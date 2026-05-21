Пожар прекрати купона на ЦСКА след триумфа

21 Май, 2026 16:30 608 2

Пожар прекрати купона на ЦСКА след триумфа - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболисти и ръководители на ЦСКА заедно отпразнуваха спечелената Купата на България. Трофеят беше драматично завоюван в сряда вечер след изпълнение на дузпи срещу Локомотив Пловдив на Националния стадион "Васил Левски".

Броени часове по-късно "армейците" се събраха в столично заведение, за да се поздравят за първия трофей във витрината на клуба за последните пет години. Повечето звезди на ЦСКА присъстваха, придружавани от половинките си, а от директорите беше отговорникът по спортната част - Бойко Величков.

Всички посетители на нощния клуб обаче бяха евакуирани малко след 4:00 часа, когато възникнаха пламъци. Навременната намеса на служителите предотврати по-сериозни последици. Част от посетителите бяха със затруднено дишане от дима, но липсваше паника при евакуацията, съобщава БГНЕС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    0 7 Отговор
    Литкекс ли победи? За едни запалянкОВЦИ питам на двулитрпвка бира и кафяви у вената?

    Коментиран от #2

    16:31 21.05.2026

  • 2 динамо Л.WC.и

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    За тези които могат да четат, се разбира ясно от статията кой победи .
    За тези които не могат да четат, да се запишат за вечерно училище.
    Ако не знете кое училище,попитайте Гонзо

    16:48 21.05.2026

