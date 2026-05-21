Министър Ефремова: Социалните плащания са гарантирани и ще бъдат изплатени навреме

Всички социални плащания – семейни помощи, обезщетения за безработица, помощи за хора със специални потребности, са гарантирани и ще бъдат изплатени навреме. Хората в уязвимо положение могат да бъдат спокойни, че няма да останат без подкрепа през 2026 г.
Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на заседание на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси. С пълно единодушие депутатите от комисията приеха предложенията за промени в удължителния Закон за държавния бюджет. С него се регламентира, че от 1 юли 2026 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се повиши със 7,8% и ще достигне 347,51 евро.
„Законопроектът ще осигури равнопоставеност за всички пенсионери, които от 1 юли ще получат осъвременени пенсии“, заяви министър Ефремова. Увеличението ще повиши автоматично и минималните пенсии за инвалидност. С промяната над 800 000 души с минимални пенсии ще получат от 1 юли повишение със 7,8%, което е близо една трета от пенсионерите в страната. Увеличение със същия процент ще получат и всички хора, чиито пенсии са отпуснати до края на 2025 г.
По време на заседанието министърът информира депутатите, че Министерството на труда и социалната политика работи ускорено и по подготовката на Бюджет 2026, включително и по бюджета на държавното обществено осигуряване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цвете
17:56 21.05.2026
2 кой открадна парите ?
18:06 21.05.2026
3 665
18:08 21.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Отново !?
На Нашия ! Етаж !
Бангаранга !
Коментиран от #6
18:13 21.05.2026
6 Феодализъм !
До коментар #5 от "Отново !?":Безкрай !
18:16 21.05.2026
7 Сатана Z
а на циганите социални евробанкноти?
18:27 21.05.2026
8 Цензура
18:34 21.05.2026
9 Като
18:35 21.05.2026
10 Честита "промяна" (поредната)
18:51 21.05.2026