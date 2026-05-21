Брук Шийлдс разкри защо никога не би си направила пластична операция

Актрисата Брук Шийлдс призна, че макар да усеща натиска на Холивуд върху външния вид и остаряването, все още се страхува от пластични операции и не възнамерява да се подлага на хирургични интервенции. В интервю за People 60-годишната актриса заяви, че за нея красотата никога не е била свързана единствено с външността, а по-скоро със самоувереността, интелекта и личната сила.

„Разбирам промените, които идват с възрастта, но красотата е много повече от това да нямаш бръчки“, казва Шийлдс. Актрисата признава, че поддържа външния си вид с тренировки и козметични процедури, включително пилинги, но засега не е склонна да прибегне до хирургия. По думите ѝ идеята понякога изглежда изкушаваща, но страхът да не изгуби естествения си облик остава по-силен.

Брук Шийлдс откровено коментира и несигурността, която изпитва с напредването на възрастта, особено при снимки на интимни сцени. Тя с чувство за хумор отбелязва, че днес е далеч по-самокритична към тялото си, отколкото когато е била млада звезда в Холивуд.

Въпреки това актрисата продължава активно да защитава идеята за естественото остаряване. През последните години тя нееднократно говори публично за натиска върху жените в развлекателната индустрия да изглеждат вечно млади. В интервю за „Good Morning America“ по-рано тази година Шийлдс заяви, че предпочита да „преследва живота, а не младостта“, като според нея остаряването трябва да бъде приемано като естествен етап, а не като провал.

Актрисата признава, че е опитвала ботокс, но резултатите я карали да се чувства некомфортно. По думите ѝ най-големият ѝ страх е да спре да прилича на себе си. „Не искам да се погледна в огледалото и да не се разпозная“, казва Брук Шийлдс.