Пожар прекрати купона на ЦСКА след триумфа

Футболисти и ръководители на ЦСКА заедно отпразнуваха спечелената Купата на България. Трофеят беше драматично завоюван в сряда вечер след изпълнение на дузпи срещу Локомотив Пловдив на Националния стадион "Васил Левски".
Броени часове по-късно "армейците" се събраха в столично заведение, за да се поздравят за първия трофей във витрината на клуба за последните пет години. Повечето звезди на ЦСКА присъстваха, придружавани от половинките си, а от директорите беше отговорникът по спортната част - Бойко Величков.
Всички посетители на нощния клуб обаче бяха евакуирани малко след 4:00 часа, когато възникнаха пламъци. Навременната намеса на служителите предотврати по-сериозни последици. Част от посетителите бяха със затруднено дишане от дима, но липсваше паника при евакуацията, съобщава БГНЕС.
1 Кирил
Коментиран от #2
16:31 21.05.2026
2 динамо Л.WC.и
До коментар #1 от "Кирил":За тези които могат да четат, се разбира ясно от статията кой победи .
За тези които не могат да четат, да се запишат за вечерно училище.
Ако не знете кое училище,попитайте Гонзо
16:48 21.05.2026