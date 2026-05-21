Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Емилиано Мартинес играл със счупен пръст във финала на Лига Европа

Емилиано Мартинес играл със счупен пръст във финала на Лига Европа

21 Май, 2026 17:15 524 1

  • астън вила-
  • емилиано мартинес-
  • футбол

Гордея се със себе си и чувствам, че продължавам да се развивам от мач на мач

Емилиано Мартинес играл със счупен пръст във финала на Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Вратарят на Астън Вила Емилиано Мартинес разкри, че си е счупил пръста по време на загрявката преди мача срещу Фрайбург във финала на Лига Европа. Въпреки травмата, аржентинецът опази мрежата си суха при победата с 3:0.

„Гордея се със себе си и чувствам, че продължавам да се развивам от мач на мач. Днес си счупих пръста по време на загрявката, но не го приех като нещо лошо. Никога преди не бях чупил пръст и всеки път, когато се опитвах да хвана топката, тя просто се изплъзваше в другата посока. Но това е нещо, през което просто трябва да преминеш“, каза Мартинес в интервю за ESPN.

По време на загрявката 33-годишният аржентинец отиде при медицинския персонал за лечение. Пръстът му беше превързан и след това той се върна на терена.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван Грозни

    0 0 Отговор
    Кога в страната ни ще гледаме такъв спектакъл без фаталната намеса на корумпирани съдии.

    18:15 21.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове