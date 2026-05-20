Румен Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

20 Май, 2026 10:52 2 155 114

Премиерът каза, че е разговарял с американския президент

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. Това съобщи премиерът преди заседанието на Министерския съвет и посочи, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Радев обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пийт Хегсет.

„На летище „Васил Левски” София са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили - наш стратегически партньор и съюзник. Те прибивават там с решение на МС на кабинета „Желязков” със срок на пребиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя им на летището в София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ, а след това и с президента Тръмп”, заяви министър-председателят.

Радев обяви още, че ще бъде сформиран Съвет за административна реформа с председател вицепремиера Гълъб Донев. „Както обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели - повишаване на ефективността и свиване на разходите. Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират между органи, кои са остарели и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани”, заяви Радев.

По думите му подходите, от които правителството ще се ръководи в тази реформа са ясни. Той посочи, че това е сливане на агенции и дирекции с припокриващи се отговорности, трансформиране на агенции в дирекции към ресорните министерства, отпадане и премахване на излишни междинни звена, съкращаване на незаети щатни бройки. „Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест за гражданите и за бизнеса, съкращаване на времето за административно обслужване, по-голяма прозрачност и отчетност и оптимизиране на публичните разходи при запазване на качеството на услугите, предоставени от администрацията”, каза той.

Премиерът обяви още, че кабинетът създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на „Евровизия” под председателството на вицепремиера Иво Христов. В него ще влязат и съответните ресорни министерства.

„Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на „Евровизия” и от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем и организация е огромна. Изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Още тази седмица ще поканим DARA, екипа и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси”, заяви Радев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Развитие

    18 35 Отговор
    САЩ са най голямата сила а РР мога само да се смея на това което изрича и постоянно поддържа заблуда

    Коментиран от #30

    10:55 20.05.2026

  • 2 Паднат ли визите заминавам

    17 15 Отговор
    Искам да пробвам колумбийски и мексикански лилави миди.

    10:55 20.05.2026

  • 3 Тръмп

    16 28 Отговор
    А какво дава Радев?

    Коментиран от #15, #17, #95

    10:56 20.05.2026

  • 4 Браво

    38 28 Отговор
    Първите действия на правителството обнадеждават!

    10:57 20.05.2026

  • 5 Хм, те в САЩ всички с фамилии

    14 22 Отговор
    завършващи на ов, ев и ски ги имат за руснаци, така че едва ли ще ще отпаднат визите.

    10:58 20.05.2026

  • 6 На Дедо

    27 29 Отговор
    За Боташ?! Пак нищо.

    Коментиран от #19, #26

    10:58 20.05.2026

  • 7 Боруна Лом

    13 16 Отговор
    РУМБА,ТИ СИ НАШАТА ГОРДОСТ

    Коментиран от #51

    10:59 20.05.2026

  • 8 Някой

    33 21 Отговор
    Да разкарат американските самолети. Да се забрани на територията на България да има чужди войски. Освен след нападение за помощ. Да съдят като национални предатели разрешилите го - бившият военен министър. Както и другите национални предатели като за одобрени от посолството за службите (Асен Василев).
    Изобщо не трябва да се гони отпадане на визи. Само за бизнес или нещо подобно. Не трябва да се стимулира емиграцията. Дори бих забранил тук да се прави реклама на работа в чужбина и за обучение.

    Коментиран от #46, #99

    11:01 20.05.2026

  • 9 кои българи биха пътували до юса

    25 10 Отговор
    далеко е , скъпо е . местните живеят с други закони и морал . масони , католици , то е обратна тенденцията . някой работил там се връща тук . айс полицията ги гони . гастарбайтерите не се харесват на местните наследници на куклускланските наследници . а за ромите е абсурдно да станат американци . или за помаците , кардарашите .

    Коментиран от #20

    11:01 20.05.2026

  • 10 Тошко

    17 7 Отговор
    Дръпнал е на Тръмп едно новогодишно слово и Тръмп веднага се е съгласил.

    11:02 20.05.2026

  • 11 Винкело

    18 8 Отговор
    Хем всички си знаем, че резултатът ще бъде "не", ама пак си говорим, пишем и четем.

    11:03 20.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Истината

    17 12 Отговор
    е, че Радев е разговарял със себе си - нещо, което Тръмп редовно прави .....

    11:04 20.05.2026

  • 14 Съгласен

    20 4 Отговор
    Дано се съгласи. Време е всички тролове да отпътуват за Обора.

