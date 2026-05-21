Министър Ефремова: Социалните плащания са гарантирани и ще бъдат изплатени навреме

21 Май, 2026 17:51 519 10

  • наталия ефремова-
  • социални плащания

Хората в уязвимо положение могат да бъдат спокойни, че няма да останат без подкрепа през 2026 г

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всички социални плащания – семейни помощи, обезщетения за безработица, помощи за хора със специални потребности, са гарантирани и ще бъдат изплатени навреме. Хората в уязвимо положение могат да бъдат спокойни, че няма да останат без подкрепа през 2026 г.

Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на заседание на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси. С пълно единодушие депутатите от комисията приеха предложенията за промени в удължителния Закон за държавния бюджет. С него се регламентира, че от 1 юли 2026 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се повиши със 7,8% и ще достигне 347,51 евро.

„Законопроектът ще осигури равнопоставеност за всички пенсионери, които от 1 юли ще получат осъвременени пенсии“, заяви министър Ефремова. Увеличението ще повиши автоматично и минималните пенсии за инвалидност. С промяната над 800 000 души с минимални пенсии ще получат от 1 юли повишение със 7,8%, което е близо една трета от пенсионерите в страната. Увеличение със същия процент ще получат и всички хора, чиито пенсии са отпуснати до края на 2025 г.

По време на заседанието министърът информира депутатите, че Министерството на труда и социалната политика работи ускорено и по подготовката на Бюджет 2026, включително и по бюджета на държавното обществено осигуряване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    4 1 Отговор
    ПРОСТО ЧЕТА И НЕВЯРВАМ НА ОЧИТЕ СИ, КОЛКО МНОГО ЩЕ " ЗАБОГАТЕЯТ " ПЕНСИОНЕРИТЕ.?! ЗА ЕДНИ 50 % ПРОЦЕНТА, А ЗА РАБОТЕЩИТЕ 35 ГОДИНИ 7,8 % .МАЛЕ, МАЛЕ, ЩЕ ЯДАТ ЯГОДИ И ЧЕРЕШИ ДО НАСИТА. 👺🤷‍♀️🤦‍♂️🎭😠🌬✈️🪆🤔🇧🇬🇧🇬

    17:56 21.05.2026

  • 2 кой открадна парите ?

    5 1 Отговор
    какви са тея смешни пенсии по 300,400,500 ойро

    18:06 21.05.2026

  • 3 665

    7 0 Отговор
    А така, всичко си ган ще захлеби предсрочно . Опъвайте каиша , че инак етническо напрежение!

    18:08 21.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Отново !?

    7 0 Отговор
    Цигания !

    На Нашия ! Етаж !

    Бангаранга !

    Коментиран от #6

    18:13 21.05.2026

  • 6 Феодализъм !

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Отново !?":

    Безкрай !

    18:16 21.05.2026

  • 7 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Значи ,на българите по една Бангаранга,
    а на циганите социални евробанкноти?

    18:27 21.05.2026

  • 8 Цензура

    2 0 Отговор
    Да, разбира се !!! Единствените гарантирани плащания от държавата, са 20-те вида хъхpeшки помощи !!! За нормалните хора - само непосилен труд и високото обществено положение на работещи бедни !!!

    18:34 21.05.2026

  • 9 Като

    3 0 Отговор
    нямаш 40 г. трудов стаж 25 ,а като имаш 50 евра

    18:35 21.05.2026

  • 10 Честита "промяна" (поредната)

    1 0 Отговор
    на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    18:51 21.05.2026

