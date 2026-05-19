Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Киев ударил значително руската петролна инфраструктура през 2026 г.
  Тема: Украйна

Киев ударил значително руската петролна инфраструктура през 2026 г.

19 Май, 2026 07:16 1 451 76

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове

Москва не очаква инфлацията да се ускори с растежа на икономиката, игнорирайки как недостигът на работна ръка подхранва инфлацията

Киев ударил значително руската петролна инфраструктура през 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските сили извършиха масиран удар срещу Украйна с 546 дрона и ракети, включително 14 балистични ракети, в нощта на 17 срещу 18 май.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руските сили са изстреляли 14 балистични ракети "Искандер-М"/ракети за противовъздушна отбрана С-400 от Ростовска област и окупирания Крим; осем крилати ракети "Искандер-К" от окупирания Крим; и 524 ударни дрона тип "Шахед", тип "Гербера" и тип "Италмас" и дронове-примамки тип "Пародия" от посоките на градовете Брянск, Курск и Орел; Милерово, Ростовска област; Приморско-Ахтарск, Краснодарски край; окупирания град Донецк; и окупирания Гвардейско, Крим, според данни на "Института за изследване на войната" (ISW).

Украинските сили са свалили четири крилати ракети "Искандер-К" и 503 дрона, 18 ракети и 16 дрона са поразили 34 места, а свалени отломки са паднали на 11 места към 08:30 местно време. Украинските военновъздушни сили отбелязаха, че ударите са били насочени предимно към град Днепър и Днепропетровска област. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руските удари са нанесли значителни щети на гражданската инфраструктура, както и към енергийната и жилищната инфраструктура.

Украинските власти заявиха, че руските сили са ударили град Одеса, включително кораб, собственост на Китай, който се е приближавал към пристанището.

Руските сили са ударили и гражданска и жилищна инфраструктура в Чернигов, Харков, Кировоград, Херсон, Одеса и Днепропетровска област и са ранили най-малко 33 цивилни, включително три деца.

През последните седмици Русия изстрелва по-голям брой балистични ракети от обичайното, вероятно за да се възползва от ограниченията на украинската противовъздушна отбрана в условията на глобален недостиг на прехващачи "Пейтриът".

Руската икономика продължава да усеща напрежението от натрупващите се ефекти от над четиригодишната война, съчетана с кампанията на Украйна за дълги удари срещу руската петролна инфраструктура. Руският министър на икономическото развитие Максим Решетников заяви в интервю за руското издание RBK на 18 май, че няколко фактора са подтикнали руското правителство да преразгледа очакванията си за растеж на БВП през предстоящия тригодишен период, включително недостиг на работна ръка и "външни условия" като продължаващите санкции срещу Русия и войната в Близкия изток.

Русия не очаква инфлацията да се ускори с растежа на икономиката, игнорирайки как недостигът на работна ръка подхранва инфлацията.

Решетников също така не призна как дългогодишните усилия на Русия за набиране на военни са отстранили много хора от цивилния пазар на труда и са влошили недостига на работна ръка. Русия вероятно ще продължи да страда от влошаващ се недостиг на работна ръка, тъй като дава приоритет на заместването на загубите си на бойното поле с нови попълнения, вместо на подкрепата и растежа на вътрешната си икономика.

Дългосрочната ударна кампания на Украйна срещу руската петролна инфраструктура продължава да изостря проблемите с ликвидността на Русия, свързани с неустойчивите разходи по време на войната.

Зеленски заяви на 18 май, че Службата за външно разузнаване на Украйна е получила руски документи, които оценяват, че Русия е трябвало значително да намали активните си петролни кладенци, като само една неопределена руска петролна компания е затворила 400 кладенци.

Зеленски заяви, че Русия е намалила рафинирането на петрол с поне 10 процента досега през 2026 г. и че Русия се затруднява с рестартирането на кладенци в сравнение с други държави производителки на петрол. Зеленски заяви, че данните на СВР показват, че 11 руски финансови институции се готвят за ликвидация и че други осем банкови институции не могат вътрешно да разрешат натрупаните си проблеми и трябва да привличат външни ресурси. Зеленски отбеляза, че дефицитът на федералния бюджет на Русия вече е почти 80 милиарда долара през първите пет месеца на 2026 г. Русия все повече се бори с проблеми с ликвидността, след като постоянно изчерпа ликвидните резерви на своя суверенен фонд, за да финансира войната, и прибегна до продажба на физическите си златни резерви.