    11:04 20.05.2026

  • 15 Ко речи?

    14 7 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп":

    Тиквата достатъчно им даде. Време е за отплата.

    11:05 20.05.2026

  • 16 ха, ха, ха...

    13 3 Отговор
    А намагнетизираните де ще ги крием?

    11:06 20.05.2026

  • 17 Дава

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп":

    Керосин

    11:08 20.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Безпределно

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "На Дедо":

    си т@п, Саше. Дано вече си го запомнил.

    11:09 20.05.2026

  • 20 Как кой?

    10 6 Отговор

    До коментар #9 от "кои българи биха пътували до юса":

    Гладните центажии. Мечтата им е Говедария.

    11:09 20.05.2026

  • 21 Това

    15 14 Отговор
    го може само Генерал Радев. Въздушен ас, военен пилот, далновиден политик, родолюбец и патриот!
    Генералът на народа!

    11:09 20.05.2026

  • 22 Окооо

    19 12 Отговор
    Най- после имаме политик, който да не се страхува и да поиска смело, нещо за България. Защото досега само страхливци, само се съгласяваха със всичко безропотно!!!

    11:10 20.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 дядото

    12 0 Отговор
    вече 35 год.всички наши искат,краварите обещават,но накрая- среден пръст

    11:11 20.05.2026

  • 25 Това ли е най- важният

    9 12 Отговор
    проблем в момента Нищо ново след Бойко. Назначава се нова Hазарян, пенсийте както обявено преди 7.8% , нови комисии , ще има и нови заеми, първата визита отново в Германия , посрещнат добре от Мерц , заради завода за барут в България и брадясалият проблем с визите при положение,че емигрирали българи се връщат вече в България.

    .

    Коментиран от #36, #41

    11:11 20.05.2026

  • 26 Тралала

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "На Дедо":

    Ми ползва се, още от миналите кабинети...
    На човека му се изтърка езика да повтаря, но типично за меките китки, пак не разбрали.

    Коментиран от #79

    11:12 20.05.2026

  • 27 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    15 6 Отговор
    ТАЗИ ДЪРЖАВА Е ПЪЛНА С ПИШЕЩИ МРЪНКАЧИ.
    НЕ МОЖЕ ДА ВИ СЕ УГОДИ.
    ЗАСЛУЖАВАТЕ ВРЕМЕТО НА "ПОСТНАТА ПИЦА"

    Коментиран от #39, #57

    11:12 20.05.2026

  • 28 Гост

    6 14 Отговор
    Не, Радев!
    Стратегическа грешка допусна току що с пазаренето с епщайнеца!
    На никой не са му притрябвали "отпаднали" визи за Кравария или поне 99 процента от населението не се е втурнало презглавЪ за натам...
    Не разбра ли, че избирателите ти НЕ ИСКАТ тези самолети по българските летища, от където се използват за атаки срещу Иран и искат незабавно да ги разкараш, срещу никакви пазарлъци!?
    Само заради тоя твоя глупост, ако изборите бяха утре щеше да видиш мнозинство през крив макарон, дори максимум 90 депутата!

    Коментиран от #40, #59

    11:12 20.05.2026

  • 29 Глас

    12 4 Отговор
    Браво, това което не направи ББ, ще го прави Радев!

    11:12 20.05.2026

  • 30 Интересно

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Развитие":

    Най-голямата доза облъчване идва от Холивуд. Явно силата е с теб ха ха

    11:13 20.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Топето и кубето хелоу

    6 1 Отговор
    Това беше условие по сделка още от времето на Буш Младши, но тогава се оправдаха, че все още не сме в Шенген. Ето, сега сме в Шенген, но трябва да ги питаме нали, защото изядоха и изпиха и забравиха та7544я сделка.

    11:14 20.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Иронично

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Това ли е най- важният":

    Добре, че има такива капацитети като тебе. Иначе какво ли щяхме са правим без вашето експертно решение по всички въпроси?

    11:18 20.05.2026

  • 37 А сега какво ще каже ББ?

    16 0 Отговор
    Направо умира от мъка.Радев говорил с Тръмп,без той да знае.Ужас!

    11:18 20.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Чанкете

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    Ти, ти я заслужаваш и да ти ги върнем галошите и обратно на полето, че най--много драскачи, плямпачи и фоторепортери с телефоните на всеки ъгъл сте виЙ от прованса.

