадата на Ормузкия проток. Най-малко 279 компании са обявили мерки за намаляване на финансовите загуби, включително увеличение на цените, съкращения на производството, спиране на дивидентите и съкращения на служители. Авиокомпаниите са най-силно засегнати от конфликта, като са причинили приблизително 15 милиарда долара допълнителни разходи. Toyota, Procter & Gamble и McDonald's са сред компаниите, които са предупредили за негативното въздействие на конфликта.

Покачващите се цени на петрола над 100 USD за барел са особено болезнени за страните в Европа и Азия, зависими от доставките на гориво от Близкия изток. Анализаторите смятат, че основното въздействие на кризата върху корпоративните печалби ще стане очевидно през втората половина на 2026 г.