Киев ударил значително руската петролна инфраструктура през 2026 г.

Руските сили извършиха масиран удар срещу Украйна с 546 дрона и ракети, включително 14 балистични ракети, в нощта на 17 срещу 18 май.
Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руските сили са изстреляли 14 балистични ракети "Искандер-М"/ракети за противовъздушна отбрана С-400 от Ростовска област и окупирания Крим; осем крилати ракети "Искандер-К" от окупирания Крим; и 524 ударни дрона тип "Шахед", тип "Гербера" и тип "Италмас" и дронове-примамки тип "Пародия" от посоките на градовете Брянск, Курск и Орел; Милерово, Ростовска област; Приморско-Ахтарск, Краснодарски край; окупирания град Донецк; и окупирания Гвардейско, Крим, според данни на "Института за изследване на войната" (ISW).
Украинските сили са свалили четири крилати ракети "Искандер-К" и 503 дрона, 18 ракети и 16 дрона са поразили 34 места, а свалени отломки са паднали на 11 места към 08:30 местно време. Украинските военновъздушни сили отбелязаха, че ударите са били насочени предимно към град Днепър и Днепропетровска област. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руските удари са нанесли значителни щети на гражданската инфраструктура, както и към енергийната и жилищната инфраструктура.
Украинските власти заявиха, че руските сили са ударили град Одеса, включително кораб, собственост на Китай, който се е приближавал към пристанището.
Руските сили са ударили и гражданска и жилищна инфраструктура в Чернигов, Харков, Кировоград, Херсон, Одеса и Днепропетровска област и са ранили най-малко 33 цивилни, включително три деца.
През последните седмици Русия изстрелва по-голям брой балистични ракети от обичайното, вероятно за да се възползва от ограниченията на украинската противовъздушна отбрана в условията на глобален недостиг на прехващачи "Пейтриът".
Руската икономика продължава да усеща напрежението от натрупващите се ефекти от над четиригодишната война, съчетана с кампанията на Украйна за дълги удари срещу руската петролна инфраструктура. Руският министър на икономическото развитие Максим Решетников заяви в интервю за руското издание RBK на 18 май, че няколко фактора са подтикнали руското правителство да преразгледа очакванията си за растеж на БВП през предстоящия тригодишен период, включително недостиг на работна ръка и "външни условия" като продължаващите санкции срещу Русия и войната в Близкия изток.
Русия не очаква инфлацията да се ускори с растежа на икономиката, игнорирайки как недостигът на работна ръка подхранва инфлацията.
Решетников също така не призна как дългогодишните усилия на Русия за набиране на военни са отстранили много хора от цивилния пазар на труда и са влошили недостига на работна ръка. Русия вероятно ще продължи да страда от влошаващ се недостиг на работна ръка, тъй като дава приоритет на заместването на загубите си на бойното поле с нови попълнения, вместо на подкрепата и растежа на вътрешната си икономика.
Дългосрочната ударна кампания на Украйна срещу руската петролна инфраструктура продължава да изостря проблемите с ликвидността на Русия, свързани с неустойчивите разходи по време на войната.
Зеленски заяви на 18 май, че Службата за външно разузнаване на Украйна е получила руски документи, които оценяват, че Русия е трябвало значително да намали активните си петролни кладенци, като само една неопределена руска петролна компания е затворила 400 кладенци.
Зеленски заяви, че Русия е намалила рафинирането на петрол с поне 10 процента досега през 2026 г. и че Русия се затруднява с рестартирането на кладенци в сравнение с други държави производителки на петрол. Зеленски заяви, че данните на СВР показват, че 11 руски финансови институции се готвят за ликвидация и че други осем банкови институции не могат вътрешно да разрешат натрупаните си проблеми и трябва да привличат външни ресурси. Зеленски отбеляза, че дефицитът на федералния бюджет на Русия вече е почти 80 милиарда долара през първите пет месеца на 2026 г. Русия все повече се бори с проблеми с ликвидността, след като постоянно изчерпа ликвидните резерви на своя суверенен фонд, за да финансира войната, и прибегна до продажба на физическите си златни резерви.
