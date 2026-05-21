Нойер официално ще пази за Германия на Мондиал 2026, Нагелсман обяви целия състав

Селекционерът на германския национален отбор по футбол Юлиан Нагелсман обяви финалния списък от 26 футболисти за предстоящото Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико.
Голямата изненада в състава е сензационното завръщане на легендарния вратар Мануел Нойер. 40-годишният страж прекрати кариерата си в националния отбор след Европейското първенство през 2024 г., но е бил убеден да се завърне за „последен танц“ на американска земя. Това решение означава, че Оливер Бауман, когото Нагелсман по-рано бе обявил за титулярен избор под рамката, ще трябва да остане резерва на Нойер.
Сред останалите интересни имена в списъка личат Надием Амири от Майнц, както и младата надежда на Байерн Мюнхен Ленарт Карл, който направи своя дебют за Бундестима по време на последната международна пауза.
Gemeinsam für Deutschland: Unser Kader für die WM 2026! 🖤❤️💛#dfbteam #fifaworldcup2026 pic.twitter.com/zaxWgXsGGv— DFB-Team (@DFB_Team) May 21, 2026
Германия започва участието си на Мондиала на 14 юни срещу Кюрасао, след което ще премери сили с Кот д'Ивоар (20 юни) и Еквадор (25 юни).
Пълният състав на Германия за Мондиал 2026:
Вратари: Мануел Нойер, Оливер Бауман, Александер Нюбел
Защитници: Валдемар Антон, Натаниел Браун, Джошуа Кимих, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлотербек, Джонатан Та, Малик Тиау
Полузащитници: Леон Горецка, Джамал Мусиала, Феликс Нмеча, Александър Павлович, Анджело Стилер, Флориан Вирц, Надием Амири, Паскал Грос
Нападатели: Кай Хаверц, Ленарт Карл, Джейми Левелинг, Дениз Ундав, Ник Волтемаде, Максимилиан Байер, Лерой Сане
Някой са викнати прекалено рано други въобще не трябваше да са викани на други времето им е изтекло отдавна
Немците уж имат млади футболисти ако не сега после да направят нещо. Само че в последно време са много зле и не приличат на себе си - разни като Мурсиала и други. Фаворити са Испания, Франция и донякъде Аржентина.
