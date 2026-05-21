Ламин Ямал се изфука с новото си гадже на купона на Барселона (ВИДЕО+ СНИМКИ)

Звездата на Барселона и испанския национален тим - Ламин Ямал, показа новото си гадже. Става дума за инфлуенсърката от Севиля Инес Гарсия, която измества от сърцето му аржентинската певица Ники Никол.

Ямал взе красавицата на вечерята, която първият отбор на Барселона организира в Casanova Beach Club, за да отпразнува титлата си на Испания.

Както е известно, звездата продължава възстановяването си с мисъл за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Не е изключено Ямал да пропусне първите два мача на Испания от груповата фаза с Кабо Верде и Саудитска Арабия, но да бъде на линия за срещата с Уругвай на 27 юни.