Кремъл въведе икономически неоптимални политики, като например увеличаване на данъка върху добавената стойност (ДДС) през януари 2026 г., което вече има каскадни ефекти върху руската икономика, като увеличава размера на сивата (сенчеста) икономика на Русия и по този начин увеличава разходите за стоки и услуги, без да генерира желаните данъчни приходи.
Украинските сили значително увеличиха честотата, обхвата и интензивността на ударите срещу руската петролна инфраструктура от март 2026 г. насам, което оказа огромно въздействие върху руския износ на петрол и капацитета за рафиниране, подкопавайки способността на Русия да се възползва от увеличените скокове в световните цени на петрола.
1 Овчар
07:19 19.05.2026
5 Хм...
Първия по пост човек на у крайна е доказан наркоман, втория се има за вуду магьосник.
Найс, а?
Пък ние се чудим що руснаците не дават и косъм да падне от хунтата в Киев...
07:24 19.05.2026
7 СПОРЕД КАЯ КАЛАС
-50% население
-25% територия
Това си е една победа, но можело още.
Коментиран от #11, #21
07:29 19.05.2026
9 Женерал Пею Радевски
Та така иди - работи с руснаци. Който ерчел руска история поне от 1917та до сега знае, че руснаците когато имат нужда първо примамват чужденци след това ги обират и понякога дори ги убиват.
Така и нас ни ограбиха и ни оставиха разорени през 1990та, но успешно промиха мозъка, че някъв Ран-Ът, ЕС, САЩ, Запада, Турция ни били ограбили.
Коментиран от #30, #33, #44
07:30 19.05.2026
11 Опорките
До коментар #7 от "СПОРЕД КАЯ КАЛАС":Москва не държи повече от 20% от територията на Киев за периода 2014 - 2026. Малко си се изсилил с още 5%. Сложи ги на случаен принцип, нали?
Коментиран от #17
07:31 19.05.2026
13 Реалист
07:34 19.05.2026
14 Тити
Коментиран от #38
07:36 19.05.2026
15 УКРОСАМОУБИЙЦИ
07:37 19.05.2026
17 ТОВА Е СПОРЕД
До коментар #11 от "Опорките":Кая Калас
07:38 19.05.2026
18 Ха Ха
07:39 19.05.2026
19 Още не си разбрал май
До коментар #3 от "МОЧА":Новият мир ще е постоянно състояние на война.
Бог да прости загиналите и от двете страни!
07:39 19.05.2026
20 Пич с оценка « ка»
07:40 19.05.2026
24 НЕ ВЯРВАМ
До коментар #21 от "из.пражнението гайтанджиева":Кая Калас да разпространява руски сайтове.
Коментиран от #53
07:44 19.05.2026
25 Вацев
07:45 19.05.2026
26 Дон Корлеоне
Коментиран от #31
07:47 19.05.2026
27 Ние знаем, знаем,
Коментиран от #43, #73
07:47 19.05.2026
30 т-п тpoл сopocоиден
До коментар #9 от "Женерал Пею Радевски":Душко, конкренто теб не руснаците са те ограбили, а природата.
Коментиран от #32, #70
07:48 19.05.2026
31 Адолф
До коментар #26 от "Дон Корлеоне":За кво да им пуска интернет на бандерите, те даже ток нямат.
07:52 19.05.2026
32 О троле троле
До коментар #30 от "т-п тpoл сopocоиден":На теб руснаците са ти ограбили мозъка и душата и тролиш безмислено за рубли.
07:53 19.05.2026
33 БайБоцимир
До коментар #9 от "Женерал Пею Радевски":Не е само през 90-та. Руската окупация през 1944-1947 ни съсипва - като държава, като икономика, като човешки ресурс. Ограбени и окупирани с назначени послушни васали.
Коментиран от #35, #37
07:53 19.05.2026
34 А ИСТИНАТА Е
Коментиран от #74
07:58 19.05.2026
35 т-п тpoл сopocоиден
До коментар #33 от "БайБоцимир":Щото са ни ограбили, затова ли сме станали от 4.5 милилона на близо 9 милиона към 89та и в топ 20 на най-развитите страни?
