Признание за български защитник в Румъния

21 Май, 2026 17:45 493 0

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският защитник Божидар Чорбаджийски беше включен в идеалния отбор на 9-ия кръг на плейофите за оставане в румънската Суперлига, след като вкара гол за тима си Херманщат при успеха с 2:0 над ФКСБ. Успехът се оказа решаващ за съдбата на Херманщат, тъй като с нея те събраха 25 точки и избегнаха директно изпадане, изкачвайки се на 14-о място в крайното красиране.

Българинът откри резултата седем минути преди почивката, като се представи солидно и в защита срещу бившия си отбор ФКСБ, отбелязват медиите в Румъния. За Чорбаджийски това е втора номинация за идеалните 11 на кръга след пристигането си в Сибиу.

Второто попадение за Херманщат вкара добре познатият в българското първенство опитен нападател Серджиу Буш, който беше точен в 70-ата минута.

Чорбаджийски е единственият представител на клуба си в най-добрите на кръга, където доминират трима футболисти от новия шампион Университатя (Крайова).

Сега Херманщат ще има два мача с тима на Волунтари от втора лига, за да запази мястото си в Суперлигата и догодина. Първата среща е в Сибиу на 24-и май, а реваншът е на 1-и юни в Букурещ. В този тим играеше още един българин – халфът Антони Иванов, който обаче си тръгна със скандал, като си разтрогна договора преди края на сезона.


