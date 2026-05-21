Любо Пенев към ЦСКА: Тази Купа е за всички, които останахa верни

Легендата на ЦСКА и българския футбол - Любослав Пенев, също поздрави "армейците" по повод спечелената Купа на България. Както е известно, "червените" триумфираха за 22-ри път с отличието, след като победиха Локомотив Пловдив след изпълнение на дузпи на стадион "Васил Левски".

Ел Голеадор бе последният наставник, при когото "червените" вдигнаха трофей - именно Купата през 2021 г., когато на финала се наложиха над отбора на Арда. В момента легендата се възстановява след нова битка с коварна болест.

"Честита купа, армейци!", написа с главни букви Любо Пенев, като допълни колаж с думите: "Тази Купа е за всички, които останаха винаги верни".