    11:19 20.05.2026

  • 40 Тихо тихо

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    Топло ти беше в скута на Бочко, изтина ти мястото след изборите и взе да се пенявиш.

    11:21 20.05.2026

  • 41 Даскал

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Това ли е най- важният":

    Поне да беше научил кога се пише "Й" преди да започнеш да се излагаш по форумите. В Козлодуй всички ли сте такива?

    11:21 20.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Баш Майстора

    5 2 Отговор
    Като ти кажат балканицо 20 000 долара с банкова гаранция за кратка туристическа виза и Ще гледаш латино мидите през криви макарони.....

    11:23 20.05.2026

  • 45 Педставям

    3 0 Отговор
    какво би казал Про100 - то: - И аз му викам... И той ми вика....

    11:23 20.05.2026

  • 46 Кой

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    беше ти дето така смело позволяваш и забраняваш? Това така да бъде, онова така да стане. Да не си Наполеон?

    11:23 20.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Бравос

    0 0 Отговор
    Падат и веднага тръгвам с тая еврозаплата. Обунапването продължава

    11:26 20.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Фатмака

    8 5 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    Коментиран от #63

    11:27 20.05.2026

  • 51 Абе село

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    На малко име можеш да говориш на тази дето те е пръкнала, президента е институция която трябва да уважаваш.

    11:27 20.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Факти

    5 3 Отговор
    И така още повече българи ще избягат. Радев ще ни занули съвсем.

    Коментиран от #73

    11:28 20.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ДДДДД

    6 1 Отговор
    Радев не казва каква позиция е заел за американските самолети...

    Коментиран от #76, #82

    11:29 20.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    Един плюс от Смърфиета за ДАСКАЛ ГЕНЧО.

    11:30 20.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Народът

    4 7 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    даде мнозинство на Радев да командва както сметне за добре. Не решаваш ти. Това че няколко копейки се подхлъзнаха да гласуват за Радев като видяха случайна негова снимка с Путин не означава че "народът" иска от него про-руска ориентация. Народът иска Европа и САЩ.

    Коментиран от #83

    11:30 20.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Смях и 200 вица

    6 3 Отговор
    Всички селяци станаха гербаджии. Налапаха се яко ама мандрата свърши. Сега дращят тука и задружно плюят, пълни импотенти ха ха

    Коментиран от #93

    11:30 20.05.2026

  • 62 Глас от Папура

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "ДОЧУТО":

    Много си зле, мокър.

    11:32 20.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Радой Ралин

    2 1 Отговор
    Българите са си седяли под робство цели пет века. Предателите са на всяка крачка както и крадците и лъжците. Те са най големите предатели на народа.

    11:35 20.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Копейко

    6 3 Отговор
    За какво гласувахме а какво стана... Ужас!

    11:35 20.05.2026

  • 68 И кво…

    5 0 Отговор
    …от тва? При тея цени на билетчето е все тая, агагахахахахахаха!

    11:36 20.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 За самолетите

    4 1 Отговор
    Нищо не каза. Може би аз не разбрах.

    11:38 20.05.2026

  • 72 Копейко

    4 4 Отговор
    Искам без визи в Русия!

    Коментиран от #74

    11:38 20.05.2026

  • 73 Хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #53 от "Факти":

    Те гупаците избягаха отдавна. Умните българи се връщат от чужбина със добри спестявания, пенсии и опит който прилагат тук !!

    Коментиран от #84

    11:38 20.05.2026

  • 74 Хи хи

    5 2 Отговор

    До коментар #72 от "Копейко":

    Искаш в Русия, ама те бо х луци не приемат !!!

    Коментиран от #89

    11:39 20.05.2026

  • 75 Защо питам Аз ? 😤

    3 2 Отговор
    За какво ни е да се махат визите ? Чинии на три места ли искате да миете в Сащ ? Да се обезлюди още повече България , ли искате ? За туризъм, казината в Лас Вегас смърдят, Ню Йорк е дупка, в Тексас и Аризона ще ви гръмнат без повод, в Чикаго пълно с бездомници и постоянен вятър. Какво ще прави един българин в Сащ? В Азия има страхотни държави за туризъм, в Южна Америка също, в Европа също. До визите ли е опрял, че държавата по всички статистики, е на последно място.

    11:42 20.05.2026

  • 76 Може би защото е заел същата позиция

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "ДДДДД":

    На Запрянов и на Желязков. За визите искам да питам по принцип за какво са им визи на честните почтените работещите и трудовите хора. На кой му трябва виза за САЩ на предателите.