Коментиран от #39
07:58 19.05.2026
36 Артилерист
08:00 19.05.2026
37 ПОНЕ СА ТЕ НАУЧИЛИ ДА ПИШЕШ
До коментар #33 от "БайБоцимир":В онова лошо време и то безплатно. Иначе щеше да си неграмотен.
08:00 19.05.2026
38 т-п тpoл сopocоиден
До коментар #14 от "Тити":И работят ли сакнциите? Фалираха ли руснаците за няколко месеца? Свръши ли им нафтата? Умират ли от глад? Разпада ли се икономиката? Имат ли масло и яйца? Олигарсите свалиха ли Путин? Народа навдигна ли се на бунтове срещу властта? Фронта на изток ли се движи?
Коментиран от #41
08:02 19.05.2026
39 БайБоцимир
До коментар #35 от "т-п тpoл сopocоиден":Чети историята, ако си българин. Тригодишна окупация, избиване на българския елит, конфискация на имущество и предприятия, репресии... А топ 20 е само в руската ти глава. Празни магазини, системен недостиг и мизерия, това беше управлението на руснаците чрез българските комунисти.
Коментиран от #52, #57
08:03 19.05.2026
40 ударили ууукрите…
08:08 19.05.2026
41 Гресирана ватенка
До коментар #38 от "т-п тpoл сopocоиден":Което не бива да ти пречи да продължиш да се шиеш в сектор Газа 😁
08:10 19.05.2026
42 Kaлпазанин
08:10 19.05.2026
43 Ол1гофрен,
До коментар #27 от "Ние знаем, знаем,":Нещо друго не можеш ли да съчиниш?
08:11 19.05.2026
44 Манипулаторе
До коментар #9 от "Женерал Пею Радевски":Знай, че с помощта на Съветския съюз е изградена цялата промишленост и инфраструктура в бившия соцлагер. А БГ е оглозгана благодарение на чичо сам и евро нацистите - унищожжена е армията, няколко блока на АЕЦ, земеделието и животновъдството, здравеопазването, образованието,..., за да се насади всичко пошло и перверзно, изобретено от неоколониалистите, прикрито като борба за свобода и демокрация.
Коментиран от #45, #72
08:12 19.05.2026
46 Рублевка
Инфлацията се подхранва от БЕЗРАБОТИЦАТА, а не от недостига на работна ръка. В Русия няма инфлация. Инфлация има в ЕС, вследствие на ужасната безработица.
Коментиран от #47
08:14 19.05.2026
47 Ти за ЕС не се тревожи
До коментар #46 от "Рублевка":Виж руският нужник.
Коментиран от #48
08:16 19.05.2026
48 Рублевка
До коментар #47 от "Ти за ЕС не се тревожи":Аз не се грижа, а като българин и европеец се БЕЗПОКОЯ за нивото на цените и безработицата в България и Европа. Не ме интересува нито Украйна, нито Русия, а България. За радост поне Русия не клянчи от нас пари а само 0краина.
08:21 19.05.2026
49 УжасТ
08:21 19.05.2026
50 Института са русофили
Защо не ги баннете?
08:24 19.05.2026
51 облъчен еврозонист със спрени чежди меди
08:27 19.05.2026
52 Пенсионер 69 годишен
До коментар #39 от "БайБоцимир":"Празни магазини, системен недостиг и мизерия, това беше управлението на руснаците чрез българските комунисти."
Липса на магазини, електричество, водопроводи, шосета и хлебарници по селата, но изобилие от паразити, болести и смърт. Това е било 80% от населението на България! Адска мизерия и постоянни войни!
Това е бил монархофашизма в България.
08:30 19.05.2026
53 Върховната Кая Калас почна да чете
До коментар #24 от "НЕ ВЯРВАМ":Сама го каза!
08:32 19.05.2026
54 Т.КОЛЕВ
МНОГО ХОРА ИЗМРЯХА ЗАРАДИ ТЯХ.
Има няколко начина да ги убият тия от кремъл.СИГОРНО МНОГО ХОРА ЧАКАТ И ТЪРСЯТ ВАРИАНТ И НАЧИН КАК ДА СИ ОТМЪСТЯТ.ИМА И СНАЙПЕРИСТ НАЕМНИЦИ.
