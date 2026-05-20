Румен Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. Това съобщи премиерът преди заседанието на Министерския съвет и посочи, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Радев обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пийт Хегсет.
„На летище „Васил Левски” София са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили - наш стратегически партньор и съюзник. Те прибивават там с решение на МС на кабинета „Желязков” със срок на пребиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя им на летището в София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ, а след това и с президента Тръмп”, заяви министър-председателят.
Радев обяви още, че ще бъде сформиран Съвет за административна реформа с председател вицепремиера Гълъб Донев. „Както обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели - повишаване на ефективността и свиване на разходите. Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират между органи, кои са остарели и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани”, заяви Радев.
По думите му подходите, от които правителството ще се ръководи в тази реформа са ясни. Той посочи, че това е сливане на агенции и дирекции с припокриващи се отговорности, трансформиране на агенции в дирекции към ресорните министерства, отпадане и премахване на излишни междинни звена, съкращаване на незаети щатни бройки. „Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест за гражданите и за бизнеса, съкращаване на времето за административно обслужване, по-голяма прозрачност и отчетност и оптимизиране на публичните разходи при запазване на качеството на услугите, предоставени от администрацията”, каза той.
Премиерът обяви още, че кабинетът създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на „Евровизия” под председателството на вицепремиера Иво Христов. В него ще влязат и съответните ресорни министерства.
„Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на „Евровизия” и от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем и организация е огромна. Изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Още тази седмица ще поканим DARA, екипа и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси”, заяви Радев.
1 Развитие
2 Паднат ли визите заминавам
3 Тръмп
4 Браво
5 Хм, те в САЩ всички с фамилии
6 На Дедо
7 Боруна Лом
8 Някой
Изобщо не трябва да се гони отпадане на визи. Само за бизнес или нещо подобно. Не трябва да се стимулира емиграцията. Дори бих забранил тук да се прави реклама на работа в чужбина и за обучение.
Коментиран от #46, #99
9 кои българи биха пътували до юса
10 Тошко
11 Винкело
13 Истината
14 Съгласен
15 Ко речи?
До коментар #3 от "Тръмп":Тиквата достатъчно им даде. Време е за отплата.
16 ха, ха, ха...
17 Дава
До коментар #3 от "Тръмп":Керосин
19 Безпределно
До коментар #6 от "На Дедо":си т@п, Саше. Дано вече си го запомнил.
20 Как кой?
До коментар #9 от "кои българи биха пътували до юса":Гладните центажии. Мечтата им е Говедария.
21 Това
Генералът на народа!
22 Окооо
24 дядото
25 Това ли е най- важният
.
26 Тралала
До коментар #6 от "На Дедо":Ми ползва се, още от миналите кабинети...
На човека му се изтърка езика да повтаря, но типично за меките китки, пак не разбрали.
27 ДАСКАЛ ГЕНЧО
НЕ МОЖЕ ДА ВИ СЕ УГОДИ.
ЗАСЛУЖАВАТЕ ВРЕМЕТО НА "ПОСТНАТА ПИЦА"
28 Гост
Стратегическа грешка допусна току що с пазаренето с епщайнеца!
На никой не са му притрябвали "отпаднали" визи за Кравария или поне 99 процента от населението не се е втурнало презглавЪ за натам...
Не разбра ли, че избирателите ти НЕ ИСКАТ тези самолети по българските летища, от където се използват за атаки срещу Иран и искат незабавно да ги разкараш, срещу никакви пазарлъци!?
Само заради тоя твоя глупост, ако изборите бяха утре щеше да видиш мнозинство през крив макарон, дори максимум 90 депутата!
29 Глас
30 Интересно
До коментар #1 от "Развитие":Най-голямата доза облъчване идва от Холивуд. Явно силата е с теб ха ха
32 Топето и кубето хелоу
36 Иронично
До коментар #25 от "Това ли е най- важният":Добре, че има такива капацитети като тебе. Иначе какво ли щяхме са правим без вашето експертно решение по всички въпроси?
37 А сега какво ще каже ББ?
11:18 20.05.2026
39 Чанкете
До коментар #27 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":Ти, ти я заслужаваш и да ти ги върнем галошите и обратно на полето, че най--много драскачи, плямпачи и фоторепортери с телефоните на всеки ъгъл сте виЙ от прованса.
40 Тихо тихо
До коментар #28 от "Гост":Топло ти беше в скута на Бочко, изтина ти мястото след изборите и взе да се пенявиш.
41 Даскал
До коментар #25 от "Това ли е най- важният":Поне да беше научил кога се пише "Й" преди да започнеш да се излагаш по форумите. В Козлодуй всички ли сте такива?
44 Баш Майстора
45 Педставям
46 Кой
До коментар #8 от "Някой":беше ти дето така смело позволяваш и забраняваш? Това така да бъде, онова така да стане. Да не си Наполеон?
48 Бравос
50 Фатмака
51 Абе село
До коментар #7 от "Боруна Лом":На малко име можеш да говориш на тази дето те е пръкнала, президента е институция която трябва да уважаваш.
