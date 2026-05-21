Емилиано Мартинес играл със счупен пръст във финала на Лига Европа

Вратарят на Астън Вила Емилиано Мартинес разкри, че си е счупил пръста по време на загрявката преди мача срещу Фрайбург във финала на Лига Европа. Въпреки травмата, аржентинецът опази мрежата си суха при победата с 3:0.

„Гордея се със себе си и чувствам, че продължавам да се развивам от мач на мач. Днес си счупих пръста по време на загрявката, но не го приех като нещо лошо. Никога преди не бях чупил пръст и всеки път, когато се опитвах да хвана топката, тя просто се изплъзваше в другата посока. Но това е нещо, през което просто трябва да преминеш“, каза Мартинес в интервю за ESPN.

По време на загрявката 33-годишният аржентинец отиде при медицинския персонал за лечение. Пръстът му беше превързан и след това той се върна на терена.