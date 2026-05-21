Пожар прекрати купона на ЦСКА след триумфа

Футболисти и ръководители на ЦСКА заедно отпразнуваха спечелената Купата на България. Трофеят беше драматично завоюван в сряда вечер след изпълнение на дузпи срещу Локомотив Пловдив на Националния стадион "Васил Левски".

Броени часове по-късно "армейците" се събраха в столично заведение, за да се поздравят за първия трофей във витрината на клуба за последните пет години. Повечето звезди на ЦСКА присъстваха, придружавани от половинките си, а от директорите беше отговорникът по спортната част - Бойко Величков.

Всички посетители на нощния клуб обаче бяха евакуирани малко след 4:00 часа, когато възникнаха пламъци. Навременната намеса на служителите предотврати по-сериозни последици. Част от посетителите бяха със затруднено дишане от дима, но липсваше паника при евакуацията, съобщава БГНЕС.