Брук Шийлдс разкри защо никога не би си направила пластична операция

21 Май, 2026 17:58 758 4

Актрисата сподели, че се е изкушавала, но така и не е прибегнала до опъване на бръчките или корекции

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Брук Шийлдс призна, че макар да усеща натиска на Холивуд върху външния вид и остаряването, все още се страхува от пластични операции и не възнамерява да се подлага на хирургични интервенции. В интервю за People 60-годишната актриса заяви, че за нея красотата никога не е била свързана единствено с външността, а по-скоро със самоувереността, интелекта и личната сила.

„Разбирам промените, които идват с възрастта, но красотата е много повече от това да нямаш бръчки“, казва Шийлдс. Актрисата признава, че поддържа външния си вид с тренировки и козметични процедури, включително пилинги, но засега не е склонна да прибегне до хирургия. По думите ѝ идеята понякога изглежда изкушаваща, но страхът да не изгуби естествения си облик остава по-силен.

Брук Шийлдс откровено коментира и несигурността, която изпитва с напредването на възрастта, особено при снимки на интимни сцени. Тя с чувство за хумор отбелязва, че днес е далеч по-самокритична към тялото си, отколкото когато е била млада звезда в Холивуд.

Въпреки това актрисата продължава активно да защитава идеята за естественото остаряване. През последните години тя нееднократно говори публично за натиска върху жените в развлекателната индустрия да изглеждат вечно млади. В интервю за „Good Morning America“ по-рано тази година Шийлдс заяви, че предпочита да „преследва живота, а не младостта“, като според нея остаряването трябва да бъде приемано като естествен етап, а не като провал.

Актрисата признава, че е опитвала ботокс, но резултатите я карали да се чувства некомфортно. По думите ѝ най-големият ѝ страх е да спре да прилича на себе си. „Не искам да се погледна в огледалото и да не се разпозная“, казва Брук Шийлдс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 авантгард

    2 1 Отговор
    Сигурен съм, че и иска да иска, не може.
    Хората учат години за това.
    Това да не ти е лакиране на нокти.

    18:00 21.05.2026

  • 2 Некомфортно е!

    4 0 Отговор
    Опитах ботокс в члена, разтегна се до половин метър, но не ще да помръдне,!

    Коментиран от #3

    18:03 21.05.2026

  • 3 Минка

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Некомфортно е!":

    🤣🤣🤣🤣 Мъжете,освен с долната глава с горната мислите ли😂

    18:19 21.05.2026

  • 4 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Защото е умна

    18:25 21.05.2026