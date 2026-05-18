В Ман Сити вече са наясно с решението на Гуардиола

В Манчестър Сити са убедени, че мениджърът Хосеп Гуардиола ще приключи престоя си в клуба след края на сезона. Това твърди журналистът на Daily Mail Джак Гоган, който следи отблизо случващото се на „Етихад“.

Според информацията Гуардиола е взел ключово решение за бъдещето си още преди няколко седмици.

„Последните слухове около „Етихад“, според които Пеп може да направи обрат в решението си, не са нещо, което хората в клуба приемат за реалистично“, се посочва в публикацията на Daily Mail.

Очакванията са официално съобщение да бъде направено в следващите дни. Ако информацията се потвърди, това ще означава, че испанецът напуска „небесно-сините“ след изключително успешен десетгодишен престой, в който спечели общо 20 трофея, включително шест пъти Висшата лига, една Шампионска лига, три ФА Къп и една Суперкупа на Европа и Световното клубно първенство.

Преди финала за ФА Къп срещу Челси, който бе спечелен от Сити с 1:0, Гуардиола обаче заяви, че това няма да бъде последният му мач на „Уембли“:

„В никакъв случай, имам още една година от договора си. Феновете не трябва да чакат моето напускане, те знаят, че тук ми е страхотно. Деветнадесет трофея за 10 години, това не е зле. Така че 19 трофея и битка за 20-и за 10 години, честно казано, това не е зле“.