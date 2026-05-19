DARA планира да издаде нова песен на немски език

19 Май, 2026 07:21 1 153 36

Песента ще носи заглавието Ich liebe dich („Обичам те“)

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Победителката в конкурса „Евровизия“ DARA планира следващата ѝ песен да бъде на немски език, предаде австрийската агенция АПА, цитирана от Dariknews.bg. Българската изпълнителка е обявила намерението си пред няколко медии, сред които германският таблоид „Билд“.

Песента ще носи заглавието Ich liebe dich („Обичам те“).

„Нямам търпение да я издам заедно с предстоящите ми проекти“, е споделила певицата.

България участва в „Евровизия“ едва от около 20 години, като често не успяваше да се класира за финала. В периода 2023-2025 г. страната, която беше изправена пред поредица от предсрочни избори, преустанови участието си по финансови причини.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Нещо на сСигански

    34 3 Отговор
    Аман

    07:22 19.05.2026

  • 2 Шокиран шекелджия на Оземпика

    21 4 Отговор
    Укрите я плюят, рашките я хвалят... И ся кво? Да викаме ли още за безdаrа?

    07:26 19.05.2026

  • 3 Любопитен

    32 4 Отговор
    Дарина има песен на ямайско - маймунски, сега щяла да пее на немски, а дали някога ще изпее песен на български език? Едва ли, след като и името си пише на латиница явно българския език за нея нищо не значи.

    Коментиран от #28

    07:26 19.05.2026

  • 4 Стас

    4 13 Отговор
    Даренце сладко,и аз Ich liebe dich!

    07:29 19.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Aлфа Вълкът

    40 1 Отговор
    Вторник 3-и ден след победата ѝ, а вече има 2 статии за нея в рамките на 20мин.
    Ще бъде тежка седмица...

    Коментиран от #8

    07:30 19.05.2026

  • 7 Кедфсдф

    27 1 Отговор
    може и на патагонски да е. все ми е тая

    07:32 19.05.2026

  • 8 Всякочудо

    25 1 Отговор

    До коментар #6 от "Aлфа Вълкът":

    чакам с удоволствие третия ден от чудото

    07:33 19.05.2026

  • 9 Министер

    15 3 Отговор
    Муньо само това е успял да договори с шефа си Шмерц - нов шмерцки чалга шлагер.

    07:33 19.05.2026

  • 10 Вече ми се гади oт тая бангaмaнга,

    29 1 Отговор
    а сме само четвтрти ден след пошлото €фpийкшoу.

    07:35 19.05.2026

  • 11 Бангрангщайн

    13 1 Отговор
    Майнегюте

    07:35 19.05.2026

  • 12 Тити

    21 1 Отговор
    Чакам да издаде и на суахили.

    07:37 19.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    7 23 Отговор
    Може, прави

    07:39 19.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Добра идея

    27 2 Отговор
    Ще има да я слушаме в Кофланд между рекламите за ниските цени и призивите да се присъединим към успешните им екипи.

    07:40 19.05.2026

  • 17 БРАВО НА ДАРА

    7 14 Отговор
    Немския е мелодичен език. Ще стане добро парчето.

    Коментиран от #23

    07:52 19.05.2026

  • 18 СПОМЕНИ ОТ ПРЕДИ ИНТЕРНЕТА

    22 1 Отговор
    На времето в немското пор..но имаше доста такива песни и текстове.

    07:54 19.05.2026

  • 19 ИВАН

    12 4 Отговор
    Да си планира каквото си иска, само по далеч от България, тука има и малки деца, нека пеят Върви народе възродени, а не бангабунга.

    Коментиран от #22

    08:21 19.05.2026

  • 20 Големи експерти

    2 2 Отговор
    Голям шанс ти се отваря не го пропилявай с тъпотии. Какви са тези мениджъри?, сега когато трябва да пееш на английски и да правиш кариера, ти се затваряш с немски и сама си слагаш бариери.

    08:22 19.05.2026

  • 21 Шкиф

    9 2 Отговор
    Ein, Zwei, Polizei, яко, интересно ми е да чуя как ще се получи, защото като човек учил и работещ с немски език на ежедневна база отговорно мога да кажа, че е един от най-неподходящите за пеене езици...

    Коментиран от #24

    08:25 19.05.2026

  • 22 сара

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "ИВАН":

    Леле...нямам думи.

    08:30 19.05.2026

  • 23 Сам

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "БРАВО НА ДАРА":

    Хахххх...много свежо,ама като гледам минусите не са те разбрали.

    Коментиран от #27

    08:31 19.05.2026

  • 24 3-Драй, 4-Фиер

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Шкиф":

    бринг еин биер

    08:34 19.05.2026

  • 25 5-фюнф, 6-зекс

    4 0 Отговор
    алтер кекс

    08:35 19.05.2026

  • 26 7-зиебен, 8-ахт

    6 0 Отговор
    гуте нахт

    08:35 19.05.2026

  • 27 Шпек Салам Народен

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Сам":

    Те и себе си не разбират,камо ли другите.А чуждия успех приемат,като личен неуспех.Мхм.

    08:38 19.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Възраждане

    10 1 Отговор
    Йотова да й отнеме незабавно българския паспорт. Да й дадат някакъв еврогеижендърски. Писна ми от такива родоотстъпници. Трябва да е като в Испания, там е задължително по закон да се пее само и единствено на Испански език

    08:41 19.05.2026

  • 30 Гост666

    5 0 Отговор
    Ако ще и на японски пак няма да я слушам . А днес и центъра ще бъде блокиран за концерт. То такава истерия нямаше за спортистите спечелили медали, и олимпийски титли.

    08:58 19.05.2026

  • 31 ИВАН

    5 0 Отговор
    Безродно племе сме, вече повече от 1300 години откакто хан Аспарух ни завеща идеята за българска държава, но ние все още нищо не сме разбрали, а издигнахме предателството в култ, горко ни.

    09:08 19.05.2026

  • 32 аз планирам

    1 0 Отговор
    да си ходя до двете нули

    09:18 19.05.2026

  • 33 9226

    1 0 Отговор
    Опитайте се да си представите как звучи чудото в училищата...от личните телефони та и от учебните компютри...Как да не се възхищавам на човешкия поход към край на света - предписан в библията, ако не знаете...

    09:32 19.05.2026

  • 34 Васил

    2 0 Отговор
    Без съмнение песента не е толкова лоша, но носи "актуални" сатанински послания ! А талантът на Дара е несъмнено видим и убедителен ! Но тук отново прозира нещо което до сега не се е случвало а именно България да спечели с една посредственна песен ,което ме кара да мисля че Англосахсите са на зор и много щедро ни мажат ските с гъша мас ! Тук стсва въпрос за насочена реклама с цел отвличане на вниманието на масите от най важните теми на деня и това дали ще съществуваме като нация и какъв геополитически курс трябва да вземем за да ни има като Народ ! Сега ще дават по лъжичка от благинките на запада , но само на някой ,за да покажат че сме голяма работа , но без земеделие и промишленност и с куп кредити които ще плащат и правнуците ни ! Та кораба потъва и няма друг вариянт, а те ни говорят за музиката на Титаник ! Медиите се използват в момента мощно от Англо- сахсите а именно таланта на популярни Артисти с цел-измама която ще ни закове на дъното на историята с мръсна война в която ще изчезнем като Нация

    09:37 19.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Фрау Бумеранга

    0 0 Отговор
    Българите гласуваха за тебе, а не ония, за които си мислиш, така, че нидйей са натяга да не превъртиш.

    09:58 19.05.2026