Кремъл въведе икономически неоптимални политики, като например увеличаване на данъка върху добавената стойност (ДДС) през януари 2026 г., което вече има каскадни ефекти върху руската икономика, като увеличава размера на сивата (сенчеста) икономика на Русия и по този начин увеличава разходите за стоки и услуги, без да генерира желаните данъчни приходи.

Украинските сили значително увеличиха честотата, обхвата и интензивността на ударите срещу руската петролна инфраструктура от март 2026 г. насам, което оказа огромно въздействие върху руския износ на петрол и капацитета за рафиниране, подкопавайки способността на Русия да се възползва от увеличените скокове в световните цени на петрола.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    23 10 Отговор
    Статиите на Соломон Паси..! Позната картинка.

    07:19 19.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хм...

    22 10 Отговор
    Преди седмица официалната статистика на у крайна обяви данни за демографията на страната. Цифрите ги огласи депутат от трибуната на радата. През 1991 у крайна е имала 48млн жители. През 2022- 41млн. Към днешна дата 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека.
    Първия по пост човек на у крайна е доказан наркоман, втория се има за вуду магьосник.

    Найс, а?
    Пък ние се чудим що руснаците не дават и косъм да падне от хунтата в Киев...

    07:24 19.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 СПОРЕД КАЯ КАЛАС

    11 12 Отговор
    Бандерия е
    -50% население
    -25% територия
    Това си е една победа, но можело още.

    Коментиран от #11, #21

    07:29 19.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Женерал Пею Радевски

    13 21 Отговор
    На Сахалин има огромен завод за втечнен газ построен от Shell, с участие на японски фирми. Първо руснаците се молят на западни фирми да им направят завод, защото те не могат. Когато заводът е почти готов Москва приема закон, че заводът е 50% собственост на държавата. Shell са принудени да се откажат от дела си. След 2022 Shell се оттегля, но остават японците, а сега последно Москва конфискува и техния дял. Това общо е кражба на чужди инвестиции за 20 милиарда.

    Та така иди - работи с руснаци. Който ерчел руска история поне от 1917та до сега знае, че руснаците когато имат нужда първо примамват чужденци след това ги обират и понякога дори ги убиват.

    Така и нас ни ограбиха и ни оставиха разорени през 1990та, но успешно промиха мозъка, че някъв Ран-Ът, ЕС, САЩ, Запада, Турция ни били ограбили.

    Коментиран от #30, #33, #44

    07:30 19.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Опорките

    9 11 Отговор

    До коментар #7 от "СПОРЕД КАЯ КАЛАС":

    Москва не държи повече от 20% от територията на Киев за периода 2014 - 2026. Малко си се изсилил с още 5%. Сложи ги на случаен принцип, нали?

    Коментиран от #17

    07:31 19.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Реалист

    8 10 Отговор
    От Киев останаха само руини

    07:34 19.05.2026

  • 14 Тити

    9 10 Отговор
    Европа не можа да им наложи санкции ама Зеленски им налага всеки ден успешно

    Коментиран от #38

    07:36 19.05.2026

  • 15 УКРОСАМОУБИЙЦИ

    15 5 Отговор
    ПОХВАЛА ЗА УКРОСАМОУБИЙЦИТЕ, ФАШПРОКСИТА КОРУМПЕТА! С ПОМОЩА НА ЕВРОБРИТСКАТА СГАН СЕ ОТПРАВЯТ КЪМ НЕБИТИЕТО !

    07:37 19.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ТОВА Е СПОРЕД

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "Опорките":

    Кая Калас

    07:38 19.05.2026

  • 18 Ха Ха

    13 5 Отговор
    Това ни го поднасят да го четем през ден с надеждата да ни се набие в главите. Това което прави Украйна е тероризъм, защото не може нищо друго - изчерпани и консумирани са в глове с евро.ейските атлантически ястреби

    07:39 19.05.2026

  • 19 Още не си разбрал май

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "МОЧА":

    Новият мир ще е постоянно състояние на война.
    Бог да прости загиналите и от двете страни!

    07:39 19.05.2026

  • 20 Пич с оценка « ка»

    3 1 Отговор
    Лекувай си простата и не ни занимавай с кафяво- бежавото WC

    07:40 19.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 НЕ ВЯРВАМ

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "из.пражнението гайтанджиева":

    Кая Калас да разпространява руски сайтове.

