Валтер Папазки: Купата е само началото! ЦСКА ще бъде на върха на българския футбол

От ЦСКА публикуваха официално обръщение на собственика на клуба Валтер Папазки към "червената" общност, в което поздрави футболистите, треньорския щаб, служителите и ръководството на клуба по случай спечелената Купа на България:
"Скъпи армейци,
Честита Купа на България!
Днес празнуваме успех, който принадлежи на цялата червена общност. Това отличие е резултат от труд, характер, постоянство и вяра в ЦСКА – дори в най-трудните моменти.
На първо място искам да благодаря на треньорския щаб, на футболистите, на спортно-техническия екип и на всички служители в клуба. Зад този трофей стоят безброй часове работа, дисциплина и отдаденост към емблемата на ЦСКА. Тази Купа е заслужена награда за техния професионализъм и за начина, по който защитаваха честта на клуба през целия сезон.
И най-вече – благодаря на вас, армейците.
Благодаря ви за подкрепата в трудните моменти. За търпението, за вярата и за лоялността през годините. Вие отново доказахте, че ЦСКА не е просто футболен клуб. ЦСКА е общност, кауза и идентичност, предавана от поколение на поколение.
Тази Купа е наша. На всички, които носят ЦСКА в сърцето си.
Но това е само началото.
ЦСКА трябва и ще бъде там, където е мястото на клуб с такава история, традиция и публика – на върха на българския футбол и достойно представен в Европа. Работим всеки ден, за да изградим клуб, който не живее само със славното си минало, а създава силно и устойчиво бъдеще.
Скоро ще се завърнем у дома – на стадион „Българска армия“. Дом, достоен за милионите армейци. Модерен, сигурен и отговарящ на най-високите европейски стандарти.
Успоредно с това изграждаме и бъдещето на клуба – с модерна Академия, качествена тренировъчна база и ясна визия за развитието на български футболисти, които един ден да носят с гордост червената фланелка.
Скъпи армейци,
Предстои ни още много работа. Предстоят и нови предизвикателства. Наясно сме с отговорността, която носим. Но съм убеден, че когато ЦСКА е обединен – ръководство, футболисти и публика – няма цел, която да е недостижима.
Нека продължим заедно. Със същата страст, с още по-голяма вяра и с обща амбиция да върнем ЦСКА там, където винаги е принадлежал.
Само ЦСКА!
Валтер Папазки"
2 Лопата Орешник
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Важно е ама не сте !
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
6 Шизофен 1914
Въздействат ми много зле.
Идва ми да рецитирам, рецитирам, рецитирам.
Дофттора ми каза да не се ядосвам,за да се Опрая.
19:57 21.05.2026
9 Нищо ново в България
Радев спечели изборите!
Дара спечели Евровизия!
Левски спечели шампионата!
ЦСКА спечели купата!
Целокупния български народ спечели чалга купон!
Някой да е останал неспечелил?
20:07 21.05.2026
10 Окооо
Коментиран от #12
20:10 21.05.2026
11 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "Лопата Орешник":И сме били и ще бъдем ;)
20:13 21.05.2026
12 Ахааа
До коментар #10 от "Окооо":Точно така си е, Пеевски е дълбоко замесен с Цска и това вече не може да се скрие, след като МВР разкри пътуванията на Пеевски със самолети на Папазки... Факт!
20:13 21.05.2026
16 Сър Уолтър
Догодина качи и "милиардеро" от подмокрената река на твоя самолет.....
20:39 21.05.2026