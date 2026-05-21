Валтер Папазки: Купата е само началото! ЦСКА ще бъде на върха на българския футбол

21 Май, 2026 19:29 721 16

Днес празнуваме успех, който принадлежи на цялата червена общност

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

От ЦСКА публикуваха официално обръщение на собственика на клуба Валтер Папазки към "червената" общност, в което поздрави футболистите, треньорския щаб, служителите и ръководството на клуба по случай спечелената Купа на България:

"Скъпи армейци,

Честита Купа на България!

Днес празнуваме успех, който принадлежи на цялата червена общност. Това отличие е резултат от труд, характер, постоянство и вяра в ЦСКА – дори в най-трудните моменти.
На първо място искам да благодаря на треньорския щаб, на футболистите, на спортно-техническия екип и на всички служители в клуба. Зад този трофей стоят безброй часове работа, дисциплина и отдаденост към емблемата на ЦСКА. Тази Купа е заслужена награда за техния професионализъм и за начина, по който защитаваха честта на клуба през целия сезон.

И най-вече – благодаря на вас, армейците.

Благодаря ви за подкрепата в трудните моменти. За търпението, за вярата и за лоялността през годините. Вие отново доказахте, че ЦСКА не е просто футболен клуб. ЦСКА е общност, кауза и идентичност, предавана от поколение на поколение.

Тази Купа е наша. На всички, които носят ЦСКА в сърцето си.

Но това е само началото.

ЦСКА трябва и ще бъде там, където е мястото на клуб с такава история, традиция и публика – на върха на българския футбол и достойно представен в Европа. Работим всеки ден, за да изградим клуб, който не живее само със славното си минало, а създава силно и устойчиво бъдеще.
Скоро ще се завърнем у дома – на стадион „Българска армия“. Дом, достоен за милионите армейци. Модерен, сигурен и отговарящ на най-високите европейски стандарти.

Успоредно с това изграждаме и бъдещето на клуба – с модерна Академия, качествена тренировъчна база и ясна визия за развитието на български футболисти, които един ден да носят с гордост червената фланелка.

Скъпи армейци,
Предстои ни още много работа. Предстоят и нови предизвикателства. Наясно сме с отговорността, която носим. Но съм убеден, че когато ЦСКА е обединен – ръководство, футболисти и публика – няма цел, която да е недостижима.

Нека продължим заедно. Със същата страст, с още по-голяма вяра и с обща амбиция да върнем ЦСКА там, където винаги е принадлежал.

Само ЦСКА!

Валтер Папазки"


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    8 4 Отговор
    Не е важно къде ще сме - важно е да сме над сините рогати и да ти бъхтем ;)

    Коментиран от #2

    19:32 21.05.2026

  • 2 Лопата Орешник

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Важно е ама не сте !

    Коментиран от #11

    19:44 21.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 4 Отговор
    още с 1вия кръг в Европа очаквам да ВИ ошамарят и да се приземите поне за месец! и вас и Левски и нас-евентуално , Ч.Море..ние сме си по-земни де , макар и моряци

    19:51 21.05.2026

  • 4 На чий връх

    7 5 Отговор
    Ами ако не ти дадът хазарта

    19:52 21.05.2026

  • 5 АЗ САМ НА ВЪРХА

    3 2 Отговор
    Върза ми на машинките.

    19:56 21.05.2026

  • 6 Шизофен 1914

    7 3 Отговор
    Моля ви не публикувайте положителни статии за ЦСКА.
    Въздействат ми много зле.
    Идва ми да рецитирам, рецитирам, рецитирам.
    Дофттора ми каза да не се ядосвам,за да се Опрая.

    19:57 21.05.2026

  • 7 Aлфа Вълкът

    4 1 Отговор
    Откакто чакам Ферари и ЦСКА да се върнат на върха, ме бели косми да ми излязат, ми накрая ще остана без косми на топките.

    20:03 21.05.2026

  • 8 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    4 4 Отговор
    Отбора на властта борчове не плащааааа

    20:03 21.05.2026

  • 9 Нищо ново в България

    4 0 Отговор
    Всички са щастливи:
    Радев спечели изборите!
    Дара спечели Евровизия!
    Левски спечели шампионата!
    ЦСКА спечели купата!
    Целокупния български народ спечели чалга купон!
    Някой да е останал неспечелил?

    20:07 21.05.2026

  • 10 Окооо

    3 4 Отговор
    Лошото е, че всъщност се оказа човек на Шиши, когато и както си поиска ползва самолетите му и куп облаги... А хвърлиха прах в очите, че уж помагал на Левски.... Даже пратиха Боко, предизборна агитация да прави на Армията........

    Коментиран от #12

    20:10 21.05.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    И сме били и ще бъдем ;)

    20:13 21.05.2026

  • 12 Ахааа

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Окооо":

    Точно така си е, Пеевски е дълбоко замесен с Цска и това вече не може да се скрие, след като МВР разкри пътуванията на Пеевски със самолети на Папазки... Факт!

    20:13 21.05.2026

  • 13 Тръмп

    2 1 Отговор
    Тоя Папазки не беше ли един осъден убиец?

    20:20 21.05.2026

  • 14 пРезиденто

    1 3 Отговор
    Етрополските цигани много изнагляха! Не може вечно да им се дават кинти ей така! Истинското ЦСКА трябваше да фалира поне 8 години по-рано, но тогава корумпираният бългаески съд фалира Пирин и Сливен и така им изчисти дълговете!

    20:21 21.05.2026

  • 15 лецкарите

    0 0 Отговор
    се крият зад самолето на Валтера,а най върлия лецкар се вози и си плаща и то яко.Одобрявам....

    20:30 21.05.2026

  • 16 Сър Уолтър

    0 0 Отговор
    Благодарим!!!
    Догодина качи и "милиардеро" от подмокрената река на твоя самолет.....

    20:39 21.05.2026

