Най-големият соларен дрон в света направи рекорден полет, но изчезна в океана (ВИДЕО)

Една от най-вълнуващите и амбициозни глави в историята на зелената авиация завърши с драматичен и неочакван край на дъното на океана. Уникалният безпилотен летателен апарат Skydweller, задвижван изцяло от слънчева енергия, претърпя катастрофа и потъна в морските дълбини малко след като записа името си в Книгата на рекордите на Гинес. Макар машината да издържа във въздуха внушителните осем денонощия, яростната буря и тежките метеорологични аномалии се оказаха непосилно изпитание за нейните батерии, слагайки точка на една велика технологична ера.

Зад този необикновен апарат стои легендарна история. Неговото първо превъплъщение бе пилотираният самолет Solar Impulse 2, с който визионерите Bertrand Piccard и André Borschberg обиколиха земното кълбо през 2015 г. Тогава въглеродната птица с размах на крилата от цели 72 метра (колкото на Boeing 747) и тегло от едва 2.3 тона доказа, че невъзможното е възможно. Нейният презокеански полет разчиташе на над 17 000 фотоволтаични клетки, които през деня улавяха слънчевите лъчи и трупаха енергия, издигайки самолета на голяма височина, а през нощта плавно се спускаха в икономичен режим.

Впоследствие машината бе откупена от компанията Skydweller и трансформирана в супермодерен, автономен военен дрон. Армията на САЩ използваше платформата като междинно звено между разузнавателните самолети и нискоорбиталните сателити, способна да пренася до 363 килограма радарна и оптична техника. Именно по време на мащабните военноморски учения FLEX 2026 във Флорида Кийс, огромният соларен дрон изпълняваше четиридневни непрекъснати патрулни мисии, следейки морски цели и служейки за комуникационен мост между бойните кораби, включително USS Wichita. След успешното приключване на маневрите, апаратът се насочи на юг към Куба, където обаче съдбата му бе предрешена.

Кошмарът започва в нощта срещу 3 май. Навлизайки в зона с екстремни атмосферни смущения, Skydweller е засмукан от брутални вертикални въздушни маси, чиято скорост надвишава стандартните лимити цели десет пъти. Въпреки че бордовата електроника реагира адекватно, енергийният капацитет на батериите се изчерпва в опита да компенсира чудовищната турбуленция. На 4 май в ранните зори операторите извършват контролирано приводняване в Карибско море, но липсата на плаваемост изпраща соларния гигант директно към дъното. О, каква ирония на съдбата!

Въпреки черния финал, мисията остава в историята с абсолютен рекорд по издръжливост за слънчев самолет – внушителните 8 дни и 14 минути в небето. Голямата трагедия обаче е културна и сантиментална. Тъй като това бе единственият съществуващ екземпляр, проектът Skydweller вероятно ще бъде замразен. Още по-тъжното е, че по силата на официален договор, след края на военните тестове Solar Impulse 2 трябваше да се завърне у дома и да се превърне в перлата на Швейцарския транспортен музей. Сега този исторически паметник на човешкия гений лежи в бездната и единственият шанс да бъде видян отново е организирането на скъпоструваща подводна експедиция.