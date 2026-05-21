Христо Янев се сравни с Дара: Критикуват ни хора, които никога през живота си не са правили онова, които правим ние

Наставникът на ЦСКА - Христо Янев, заяви след спечелената Купа на България, че е оставил доста хора да го плюят и обиждат, въпреки че нямат никакво понятие каква работа върши.

"Падна ми голям товар, защото нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си. Оставих всички да ме плюят, критикуват, обиждат. Да се изказват хора, които нямат никакво понятие от това, което върша. В България критици има всякакви. Видяхме само преди няколко дни това, което се случи с Дара. Критикуват ни хора, които никога през живота си не са правили онова, които правим ние.

Мога да бъда много краен казвайки това, което мисля, но по-добре да продължа да правя това, което до момента върша и да оставя всички останали да мислят, каквото си пожелаят", заяви Янев.