08:35 19.05.2026
56 Бай Хой
08:37 19.05.2026
57 Пропускаш удобничко
До коментар #39 от "БайБоцимир":че става дума СССР в който бе и Украйна. И, че Сталин бе грузинец, а Хрисчов , украинец.
Освен това Октомврийската Революция бе внесена и финансирана отвън, а май и не знаеш състава на първото Политбюто! От същите които измислиха комунизма.
08:41 19.05.2026
58 реалист
Аз също, донякъде. Практиката показва че до три дни функциите на удареното петролно депо/терминал или квото там са въстановени и то възобновява работа.
Явно са строени като за война, за разлика от тези в персийския залив.
Това разбира се е лошо, но от друга страна денацификацията в остатъчна Украина продължава с добри темпове.
Да припомним че украинските бойци са единственият ограничен ресурс на запада във войната му срещу Русия. Всичко друго си го купуват с напечатаните пари.
08:41 19.05.2026
59 Еми Путинката
Коментиран от #62
08:48 19.05.2026
60 Пловдив
08:50 19.05.2026
61 "Гресирана ватенка"
А стига сте ни заливали с таа усръинскъ пи....ко4
09:07 19.05.2026
62 Рублевка
До коментар #59 от "Еми Путинката":Трябва да сме благодарни на Владимир Владимирович. Десет години търпи обиди и провокации. Ако си изпусне нервите и удари с атома, жертвите в Европа ще бъдат 98% от населението.
09:12 19.05.2026
63 Ян Хеленко
Коментиран от #64
09:12 19.05.2026
64 Рублевка
До коментар #63 от "Ян Хеленко":Киевската хунта от една страна води Европа към фалит и бедност, от друга страна подлага всички нас на риск от ядрена война.
09:15 19.05.2026
65 АБВ
09:22 19.05.2026
66 Хи хи хи
Руснаците "ограбили"
нещастния shell с 20 милиарда
Всички плачем, плачем, плачем........
урсусУла и тя, че не можа да открадне руските 300 милиарда
Отде ви намират таквиз обли, обли та чак вдлъбнати ???!
09:22 19.05.2026
67 Свободен
Бедни, бити, победени....
Единствената им утеха е, че разни хаховци у нас им се възхищават!
Коментиран от #71
09:30 19.05.2026
69 Като прочена Решетников
--;--
Като прочена Решетников и се сещам за демокрацията на партокрацията ни.
А като разбера за очаквания за растеж на Райха и се сещам как търпеливо чакахме кога ще ни излезе бордерото в Мототехниката , та да си купим ВАЗ-2101!
колко пропаднал е маркс-ленинизъма!
09:43 19.05.2026
70 стоян
До коментар #30 от "т-п тpoл сopocоиден":До 30 ком - другар 1989 гд какво се случи - май си изкуфял и не помниш че кумунистите фалираха държавата за трети път
09:44 19.05.2026
72 стоян
До коментар #44 от "Манипулаторе":До 44 ком - другар а в Гърция и Турция пак ли рузнаците им изградиха индустрията - като беше толкова хубаво до 1989 защо окрадохте и фалирахте държавата три пъти -забрави ли 3000 лева за един фалшив напечатан Долар ама купуваха долари а не рузки рупли
09:50 19.05.2026
73 Е Купянск колко пъти освободен
До коментар #27 от "Ние знаем, знаем,":Ние знаем, знаем,:
Русия няма ракети долара стана 200 рубли, бият се със сапьорски лопатки, а Путин умрятри пъти.
-;-
Другарки и другари, като знаете как върви Победата на Фронта, радвате ли се на точното и по план развитие на Усрацията?
И като Рашмахта има ракетите - къде са освободените села- нали за 9-ти май си починаха солдатите!
Пропаднали ли са рашистите или са тъпи!
09:50 19.05.2026
75 защо трият?
Коментиран от #76
09:55 19.05.2026
76 затова трият
До коментар #75 от "защо трият?":Това е минало, а войната в Украйна е настояще. И в България Руснаците винаги са прави.
09:56 19.05.2026