    Коментиран от #53

    07:44 19.05.2026

  • 25 Вацев

    6 6 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    07:45 19.05.2026

  • 26 Дон Корлеоне

    7 5 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #31

    07:47 19.05.2026

  • 27 Ние знаем, знаем,

    14 7 Отговор
    Русия няма ракети долара стана 200 рубли, бият се със сапьорски лопатки, а Путин умрятри пъти.

    Коментиран от #43, #73

    07:47 19.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 т-п тpoл сopocоиден

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "Женерал Пею Радевски":

    Душко, конкренто теб не руснаците са те ограбили, а природата.

    Коментиран от #32, #70

    07:48 19.05.2026

  • 31 Адолф

    6 5 Отговор

    До коментар #26 от "Дон Корлеоне":

    За кво да им пуска интернет на бандерите, те даже ток нямат.

    07:52 19.05.2026

  • 32 О троле троле

    7 9 Отговор

    До коментар #30 от "т-п тpoл сopocоиден":

    На теб руснаците са ти ограбили мозъка и душата и тролиш безмислено за рубли.

    07:53 19.05.2026

  • 33 БайБоцимир

    6 12 Отговор

    До коментар #9 от "Женерал Пею Радевски":

    Не е само през 90-та. Руската окупация през 1944-1947 ни съсипва - като държава, като икономика, като човешки ресурс. Ограбени и окупирани с назначени послушни васали.

    Коментиран от #35, #37

    07:53 19.05.2026

  • 34 А ИСТИНАТА Е

    11 5 Отговор
    Руските сили извършиха масиран удар срещу Украйна с 546 дрона и ракети, включително 14 балистични ракети, в нощта на 17 срещу 18 май.

    Коментиран от #74

    07:58 19.05.2026

  • 35 т-п тpoл сopocоиден

    9 6 Отговор

    До коментар #33 от "БайБоцимир":

    Щото са ни ограбили, затова ли сме станали от 4.5 милилона на близо 9 милиона към 89та и в топ 20 на най-развитите страни?

    Коментиран от #39

    07:58 19.05.2026

  • 36 Артилерист

    8 4 Отговор
    А какво се е случило с Украйна в същото време няма и дума...

    08:00 19.05.2026

  • 37 ПОНЕ СА ТЕ НАУЧИЛИ ДА ПИШЕШ

    7 3 Отговор

    До коментар #33 от "БайБоцимир":

    В онова лошо време и то безплатно. Иначе щеше да си неграмотен.

    08:00 19.05.2026

  • 38 т-п тpoл сopocоиден

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Тити":

    И работят ли сакнциите? Фалираха ли руснаците за няколко месеца? Свръши ли им нафтата? Умират ли от глад? Разпада ли се икономиката? Имат ли масло и яйца? Олигарсите свалиха ли Путин? Народа навдигна ли се на бунтове срещу властта? Фронта на изток ли се движи?

    Коментиран от #41

    08:02 19.05.2026

  • 39 БайБоцимир

    5 9 Отговор

    До коментар #35 от "т-п тpoл сopocоиден":

    Чети историята, ако си българин. Тригодишна окупация, избиване на българския елит, конфискация на имущество и предприятия, репресии... А топ 20 е само в руската ти глава. Празни магазини, системен недостиг и мизерия, това беше управлението на руснаците чрез българските комунисти.

    Коментиран от #52, #57

    08:03 19.05.2026

  • 40 ударили ууукрите…

    7 4 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    08:08 19.05.2026

  • 41 Гресирана ватенка

    4 5 Отговор

    До коментар #38 от "т-п тpoл сopocоиден":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да се шиеш в сектор Газа 😁

    08:10 19.05.2026

  • 42 Kaлпазанин

    7 2 Отговор
    Толкова сериозно е ударила че Европа работим за украинските евреи и офце

    08:10 19.05.2026

  • 43 Ол1гофрен,

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ние знаем, знаем,":

    Нещо друго не можеш ли да съчиниш?

    08:11 19.05.2026

  • 44 Манипулаторе

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "Женерал Пею Радевски":

    Знай, че с помощта на Съветския съюз е изградена цялата промишленост и инфраструктура в бившия соцлагер. А БГ е оглозгана благодарение на чичо сам и евро нацистите - унищожжена е армията, няколко блока на АЕЦ, земеделието и животновъдството, здравеопазването, образованието,..., за да се насади всичко пошло и перверзно, изобретено от неоколониалистите, прикрито като борба за свобода и демокрация.

    Коментиран от #45, #72

    08:12 19.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Рублевка

    7 3 Отговор
    Dw: "как недостигът на работна ръка подхранва инфлацията"

    Инфлацията се подхранва от БЕЗРАБОТИЦАТА, а не от недостига на работна ръка. В Русия няма инфлация. Инфлация има в ЕС, вследствие на ужасната безработица.

    Коментиран от #47

    08:14 19.05.2026

  • 47 Ти за ЕС не се тревожи

    2 8 Отговор

    До коментар #46 от "Рублевка":

    Виж руският нужник.

    Коментиран от #48

    08:16 19.05.2026

  • 48 Рублевка

    8 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ти за ЕС не се тревожи":

    Аз не се грижа, а като българин и европеец се БЕЗПОКОЯ за нивото на цените и безработицата в България и Европа. Не ме интересува нито Украйна, нито Русия, а България. За радост поне Русия не клянчи от нас пари а само 0краина.

    08:21 19.05.2026

  • 49 УжасТ

    7 1 Отговор
    Тези пенсионери от Института за войната какво ще ядат като свърши войната ? Шегувам се . Ясно че колегите им в ЦиРейУ ще разпалят нова война .

    08:21 19.05.2026

  • 50 Института са русофили

    5 2 Отговор
    Единствено се притесняват и кахърят за икономиката на Русия, а за Украйна и Европа, не им дреме!
    Защо не ги баннете?

    08:24 19.05.2026

  • 51 облъчен еврозонист със спрени чежди меди

    7 1 Отговор
    евротероризва на урките подържани и насърчаване от евротерористите ни го представят като украинска дейност.

    08:27 19.05.2026

  • 52 Пенсионер 69 годишен

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "БайБоцимир":

    "Празни магазини, системен недостиг и мизерия, това беше управлението на руснаците чрез българските комунисти."

    Липса на магазини, електричество, водопроводи, шосета и хлебарници по селата, но изобилие от паразити, болести и смърт. Това е било 80% от населението на България! Адска мизерия и постоянни войни!
    Това е бил монархофашизма в България.

    08:30 19.05.2026

  • 53 Върховната Кая Калас почна да чете

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "НЕ ВЯРВАМ":

    Сама го каза!

    08:32 19.05.2026

  • 54 Т.КОЛЕВ

    2 8 Отговор
    ТИЯ ОТ КРЕМАЛ В КРЕМЪЛ ЯКО СА СЕ БАРИКАДИРАЛИ.АКО ГИ ВЗРИВЯТ КАТО СА.ТАМ ВСИЧКО ЩЕ СЕ НОРМАЛИЗИРА.
    МНОГО ХОРА ИЗМРЯХА ЗАРАДИ ТЯХ.
    Има няколко начина да ги убият тия от кремъл.СИГОРНО МНОГО ХОРА ЧАКАТ И ТЪРСЯТ ВАРИАНТ И НАЧИН КАК ДА СИ ОТМЪСТЯТ.ИМА И СНАЙПЕРИСТ НАЕМНИЦИ.

    08:35 19.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Бай Хой

    8 1 Отговор
    Укро питеци,знаете ли каква оценка даде журито на Украйна за ДАРА на Евровизия!?!?! Нищо ,геврек ,НУЛА ... Вие обратните обичате тия които ви мразят ...айде всички в купом на фронта за победата ,поне за пушечно месо ще ви ползват вашите идоли .....

    08:37 19.05.2026

  • 57 Пропускаш удобничко

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "БайБоцимир":

    че става дума СССР в който бе и Украйна. И, че Сталин бе грузинец, а Хрисчов , украинец.
    Освен това Октомврийската Революция бе внесена и финансирана отвън, а май и не знаеш състава на първото Политбюто! От същите които измислиха комунизма.

    08:41 19.05.2026

  • 58 реалист

    6 0 Отговор
    "факти" са силно притеснени за руската петролна индустрия.
    Аз също, донякъде. Практиката показва че до три дни функциите на удареното петролно депо/терминал или квото там са въстановени и то възобновява работа.
    Явно са строени като за война, за разлика от тези в персийския залив.
    Това разбира се е лошо, но от друга страна денацификацията в остатъчна Украина продължава с добри темпове.
    Да припомним че украинските бойци са единственият ограничен ресурс на запада във войната му срещу Русия. Всичко друго си го купуват с напечатаните пари.