    11:43 20.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 На Дедо

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Тралала":

    Като си толкова Умен, като Румен!!! Чукни в чичко Гугъл, за договора с Боташ. И колко /печалба /генерира!!!! Но на червено. Николо Макиавели е казал?! Намери един глупак да ти свърши работата!!! По възможност за негова сметка. Лошото в този случай е, че глупаците сме ние. И плащаме сметката.

    Коментиран от #91, #96, #100

    11:45 20.05.2026

  • 80 Ддд

    1 0 Отговор
    Той може да поиска, Тръмп да прекрати войните в Иран и Украйна. Но то искането не е като даването.

    11:45 20.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 как каква позиция е заел?

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "ДДДДД":

    както досега хванал се е за палците в поза Г

    11:47 20.05.2026

  • 83 елкон диагностика

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Народът":

    народа,ако знаеше какво иска нямаше да търпи 36г мутро-ченгеджийска демокрация от съветски тип!!!

    11:47 20.05.2026

  • 84 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Хи хи":

    Ама не всички. Някои се връщат като никак.

    11:47 20.05.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ако не ни свалят

    2 0 Отговор
    Визите и ние ърябва да им сложим визи 🤔🤔🤔🤔🤔
    И да се изнасят за изрел😂😂😂
    И да, не ми дреме как се пише 😂

    11:49 20.05.2026

  • 87 Бат Венце Сикаджията

    3 0 Отговор
    Премиера Радев не е наясно, че въпроса с визите не зависи от Тръмп, а от Конгреса. Тръмп евентуално може да ги подсети/помоли да ги премахнат, но за да се премахнат има условие, а то е отказа на визи за туристи да е под 10 процента. Не знам какъв процент е отказа в момента, но явно не е под 10 , въпреки че вероятно е намалял. Но и свободно да е ходенето какво от това? Имаш право да отидеш и да седиш 6 месеца максимално в рамките на година. А тез 6 месеца краката ми ли ще ядеш? С наркоманите под моста ли ще спиш?

    11:50 20.05.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Подготовка

    3 0 Отговор
    Да могат политици и богаташи да има къде да избягат като Иран смене летището като база на САЩ, видяхме че не оставиха непорутена база при съседите си, откъде ги бомбандираха. Лакей се оказа и този месия, българите сме само губещи.

    11:50 20.05.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 гражданин

    1 1 Отговор
    този Радев изглежда няма да свърши нищо, няма да работи сериозно, ще се плъзга по леката писта на популизма и глупостите, както правеше дебелака от Банкя преди него, ще има още четири изгубени години за България

    11:52 20.05.2026

  • 93 импотентни

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Смях и 200 вица":

    пък танцуват с моати гангабанга

    11:52 20.05.2026

  • 94 Дейв Майкъл от Северна Каролина

    0 1 Отговор
    Превод от американски:
    - Кой е този човек до мистър Радев?

    11:55 20.05.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Никога

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "На Дедо":

    Макиавели не е казвал такава глупост! И това ли научи в Гугъл?

    Коментиран от #107

    11:56 20.05.2026

  • 97 На Дедо

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Ванката":

    Може би! Съм тъп. Но, колко трябва да си тъп. Да плащаме, за нещо което не ползваме. А ти бъди Умен.

    Коментиран от #114

    11:57 20.05.2026

  • 98 Ончо

    4 0 Отговор
    Чичо Румене, днес какво ще поевтинее ? Може ли да са чушките и яйцата, щото много ми се яде миш-маш ?

    11:57 20.05.2026

  • 99 Сигурно ще искаш

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    И 5реда бодлива тел по границата! Ку-Ку!

    11:57 20.05.2026

  • 100 Тралала

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "На Дедо":

    Това хранилище го взеха, за да осигурят резерви на газ, защото едни кретени от ПП решиха първи да си спират газта от Русия, а че може да е на печалба може. Ако беше чел, щеше да знаеш, че много чужди доставчици са искали капацитет от нас, като италианската ЕНИ.

    Коментиран от #109

    12:00 20.05.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 без коментар

    1 0 Отговор
    С каски или без каски? Който е служил знае колко е глупаво по време на инструктаж на караула да зададеш този въпрос. Отговорът е винаги "с каски", защото така е по устав и после следващите 24 часа проверяващият държи да се спазва. Ако никой не се обади от строя и е лято или люта зима, проверяващият се прави, че не забелязва, че си свалил каската, защото е наясно с неудобството.
    Румен е същия новобранец. Вместо да си трае до края на май и като изтече договора да каже на американците да се махат и да дойдат отново само ако има ново обосновано искане и гласуване в парламента, той се нятяга пред началството да ги моли да поискат удължаване. И се прави на търговец с дъвката за визите за пред хората. Да им дам 333 долара (защо не са направо 666 ами половината, може би защото ни смятат за половин хора) и на границата им да ми ровят из телефона, кореспонденцията и ако открият коментар, че не харесвам САЩ или Израел, да ме арестуват. Не, благодаря!
    По същия начин взел да им се моли на собствениците на веригите хранителни магазини, моля Ви се намалете цените. Вместо да се разрови, да им намери нарушения, да ги спука от дела и глоби ако не се споразумеят.
    Неможачи, сър!

    12:01 20.05.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Лакейно

    3 0 Отговор
    Махането на визите е прах в очите, Радев си мисли, че българите още драпат да ходят в САЩ, това време мина. Обадил се е да заяви, че България ще продължи да слугува.

    12:01 20.05.2026

  • 105 Радев,

    4 0 Отговор
    До Дара ли я докара?
    Покани и Азис.
    Нещо не е в ред!
    Противно ми е!

    12:01 20.05.2026

  • 106 Вие сте бунаци

    1 0 Отговор
    "Премиерът обяви още, че кабинетът създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на „Евровизия” под председателството на вицепремиера Иво Христов"


    Ха, ха ха, Най-големият противник на Европа и всичко европейско ще организира Евровизия! Ми то да бяха избрали Петър Волгин (ленин)

    12:03 20.05.2026

  • 107 На Дедо

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Никога":

    Написал е. Дори неговите книги, се изучават в Бръшлянова лига университети. КАПИШ.

    Коментиран от #112

    12:04 20.05.2026

  • 108 САЩ се отървават

    1 0 Отговор
    От престъпници, навлеци и всякаква измет, ама за Радев ще отвори границите, че всичката престъина мзмет да се юрне натам!
    Няма да стане.
    Да си взимат цистерните и далеч от БГ

    12:05 20.05.2026

  • 109 На Дедо

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Тралала":

    Тралала.

    12:06 20.05.2026

  • 110 УСАДЖИЯ

    0 0 Отговор
    ВИЗИТЕ МОЖЕ ДА ГИ СВАЛЯТ ОБАЧЕ КАТО СЛЕЗНЕТЕ ОТ САМАЛЬОТА ТАМ НА ПАСПОРТНИЯ КОНТРОЛ ПОЧВАТ МЪКИТЕ.....СИЧКО СЕ ЗНАЕ ЗА ВСЕКИ И МНОГО Е ВЕРОЯТНО ДИРЕКТНО ДА ФАНЕТЕ САМАЛЬОТА ОБРАТНО.НАПОСЛЕДЪК ПО ЛЕТИЩАТА НА БЪЛГАРИ С УС ПАСПОРТИ , ЗЕЛЕНИ КАРТИ СА ДАЖЕ ВКАРВАНИ В В УС АРЕСТИ ЗА ДА ДОКАЖАТ ЧЕ СА НЕВИННИ....И БЛАГОНАДЕЖДНИ....

    12:08 20.05.2026

  • 111 Да бе

    2 0 Отговор
    Нищо не е поискал. Просто са ни казали самолетите ще са там още дълго. Колкото им е нужно. Останалите приказки са ала бала. Както всичко останало само баластра. И какво ново има за здравеопазването дума няма, сега ще анализират пак за администрацията и ще ви говорят глупости и за дара бангаранга. Честито на ..... дето чакаха нещо справедливо пак ва прекараха.

    12:11 20.05.2026

  • 112 Посочи

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "На Дедо":

    в коя негова "книга" или труд го е написал. Казва се: посочи източника, г-н илитерат.

    12:13 20.05.2026

  • 113 мхмхм

    0 1 Отговор
    Радев и на колене да падне пред Тръмп визите няма да паднат.
    Просто пореданата дъвка за журналята, да сме поискали нещо, да сме казали нещо. Инак няма да има новина.

    12:14 20.05.2026

  • 114 Ванката

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "На Дедо":

    Не може би, а си. Затова коментираш теми, които не разбираш.

    12:19 20.05.2026