53 Факти
55 ДДДДД
57 Смърфиета
До коментар #27 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":Един плюс от Смърфиета за ДАСКАЛ ГЕНЧО.
59 Народът
До коментар #28 от "Гост":даде мнозинство на Радев да командва както сметне за добре. Не решаваш ти. Това че няколко копейки се подхлъзнаха да гласуват за Радев като видяха случайна негова снимка с Путин не означава че "народът" иска от него про-руска ориентация. Народът иска Европа и САЩ.
61 Смях и 200 вица
62 Глас от Папура
До коментар #58 от "ДОЧУТО":Много си зле, мокър.
65 Радой Ралин
67 Копейко
68 И кво…
71 За самолетите
72 Копейко
73 Хи хи
До коментар #53 от "Факти":Те гупаците избягаха отдавна. Умните българи се връщат от чужбина със добри спестявания, пенсии и опит който прилагат тук !!
74 Хи хи
До коментар #72 от "Копейко":Искаш в Русия, ама те бо х луци не приемат !!!
75 Защо питам Аз ? 😤
76 Може би защото е заел същата позиция
До коментар #55 от "ДДДДД":На Запрянов и на Желязков. За визите искам да питам по принцип за какво са им визи на честните почтените работещите и трудовите хора. На кой му трябва виза за САЩ на предателите.
79 На Дедо
До коментар #26 от "Тралала":Като си толкова Умен, като Румен!!! Чукни в чичко Гугъл, за договора с Боташ. И колко /печалба /генерира!!!! Но на червено. Николо Макиавели е казал?! Намери един глупак да ти свърши работата!!! По възможност за негова сметка. Лошото в този случай е, че глупаците сме ние. И плащаме сметката.
80 Ддд
82 как каква позиция е заел?
До коментар #55 от "ДДДДД":както досега хванал се е за палците в поза Г
83 елкон диагностика
До коментар #59 от "Народът":народа,ако знаеше какво иска нямаше да търпи 36г мутро-ченгеджийска демокрация от съветски тип!!!
84 Смърфиета
До коментар #73 от "Хи хи":Ама не всички. Някои се връщат като никак.
86 Ако не ни свалят
И да се изнасят за изрел😂😂😂
И да, не ми дреме как се пише 😂
87 Бат Венце Сикаджията
90 Подготовка
92 гражданин
93 импотентни
До коментар #61 от "Смях и 200 вица":пък танцуват с моати гангабанга
94 Дейв Майкъл от Северна Каролина
- Кой е този човек до мистър Радев?
96 Никога
До коментар #79 от "На Дедо":Макиавели не е казвал такава глупост! И това ли научи в Гугъл?
97 На Дедо
До коментар #91 от "Ванката":Може би! Съм тъп. Но, колко трябва да си тъп. Да плащаме, за нещо което не ползваме. А ти бъди Умен.
98 Ончо
99 Сигурно ще искаш
До коментар #8 от "Някой":И 5реда бодлива тел по границата! Ку-Ку!
100 Тралала
До коментар #79 от "На Дедо":Това хранилище го взеха, за да осигурят резерви на газ, защото едни кретени от ПП решиха първи да си спират газта от Русия, а че може да е на печалба може. Ако беше чел, щеше да знаеш, че много чужди доставчици са искали капацитет от нас, като италианската ЕНИ.
102 без коментар
Румен е същия новобранец. Вместо да си трае до края на май и като изтече договора да каже на американците да се махат и да дойдат отново само ако има ново обосновано искане и гласуване в парламента, той се нятяга пред началството да ги моли да поискат удължаване. И се прави на търговец с дъвката за визите за пред хората. Да им дам 333 долара (защо не са направо 666 ами половината, може би защото ни смятат за половин хора) и на границата им да ми ровят из телефона, кореспонденцията и ако открият коментар, че не харесвам САЩ или Израел, да ме арестуват. Не, благодаря!
По същия начин взел да им се моли на собствениците на веригите хранителни магазини, моля Ви се намалете цените. Вместо да се разрови, да им намери нарушения, да ги спука от дела и глоби ако не се споразумеят.
Неможачи, сър!
104 Лакейно
105 Радев,
Покани и Азис.
Нещо не е в ред!
Противно ми е!
106 Вие сте бунаци
Ха, ха ха, Най-големият противник на Европа и всичко европейско ще организира Евровизия! Ми то да бяха избрали Петър Волгин (ленин)
107 На Дедо
До коментар #96 от "Никога":Написал е. Дори неговите книги, се изучават в Бръшлянова лига университети. КАПИШ.
108 САЩ се отървават
Няма да стане.
Да си взимат цистерните и далеч от БГ
109 На Дедо
До коментар #100 от "Тралала":Тралала.
110 УСАДЖИЯ
111 Да бе
112 Посочи
До коментар #107 от "На Дедо":в коя негова "книга" или труд го е написал. Казва се: посочи източника, г-н илитерат.
113 мхмхм
Просто пореданата дъвка за журналята, да сме поискали нещо, да сме казали нещо. Инак няма да има новина.
114 Ванката
До коментар #97 от "На Дедо":Не може би, а си. Затова коментираш теми, които не разбираш.