    08:41 19.05.2026

  • 59 Еми Путинката

    4 0 Отговор
    Като дреме и не ги замаа с дебелите кюнци, така ще е... Това не е война и за тези вече 5 г, не беше война а някакво играене на война. Иска се на власт главнокомандуващ, който знае какво е война и ще осъществи победа.

    Коментиран от #62

    08:48 19.05.2026

  • 60 Пловдив

    2 0 Отговор
    И,един мармот,ги завиваше в станиол.Хахаха,трагедия.

    08:50 19.05.2026

  • 61 "Гресирана ватенка"

    1 0 Отговор
    Хи хи хи
    А стига сте ни заливали с таа усръинскъ пи....ко4

    09:07 19.05.2026

  • 62 Рублевка

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Еми Путинката":

    Трябва да сме благодарни на Владимир Владимирович. Десет години търпи обиди и провокации. Ако си изпусне нервите и удари с атома, жертвите в Европа ще бъдат 98% от населението.

    09:12 19.05.2026

  • 63 Ян Хеленко

    3 0 Отговор
    Мразя украйна безплатно. ВСУ са терористи. Стига с това уродливо фашизирано терористино творение управкявано от хунта в Киев.

    Коментиран от #64

    09:12 19.05.2026

  • 64 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ян Хеленко":

    Киевската хунта от една страна води Европа към фалит и бедност, от друга страна подлага всички нас на риск от ядрена война.

    09:15 19.05.2026

  • 65 АБВ

    2 0 Отговор
    Така е ударил, че в момента всички руски рафинерии си работят. Въобразиха се укрите, че рафинериите са удобна цел, която не се движи, голяма е, удря се лесно и е чудесна ПР-акция. Но в днешната война, за разлика от 2022 г., не воюват бронетанкови войски, а дронове. Разходите за горива на армията са намалели драстично и ударите по рафинериите са безсмислени от чисто военна гледна точка. Дори липса на гориво за икономиката и населението не се забелязва.

    09:22 19.05.2026

  • 66 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Хи хи хи
    Руснаците "ограбили"
    нещастния shell с 20 милиарда
    Всички плачем, плачем, плачем........

    урсусУла и тя, че не можа да открадне руските 300 милиарда
    Отде ви намират таквиз обли, обли та чак вдлъбнати ???!

    09:22 19.05.2026

  • 67 Свободен

    1 2 Отговор
    Става ми жал за руснаците!
    Бедни, бити, победени....
    Единствената им утеха е, че разни хаховци у нас им се възхищават!

    Коментиран от #71

    09:30 19.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Като прочена Решетников

    0 1 Отговор
    ...Максим Решетников заяви в интервю за руското издание RBK на 18 май, че няколко фактора са подтикнали руското правителство да преразгледа очакванията си за растеж ...
    --;--
    Като прочена Решетников и се сещам за демокрацията на партокрацията ни.
    А като разбера за очаквания за растеж на Райха и се сещам как търпеливо чакахме кога ще ни излезе бордерото в Мототехниката , та да си купим ВАЗ-2101!

    колко пропаднал е маркс-ленинизъма!

    09:43 19.05.2026

  • 70 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "т-п тpoл сopocоиден":

    До 30 ком - другар 1989 гд какво се случи - май си изкуфял и не помниш че кумунистите фалираха държавата за трети път

    09:44 19.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Манипулаторе":

    До 44 ком - другар а в Гърция и Турция пак ли рузнаците им изградиха индустрията - като беше толкова хубаво до 1989 защо окрадохте и фалирахте държавата три пъти -забрави ли 3000 лева за един фалшив напечатан Долар ама купуваха долари а не рузки рупли

    09:50 19.05.2026

  • 73 Е Купянск колко пъти освободен

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ние знаем, знаем,":

    Ние знаем, знаем,:
    Русия няма ракети долара стана 200 рубли, бият се със сапьорски лопатки, а Путин умрятри пъти.
    -;-
    Другарки и другари, като знаете как върви Победата на Фронта, радвате ли се на точното и по план развитие на Усрацията?
    И като Рашмахта има ракетите - къде са освободените села- нали за 9-ти май си починаха солдатите!

    Пропаднали ли са рашистите или са тъпи!

    09:50 19.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 защо трият?

    0 0 Отговор
    Тази година празнуваме 150 години от Априлското въстание.

    Коментиран от #76

    09:55 19.05.2026

  • 76 затова трият

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "защо трият?":

    Това е минало, а войната в Украйна е настояще. И в България Руснаците винаги са прави.

    09:56 19.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания