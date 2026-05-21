Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Христо Янев се сравни с Дара: Критикуват ни хора, които никога през живота си не са правили онова, които правим ние

Христо Янев се сравни с Дара: Критикуват ни хора, които никога през живота си не са правили онова, които правим ние

21 Май, 2026 16:45 354 5

  • христо янев-
  • цска-
  • футбол-
  • купа на българия

Падна ми голям товар, защото нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си

Христо Янев се сравни с Дара: Критикуват ни хора, които никога през живота си не са правили онова, които правим ние - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на ЦСКА - Христо Янев, заяви след спечелената Купа на България, че е оставил доста хора да го плюят и обиждат, въпреки че нямат никакво понятие каква работа върши.

"Падна ми голям товар, защото нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си. Оставих всички да ме плюят, критикуват, обиждат. Да се изказват хора, които нямат никакво понятие от това, което върша. В България критици има всякакви. Видяхме само преди няколко дни това, което се случи с Дара. Критикуват ни хора, които никога през живота си не са правили онова, които правим ние.

Мога да бъда много краен казвайки това, което мисля, но по-добре да продължа да правя това, което до момента върша и да оставя всички останали да мислят, каквото си пожелаят", заяви Янев.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фридрих

    2 1 Отговор
    поредният самовлюбен глупак ....говедата и те така си мислят ...изобщо всеки в Жалкария се мисли за страшно голема работа и как другите нищо не разбират

    16:46 21.05.2026

  • 2 габровска

    1 0 Отговор
    бангарангата ми е по-яка от бангарангата ти

    16:48 21.05.2026

  • 3 Цесекар

    3 0 Отговор
    Победа с дузпи не е победа.Радвам се за купата,но ЦСКА не убеди с играта си!Ще се види в Европа колко сме добри и ние и ония сините от Подуене!Да няма пак сервитьори и хотелиери от Малта и Вадуц Лихтенщайн!

    16:59 21.05.2026

  • 4 Банга ранга

    1 0 Отговор
    Ами да беше изпял нещо. И да го изтанцува

    17:03 21.05.2026

  • 5 Правят нещо щото лудогорец се

    0 0 Отговор
    Заигра в европа
    Ще ги видим в евротурнирите на есен

    17:07 21.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове